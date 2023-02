Se ne è andato un altro grande protagonista del turismo: addio ad Araldo Radi E’ venuto a mancare all’età di 87 anni Araldo Radi, presidente di Meridiano Viaggi e Turismo. Appassionato di turismo organizzato già negli anni Settanta, fu un grande innovatore nel mondo del tour operating con la sua programmazione sugli Stati Uniti insieme a Pan American. Ne danno la triste notizia i figli, Massimiliano, Fabrizio e Simone. I funerali si terranno lunedì, 20 febbraio alle ore 10, presso la chiesa S. Roberto Bellarmino, in piazza Ungheria. La redazione e gli uffici di Travel Quotidiano si uniscono al cordoglio di familiari e colleghi

