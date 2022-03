Sardinia 360 e Gastaldi insieme per raccontare una storia lunga un anno in adv

“Come molte volte capita nella vita tutto è iniziato da un’occasione, da un’opportunità nata quasi per caso. Da un dialogo col mio attuale socio, e presidente di Gastaldi, Michele Cerruti, con cui ci siamo subito trovati in sintonia”. Così l’amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni, racconta la genesi dell’operazione che ha portato l’operatore titolare del to – dmc Sardinia 360, nonché della compagnia alberghiera Baja Hotels, ad acquisire poco prima della fine dell’anno il 40% di Gastaldi Holidays: una quota peraltro destinata a salire presto al 60%.

Alla base dell’iniziativa, un progetto che mira a realizzare una collaborazione sinergica al fine di creare un prodotto in grado di dialogare con il mercato per 365 giorni all’anno. “L’idea è quella di raccontare una storia comune in agenzia, una narrazione lunga tutto l’anno – prosegue Bongiovanni -. Abbiamo quindi deciso di creare una realtà unica, capace di condividere tutto quello che non è operativo, in modo da garantire un sensibile efficientamento dei costi. Per me si tratta di un’avventura completamente nuova: prima portavo il mondo in Italia, ora devo anche portare gli italiani nel mondo“.

Lato Sardinia 360 la prospettiva è quella di continuare a migliorare i già buoni risultati ottenuti nel 2021, quando il to specializzato sulla destinazione Sardegna ha registrato una crescita di volumi del 30% – 40% Italia su Italia, “anche se poi è mancata una parte del mercato internazionale”. Per Gastaldi si tratta invece di ripartire dopo i due anni terribili della pandemia. In epoca pre-Covid i fatturati delle due realtà erano sostanzialmente equiparabili, aggirandosi più o meno attorno ai 5 milioni di euro ciascuno. Oggi le cose sono ovviamente diverse. Sardinia 360 è tornato tra l’altro a includere nella propria programmazione tre strutture in vuoto – pieno (il Cormorano, il Sentido Orosei Beach e l’hotel Marina Seada del gruppo Iti Marina), «che da soli valgono 6-7 milioni di giro d’affari complessivo», sottolinea Bongiovanni. Per Gastaldi Holidays si punta invece nei prossimi mesi a un parziale recupero del fatturato perso con la pandemia, per poi crescere di almeno il 50% per anno a partire dal 2023.