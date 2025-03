Sardegna, Sicilia, Grecia e Spagna protagoniste del catalogo Grimaldi Lines To Uno strumento di consultazione immediato, che faciliti il compito degli agenti di viaggio e degli operatori di settore. Grimaldi Lines Tour Operator ha pubblicato il nuovo catalogo con proposte di soggiorno sempre abbinate al viaggio via mare. Il volume è suddiviso per target di utenza: le proposte sono studiate per incontrare le esigenze diverse di chi preferisce la vacanza in famiglia, di chi viaggia in coppia, di chi mette al primo posto il proprio animale domestico. Al suo interno si trovano, inoltre, interessanti esempi di pacchetti per autentiche esperienze enogastronomiche, viaggi green nella natura, tour culturali più classici e naturalmente le convenienti proposte low cost. Da segnalare in particolare una proposta per le famiglie, la Pasqua ad Alghero, dal 19 al 23 aprile, con prezzi che partono da 570 euro per due adulti e due bambini fino a 11 anni e comprendono viaggio andata e ritorno sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres in cabina quadrupla interna, diritti fissi e costi Eu Ets, quattro notti in bilocale con formula roulette e l’Alghero Family ticket che prevede l’accesso a dieci attrazioni sul posto, assicurazione assistenza medica/infortuni/annullamento viaggio. Completano l’offerta gli intramontabili viaggi a tema, che quest’anno annoverano il festival della letteratura una Nave di Libri per Barcellona (dal 5 al 10 aprile), Ballando verso Barcellona con la direzione artistica dei ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira (dal 31 maggio al 3 giugno) e Grimaldi Dance Fit Cruise con programma di fitness a cura dei più famosi presenter (dal 14 al 17 giugno). Protagoniste del catalogo sono le destinazioni mediterranee: la Sardegna, mondana e di tendenza tra la costa Smeralda e l’arcipelago della Maddalena, oppure più selvaggia nel sud dell’isola; la Sicilia, con Sciacca che ancora conserva gli antichi quartieri arabo ed ebraico e Cefalù con il suo duomo famoso in tutto il mondo; la Grecia delle isole ionie, di cui Corfù è la regina. Nella programmazione non poteva infine mancare la Spagna, con un tour di dieci giorni che inizia e finisce a Barcellona, toccando tutte le più importanti città, da Madrid a Valencia attraverso Toledo, Avila e Segovia. Condividi

