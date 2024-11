Sébastien Romani nuovo a.d. Forship, che gestisce i marchi Corsica Sardinia Ferries in Italia Sébastien Romani è il nuovo amministratore delegato di Forship, società che gestisce i marchi Corsica Sardinia Ferries in Italia. Già figura chiave all’interno del gruppo Corsica Sardinia Ferries, nel quale è entrato nel 2000 e in cui occupa anche il ruolo di chief sales officer, Romani vanta un’esperienza consolidata nel settore marittimo e una profonda conoscenza delle dinamiche aziendali. “Sono onorato di questo nuovo incarico e ringrazio l’ingegner Scognamiglio per il passaggio di un testimone importante e di grande responsabilità. La nuova squadra dirigenziale è pronta per garantire continuità e innovazione e per raggiungere traguardi ambiziosi,” ha dichiarato lo stesso Romani. Il nuovo amministratore delegato sarà affiancato da Matteo Giannelli, comandante d’armamento e direttore operativo dei porti italiani e dagli altri componenti del consiglio di amministrazione, Francesco Ranise, direttore tecnico e sicurezza, Claudio Baratta, deputy person ashore, e Vincenzo Esposito, direttore tecnico alberghiero. Condividi

