Scenic Aura: dal 2027 crociere in India sul fiume Hoogly Il gruppo Scenic inizierà a organizzare crociere sul fiume Hooghly in India il prossimo anno. Come riporta Travel Weekly, la compagnia lancerà i suoi itinerari nell’ottobre del 2027, con la nave Scenic Aura, da 44 passeggeri, che effettuerà la parte di crociera del viaggio. È prevista anche una componente land che includerà destinazioni in India e Sri Lanka. «L’introduzione di Scenic Aura sul fiume Hooghly in India rappresenta una pietra miliare significativa per Scenic Group, con una collezione sviluppata interamente in base alle richieste dei nostri ospiti – ha affermato Adam Burke, progettista di itinerari per Scenic -. Questi itinerari sono stati attentamente progettati per offrire esperienze uniche ed esclusive, ricche di cultura, che mettono in mostra il meglio dell’India e dello Sri Lanka, il tutto con la ricchezza di servizi inclusi e l’assistenza personalizzata per cui Scenic è rinomata». I tour hanno una durata che varia dai 17 ai 25 giorni, inclusa una crociera di nove notti sul basso corso del Gange e sul fiume Hooghly. A terra, i partecipanti visiteranno l’India settentrionale, l’India meridionale, il Rajasthan e lo Sri Lanka. Date e itinerari saranno resi noti nel corso dell’anno. I viaggi includeranno esperienze Scenic Enrich (esclusive escursioni culturali), tra cui un tè pomeridiano al palazzo Kathgola a Murshidabad e una visita alla moschea Imambara di Hooghly. Nave rinnovata Scenic Aura, che in precedenza navigava in Myanmar, verrà rinnovata dal team di Mkm Yachts del gruppo Scenic. I dettagli della nave saranno annunciati nel corso dell’anno, ma Scenic ha anticipato che ogni suite disporrà di un balcone privato e di una zona notte separata. La nave offrirà fino a quattro ristoranti, una piscina in stile resort e un servizio di lavanderia self-service. Gli itinerari saranno all-inclusive, mentre i gruppi a terra saranno limitati a 25 persone. La crescita si inserisce nel contesto della crescente espansione di Scenic Group in Asia. La compagnia lancerà la Scenic Spirit II sul Mekong nel 2028, anno in cui introdurrà in Asia anche la Scenic Eclipse II e la Emerald Xara. Condividi

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I tour hanno una durata che varia dai 17 ai 25 giorni, inclusa una crociera di nove notti sul basso corso del Gange e sul fiume Hooghly. A terra, i partecipanti visiteranno l'India settentrionale, l'India meridionale, il Rajasthan e lo Sri Lanka. Date e itinerari saranno resi noti nel corso dell'anno. I viaggi includeranno esperienze Scenic Enrich (esclusive escursioni culturali), tra cui un tè pomeridiano al palazzo Kathgola a Murshidabad e una visita alla moschea Imambara di Hooghly. \r

Nave rinnovata\r

Scenic Aura, che in precedenza navigava in Myanmar, verrà rinnovata dal team di Mkm Yachts del gruppo Scenic. I dettagli della nave saranno annunciati nel corso dell'anno, ma Scenic ha anticipato che ogni suite disporrà di un balcone privato e di una zona notte separata. La nave offrirà fino a quattro ristoranti, una piscina in stile resort e un servizio di lavanderia self-service. Gli itinerari saranno all-inclusive, mentre i gruppi a terra saranno limitati a 25 persone. \r

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La crescita si inserisce nel contesto della crescente espansione di Scenic Group in Asia. La compagnia lancerà la Scenic Spirit II sul Mekong nel 2028, anno in cui introdurrà in Asia anche la Scenic Eclipse II e la Emerald Xara.\r

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","post_title":"Scenic Aura: dal 2027 crociere in India sul fiume Hoogly","post_date":"2026-06-18T11:09:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781780945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2026 offre l'occasione per scoprire Finale Ligure attraverso \"Estate nei Castelli\", il nuovo progetto che unisce Castel Gavone, Forte San Giovanni e Castelfranco in un unico itinerario culturale fatto di spettacoli, concerti, visite guidate, cinema all'aperto, mostre ed esperienze immersive.\r

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Il viaggio comincia da Castel Gavone, antica residenza dei Marchesi Del Carretto e simbolo del potere del Marchesato del Finale.\r

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Pochi chilometri più a valle, lungo l’antica Strada Beretta, si incontra Forte San Giovanni, possente fortezza seicentesca costruita durante la dominazione spagnola per difendere uno snodo fondamentale dei collegamenti tra il Mediterraneo e il Ducato di Milano.\r

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Castelfranco rappresenta invece il capitolo genovese della storia del Finale. Costruita nel Trecento dalla Repubblica di Genova per controllare il porto e contenere l'influenza del Marchesato, la fortezza è stata nei secoli oggetto di ampliamenti e trasformazioni che ne hanno accompagnato l'evoluzione da presidio medievale a moderna struttura difensiva costiera.\r

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Attorno a queste architetture si sviluppa oggi un grande museo diffuso all'aperto fatto di sentieri storici, antiche strade militari e panorami che spaziano dalle Alpi Liguri al Mediterraneo. È in questo scenario che prende vita “Estate nei Castelli”, trasformando gli antichi luoghi della difesa e del potere in spazi dedicati alla cultura contemporanea.\r

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Castel Gavone per tutta l’estate ospita esperienze dedicate alla scoperta del monumento e del paesaggio che lo circonda. Tornano le “Storie al chiaro di luna”, le visite teatralizzate notturne a cura del Centro Storico del Finale.\r

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Il Museo Diffuso del Finale propone invece esperienze che permettono di vivere Castel Gavone da prospettive diverse: alle visite guidate con gli archeologi “Archeologia al Castel Gavone” si affianca “Meditazione e bagno sonoro a Castel Gavone”, un percorso immersivo.\r

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Spicca infine il nuovo progetto teatrale itinerante tratto da Becket e il suo Re di Jean Anouilh.\r

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Forte San Giovanni diventa invece il luogo dell'incontro tra patrimonio storico, spettacolo e natura. Tra i bastioni della fortezza trovano spazio i concerti del Voxonus Festival e della rassegna Musica in Chordis. Le antiche mura si trasformano inoltre in una suggestiva arena sotto le stelle con \"CinemaForte 2026\".\r

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Accanto agli appuntamenti culturali, la fortezza ospita esperienze dedicate alla partecipazione e alla scoperta del territorio.\r

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Castelfranco si apre infine ai linguaggi contemporanei, trasformando la fortezza affacciata sul mare in uno spazio dedicato all'arte, alla creatività e al benessere. Le mostre curate da Qui Arte dialogano con la storia del luogo attraverso percorsi che spaziano dalla ricerca contemporanea ai temi del simbolo, della memoria e della sostenibilità, affiancando le esposizioni dedicate all’artista Nenne Sanguineti Poggi e al progetto Riciclickamente.\r

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Realizzata in collaborazione con Musei Nazionali Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, Centro Storico del Finale, MUDIF – Museo Diffuso del Finale, Museo Archeologico del Finale, associazioni culturali e operatori del territorio, la rassegna rappresenta uno dei progetti centrali di \"Summer Vibes 2026\", il calendario che coordina gli eventi della stagione estiva finalese.\r

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","post_title":"Finale Ligure, estate tra castelli e fortezze con eventi e visite guidate","post_date":"2026-06-18T10:54:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781780088000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia è questa: Airbnb annuncia la donazione di 1,5 milioni di euro in tre anni all'Associazione nazionale comuni italiani. Leggendo un po' di rassegna stampa si rimane stupiti che nessun collega abbia sollevato un dubbio, abbia fatto un ragionamento su questa notizia.\r

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Come? Airbnb ha un giro d'affari miliardario con i piccoli e i grandi comuni e fa una donazione agli stessi comuni? Noi ci vediamo un palese conflitto d'interesse. La motivazione recita: valorizzazione del patrimonio rurale dei piccoli e medi comuni. Ma i comuni hanno già i soldi per questo visto che incamerano le tasse (cospicue) dei cittadini.\r

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Naturalmente Airbnb può fare donazioni a chiunque, sono i comuni che devono rifiutare. Avrebbero dovuto farlo. Avrebbero dovuto dire: noi le risorse per lo sviluppo ce le abbiamo già. Invece incamera i soldi e li inserisce in un fondo dedicato.\r

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Speriamo che qualche Authority s'informi sui fatti e apra una pratica.","post_title":"Airbnb fa una donazione all'Anci. Noi ci vediamo un conflitto d'interesse","post_date":"2026-06-18T10:44:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781779462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo anni di preparazione, ritardi e dibattiti sulla fattibilità dei voli a lunghissimo raggio, la compagnia australiana Qantas sta finalmente tracciando la rotta: Londra sarà la prima destinazione del suo Project Sunrise , con un volo diretto Sydney-Londra a partire da ottobre 2027. Operato da Airbus A350-1000ULR con un'autonomia estesa a 22 ore, questo volo diventerà il volo commerciale di linea più lungo del mondo ed eliminerà il tradizionale scalo della \"rotta del canguro\".\r

Londra come prima destinazione.\r

Nel corso di un evento tenutosi presso lo stabilimento Airbus di Tolosa, Qantas ha presentato il suo primo Airbus A350-1000ULR con la livrea della compagnia aerea e ha annunciato che Londra Heathrow sarà la prima destinazione commerciale del Project Sunrise. La compagnia aerea prevede di lanciare la rotta non-stop Sydney-Londra nell'ottobre del 2027, con la messa in vendita dei biglietti prevista per febbraio 2027, secondo quanto dichiarato dal management.\r

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L'amministratore delegato di Qantas, Vanessa Hudson, ha dichiarato ai media che \"il primo volo diretto Sydney-Londra decollerà nell'ottobre del 2027, segnando una pietra miliare storica per la Kangaroo Route \". Secondo la compagnia, questo volo senza scali consentirà di risparmiare fino a quattro ore di tempo di viaggio complessivo rispetto alle rotte attuali con scalo in Asia o in Medio Oriente.","post_title":"Qantas lancia il volo diretto Sydney-Londra da ottobre 2027","post_date":"2026-06-18T09:44:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781775884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Hilton raggiunge i 28 brand. L'ultimo arrivato è Undergraduate, un marchio upper midscale che si rivolge in modo particolare ai giovani già laureati e agli studenti universitari.\r

L'evoluzione del brand\r

Undergraduate è un risultato tangibile seguito all'acquisizione, avvenuta nel 2024 per un valore di 210 milioni di dollari, del brand Graduate, che in questi anni è passato da 35 a 60 proprietà tra hotel già attivi e strutture in pipeline. Undergraduate è in particolare pensato per intercettare tutto il mondo che ruota attorno ai campus, agli alunni, alle famiglie in visita, agli eventi e alle conferenze universitarie.\r

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L’idea è che il nuovo brand possa allargare il raggio d’azione di Graduate a mercati che richiedono un'offerta più essenziale e tendenzialmente meno costosa. Elemento determinante per l'identificazione del nuovo brand sono le aree comuni: lounge, spazi social, market aperti tutto il giorno e cocktail program sviluppati in collaborazione con Authentic Hospitality.\r

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Prima apertura nel 2027 e obiettivo a medio termine puntato sulle 400-500 strutture, con un perimetro di espansione concentrato sui campus negli Stati Uniti. Almeno per ora.","post_title":"Hilton: arriva Undergraduate, il brand per gli stuenti e i laureati","post_date":"2026-06-18T09:31:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781775099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Quattro dimore italiane di Relais & Chateaux – la collezione che riunisce 580 hotel e ristoranti in 65 Paesi – svelano le novità dell'estate 2026 tra Liguria, Ischia, Sardegna e Costiera sorrentina, con un'offerta alto di gamma su cui le adv possono costruire proposte per la clientela alto-spendente.\r

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Le novità\r

Villa della Pergola ad Alassio, forte di 15 suite, celebra il ventesimo anniversario del recupero del complesso, salvato nel 2006 da una potenziale speculazione edilizia. Cuore della proprietà restano i due ettari di giardini botanici anglo-mediterranei (34 varietà di glicine e oltre 450 specie di agapanto, caso unico in Europa). Tra le novità della stagione, le escursioni in e-bike lungo la Via Iulia Augusta, l'antico tracciato romano che collega Alassio ad Albenga.\r

Il San Montano Resort & Spa a Ischia, è una struttura di Lacco Ameno gestita dalla famiglia De Siano e cresce ancora di più nel segmento benessere. Avvia infatti nella Ocean Blu Spa la collaborazione con Seed to Skin Tuscany, brand specializzato in Green Molecular Science, integrando ricerca botanica e sorgenti termali dell'isola in trattamenti rigeneranti. Debutta inoltre la Suite Vesuvio, rifugio panoramico di 55 mq con doppi balconi affacciati sul Golfo di Napoli.\r

A San Pantaleo, in Sardenga, al Petra Segreta Resort & Spa sei camere sono state riconvertite in Plunge Pool Prestige Sea View, con piscina privata a temperatura controllata e spazi esterni ampliati. Apre inoltre la Secret Stone Spa, con il nuovo rituale Komorebi, i trattamenti viso del partner Valmont e tre cabine dedicate a massaggi, hair styling e servizi in camera.\r

Infine, il resort Bellevue Syrene 1820 (Sorrento), arricchisce l'estate con il percorso gastronomico «A cena con… il mare», firmato dallo chef Carmine Bellini, e guarda già al 2027, quando lo chef pluristellato Gennaro Esposito firmerà l'intera offerta food & beverage della dimora.\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Relais & Chateaux, l'estate italiana sul mare punta su benessere ed esperienze","post_date":"2026-06-17T14:39:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781707197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"El Mundo Tourism, dmc con base a Dubai ed uffici in Oman, Arabia saudita, Giordania e Mauritius, punta sul mercato italiano. E' il fondatore e titolare Kamal Esawy a indirizzarsi direttamente agli agenti di viaggio italiani per sottolineare come attualmente la situazione ovunque sia stabile e i servizi siano perfettamente operativi. Le nostre compagnie aeree di bandiera hanno già ripreso sulla nostra area al 100%. Attualmente c’è poco turismo per via del caldo e della bassa stagione, ma consiglierei comunque di proporre viaggi in Giordania anche durante l'estate, per via del clima davvero ottimo».\r

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Futuro positivo\r

Esawy è ottimista anche sul futuro turistico dell'intera area mediorientale: «Dopo la sigla di un accordo di pace prevista tra qualche giorno e la riapertura dello stretto di Hormuz, si auspica di ripartire con i flussi turistici recuperando i numeri pre-crisi. Stiamo puntando tanto sull’autunno, lanciando nuove partenze di gruppo con destinazione Emirati, Oman e Giordania voli inclusi, coprendo le date più cruciali per il mercato italiano. L'obiettivo è quello di traghettare verso un 2027 migliore, che regali a noi e ai nostri partner adv grandi soddisfazioni, riportanndo i trend turistici al periodo pre-conflitto».\r

Le previsioni sono positive: «Oman e Giordania, destinazione quest'ultima che manca già da qualche anno dal calendario di viaggio degli italiani, dovrebbero trainare la ripresa».","post_title":"El Mundo Tourism, Esawy: «Pronti per la ripresa dei flussi turistici in Medio Oriente»","post_date":"2026-06-17T14:31:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781706699000]}]}}