Royal Caribbean riparte negli Usa e annuncia una nuova crociera per Roma da Ferragosto

Ripartono le attività Usa di Royal Caribbean International, che annuncia il ritorno all’operatività di ben otto navi dai porti della Florida, del Texas e di Seattle tra luglio e agosto, aggiungendo allo stesso tempo un nuovo itinerario mediterraneo tra Barcellona e Roma (Civitavecchia). La compagnia avrebbe così intenzione di rimettere in azione l’intera propria flotta entro la fine dell’anno, con 12 unità già in servizio tra Bahamas, i Caraibi, l’Alaska e l’Europa prima del termine della prossima estate.

Il calendario prevede quindi la ripresa dell’operatività della Freedom of the Seas, che salperà da Miami, a partire dal 2 luglio, per itinerari di tre o quattro giorni in direzione Bahamas e Perfect Day at CocoCay.

Il giorno successivo sarà la volta della Odyssey of the Seas: la stessa unità che sarebbe dovuta essere protagonista degli itinerari da Israele, poi cancellati a causa delle tensioni nel Paese. L’unità si muoverà da Fort Lauderdale per viaggi di sei od otto giorni verso i Caraibi meridionali e occidentali.

La Serenade of the Seas ripartirà invece il 19 luglio da Seattle per tour da sette giorni in Alaska.

L’8 agosto sarà quindi il turno della Allure of the Seas da Port Canaveral, per crociere di sette giorni verso i Caraibi orientali e occidentali.

Il 13 agosto riprenderà le operazioni la Ovation of the Seas, che effettuerà crociere di sette giorni da Seattle per l’Alaska.

Ancora Caraibi orientali e occidentali protagonisti degli itinerari di sette giorni della Symphony of the Seas in partenza da Miami a cominciare dal 14 agosto

E a Ferragosto si muoverà anche la Independence of the Seas da Galveston per tour di sette giorni nei Caraibi occidentali.

Il 23 agosto ripartirà inoltre la Mariner of the Seas per itinerari di tre o quattro notti da Port Canaveral con destinazione Bahamas e Perfect Day at CocoCay.

Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, la Harmony of the Seas sarà operativa a partire dal 15 agosto su itinerari di sette giorni tra Barcellona e Roma.

Tutte queste novità si aggiungono alle crociere già in programma per il 12 giugno della Adventure of the Seas da Bahamas, nonché della Anthem of the Seas nel Regno Unito e della Jewel of the Seas da Cipro a luglio.