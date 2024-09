Sand Tour riorganizza l’offerta in tre linee di prodotto e vola a Dubai con Air Arabia Sand Tour ha presentato al Milano-Begamo Airport la sua collaborazione con Air Arabia e con l’Ente del turismo di Dubai, raccontando i tour Dubai e Dubai e Abu-Dabi con partenza garantita tutti i sabati, volando appunto con la compagnia con sede a Sharjah. «La proposta riguarda itinerari completi con tutte le escursioni incluse – sottolinea Melania Lannunziata, coordinatore commerciale del to toscano -: si potrà vivere la città di Dubai, oppure scegliere l’esperienza nel deserto, ammirare i tramonti, fare i jeep-safari, cenare al campo tendato per poi rientrare in hotel». L’operatore ha inoltre presentato la grande novità del momento, ovvero la declinazione della sua proposta in tre linee, o tipologie di viaggio: «Sand Traveller è dedicato ai viaggiatori in cerca di avventura con i tour con partenze garantite minimo un partecipante, che sono uno dei nostri prodotti principali – sottolinea Melania Lannunziata –. Tra questi i tour Giordania, ora in forte ripresa, il tour Turchia, cresciuto negli ultimi mesi e poi Emirati, Oman, Portogallo, Azzorre e Andalusia. Il secondo brand è Sand Selection, che comprende le strutture a 4 e 5 stelle nelle nostre destinazioni, tutte testate e selezionate. E poi c’è Casa Sand, che comprende le attuali strutture di proprietà: i resort Lion Beach in Kenya e il Waridi Beach a Zanzibar, dove il cliente trova l’assistenza in italiano, il cuoco tricolore e l’animazione in lingua». L’evento di Bergamo ha coinvolto diversi partner dell’area lombarda: «Collaboriamo con tutta Italia – conclude infatti Melania Lannunziata – ma ogni evento è geolocalizzato e a Bergamo sono stati con noi i gruppi Bluvacanze, Travel Expert, Evolution Travel, Travel Angels e singole agenzie del territorio». Condividi

