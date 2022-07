Shiruq lancia il Capodanno a Cuba alla scoperta dell’anima del Caribe

Un viaggio alla scoperta dell’anima del Caribe. Per Capodanno, Shiruq propone una speciale partenza di gruppo destinazione Cuba, con tour leader dall’Italia, che si compone di esperienze coinvolgenti e variegate, come “la visita dell’Avana vera, quella della vita quotidiana – spiega la product manager, Elisa Capuano -. Oltre a visitare la città vecchia con i suoi scorci tanto noti quanto ammalianti, ci addentreremo nelle viuzze più popolari, ricche di un fascino senza eguali, con il bucato che sventola steso al sole e la vita di tutti i giorni che scorre con lentezza. Conosceremo un lato della capitale che non viene quasi mai incluso nei circuiti turistici tradizionali, attraverso mercati agricoli di quartiere e in compagnia degli abitanti di un solar habanero, pittoresco condominio locale. Ad attenderci poi un santero, seguace della santeria, culto sincretico molto diffuso che affonda le sue radici in Africa, legata a Cuba dal doloroso capitolo della tratta degli schiavi. Insieme a lui vedremo più da vicino le credenze e i riti che caratterizzano questa fede animista”.

Altra chicca del viaggio, l’esperienza di hiking nel parco Guanayara, scrigno-rifugio delle strategie del comandante Che Guevara e dei suoi guerriglieri. Un percorso alla portata di tutti, lungo un sentiero dalla lussureggiante vegetazione, che non richiede grande preparazione ma solo scarpe comode e voglia di camminare. Un’intera giornata sarà poi dedicata a quella che viene definita la città-museo di Cuba: Trinidad, una vera gemma coloniale, patrimonio Unesco. “Quella di prevedere la maggior parte dei pernottamenti in casa particular, residenza privata adibita all’accoglienza dei turisti, è stata una scelta dettata dal desiderio di far vivere ancora più profondamente l’esperienza cubana – aggiunge Elisa Capuano -: soggiornare in abitazioni in cui, attualmente o in passato, risiedono o risiedevano i locali (poiché non sempre i proprietari vi vivono), consente un’esperienza più autentica. Si tratta di case autorizzate e, soprattutto, accuratamente selezionate, dotate di camere con bagno privato”.