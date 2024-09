Sardegna e Marocco trainano le performance Gnv A bordo della Suprema, ormeggiata nel porto di Napoli, si è tenuta ieri la quinta edizione dei Gnv Awards, l’evento annuale della compagnia di traghetti del gruppo Msc pensato per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio. Nel 2024 GNV ha nominato cinque nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state inoltre annunciate tre ulteriori agenzie Premium. “Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo abbiamo in agenda il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l’ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: il Polaris in arrivo entro il 2024, l’Orion nel 2025, il Virgo e la quarta unità nel 2026. Tutte navi che risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale. Saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel gnl. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato sull’Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. È solo l’inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta” ha dichiarato l’a.d. di Gnv, Matteo Catani, durante la conferenza stampa. Durante la due giorni dei Gnv Awards 2024, sono stati consegnati premi a 200 partner commerciali e nominati appunto gli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma che garantisce alle top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate. E consolidare così la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti Gnv, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo. La compagnia ha presentato anche i risultati della stagione 2024 con 1,6 milioni di passeggeri trasportati e performance da record in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%) “Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore, rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora”, ha commentato Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv. In linea con i numeri del 2023, da giugno a settembre 2024 Gnv ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna, che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Sempre più forte pure il legame della compagnia con il capoluogo partenopeo, dove Gnv copre il 30% circa dei volumi totali del porto. Le agenzie di viaggio (offline e Olta) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di Gnv verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. “Per questo abbiamo scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium. Tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025” ha aggiunto Catani. Con una flotta di 25 navi, il gruppo opera con 31 linee in sette Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. E il trend positivo registrato nel 2024 conferma il ruolo del gruppo tra le principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo.

