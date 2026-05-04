Royal Caribbean: settembre di festa con la promozione “Birthday Bash” Royal Caribbean torna in pista con il “Birthday Bash“. I viaggiatori in partenza a settembre 2026, a bordo delle navi della compagnia dirette ai Caraibi e in Messico, potranno vivere un’esperienza arricchita da momenti speciali. Il Birthday Bash è un’iniziativa annuale che anima tutte le crociere del mese di settembre: non solo per chi festeggia il compleanno, ma per tutti gli ospiti a bordo. In programma cocktail a tema, attività speciali, momenti di intrattenimento dedicati e sorprese lungo tutta la vacanza, tra cui balloon drop party, estrazioni e omaggi. I vantaggi I viaggiatori potranno vivere il Royal Birthday Bash nel corso delle crociere ai Caraibi e in Messico, in partenza dal 1° al 30 settembre. Le offerte speciali Birthday Bash sono disponibili fino al 7 maggio 2026 e includono terzo e quarto ospite gratuiti e sconti aggiuntivi per le partenze di settembre. Gli ospiti che hanno giù prenotato per settembre potranno approfittare di offerte pre-crociera fino al 12 maggio 2026, tra cui: 50% di sconto sull’Unlimited Dining Package, 50% su Thrill Waterpark e Hideaway Beach per le crociere che includono Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, oltre al 40%di sconto sui pacchetti internet. Gli ospiti fino a 12 anni riceveranno inoltre fino al 50% di sconto sui pacchetti bevande analcoliche e soft drink e il 35% di sconto sulle attività in sala giochi. Inoltre, durante questo periodo, i viaggiatori potranno combinare le offerte Royal Birthday Bash con altre promozioni. Condividi

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L’iniziativa sarà supportata da attività di visibilità nei punti vendita attraverso materiali dedicati, da una campagna social sui canali Equilibra e da una pianificazione digital su Meta e TikTok nei mesi di giugno e luglio. Sono, inoltre, previste distribuzioni di confezioni personalizzate Equilibra e Alpitour all’interno di una selezione di villaggi Alpiclub durante la stagione estiva.\r

Il secondo concorso, “Equilibra speciale Esselunga”, sarà attivo dal 17 maggio al 31 luglio 2026 in esclusiva nei punti vendita Esselunga e LaEsse, oltre che sul canale online della catena distributiva. Con una spesa minima di 20 euro in prodotti della linea Integratori Equilibra, i consumatori potranno partecipare all’estrazione finale di una vacanza per due adulti e due bambini presso il Bravo viva Azteca in Messico.\r

La promozione sarà accompagnata da attività di comunicazione in store, con espositori e locandine dedicati, oltre che dalla presenza sui canali digital e sui materiali media Esselunga.","post_title":"Alpitour ed Equilibra insieme in due speciali concorsi estivi","post_date":"2026-04-30T12:10:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777551034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_503638\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Legend of the Seas[/caption]\r

Royal Caribbean ha commissionato al cantiere navale finlandese Meyer Turku la sesta e la settima nave della classe Icon. La consegna è prevista rispettivamente per il 2029 e il 2030. L'anno scorso, la compagnia aveva già annunciato un ordine definitivo per la quinta nave della classe. \r

Come riporta TravelWeekly, la terza nave di classe Icon, Legend of the Seas, debutterà a luglio nel Mediterraneo, mentre la quarta, Hero of the Seas, arriverà a Miami nell'agosto del 2027.\r

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Royal Caribbean ha un accordo a lungo termine con Meyer Turku in Finlandia che garantisce l'utilizzo del cantiere navale fino al 2036. .\r

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","post_title":"Royal Caribbean: sesta e settima nave di classe Icon commissionate a Meyer Turku","post_date":"2026-04-30T11:44:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777549453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair invita il Governo italiano - e gli altri dei 29 Paesi interessati - a sospendere l’introduzione dell’Entry/Exit System (Ees) per il controllo dei passaporti dell’Ue fino a settembre, così da limitare i lunghi ritardi ai controlli durante il picco della stagione estiva. \r

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«Nonostante sapessero da oltre tre anni che l’Ees sarebbe diventato pienamente operativo dal 10 aprile 2026, le autorità italiane non sono riuscite a garantire personale adeguato, preparazione del sistema o l’installazione di postazioni - si legge in una nota della low cost irlandese -. Di conseguenza, i passeggeri si trovano ad affrontare lunghe code ai controlli passaporti e, in alcuni casi, perdono i voli.\r

Attesa\r

I tempi di attesa in coda sono già superiori a 1-2 ore negli aeroporti di Bergamo, Malpensa, Fiumicino, Ciampino, Venezia, Torino, Palermo, Pisa e Napoli, dove la carenza di personale e i malfunzionamenti del sistema continuano a causare disagi inutili ai nostri passeggeri».\r

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«I Governi in tutta Europa stanno cercando di introdurre un sistema IT incompleto nel mezzo della stagione più intensa dell’anno per i viaggi, e i passeggeri ne stanno pagando il prezzo, essendo costretti ad affrontare code lunghe ore ai controlli passaporti e, in alcuni casi, a perdere i voli - ha dichiarato il chief operations officer di Ryanair, Neal McMahon -. La soluzione è semplice ed è già prevista dal diritto dell’Ue (Reg. Ue 2025/1534) – i Governi dovrebbero sospendere l’Ees fino a settembre, quando il picco dei viaggi della stagione estiva sarà diminuito, proprio come ha fatto la Grecia. Ciò consentirebbe ai passeggeri - molti dei quali viaggiano in famiglia con bambini piccoli – un’esperienza aeroportuale più agevole per le loro vacanze estive».","post_title":"Ryanair chiede al governo italiano la sospensione dell'Ees fino a settembre","post_date":"2026-04-30T11:23:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777548202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda di viaggio ha continuato a crescere, anche durante il mese di marzo, ma a un ritmo nettamente rallentato dal crollo del traffico in Medio Oriente: i più recenti dati della Iata evidenziano come il traffico aereo complessivo sia aumentato solo del 2,1% su base annua, mentre al di fuori della regione mediorientale la crescita ha raggiunto l’8%.\r

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La domanda complessiva, misurata in passeggeri-chilometri (Rpk) è aumentata del 2,1% rispetto a marzo 2025; i posti-chilometro offerti (Ask), sono diminuiti dell'1,7%, consentendo al load factor medio di guadagnare 3,1 punti percentuali e raggiungere l'83,6%.\r

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Questo divario tra domanda in aumento e capacità in calo riflette principalmente le riduzioni dei voli imposte dalla chiusura di parte dello spazio aereo in Medio Oriente, ma anche gli adeguamenti più prudenti delle compagnie aeree in un contesto di costi elevati del carburante. La Iata sottolinea che, nonostante queste perturbazioni, il mercato rimane nel complesso ben orientato dopo un inizio del 2026 già positivo.\r

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«Il calo di quasi il 61% del traffico internazionale registrato dai vettori del Medio Oriente ha tuttavia limitato la crescita globale al 2,1%. Al di fuori del Medio Oriente la domanda è cresciuta dell’8% - ha affermato Willie Walsh, direttore generale -. Tutti stanno osservando cosa sta succedendo con il carburante per aerei, sia per quanto riguarda l’offerta che i prezzi.\r

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Dal punto di vista dell’offerta, nei prossimi mesi potremmo assistere a carenze in alcune parti del mondo che dipendono fortemente dalle forniture provenienti dal Golfo, in particolare in Asia e in Europa. Inoltre, il costo straordinariamente elevato del carburante per aerei si riflette sempre più sui prezzi dei biglietti. Sebbene ciò non abbia influito sul traffico di marzo né sulle prenotazioni anticipate fino ad oggi, resta da vedere a che punto i prezzi elevati potrebbero iniziare a modificare il comportamento dei passeggeri.\r

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«Finora, l’estate si preannuncia come un periodo normalmente intenso per i viaggi. Questa è una notizia positiva, ma la resilienza delle compagnie aeree è messa alla prova ed è fondamentale stabilizzare l’offerta e il prezzo del carburante. Nel frattempo, è importante che le autorità di regolamentazione siano pronte a concedere alle compagnie aeree una certa flessibilità sugli slot, considerando le circostanze straordinarie delle restrizioni di capacità dello spazio aereo e del potenziale razionamento del carburante».","post_title":"Trasporto aereo: la crescita della domanda a livello mondiale si ferma al +2,1%","post_date":"2026-04-30T09:43:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777542192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513100\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Bomben e Lara Chinotti[/caption]\r

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Il Diamante gioca al raddoppio e dopo la realizzazione del primo progetto nella Lapponia finlandese, Lights of Lapland Ecoresort, inaugurato nel dicembre 2024, rilancia con un secondo ecolodge nordico della Diamond Collection.\r

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Questa volta l'ecolodge verrà realizzato in Svezia, sulla sommità di una collina in modo tale da offrire un punto di vista privilegiato sui paesaggi circostanti. «Si tratta di un luogo perfetto per partire alla scoperta della Lapponia in motoslitta o su slitte trainate dai cani - conferma Lara Chinotti, product manager del Diamante -, ma anche per provare l'esperienza unica della navigazione a bordo della nave rompighiaccio».\r

Un modello da replicare\r

«I glamping ed ecolodge della Diamond Collection in Africa australe ci hanno insegnato che gli ospiti vogliono vivere esperienze immersive e ci hanno spinto a replicare il modello anche in Finlandia. Il successo ottenuto ci ha portato a sviluppare un secondo progetto nordico, che sarà gestito anche questa volta dal team Nord del Diamante» aggiunge Davide Bomben, project manager del Diamante.\r

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La filosofia alla base della Diamond Collection è quella di investire sulle emozioni e sulla qualità dell'offerta, realizzando strutture in armonia con l'ambiente circostante - i lodge vengono costruiti con materiali reperiti a un massimo di 50 chilometri di distanza dalla location - per garantire una totale immersione nella natura e nella cultura locali.\r

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Il secondo ecolodge rappresenta la prosecuzione di un progetto che potrebbe avere altri sviluppi a medio termine, con l'obiettivo di «realizzare strutture in altri tre-quattro Paesi europei» chiude Bomben.","post_title":"Il Diamante raddoppia: in Svezia la seconda struttura della Diamond Collection","post_date":"2026-04-30T09:38:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777541927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'impennata dei costi del carburante si riflette sui conti del primo trimestre di JetBlue Airways, che ha registrato una perdita operativa di 224 milioni di dollari.\r

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Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi del vettore sono aumentati del 4,7% su base annua, attestandosi a 2,24 miliardi di dollari, mentre le spese sono cresciute del 6,5%, raggiungendo i 2,46 miliardi di dollari. I costi del carburante hanno registrato un incremento del 12%, quasi il doppio rispetto a qualsiasi altra voce di spesa.\r

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Il margine operativo di JetBlue è stato negativo del 10%. La perdita operativa di 224 milioni di dollari del primo trimestre è da confrontare con una perdita operativa di 174 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno.\r

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«Abbiamo registrato un primo trimestre solido, con una performance dei ricavi superiore alle nostre aspettative, trainata da una domanda di viaggio resiliente e dall'apprezzamento per l'offerta di JetBlue» ha commentato Joanna Geraghty, ceo del vettore.\r

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«Nel breve termine, ci stiamo concentrando sul contenimento dell’impatto dei prezzi elevati del carburante, mentre JetForward continua a posizionarci per ripristinare una redditività sostenuta nel lungo termine» afferma Geraghty, citando il programma pluriennale di riduzione dei costi della compagnia aerea.\r

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In risposta all'aumento delle spese per il carburante, JetBlue ha ridotto di un punto percentuale la crescita prevista per il secondo trimestre, prevedendo ora che la sua capacità aumenterà dell'1,5-4,5% su base annua; il vettore ha inoltre ridotto del 2-3% la crescita di capacità prevista per la seconda metà del 2026.\r

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JetBlue prevede di recuperare il 30-40% delle spese per il carburante attraverso tariffe più elevate e altre misure nel secondo trimestre. Il recupero totale dei costi del carburante viene stimato entro l’inizio del 2027.","post_title":"JetBlue: i costi del carburante incidono sulle perdite del trimestre, rosso da 224 mln di dollari","post_date":"2026-04-30T08:44:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777538661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tris di novità per il network mediterraneo di Ita Airways con le nuove rotte da Roma Fiumicino verso Mykonos (dal 25 luglio), Alicante (a partire dal 18 luglio), entrambi operati con due frequenze settimanali, e Trapani (dal 1° luglio con frequenza giornaliera).\r

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Oltre alle nuove destinazioni, la compagnia prevede anche l’incremento di frequenze su collegamenti già operativi, tra cui voli da Roma Fiumicino verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza, con l’obiettivo di aumentare la capacità complessiva nei periodi di maggiore affluenza e garantire maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi.\r

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Queste novità si inseriscono in un più ampio rafforzamento dell’operativo estivo di ITA Airways che, a partire dal 1° giugno, vedrà anche l’avvio dei voli stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia, già annunciati e in vendita, operativi fino al 30 settembre 2026.\r

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«Il consolidamento della nostra offerta estiva verso alcune tra le mete più richieste del Mediterraneo riflette la volontà di Ita Airways di garantire uno sviluppo mirato e capace di accompagnare la domanda nei periodi di maggiore intensità dei flussi turistici - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial, network & incentive management officer del vettore -. In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, continuiamo a crescere con responsabilità, rafforzando la nostra presenza dove la domanda è più dinamica. Il segmento leisure, su cui continuiamo a investire, svolge un ruolo chiave nel rafforzare l’attrattività delle destinazioni e nel supportare, al tempo stesso, la solidità complessiva della nostra rete».","post_title":"Ita Airways, tris di novità estive: da Roma per Mykonos, Alicante e Trapani","post_date":"2026-04-29T13:39:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777469944000]}]}}