Sconti fino al 20% per le crociere artiche del programma 2023 di Silversea Uno sconto compreso tra il 10% e il 20% su una selezione di viaggi all-inclusive door-to-door in Groenlandia, Canada artico e Norvegia nel 2023. E’ la nuova promozione Silversea Cruises valida per tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 28 febbraio. “La nostra iniziativa offre un grande incentivo per i viaggiatori intenzionati a scoprire alcune delle destinazioni più remote del mondo senza compromettere il lusso e il comfort – sottolinea Barbara Muckermann, presidente e ceo di Silversea -. La nostra offerta si declina su tre navi ultra-lusso che navigheranno nella regione per tutto il 2023, tra cui la nuova Silver Endeavour; I nostri consulenti di viaggio potranno così presentare ai propri clienti un’esperienza di crociera che, grazie ai nostri trasferimenti privati, offre un viaggio senza soluzione di continuità che inizia e termina a casa dei viaggiatori”. Tra gli itinerari inclusi nell’offerta c’è quello in Groenlandia: da Reykjavík a Kangerlussuaq, per un tour di dieci giorni, in partenza il 25 giugno. La Silver Cloud navigherà sulla rotta dei vichinghi dalle coste verdi dell’Islanda fino a quelle ghiacciate della Groenlandia. Norvegia Artica, da Longyearbyen a Tromsø, permetterà invece di ammirare l’arcipelago delle Svalbard, con i suoi fiordi e ghiacciai che ospitano una ricca fauna selvatica, tra cui trichechi e orsi polari, per una spedizione di nove giorni a bordo della Silver Wind, in partenza il 12 luglio. La crociera Artico Canadese, infine, partirà il 10 agosto sulla nuova Silver Endeavour per un viaggio di dieci giorni da Pond Inlet per esplorare fiordi , baie e villaggi remoti dove prosperano le secolari tradizioni Inuit.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437690" align="alignleft" width="300"] Gianluigi Leoni[/caption] "Con l'inizio del nuovo anno Radio Vacanze, la Voce del Turismo, continuerà con piacere, allegria, competenza e professionalità a intrattenere con contenuti che hanno da sempre l'attenzione puntata verso tematiche ben precise: I Viaggi e Le Vacanze Il 2022 ci ha dato tanta soddisfazione! Partecipando a fiere ed eventi come "media partner ufficiale" abbiamo raccontato il mondo del turismo attraverso diversi punti di vista e siamo fieri del nostro lavoro che ci permette di portare all'attenzione dei nostri ascoltatori e follower le innumerevoli realtà territoriali che il nostro "Belpaese" ci offre. Per il 2023 abbiamo tante sorprese, sia per il pubblico che viaggia che per quello che vorrebbe viaggiare, con contenuti come sempre destinati anche a chi lavora nel settore". Questo, in sintesi, il pensiero pubblicato e trasmesso alla fine dell'anno dall'editore nonché conduttore di Radio Vacanze, Gianluigi Leoni. Iniziative "Radio Vacanze "la Voce del Turismo” si prepara a mostrare un 2023 pieno di nuove iniziative e sorprese rinnovando l'invito all'ascolto con professionalità e conoscenza tecnica. Lo staff di professionisti del turismo e della comunicazione continuerà a coinvolgere con leggerezza il pubblico che segue un vero e proprio "intrattenimento costruttivo" intervallato da musica e canzoni dedicando all'argomento principale, l'attenzione non sempre ottenuta da un semplice spot. La programmazione radiofonica, ideata e realizzata da chi contribuisce a diffondere le migliori destinazioni di viaggio, sarà sempre più coinvolgente, con trasmissioni ed eventi nei quali nomi di validi e amati artisti del panorama artistico italiano saranno coinvolti nonché protagonisti". Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un bel progetto con un duo amatissimo dal pubblico italiano, i Jalisse, che ci vedrà coinvolti direttamente" Così prosegue Gianluigi Leoni, il signor Radio Vacanze. "A breve partirà la campagna per il reclutamento di《Talent Musicali》appartenenti al comparto nel quale ci muoviamo, il Turismo, per la realizzazione di eventi e trasmissioni che daranno, oltre all’intrattenimento, una voce in più per promuovere una delle attività artistiche più care al pubblico, la musica". Così termina Gianluigi Leoni prospettando un 2023 interessante. [post_title] => Il “Talent Musicale” di Radio Vacanze, la Voce del Turismo [post_date] => 2023-01-20T15:02:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674226934000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437687" align="alignleft" width="300"] Giovanni Battista Calì[/caption] Un Osservatorio sul turismo per monitorare le leggi del settore, informare gli operatori, fornendo loro servizi adeguati, e contribuire alla formazione di oltre diecimila commercialisti di Roma, assicurando il mantenimento di una elevata preparazione specialistica nonostante le continue evoluzioni della normativa e del mercato. È l’obiettivo dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, presieduto da Giovanni Calì, che ha costituito il nuovo organo composto da dieci membri, fra cui otto commercialisti esperti della materia, un avvocato e un architetto. “Il turismo è pienamente ripartito dopo la pandemia e, in Italia e nel mondo, Roma recita un ruolo da protagonista - commenta Calì -. Secondo lo studio Sociometrica, basato sui dati Istat, la Capitale domina infatti la classifica delle città italiane che hanno creato nel 2022 maggiore ricchezza col turismo. Roma quest’anno ha generato l’8,7% del Pil turistico nazionale, per un reddito di 7,6 miliardi di euro, un risultato che è più del doppio del valore di Milano, seconda classificata. Si tratta dunque di una risorsa molto importante, soprattutto dopo la pandemia che aveva rallentato e in alcuni periodi azzerato i flussi turistici”. “Da gennaio a ottobre 2022, le presenze di turisti a Roma hanno sfiorato i 28 milioni”, evidenzia Andrea Borghini, presidente della Fondazione Telos - Centro Studi dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma. “Le sole strutture ricettive ufficiali nella capitale superano le 20 mila, senza contare e le infinite opportunità a Roma di travel experience, attività richiestissime dai viaggiatori, che vanno dalle visite guidate alle lezioni di cucina, dalle escursioni naturalistiche alle performance artistiche, dai prodotti artigianali alle ricchezze enogastronomiche locali per un indotto importantissimo, che si estende ad altri settori”. Un settore da disciplinare, secondo Toni Ciolfi, consigliere Odcec Roma: “Uno dei problemi principali nel settore turistico è l’abusivismo; in questo caso è fondamentale il ruolo dei commercialisti per il turismo al fianco delle istituzioni, per una diffusione della cultura della legalità e delle corrette prassi presso i clienti del comparto turistico e in occasione degli eventi formativi dell’Ordine”. Il prossimo 24 gennaio, l’Ordine di Roma con l’Osservatorio sul turismo, presieduto da Sergio Lombardi, organizzerà il primo convegno sulla direttiva DAC7, per diffondere le nuove regole e guidare gli operatori del turismo romani verso una compliance regolare. “Nel 2023 la nuova direttiva europea DAC7 obbligherà le piattaforme digitali a comunicare alle autorità fiscali i dati dei titolari degli annunci turistici e i loro redditi, e questa sarà una rivoluzione sia da un punto di vista fiscale che di legalità”, spiega Lombardi, che aprirà il convegno alle ore 10 presso la sede dell’ODCEC della Capitale. [post_title] => Nasce un nuovo Osservatorio del turismo dei commercialisti di Roma [post_date] => 2023-01-20T14:55:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674226536000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno sconto compreso tra il 10% e il 20% su una selezione di viaggi all-inclusive door-to-door in Groenlandia, Canada artico e Norvegia nel 2023. E' la nuova promozione Silversea Cruises valida per tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 28 febbraio. "La nostra iniziativa offre un grande incentivo per i viaggiatori intenzionati a scoprire alcune delle destinazioni più remote del mondo senza compromettere il lusso e il comfort - sottolinea Barbara Muckermann, presidente e ceo di Silversea -. La nostra offerta si declina su tre navi ultra-lusso che navigheranno nella regione per tutto il 2023, tra cui la nuova Silver Endeavour; I nostri consulenti di viaggio potranno così presentare ai propri clienti un'esperienza di crociera che, grazie ai nostri trasferimenti privati, offre un viaggio senza soluzione di continuità che inizia e termina a casa dei viaggiatori". Tra gli itinerari inclusi nell’offerta c'è quello in Groenlandia: da Reykjavík a Kangerlussuaq, per un tour di dieci giorni, in partenza il 25 giugno. La Silver Cloud navigherà sulla rotta dei vichinghi dalle coste verdi dell'Islanda fino a quelle ghiacciate della Groenlandia. Norvegia Artica, da Longyearbyen a Tromsø, permetterà invece di ammirare l'arcipelago delle Svalbard, con i suoi fiordi e ghiacciai che ospitano una ricca fauna selvatica, tra cui trichechi e orsi polari, per una spedizione di nove giorni a bordo della Silver Wind, in partenza il 12 luglio. La crociera Artico Canadese, infine, partirà il 10 agosto sulla nuova Silver Endeavour per un viaggio di dieci giorni da Pond Inlet per esplorare fiordi , baie e villaggi remoti dove prosperano le secolari tradizioni Inuit. [post_title] => Sconti fino al 20% per le crociere artiche del programma 2023 di Silversea [post_date] => 2023-01-20T13:35:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674221707000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mettere a rete le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dare loro la possibilità di acquisire i prodotti migliori, di confrontarsi, di colloquiare con agenzie e tour operator, ma anche di incontrare guide, traduttori e tutti i professionisti e le imprese che ruotano attorno al mondo del turismo. E' questo il senso di un evento come TuttoHotel, secondo Vincenzo Schiavo. Il vicepresidente nazionale di Confesercenti era presente alla fiera napoletana organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&d Group in concomitanza con il convegno “Evoluzione del fenomeno extralberghiero: costumer experience e normativa”, realizzato proprio dalla stessa confederazione datoriale. "Per noi di Confesercenti, l'industria dei viaggi e dell'ospitalità è un elemento chiave, tanto che al nostro interno abbiamo una realtà ad hoc, Assoturismo, che rappresenta l'intera categoria - prosegue Schiavo -. Il nostro impegno per le imprese è quotidiano e si declina tra le altre cose in un supporto assicurativo ad hoc, nonché nel dare la possibilità ai nostri associati di accedere a forme di finanziamento agevolate e tarate sulle loro specifiche esigenze. Non si può infatti pensare di attendere sei mesi per ricevere i capitali necessari ad avviare un progetto. E' per questo che noi garantiamo finanza in tempi ragionevoli, attorno ai 20-30 giorni dalla presentazione della richiesta". Ma il lavoro di Confesercenti va naturalmente anche oltre: "I nostri rappresentanti di categoria, presidenti e coordinatori, vengono nominati tutti tra chi opera quotidianamente nel settore e sono in grado di contribuire allo sviluppo non solo del comparto ma dall'intera economia nazionale - conclude Schiavo -. A una condizione però: che le istituzioni ci ascoltino. Perché il turismo è un comparto in grado di cambiare alla radice l'asset industriale di un territorio". [post_title] => Schiavo, Confesercenti: "Il turismo è in grado di cambiare l'economia di un territorio" [post_date] => 2023-01-20T13:01:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674219687000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Unwto. Secondo l’outlook dell’Organizzazione mondiale del turismo il numero di viaggiatori globali quest’anno raggiungerà tra l’80% e il 95% di 1,5 miliardi toccati prima della pandemia, in base all’entità del rallentamento dell’economia, al recupero dei viaggi in Asia e nell’area del Pacifico e all’evoluzione della guerra in Ucraina. Ma con l’aumento dei costi e dell’incertezza politica potrebbe essere ancora troppo presto per cantar vittoria. Quest’anno «i fattori economici influenzeranno le abitudini di viaggio – interviene il segretario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili – e ci aspettiamo che la domanda per le destinazioni domestiche e regionali possa sostenere la ripresa del settore». L’organizzazione si aspetta che Europa e Medio oriente, le regioni che sono cresciute più in fretta, raggiungano il traffico di turisti dei livelli pre-pandemici. Ma l’apporto che il turismo darà alle casse dello Stato sarà ancora contenuto. Costi più contenuti I viaggiatori staranno più attenti al prezzo delle loro scelte e prediligeranno le destinazioni più vicine. Nel 2019 il turismo rappresentava il 4% del pil mondiale, con un giro d’affari di circa 3,5 trilioni di dollari. Con lo scoppio della pandemia la percentuale era scesa al 2% e il valore a quasi 1,7 trilioni. I dati sul 2021, ancora provvisori, dovrebbero confermare una cauta ripresa (2% a 2 trilioni) ma ancora lontana dai livelli del 2019. [post_title] => Unwto: il turismo in netta ripresa. Ma i viaggiatori spenderanno di meno [post_date] => 2023-01-20T11:38:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674214738000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha lanciato delle tariffe speciali per coloro che si sposteranno in occasione delle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente delle Regioni Lazio e Lombardia (il 12 e 13 febbraio 2023). Nel dettaglio, lo sconto che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti a/r verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro a/r. L’offerta si applica sui biglietti acquistati da oggi fino al 9 febbraio 2023, per viaggiare nel periodo compreso dal 9 al 15 febbraio 2023. Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto ai passeggeri di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale. [post_title] => Ita Airways: voli scontati per chi viaggerà per votare alle prossime elezioni in Lazio e Lombardia [post_date] => 2023-01-20T11:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674214248000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da questo mese di gennaio prenotare un biglietto aereo Air France e Klm attraverso un gds costerà di più. Il gruppo franco-olandese ha alzato il sovrapprezzo che si applica alle agenzie di viaggio che operano attraverso questi sistemi. Nello specifico, il supplemento va dai 15 ai 17 euro a tratta. Il gruppo sostiene che con questa revisione intende «coprire parzialmente i costi di distribuzione del gds. La rivalutazione è necessaria perché la differenza di costi è aumentata dalla sua introduzione», esattamente nell'aprile 2018. Ndc L'azienda sottolinea di essere concentrata nell'espansione delle possibilità di connessione a Ndc. Quindi sta creando contenuti specifici solo per Ndc, come prezzi continui, prezzi dinamici per servizi complementari e pacchetti di viaggio. [post_title] => Air France Klm aumenta il sovrapprezzo per le adv che prenotano con gds [post_date] => 2023-01-20T11:15:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674213336000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà il primo urban hotel della compagnia spagnola in Italia e nascerà dalla ristrutturazione e ribranding di un 5 stelle esistente, provvisto di 168 camere e vari spazi f&b, tra cui una terrazza panoramica. Il gruppo Palladium ha annunciato in occasione della Fitur di Madrid il proprio approdo a Venezia, grazie alla firma di un contratto di leasing per un albergo che aprirà nel 2025. Tra le altre novità, l'inaugurazione di un altro Only You a Siviglia prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo: la struttura è attualmente in fase di ristrutturazione completa, al termine dei cui lavori nascerà un 5 stelle da 226 camere, dotato di un'ampia gamma di ristoranti e spazi per eventi, tra cui una vasta area esterna con piscina. Entrambi i progetti di interior design, a Siviglia e a Venezia, sono a cura dello studio internazionale di Lázaro Rosa-Violán. Nel corso del 2023, l'Hard Rock Hotel Marbella aprirà invece l’area Oasis, aggiungendo 174 camere, tra cui due nuove categorie, le Rock suite e le Rock Star suite. La struttura inaugurerà anche la Rock spa e oltre 900 metri quadrati di spazi per meeting. Inoltre, a partire da questa primavera, l'Hard Rock di Marbella sarà aperto tutto l'anno. Infine, la compagnia spagnola ha pure annunciato investimenti significativi da parte dei proprietari degli asset esistenti, per la ristrutturazione e il rinnovamento di una serie di hotel in Europa e in America. Il budget ammonta a 160 milioni di euro per progetti da realizzare nel biennio 2023-2024. Dopo l'ampio restyling effettuato l'anno scorso del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, sarà questa la volta di intervenire sul Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, in Riviera Maya, nonché sul Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, mentre nel 2024 è prevista la ristrutturazione degli hotel in Messico e a Punta Cana. [post_title] => Il gruppo Palladium approda a Venezia con il brand Only You Hotels [post_date] => 2023-01-20T11:09:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674212967000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo lo Splendido Mare nel 2021 a Portofino è questa la volta per il gruppo Belmond di pensare allo Splendido. Icona della località ligure fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, la struttura andrà incontro a un progressivo rifacimento in più fasi curato dallo studio d’architettura Martin Brudnizki Design Studio, con la prima parte che verrà completata già il prossimo giugno. “Lo Splendido è una vero gioiello. Il nostro approccio al progetto di ristrutturazione è stato quindi simile a quello di un ritrattista, per un'operazione incentrata sull'edificio e che è tanto un restauro, quanto un ringiovanimento - spiega lo stesso Martin Brudnizki. Nell'arco di diversi anni, il team dello studio omonimo intraprenderà un meticoloso restauro dell'ex monastero benedettino del sedicesimo secolo. In occasione di ogni riapertura estiva, l'hotel svelerà nuovi spazi, con il primo debutto ufficiale a giugno 2023. Questa prima fase comprenderà una nuova area piscina e una nuova esperienza culinaria in una villa familiare presso il ristorante The Pool Grill, oltre al restyling completo della suite Baronessa. Me le novità 2023 di Belmond riguardano anche il treno Simplon-Orient Express che a partire dal prossimo dicembre viaggeranno lungo itinerari inediti tra le Alpi francesi, fino alle stazioni di Albertville, Moûtiers e Bourg-Saint-Maurice, ma soprattutto con la possibilità di accedere agli impianti sciistici di Megève e Mont Blanc, Courchevel e le Tre valli, e Tignes-Val d’Isère. Infine a Rio de Janeiro, in Brasile, il Copacabana Palace celebrerà il proprio centenario con un programma di eventi ad hoc chiamato #100doCopa, che includerà tra gli altri il celebre ballo di carnevale a febbraio, nonché appuntamenti con illustri guest-chef ed eventi speciali per brindare alla storia dell’hotel e al suo futuro. [post_title] => Belmond ristruttura lo Splendido di Portofino. Novità anche a Rio e per il Simplon-Orient Express [post_date] => 2023-01-20T10:52:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674211934000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sconti fino al 20 per le crociere artiche del programma 2023 di silversea" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1886,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluigi Leoni[/caption]\r

\r

\"Con l'inizio del nuovo anno Radio Vacanze, la Voce del Turismo, continuerà con piacere, allegria, competenza e professionalità a intrattenere con contenuti che hanno da sempre l'attenzione puntata verso tematiche ben precise: I Viaggi e Le Vacanze\r

\r

Il 2022 ci ha dato tanta soddisfazione! Partecipando a fiere ed eventi come \"media partner ufficiale\" abbiamo raccontato il mondo del turismo attraverso diversi punti di vista e siamo fieri del nostro lavoro che ci permette di portare all'attenzione dei nostri ascoltatori e follower le innumerevoli realtà territoriali che il nostro \"Belpaese\" ci offre. Per il 2023 abbiamo tante sorprese, sia per il pubblico che viaggia che per quello che vorrebbe viaggiare, con contenuti come sempre destinati anche a chi lavora nel settore\". Questo, in sintesi, il pensiero pubblicato e trasmesso alla fine dell'anno dall'editore nonché conduttore di Radio Vacanze, Gianluigi Leoni.\r

Iniziative\r

\"Radio Vacanze \"la Voce del Turismo” si prepara a mostrare un 2023 pieno di nuove iniziative e sorprese rinnovando l'invito all'ascolto con professionalità e conoscenza tecnica. Lo staff di professionisti del turismo e della comunicazione continuerà a coinvolgere con leggerezza il pubblico che segue un vero e proprio \"intrattenimento costruttivo\" intervallato da musica e canzoni dedicando all'argomento principale, l'attenzione non sempre ottenuta da un semplice spot. La programmazione radiofonica, ideata e realizzata da chi contribuisce a diffondere le migliori destinazioni di viaggio, sarà sempre più coinvolgente, con trasmissioni ed eventi nei quali nomi di validi e amati artisti del panorama artistico italiano saranno coinvolti nonché protagonisti\". Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un bel progetto con un duo amatissimo dal pubblico italiano, i Jalisse, che ci vedrà coinvolti direttamente\" Così prosegue Gianluigi Leoni, il signor Radio Vacanze.\r

\r

\"A breve partirà la campagna per il reclutamento di《Talent Musicali》appartenenti al comparto nel quale ci muoviamo, il Turismo, per la realizzazione di eventi e trasmissioni che daranno, oltre all’intrattenimento, una voce in più per promuovere una delle attività artistiche più care al pubblico, la musica\". Così termina Gianluigi Leoni prospettando un 2023 interessante.","post_title":"Il “Talent Musicale” di Radio Vacanze, la Voce del Turismo","post_date":"2023-01-20T15:02:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1674226934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437687\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Battista Calì[/caption]\r

\r

Un Osservatorio sul turismo per monitorare le leggi del settore, informare gli operatori, fornendo loro servizi adeguati, e contribuire alla formazione di oltre diecimila commercialisti di Roma, assicurando il mantenimento di una elevata preparazione specialistica nonostante le continue evoluzioni della normativa e del mercato. È l’obiettivo dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, presieduto da Giovanni Calì, che ha costituito il nuovo organo composto da dieci membri, fra cui otto commercialisti esperti della materia, un avvocato e un architetto.\r

\r

“Il turismo è pienamente ripartito dopo la pandemia e, in Italia e nel mondo, Roma recita un ruolo da protagonista - commenta Calì -. Secondo lo studio Sociometrica, basato sui dati Istat, la Capitale domina infatti la classifica delle città italiane che hanno creato nel 2022 maggiore ricchezza col turismo. Roma quest’anno ha generato l’8,7% del Pil turistico nazionale, per un reddito di 7,6 miliardi di euro, un risultato che è più del doppio del valore di Milano, seconda classificata. Si tratta dunque di una risorsa molto importante, soprattutto dopo la pandemia che aveva rallentato e in alcuni periodi azzerato i flussi turistici”.\r

\r

“Da gennaio a ottobre 2022, le presenze di turisti a Roma hanno sfiorato i 28 milioni”, evidenzia Andrea Borghini, presidente della Fondazione Telos - Centro Studi dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma. “Le sole strutture ricettive ufficiali nella capitale superano le 20 mila, senza contare e le infinite opportunità a Roma di travel experience, attività richiestissime dai viaggiatori, che vanno dalle visite guidate alle lezioni di cucina, dalle escursioni naturalistiche alle performance artistiche, dai prodotti artigianali alle ricchezze enogastronomiche locali per un indotto importantissimo, che si estende ad altri settori”.\r

\r

Un settore da disciplinare, secondo Toni Ciolfi, consigliere Odcec Roma: “Uno dei problemi principali nel settore turistico è l’abusivismo; in questo caso è fondamentale il ruolo dei commercialisti per il turismo al fianco delle istituzioni, per una diffusione della cultura della legalità e delle corrette prassi presso i clienti del comparto turistico e in occasione degli eventi formativi dell’Ordine”.\r

\r

Il prossimo 24 gennaio, l’Ordine di Roma con l’Osservatorio sul turismo, presieduto da Sergio Lombardi, organizzerà il primo convegno sulla direttiva DAC7, per diffondere le nuove regole e guidare gli operatori del turismo romani verso una compliance regolare. “Nel 2023 la nuova direttiva europea DAC7 obbligherà le piattaforme digitali a comunicare alle autorità fiscali i dati dei titolari degli annunci turistici e i loro redditi, e questa sarà una rivoluzione sia da un punto di vista fiscale che di legalità”, spiega Lombardi, che aprirà il convegno alle ore 10 presso la sede dell’ODCEC della Capitale.\r

\r

","post_title":"Nasce un nuovo Osservatorio del turismo dei commercialisti di Roma","post_date":"2023-01-20T14:55:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674226536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno sconto compreso tra il 10% e il 20% su una selezione di viaggi all-inclusive door-to-door in Groenlandia, Canada artico e Norvegia nel 2023. E' la nuova promozione Silversea Cruises valida per tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 28 febbraio.\r

\r

\"La nostra iniziativa offre un grande incentivo per i viaggiatori intenzionati a scoprire alcune delle destinazioni più remote del mondo senza compromettere il lusso e il comfort - sottolinea Barbara Muckermann, presidente e ceo di Silversea -. La nostra offerta si declina su tre navi ultra-lusso che navigheranno nella regione per tutto il 2023, tra cui la nuova Silver Endeavour; I nostri consulenti di viaggio potranno così presentare ai propri clienti un'esperienza di crociera che, grazie ai nostri trasferimenti privati, offre un viaggio senza soluzione di continuità che inizia e termina a casa dei viaggiatori\".\r

\r

Tra gli itinerari inclusi nell’offerta c'è quello in Groenlandia: da Reykjavík a Kangerlussuaq, per un tour di dieci giorni, in partenza il 25 giugno. La Silver Cloud navigherà sulla rotta dei vichinghi dalle coste verdi dell'Islanda fino a quelle ghiacciate della Groenlandia. Norvegia Artica, da Longyearbyen a Tromsø, permetterà invece di ammirare l'arcipelago delle Svalbard, con i suoi fiordi e ghiacciai che ospitano una ricca fauna selvatica, tra cui trichechi e orsi polari, per una spedizione di nove giorni a bordo della Silver Wind, in partenza il 12 luglio. La crociera Artico Canadese, infine, partirà il 10 agosto sulla nuova Silver Endeavour per un viaggio di dieci giorni da Pond Inlet per esplorare fiordi , baie e villaggi remoti dove prosperano le secolari tradizioni Inuit.\r

\r

","post_title":"Sconti fino al 20% per le crociere artiche del programma 2023 di Silversea","post_date":"2023-01-20T13:35:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674221707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mettere a rete le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dare loro la possibilità di acquisire i prodotti migliori, di confrontarsi, di colloquiare con agenzie e tour operator, ma anche di incontrare guide, traduttori e tutti i professionisti e le imprese che ruotano attorno al mondo del turismo. E' questo il senso di un evento come TuttoHotel, secondo Vincenzo Schiavo. Il vicepresidente nazionale di Confesercenti era presente alla fiera napoletana organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&d Group in concomitanza con il convegno “Evoluzione del fenomeno extralberghiero: costumer experience e normativa”, realizzato proprio dalla stessa confederazione datoriale.\r

\r

\"Per noi di Confesercenti, l'industria dei viaggi e dell'ospitalità è un elemento chiave, tanto che al nostro interno abbiamo una realtà ad hoc, Assoturismo, che rappresenta l'intera categoria - prosegue Schiavo -. Il nostro impegno per le imprese è quotidiano e si declina tra le altre cose in un supporto assicurativo ad hoc, nonché nel dare la possibilità ai nostri associati di accedere a forme di finanziamento agevolate e tarate sulle loro specifiche esigenze. Non si può infatti pensare di attendere sei mesi per ricevere i capitali necessari ad avviare un progetto. E' per questo che noi garantiamo finanza in tempi ragionevoli, attorno ai 20-30 giorni dalla presentazione della richiesta\".\r

\r

Ma il lavoro di Confesercenti va naturalmente anche oltre: \"I nostri rappresentanti di categoria, presidenti e coordinatori, vengono nominati tutti tra chi opera quotidianamente nel settore e sono in grado di contribuire allo sviluppo non solo del comparto ma dall'intera economia nazionale - conclude Schiavo -. A una condizione però: che le istituzioni ci ascoltino. Perché il turismo è un comparto in grado di cambiare alla radice l'asset industriale di un territorio\".","post_title":"Schiavo, Confesercenti: \"Il turismo è in grado di cambiare l'economia di un territorio\"","post_date":"2023-01-20T13:01:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674219687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Unwto. Secondo l’outlook dell’Organizzazione mondiale del turismo il numero di viaggiatori globali quest’anno raggiungerà tra l’80% e il 95% di 1,5 miliardi toccati prima della pandemia, in base all’entità del rallentamento dell’economia, al recupero dei viaggi in Asia e nell’area del Pacifico e all’evoluzione della guerra in Ucraina. Ma con l’aumento dei costi e dell’incertezza politica potrebbe essere ancora troppo presto per cantar vittoria.\r

\r

Quest’anno «i fattori economici influenzeranno le abitudini di viaggio – interviene il segretario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili – e ci aspettiamo che la domanda per le destinazioni domestiche e regionali possa sostenere la ripresa del settore». L’organizzazione si aspetta che Europa e Medio oriente, le regioni che sono cresciute più in fretta, raggiungano il traffico di turisti dei livelli pre-pandemici. Ma l’apporto che il turismo darà alle casse dello Stato sarà ancora contenuto.\r

Costi più contenuti\r

I viaggiatori staranno più attenti al prezzo delle loro scelte e prediligeranno le destinazioni più vicine. Nel 2019 il turismo rappresentava il 4% del pil mondiale, con un giro d’affari di circa 3,5 trilioni di dollari. Con lo scoppio della pandemia la percentuale era scesa al 2% e il valore a quasi 1,7 trilioni. I dati sul 2021, ancora provvisori, dovrebbero confermare una cauta ripresa (2% a 2 trilioni) ma ancora lontana dai livelli del 2019.","post_title":"Unwto: il turismo in netta ripresa. Ma i viaggiatori spenderanno di meno","post_date":"2023-01-20T11:38:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674214738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha lanciato delle tariffe speciali per coloro che si sposteranno in occasione delle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente delle Regioni Lazio e Lombardia (il 12 e 13 febbraio 2023).\r

Nel dettaglio, lo sconto che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti a/r verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro a/r.\r

L’offerta si applica sui biglietti acquistati da oggi fino al 9 febbraio 2023, per viaggiare nel periodo compreso dal 9 al 15 febbraio 2023.\r

Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto ai passeggeri di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.","post_title":"Ita Airways: voli scontati per chi viaggerà per votare alle prossime elezioni in Lazio e Lombardia","post_date":"2023-01-20T11:30:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674214248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da questo mese di gennaio prenotare un biglietto aereo Air France e Klm attraverso un gds costerà di più. Il gruppo franco-olandese ha alzato il sovrapprezzo che si applica alle agenzie di viaggio che operano attraverso questi sistemi.\r

\r

Nello specifico, il supplemento va dai 15 ai 17 euro a tratta. Il gruppo sostiene che con questa revisione intende «coprire parzialmente i costi di distribuzione del gds. La rivalutazione è necessaria perché la differenza di costi è aumentata dalla sua introduzione», esattamente nell'aprile 2018.\r

Ndc\r

L'azienda sottolinea di essere concentrata nell'espansione delle possibilità di connessione a Ndc. Quindi sta creando contenuti specifici solo per Ndc, come prezzi continui, prezzi dinamici per servizi complementari e pacchetti di viaggio.","post_title":"Air France Klm aumenta il sovrapprezzo per le adv che prenotano con gds","post_date":"2023-01-20T11:15:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1674213336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà il primo urban hotel della compagnia spagnola in Italia e nascerà dalla ristrutturazione e ribranding di un 5 stelle esistente, provvisto di 168 camere e vari spazi f&b, tra cui una terrazza panoramica. Il gruppo Palladium ha annunciato in occasione della Fitur di Madrid il proprio approdo a Venezia, grazie alla firma di un contratto di leasing per un albergo che aprirà nel 2025.\r

\r

Tra le altre novità, l'inaugurazione di un altro Only You a Siviglia prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo: la struttura è attualmente in fase di ristrutturazione completa, al termine dei cui lavori nascerà un 5 stelle da 226 camere, dotato di un'ampia gamma di ristoranti e spazi per eventi, tra cui una vasta area esterna con piscina. Entrambi i progetti di interior design, a Siviglia e a Venezia, sono a cura dello studio internazionale di Lázaro Rosa-Violán.\r

\r

Nel corso del 2023, l'Hard Rock Hotel Marbella aprirà invece l’area Oasis, aggiungendo 174 camere, tra cui due nuove categorie, le Rock suite e le Rock Star suite. La struttura inaugurerà anche la Rock spa e oltre 900 metri quadrati di spazi per meeting. Inoltre, a partire da questa primavera, l'Hard Rock di Marbella sarà aperto tutto l'anno.\r

\r

Infine, la compagnia spagnola ha pure annunciato investimenti significativi da parte dei proprietari degli asset esistenti, per la ristrutturazione e il rinnovamento di una serie di hotel in Europa e in America. Il budget ammonta a 160 milioni di euro per progetti da realizzare nel biennio 2023-2024. Dopo l'ampio restyling effettuato l'anno scorso del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, sarà questa la volta di intervenire sul Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, in Riviera Maya, nonché sul Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, mentre nel 2024 è prevista la ristrutturazione degli hotel in Messico e a Punta Cana.","post_title":"Il gruppo Palladium approda a Venezia con il brand Only You Hotels","post_date":"2023-01-20T11:09:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674212967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo lo Splendido Mare nel 2021 a Portofino è questa la volta per il gruppo Belmond di pensare allo Splendido. Icona della località ligure fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, la struttura andrà incontro a un progressivo rifacimento in più fasi curato dallo studio d’architettura Martin Brudnizki Design Studio, con la prima parte che verrà completata già il prossimo giugno.\r

\r

“Lo Splendido è una vero gioiello. Il nostro approccio al progetto di ristrutturazione è stato quindi simile a quello di un ritrattista, per un'operazione incentrata sull'edificio e che è tanto un restauro, quanto un ringiovanimento - spiega lo stesso Martin Brudnizki. Nell'arco di diversi anni, il team dello studio omonimo intraprenderà un meticoloso restauro dell'ex monastero benedettino del sedicesimo secolo. In occasione di ogni riapertura estiva, l'hotel svelerà nuovi spazi, con il primo debutto ufficiale a giugno 2023. Questa prima fase comprenderà una nuova area piscina e una nuova esperienza culinaria in una villa familiare presso il ristorante The Pool Grill, oltre al restyling completo della suite Baronessa.\r

\r

Me le novità 2023 di Belmond riguardano anche il treno Simplon-Orient Express che a partire dal prossimo dicembre viaggeranno lungo itinerari inediti tra le Alpi francesi, fino alle stazioni di Albertville, Moûtiers e Bourg-Saint-Maurice, ma soprattutto con la possibilità di accedere agli impianti sciistici di Megève e Mont Blanc, Courchevel e le Tre valli, e Tignes-Val d’Isère.\r

\r

Infine a Rio de Janeiro, in Brasile, il Copacabana Palace celebrerà il proprio centenario con un programma di eventi ad hoc chiamato #100doCopa, che includerà tra gli altri il celebre ballo di carnevale a febbraio, nonché appuntamenti con illustri guest-chef ed eventi speciali per brindare alla storia dell’hotel e al suo futuro.","post_title":"Belmond ristruttura lo Splendido di Portofino. Novità anche a Rio e per il Simplon-Orient Express","post_date":"2023-01-20T10:52:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674211934000]}]}}