San Marino International a Milano. Rossi: “Non solo business, ma legami” Informazione PR San Marino International è un tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi di gruppo, con una forte presenza in Italia e in Europa. Tra i punti di forza, soluzioni altamente personalizzabili e un modello di business che si basa sulla gestione diretta della contrattualistica con le strutture ricettive e con i fornitori di servizi turistici, attraverso accordi sempre contingenti, di allotment e vuoto per pieno, che garantiscono continuità e qualità della proposta anche in alcune destinazioni molto gettonate, come Roma, Napoli, Firenze, Barcellona, Berlino e Praga. “Oltre alla forza contrattuale, che ci offre un grande vantaggio competitivo rispetto ai competitor – aggiunge il founder Norman Rossi -, uno dei nostri punti di forza è la conoscenza diretta delle strutture con cui collaboriamo. Il nostro team operativo visita personalmente le destinazioni e le strutture, selezionando solo fornitori che soddisfano i nostri elevati standard. Le stesse persone che vendono il prodotto sono quelle che finalizzano gli accordi in loco, che vedono il prodotto, lo toccano con mano, garantendo un controllo di qualità continuo e rapporti diretti costantemente curati”. Una scelta organizzativa, questa, che consente a San Marino International di tenere molto alti i livelli di assistenza alle agenzie di viaggio. “Rispondiamo entro 24 ore, offrendo soluzioni mirate. È questa efficienza che, negli anni, ci ha reso un partner dalla riconosciuta affidabilità”. Le origini San Marino International nasce nel 2019, inserendosi nel percorso tracciato con successo da Navitours, azienda leader nei viaggi di gruppo in Grecia riconosciuta per la qualità dei suoi servizi e la profonda conoscenza della destinazione, elementi che hanno contribuito a una solida reputazione in oltre 50 anni di attività. “Quando abbiamo avviato San Marino International, poco prima del Covid – continua Rossi -, abbiamo potuto contare su una base già ben consolidata nel mercato. La fiducia di Navitours, la fiducia di un leader sulla Grecia”. La combinazione di una visione chiara, il know-how e i legami esistenti ha permesso all’azienda una rapida affermazione. “Non ci siamo mai visti come una semplice estensione di Navitours – continua Rossi – ma come un organismo vivo e indipendente, capace di rispondere in maniera dinamica alle esigenze del mercato”.

L’evento a Milano il 27 settembre L’azienda offre un’ampia gamma di servizi per diversi tipi di viaggiatori, adulti, pellegrinaggi, incentive e studenti. Grazie alla sua lunga esperienza, San Marino International si è affermata come un punto di riferimento affidabile e flessibile per chi cerca soluzioni di viaggio su misura con un buon rapporto qualità-prezzo. Il rapporto con le agenzie di viaggio è curato nei minimi dettagli, sia attraverso una presenza capillare sul territorio, con un reparto commerciale interno ed esterno, sia con eventi dedicati come quello previsto presso la Terrazza Martini di Milano il 27 settembre 2024. Durante questo evento, l’azienda presenterà le novità del 2025 e i prodotti inseriti nella proposta grazie alla collaborazione con Meininger Hotels. “Questa partnership ci consente di offrire soluzioni moderne, centrali e convenienti – spiega Antonela Ljubetic, ceo di San Marino International -, in strutture che uniscono confort, posizione strategica, approccio innovativo e anche convivialità, grazie alla presenza di spazi comuni come cucine e coworking”. I piani futuri L’azienda parteciperà a fiere internazionali di rilievo “per ampliare ulteriormente la nostra rete di contatti – spiega Ljubetic -, e rafforzare il nostro posizionamento nel settore dei viaggi di gruppo”. Tra gli appuntamenti più importanti a cui presenzierà il team di San Marino International:

TTG Travel Experience a Rimini, FITUR a Madrid, BMT Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, WTM a San Paolo, ITB a Berlino e IFTM a Parigi. Un ricco calendario di eventi che permetterà all’azienda di incontrare nuovi fornitori e consolidare relazioni già esistenti, mantenendo viva la dimensione umana e collaborativa che è il cuore dell’azienda. “We don’t do business, we create relationships – conclude Rossi ricordando uno dei motti dell’azienda – . Questa filosofia ci distingue dagli altri e abbiamo intenzione di custodirla anche in futuro”.

","post_title":"Al via i Wonder Months di Qc: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia","post_date":"2024-09-23T11:56:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727092575000]}]}}