Sand Tour in Egitto per un fam trip con un gruppo di agenti. Vendite 2025 a +25% Si è concluso da pochi giorni l’educational a Marsa Alam e Luxor organizzato da Sand Tour, al quale hanno avuto modo di partecipare una serie di agenti partner selezionati. Il viaggio ha previsto un itinerario di sette notti, durante i quali il gruppo ha avuto modo di visitare gli hotel a 4 e 5 stelle della programmazione e di testare in prima persona i servizi e le offerte alberghiere proposte dal tour operator. Gli agenti hanno avuto inoltre la possibilità di navigare lungo il Nilo e di immergersi nella ricca storia dell’antico Egitto, visitando la Valle dei re e delle regine e il tempio di Karnak a Luxor, soggiornando su una motonavi a 5 stelle. All’interno della settimana, sono state inoltre presentate la programmazione invernale e l’anticipazione di quella estiva e le tre nuove linee di prodotto: Sand Selection, dedicata all’offerta più selezionata; Sand Travel, i tour a partenze garantite minimo uno nel mondo; Casa Sand, la proposta di resort in esclusiva sul mercato italiano, con direzione, staff, animazione soft, assistente residente e ovviamente cucina italiana. La destinazione Egitto è da sempre uno dei prodotti principali del catalogo Sand Tour. Infatti, nonostante un 2024 sottotono sui paesi del Medio Oriente, l’operatore toscano è molto soddisfatto dei risultati, mentre per il 2025 le vendite sono già in aumento del 25%. Proprio sul mar Rosso, nel 2025 Sand lancerà l’apertura del suo terzo Casa Sand e prevederà una lunga serie di educational per promuoverlo sulla rete agenziale. di Quirino Falessi Condividi

