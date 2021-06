Si rinnova la partnership tra Alpitour e Radio Italia: on air dal Tanka Village e dal Baia di Tindari

Si rinnova la partnership tra Alpitour e Radio Italia, che dal 26 luglio al 15 agosto si trasferirà con i suoi speaker e la sua programmazione al Voi Tanka Village in Sardegna per tre settimane speciali, che vedranno anche la presenza di alcuni celebri artisti italiani. Dal 18 settembre, in programma poi un’altra settimana al Bravo Baia di Tindari in Sicilia.

Ospiti di Radio Italia al Voi Tanka Village saranno Umberto Tozzi (ultima settimana di luglio), Noemi (prima settimana di agosto) e Sangiovanni (seconda settimana di agosto). Gli artisti saranno protagonisti di un’intervista in diretta su Radio Italia e in streaming e di un live che sarà trasmesso radio e streaming su radioitalia.it. Ampia copertura anche sui canali social dell’emittente su Facebook, Instagram e Twitter. Ospite di Radio Italia al Bravo Baia di Tindari in Sicilia sarà invece Diodato (terza settimana di settembre).

La compagnia aerea del gruppo, Neos, accompagnerà inoltre gli speaker della radio, gli artisti e i vari ospiti in Sardegna con il volo diretto da Milano Malpensa. Come sempre a bordo di tutti gli aerei sono poi presenti le playlist di Radio Italia per intrattenere i passeggeri.