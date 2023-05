Si rafforza la collaborazione tra MySunSea e l’aeroporto di Forlì per l’estate 2023 L’estate 2023 di MySunSea si apre con l’accordo rinforzato con l’aeroporto di Forlì. “Ci fa piacere annunciare l’arricchimento della nostra collaborazione con lo scalo romagnolo e il vettore Aeroitalia – dichiara Rosita Angelini, a.d. del tour operator -: dal 25 giugno al 10 settembre riproporremo i collegamenti diretti per Zante e Cefalonia, e dal 17 giugno al 24 settembre per Lampedusa. L’aspetto interessante, oltre all’esclusività del collegamento che in poco più di un’ora porta il passeggero a destinazione, è che la compagnia Aeroitalia sta puntando in maniera concreta sullo scalo romagnolo, presentando un piano di sviluppo interessante e alternativo, per dare maggior peso a un mercato che, per mancanza di vettori, ha molto sofferto negli ultimi tempi”. A questo proposito, proprio in collaborazione con lo scalo di Forlì, MySunSea ha programmato un educational per Lampedusa per agenti di viaggio il 20 e 21 maggio, proprio dall’aeroporto Luigi Ridolfi, per presentare i servizi, i partner e l’ospitalità in loco del to. “Quest’anno torna inoltre anche il volo diretto da Bergamo per Zante – prosegue Rosita Angelini -: un charter nato dall’accordo con Albastar e Karlitalia. Il volo inaugurale sarà giovedì 20 luglio e si volerà fino al 31 agosto per l’isola delle tartarughe, ma anche del divertimento per i ragazzi in viaggio di maturità. Sarà infine un piacere per noi condividere tutte queste belle novità di prodotto con gli agenti anche durante la serata del 30 maggio al Fantini Club di Cervia, per un’occasione di divertimento romagnolo con ricchi premi e cotillons, assieme ai nostri partner aeroporto di Forlì, Go to Travel e Sigismondo Viaggi“.

