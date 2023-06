Si rafforza la collaborazione tra il Tucano e le adv di Gianluigi Cerlini per itinerari lontani dalle rotte turistiche Una mostra dedicata al mondo dei bambini di ogni latitudine, un universo di lavagne e di quaderni, di scuole in muratura o fragili capanne, di scuole talvolta senza scuola… Si chiama il Gioco e la lavagna ed è un’esposizione di fotografie di Giorgio e Carla Milone visitabile presso la Biblioteca nazionale di Torino, con il patrocinio del comune e dell’Unicef, fino al prossimo 30 giugno. Alla sua presentazione ufficiale, svoltasi la scorsa settimana, era presente Willy Fassio del Tucano Viaggi che, insieme a Gianluigi Cerlini delle agenzie torinesi Chiara, Savana, Crocetta e Ghione hanno consolidato la loro collaborazione introducendo itinerari nei luoghi più affascinanti del mondo: dall’Africa al Kazakistan con il Mangystau, una novità che il Tucano propone fuori dalle rotte turistiche. Le emozionanti fotografie di Giorgio e Carla Milone raccontano il mistero di popoli lontani, custodi di riti e tradizioni: nella loro semplicità, rimandano ai momenti salienti della vita come il tempo dedicato al gioco e alla scuola, catturati a ogni latitudine: un vero e proprio viaggio per immagini. l’

