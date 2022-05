Si è svolta a Palermo la quarta tappa del roadshow Azemar – Sun Siyam

Proseguono gli appuntamenti con le agenzie di viaggi di Azemar – Sun Siyam Group lungo la Penisola. Giovedì scorso è stata in particolare la volta della tappa di Palermo, presso la location Castello a mare. Il quarto dei sei roadshow in programma ha avuto come sempre quale tema centrale la nuova struttura a 5 stelle alle Maldive in Wow all inclusive, Siyam World inaugurata sull’atollo di Noonu il 28 ottobre 2021.

Presenti alla serata siciliana, Loris Giusti (key account Azemar), Patrizia Di Patrizio (responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam) e Massimo Ruggieri (key account Azemar Sicilia e Calabria). Tra gli agenti si contavano invece Stefano Corselli della Biba Tour, Salvo Cambria della Conca d’Oro e Fabio Guccione della Guccione Viaggi, Marco Compagno della Panormus, Lorena Spanò Frisella della Tourismondo, Pietro Romano della Mesotour, Gianmarco Quartuccio della Trasiti, Patrizia Napolitano della Tour and Travelling, Francesco Pirelli della Lai Viaggi, Sabrina Priolo della Scialo Viaggi, Annamaria Bruno della Noema Viaggi e Viviana Manfre’ della Manfre’ Viaggi di Palermo, Marco Oristano della Ciupi Travel e Natale Ficano della Baharja Travel di Bagheria, Mario Malizia della Malizia Viaggi e Giorgio Montanti della Charme di Trapani, Vito Amato della Bris Travel di Marsala e Nino Lipari della Best Continent di Sciacca.