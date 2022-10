Royal Caribbean apre le prenotazioni per la Icon of the Seas Dopo la presentazione dei primi dettagli della Icon of the Seas, Royal Caribbean International apre le prenotazioni per la nuova ammiraglia della flotta. I viaggiatori possono quindi già mettere in calendario un viaggio ai Caraibi, scegliendo tra 28 tipi di soluzioni di soggiorno differenti. A loro disposizione, una volta salpati, ancora più spazio a bordo, opzioni di scelta e vedute sull’oceano: 14 sono, infatti, le nuove tipologie di sistemazione, dalle camere standard alle suite, con ancora più opzioni per le famiglie (come i Family infinite oceanview balconies e le Surfside family suite), gli affacci nelle Panoramic oceanviews, nelle Sunset suite e in altre soluzioni abitative, nonché dimensioni più ampie in ogni categoria. In navigazione da gennaio 2024, la prima nave della classe Icon effettuerà tutto l’anno itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l’isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riparte il turismo e, con esso, la voglia di shopping tourism in Italia, con Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito tra i principali mercati internazionali per l’incoming del nostro Paese e una spesa media pro-capite giornaliera di 100 euro. È la fotografia scattata da Risposte Turismo e presentata oggi a Venezia nell’ambito della tappa inaugurale di Shopping Tourism – il forum italiano, appuntamento dedicato agli operatori dello shopping ideato dalla stessa Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor. La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene quindi un’inedita indagine su un campione rappresentativo di 300 turisti stranieri (provenienti da Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito), di cui la metà viaggiatori che hanno nello shopping la motivazione prevalente del viaggio. E tra i fattori che influenzano maggiormente la scelta della destinazione spiccano, dopo sconti, saldi e promozioni (60%), l’offerta commerciale della destinazione (34%), i servizi a disposizione (trasporti ma anche app dedicate e mappe, 32%), la vicinanza ad attrazione / luoghi da visitare (29%) e la presenza di produzioni tipiche/prodotti particolari o unici (27%). Tra le prime città menzionate quali mete in cui si sono realizzati i viaggi per shopping figura poi Milano assieme a Londra, New York e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche Los Angeles, Barcellona, Madrid e Roma. Della parte del campione di intervistati riferita a chi dichiara di non aver mai viaggiato con lo shopping quale motivazione principale, il 14% ha indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping tra la domanda. Focus Venezia Da un’ulteriore indagine effettuata su oltre 80 negozi a Venezia, tre clienti su quattro sono turisti e i livelli di vendita a fine anno saranno molto simili a quelli del 2019. Tra i viaggiatori stranieri maggiormente presenti nei negozi in città prevalgono gli statunitensi (32%), seguiti da francesi (25%), tedeschi (22%) e inglesi (8%). Inoltre, circa un terzo dei negozi intervistati sottolinea come, rispetto al 2019, le abitudini del turista siano cambiate: oggi si richiedono prodotti originali o personalizzati creati da artigiani locali e si vuole vivere nuove esperienze come quella di incontrare i produttori, così come si cerca l’ottimizzazione delle spedizioni di acquisti nei luoghi di vendita, sebbene una parte della clientela turistica esprima oggi un minore potere d’acquisto. Per quanto riguarda quindi le vendite ai turisti, nove negozianti su dieci sottolineano ottime prospettive per il 2023. Pur con un 64% di negozi che dispone di servizio e-commerce (prevalentemente tramite proprio sito), oltre sei su dieci puntano ancora sulla vendita in negozio. «Lo shopping tourism in Italia beneficia della ripresa dei viaggi, anche internazionali, con vantaggi per l’offerta commerciale delle destinazioni così come per altre componenti dei sistemi economici locali - ha sottolineato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Per sfruttare questa opportunità, gli operatori dovranno dimostrare di essere aggiornati e sensibili rispetto alle richieste e preferenze dei turisti, in particolare di quelli che si muovono proprio per fare acquisti nelle destinazioni visitate, e si aspettano di poter acquisire valore, in termini di conoscenza, informazioni, intrattenimento, dall’esperienza che vivranno. I primi risultati dello Shopping Tourism Italian Monitor hanno evidenziato come, in particolare nelle città meta di consistenti flussi turistici, i titolari di punti vendita, non solo quelli appartenenti a catene e grandi marchi, si stiano attrezzando al meglio per rispondere a queste richieste. Serve però uno sforzo in più, come sistema-destinazione, per inquadrare meglio questo fenomeno, comprenderne le potenzialità e adattare l’intera offerta ricettiva a questo segmento di domanda in crescita». [post_title] => Risposte Turismo: Milano meta preferita dello shopping tourism insieme a Londra, Parigi e New York [post_date] => 2022-10-28T13:21:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666963289000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata al Belstay Milano Assago con dj set e musica live, uno spettacolo dal vivo, una sfilata di abiti di Pier Prandini, l’esposizione di quadri firmati Emiliano Cavalli e l’estrazione di soggiorni premio nelle strutture della catena. E' il modo con cui il gruppo alberghiero Belstay Hotels, lanciato lo scorso aprile, ha celebrato il proprio debutto. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche agenzie di viaggi, aziende e key account, caratterizzata tra l'altro pure da un focus sulla ristorazione: oltre al buffet si sono infatti degustate le specialità preparate dagli chef che, ispirati e coordinati dallo stellato Andrea Ribaldone, dirigono le cucine delle strutture Belstay. Belstay Milano Assago sorge in prossimità della tangenziale Ovest, a 15 minuti dai Navigli milanesi e a 20 dal polo fieristico Rho Fiera; è un hotel di categoria 4 stelle da 203 camere di cui 92 superior, nove junior suite e 102 standard. Dispone di ristorante e bar, un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. A disposizione anche un piano che ospita dieci salette meeting multifunzionali con luce naturale. Gli ospiti possono usufruire della palestra, una piscina rinnovata, aperta da giugno a settembre, con servizio bar, solarium con ombrelloni, lettini e teli. La struttura di Assago nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto ha complessivamente già superato il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. La clientela leisure ha rappresentato a luglio e agosto il 75% del totale mentre quella business ha prevalso a settembre col 55%. «Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business sia leisure, ci hanno dato ragione – commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels –. Era una scommessa, seppur ponderata e pianificata nei dettagli. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento mice e business travel. A loro disposizione, una volta salpati, ancora più spazio a bordo, opzioni di scelta e vedute sull'oceano: 14 sono, infatti, le nuove tipologie di sistemazione, dalle camere standard alle suite, con ancora più opzioni per le famiglie (come i Family infinite oceanview balconies e le Surfside family suite), gli affacci nelle Panoramic oceanviews, nelle Sunset suite e in altre soluzioni abitative, nonché dimensioni più ampie in ogni categoria.

In navigazione da gennaio 2024, la prima nave della classe Icon effettuerà tutto l'anno itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras. A loro disposizione, una volta salpati, ancora più spazio a bordo, opzioni di scelta e vedute sull'oceano: 14 sono, infatti, le nuove tipologie di sistemazione, dalle camere standard alle suite, con ancora più opzioni per le famiglie (come i Family infinite oceanview balconies e le Surfside family suite), gli affacci nelle Panoramic oceanviews, nelle Sunset suite e in altre soluzioni abitative, nonché dimensioni più ampie in ogni categoria. In navigazione da gennaio 2024, la prima nave della classe Icon effettuerà tutto l'anno itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras. [post_title] => Royal Caribbean apre le prenotazioni per la Icon of the Seas [post_date] => 2022-10-28T12:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666961634000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità importante per il brand di parchi in quota Movimënt. In Alta Badia aprirà infatti il prossimo 2 dicembre il nuovo Movi Family Apart-Hotel, il primo nella regione. Un'iniziativa che punta a conquistare il segmento strategico delle famiglie con una proposta su misura delle loro esigenze. Il consorzio Skicarosello Corvara, a cui fa capo Movimënt, ha sviluppato il marchio Mmh (Movimënt Hospitality), appositamente per gestire la nuova struttura, porta di ingresso, in estate come in inverno, per le proposte del parco. L'hotel rappresenta un massiccio investimento per una realtà che si sta specializzando nell’accoglienza dei bambini, creando un format disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori. Lo studio di architettura Kostnerarchitektur è quindi intervenuto sull’ex residence Vallon, trasformandolo in un complesso su tre piani, dotato di 33 appartamenti per famiglie completi di ogni comfort, cucina compresa. Un family apart-hotel sostenibile, dotato di certificazione Casa Clima A ed edificio Nzeb, vale a dire una struttura che, a causa delle sue caratteristiche, ha consumi energetici quasi azzerati. All’interno trovano posto anche una sala giochi di 250 metri quadrati, un Acqua fan world con sauna family, un’area wellness riservata agli adulti, un giardino con parco giochi e molto altro. Le famiglie possono rilassarsi e godersi il tempo insieme, approfittando anche di animazioni, laboratori e attività organizzati. Grazie a un'app sviluppata appositamente per Mmh, gli ospiti potranno inoltre trovare il frigorifero pieno di prelibatezze già al loro arrivo, ordinando la spesa prima della partenza. Una volta arrivati a Corvara, dal proprio appartamento inoltre si può, sempre tramite app, ordinare presso quattro ristoranti di zona, scoprendo ricette e proposte di un territorio conosciuto per la cucina gourmet. [post_title] => In Alta Badia apre il Movi Family Apart-Hotel, porta d'ingresso al parco in quota Movimënt [post_date] => 2022-10-28T12:43:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666960990000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in arrivo per Club Med, con il colosso cinese Fosun che starebbe studiando soluzioni strategiche per la valorizzazione della compagnia acquisita sette anni orsono. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dal servizio di intelligence Acuris e riprese dal Sole 24 Ore, la holding controllata da Guo Guanchang avrebbe in particolare sul tavolo una serie di opzioni, tra cui lo sbarco in Borsa tramite la fusione dell'operatore transalpino con una special purpose acquisition company (Spac). Un'operazione che Fosun ha peraltro già portato a termine con successo sul listino di New York, per la controllata del lusso Lanvin, in partnership con la Spac Primavera Capital Acquisition Corp. Ma tra le ipotesi al vaglio si starebbe valutando anche l'entrata nel capitale di alcune private equity che, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbero già manifestato il loro interesse. Il 2022 si è aperto positivamente per i resort Club Med, ciononostante la controllante Fosun Tourism Group (anche proprietaria del resort Atlantis Sanya sull'isola di Hainan e di Thomas Cook Travel) ha chiuso il primo semestre con un rosso compreso tra i 150 milioni e i 250 milioni di yuan. Stando a quanto riporta Bloomberg, inoltre, la capogruppo Fosun, zavorrata da un debito che le è recentemente costato il declassamento al rating B2 con outlook negativo da parte di Moody's, si starebbe preparando a cedere asset per 11 miliardi di dollari in dodici mesi. [post_title] => Fosun pensa a nuove strategie per Club Med: in arrivo il ritorno in Borsa? [post_date] => 2022-10-28T12:26:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666959963000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Australia avanti tutta: il recente lancio della campagna globale 'Come and Say G'day' ha coinvolto nel nostro Paese "i principali tour operator e attraverso un evento a Milano è stato possibile raggiungere un pubblico di oltre 250 agenzie di viaggio italiane - sottolinea Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. In Italia l'attività di marketing sarà ora amplificata attraverso partnership con compagnie aeree, organizzazioni turistiche statali e territoriali e partner di distribuzione chiave che forniranno offerte tattiche volte a stimolare i viaggi in Australia". Intanto, dopo i due anni di chiusura a causa della pandemia, "la situazione generale del settore sta tornando alla normalità: in termini di arrivi siamo attorno al 55% dei livelli precedenti alla chiusura. I principali key distribution partner italiani hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che le prenotazioni verso l'Australia stanno lentamente tornando ai livelli pre-Covid. In generale, hanno notato che le prenotazioni per i viaggi di nozze sono aumentate così come il livello dell'advance booking". L'obiettivo principale per l'anno finanziario 2022-23 "è mantenere l'Australia tra le destinazioni più ambite dai visitatori italiani per il loro prossimo viaggio. Anche grazie alla nuova campagna Come and Say G'day, che mette in evidenza i luoghi più belli dell'Australia, da siti noti come Uluṟu e Sydney Harbour, a paesaggi naturali mozzafiato, esperienze uniche, cultura aborigena. Alcuni luoghi sono stati scelti perché sono vere e proprie icone dell'Australia, mentre altri sono stati selezionati semplicemente per sorprendere". [post_title] => Tourism Australia: "Tornano advance booking e prenotazioni per i viaggi di nozze" [post_date] => 2022-10-28T12:11:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666959081000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo impulso all'offerta ricettiva per Israele: il Ministero del Turismo si è impegnato a costruire circa 4.500 nuove camere d'albergo quest'anno e altre 4.000 nel 2023, in concomitanza con il ritorno dei viaggiatori nel Paese e la ripresa dell'industria turistica dopo le conseguenze della pandemia. "Il successo della commercializzazione dei terreni (per gli alberghi) è un altro passo verso il raggiungimento dell'obiettivo che ho fissato per il turismo in Israele: ospitare 10 milioni di turisti all'anno entro il 2030 - ha dichiarato il Ministro del Turismo Yoel Razvozov -. Continueremo ad agire per incoraggiare e accelerare la creazione di strutture ricettive nel nostro paese e per rimuovere sempre più barriere nel settore". Attualmente sono aperte diverse gare d'appalto per lo sviluppo di hotel ad Ashkelon, Kiryat Shmona, Kiryat Motzkin e Katzrin. Fanno parte dei piani del 2022 per aggiungere 770 camere nel nord del Paese, 2.100 camere nel sud e 1.650 camere intorno al mar Morto. Secondo l'Ufficio centrale di statistica, tra gennaio e settembre di quest'anno, sono stati registrati 17,1 milioni di pernottamenti in hotel rispetto ai 19,5 milioni dello stesso periodo del 2019. Complessivamente, l'occupazione alberghiera di quest'anno è stimata al 61% rispetto al 70% dei primi nove mesi del 2019. [post_title] => Israele investe sulla ripresa del turismo: 8.000 nuove camere d'albergo entro il 2023 [post_date] => 2022-10-28T11:18:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666955939000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Associazioni del turismo organizzato, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro si presentano unite agli Stati generali del turismo, convocati a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre, nella sessione dedicata al comparto che si terrà sabato mattina. «La presenza del turismo organizzato, una novità per gli Stati generali, è stata ottenuta grazie al lavoro congiunto delle Associazioni che da oltre due anni ormai collaborano attivamente per il rilancio ed il sostegno del settore. Gli Stati generali sono un momento strategico di confronto per il turismo italiano; la partecipazione delle sigle rappresentative del turismo organizzato è quindi fondamentale al fine di promuovere e valorizzare il ruolo e l’importanza della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator nel mercato turistico e nell’economia italiana» affermano le associazioni. Recuperare il tempo perduto «Il lavoro di armonizzazione e di allineamento, fatto dalle sigle durante questi due anni di pandemia, ha portato anche ad un intervento coordinato che si terrà proprio in occasione degli Stati generali. Attraverso gli interventi condivisi dei rispettivi presidenti delle diverse Associazioni, verranno illustrate le caratteristiche e le dinamiche del comparto e sarà data evidenza al valore delle imprese e dei professionisti che vi operano. Saranno altresì messe a fuoco le criticità che ne bloccano il rilancio; dall’eccesso di burocrazia alle altre zavorre che impediscono a queste imprese di competere alla pari con quelle degli altri Paesi. Serve un cambio di passo, una vera politica industriale che veda il ministero competente agire in un ruolo di propulsore, per dare al sistema italiano del turismo organizzato gli strumenti per crescere e recuperare il tempo perduto in questi ultimi anni di blocco forzato». Vedere 5 sigle che hanno identità e storie diverse collaborare per apparire più leggibili alle istituzioni e più coordinate nelle richieste è certamente un passo importante volto a mettere a fattor comune le esperienze e la pluralità di pensiero delle associazioni. Questo perché bisogna mantenere alta l’attenzione verso un segmento del turismo poco compreso nella sua complessità; si dimentica troppo spesso che il comparto delle agenzie di viaggio e dei tour operator accoglie circa 10 mila imprese e occupa più di 80 mila addetti, tra diretti e indiretti, per un giro d’affari, prima del Covid, pari a circa 13 miliardi di euro. Per questo è necessario fare di più e sostenere strutturalmente un segmento che con il proprio lavoro contribuisce alla costruzione del Pil e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese. [post_title] => Turismo organizzato agli Stati generali: «Serve un cambio di passo» [post_date] => 2022-10-28T11:02:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666954964000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha coinvolto oltre 30 agenzie la tappa bergamasca del roadshow Strike back che i brand tour operating di casa Uvet, Settemari, Amo il Mondo e Jump, hanno organizzato in collaborazione con Tourism Australia lo scorso 20 ottobre. La serata ha segnato tra l'altro il debutto ufficiale del nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo-area leisure, Leonardo Rosatelli: “Bergamo è stata la tappa iniziale di un tour che toccherà altre città del Nord Italia, organizzate per lo più, in collaborazione con alcuni partner storici della nostra programmazione. Durante gli Strike presenteremo le sette novità di programmazione di Amo il Mondo, il piano di rilancio di Jump e il nuovo format di animazione Settemari Play che, con una formula innovativa, unisce servizi di intrattenimento smart già previsti dal normale programma con appuntamenti on demand richiesti dai clienti, al fine di personalizzare la propria esperienza di viaggio”. In accordo con la nuova strategia di rivoluzione digitale che Uvet ha intrapreso ormai da qualche anno, anche la nuova politica commerciale 4.0 dei to di casa Uvet sarà oggetto di intervento: “Il processo di vendita va adattato alla rivoluzione digitale che la pandemia ha innescato – ha aggiunto Rosatelli -. Uno dei principi fondamentali è dare a clienti e prospect ciò di cui hanno bisogno, per prenotare una vacanza nel momento, nel luogo e con il canale più consono alla soddisfazione dei propri bisogni. In questa nuova era il consumatore utilizza sempre di più i motori di ricerca e i social media per ricevere informazioni sulla propria vacanza. Ed è in quel luogo, florido terreno di pesca, che agenzie e tour operator dovranno continuare a nutrire i consumatori, con informazioni sempre più dettagliate fino a quando non saranno pronti ad acquistare la propria vacanza”. Velocità nella restituzione dei preventivi, efficacia comunicativa, efficienza nell’esecuzione dei servizi turistici, gratificazione nel business attraverso cash back e campagne di membership rewards: queste sono dunque le parole chiave della nuova politica commerciale di Settemari, Amo il Mondo e Jump. I to diretti da Beppe Pellegrino incontreranno ancora il trade il 16 novembre a Milano (in partnership con British Airways), il 23 novembre a Torino e il 29 novembre a Verona (in collaborazione con il Jordan Tourism Boad); seguiranno altre date in altre città. [post_title] => Settemari, Amo il Mondo e Jump Strike back. Al workshop di Bergamo il debutto di Rosatelli [post_date] => 2022-10-28T10:56:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666954561000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "royal caribbean apre le prenotazioni per la icon of the seas" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":9959,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riparte il turismo e, con esso, la voglia di shopping tourism in Italia, con Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito tra i principali mercati internazionali per l’incoming del nostro Paese e una spesa media pro-capite giornaliera di 100 euro. È la fotografia scattata da Risposte Turismo e presentata oggi a Venezia nell’ambito della tappa inaugurale di Shopping Tourism – il forum italiano, appuntamento dedicato agli operatori dello shopping ideato dalla stessa Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor.\r

\r

La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene quindi un’inedita indagine su un campione rappresentativo di 300 turisti stranieri (provenienti da Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito), di cui la metà viaggiatori che hanno nello shopping la motivazione prevalente del viaggio. E tra i fattori che influenzano maggiormente la scelta della destinazione spiccano, dopo sconti, saldi e promozioni (60%), l’offerta commerciale della destinazione (34%), i servizi a disposizione (trasporti ma anche app dedicate e mappe, 32%), la vicinanza ad attrazione / luoghi da visitare (29%) e la presenza di produzioni tipiche/prodotti particolari o unici (27%). Tra le prime città menzionate quali mete in cui si sono realizzati i viaggi per shopping figura poi Milano assieme a Londra, New York e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche Los Angeles, Barcellona, Madrid e Roma. Della parte del campione di intervistati riferita a chi dichiara di non aver mai viaggiato con lo shopping quale motivazione principale, il 14% ha indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping tra la domanda.\r

\r

Focus Venezia\r

\r

Da un’ulteriore indagine effettuata su oltre 80 negozi a Venezia, tre clienti su quattro sono turisti e i livelli di vendita a fine anno saranno molto simili a quelli del 2019. Tra i viaggiatori stranieri maggiormente presenti nei negozi in città prevalgono gli statunitensi (32%), seguiti da francesi (25%), tedeschi (22%) e inglesi (8%). Inoltre, circa un terzo dei negozi intervistati sottolinea come, rispetto al 2019, le abitudini del turista siano cambiate: oggi si richiedono prodotti originali o personalizzati creati da artigiani locali e si vuole vivere nuove esperienze come quella di incontrare i produttori, così come si cerca l’ottimizzazione delle spedizioni di acquisti nei luoghi di vendita, sebbene una parte della clientela turistica esprima oggi un minore potere d’acquisto. Per quanto riguarda quindi le vendite ai turisti, nove negozianti su dieci sottolineano ottime prospettive per il 2023. Pur con un 64% di negozi che dispone di servizio e-commerce (prevalentemente tramite proprio sito), oltre sei su dieci puntano ancora sulla vendita in negozio.\r

\r

«Lo shopping tourism in Italia beneficia della ripresa dei viaggi, anche internazionali, con vantaggi per l’offerta commerciale delle destinazioni così come per altre componenti dei sistemi economici locali - ha sottolineato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Per sfruttare questa opportunità, gli operatori dovranno dimostrare di essere aggiornati e sensibili rispetto alle richieste e preferenze dei turisti, in particolare di quelli che si muovono proprio per fare acquisti nelle destinazioni visitate, e si aspettano di poter acquisire valore, in termini di conoscenza, informazioni, intrattenimento, dall’esperienza che vivranno. I primi risultati dello Shopping Tourism Italian Monitor hanno evidenziato come, in particolare nelle città meta di consistenti flussi turistici, i titolari di punti vendita, non solo quelli appartenenti a catene e grandi marchi, si stiano attrezzando al meglio per rispondere a queste richieste. Serve però uno sforzo in più, come sistema-destinazione, per inquadrare meglio questo fenomeno, comprenderne le potenzialità e adattare l’intera offerta ricettiva a questo segmento di domanda in crescita».","post_title":"Risposte Turismo: Milano meta preferita dello shopping tourism insieme a Londra, Parigi e New York","post_date":"2022-10-28T13:21:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666963289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata al Belstay Milano Assago con dj set e musica live, uno spettacolo dal vivo, una sfilata di abiti di Pier Prandini, l’esposizione di quadri firmati Emiliano Cavalli e l’estrazione di soggiorni premio nelle strutture della catena. E' il modo con cui il gruppo alberghiero Belstay Hotels, lanciato lo scorso aprile, ha celebrato il proprio debutto. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche agenzie di viaggi, aziende e key account, caratterizzata tra l'altro pure da un focus sulla ristorazione: oltre al buffet si sono infatti degustate le specialità preparate dagli chef che, ispirati e coordinati dallo stellato Andrea Ribaldone, dirigono le cucine delle strutture Belstay.\r

\r

Belstay Milano Assago sorge in prossimità della tangenziale Ovest, a 15 minuti dai Navigli milanesi e a 20 dal polo fieristico Rho Fiera; è un hotel di categoria 4 stelle da 203 camere di cui 92 superior, nove junior suite e 102 standard. Dispone di ristorante e bar, un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. A disposizione anche un piano che ospita dieci salette meeting multifunzionali con luce naturale. Gli ospiti possono usufruire della palestra, una piscina rinnovata, aperta da giugno a settembre, con servizio bar, solarium con ombrelloni, lettini e teli. La struttura di Assago nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto ha complessivamente già superato il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. La clientela leisure ha rappresentato a luglio e agosto il 75% del totale mentre quella business ha prevalso a settembre col 55%.\r

\r

«Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business sia leisure, ci hanno dato ragione – commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels –. Era una scommessa, seppur ponderata e pianificata nei dettagli. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento mice e business travel. Siamo rodati e ci proponiamo anche per organizzare eventi e cene di Natale delle aziende del territorio; comodamente raggiungibili, abbiamo spazi ampi e modulabili, adatti ad accogliere qualsiasi tipo di ospite».","post_title":"Debutto ufficiale per il gruppo Belstay Hotels con una serata ad Assago, alle porte di Milano","post_date":"2022-10-28T13:07:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666962475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la presentazione dei primi dettagli della Icon of the Seas, Royal Caribbean International apre le prenotazioni per la nuova ammiraglia della flotta. I viaggiatori possono quindi già mettere in calendario un viaggio ai Caraibi, scegliendo tra 28 tipi di soluzioni di soggiorno differenti. A loro disposizione, una volta salpati, ancora più spazio a bordo, opzioni di scelta e vedute sull'oceano: 14 sono, infatti, le nuove tipologie di sistemazione, dalle camere standard alle suite, con ancora più opzioni per le famiglie (come i Family infinite oceanview balconies e le Surfside family suite), gli affacci nelle Panoramic oceanviews, nelle Sunset suite e in altre soluzioni abitative, nonché dimensioni più ampie in ogni categoria.\r

\r

In navigazione da gennaio 2024, la prima nave della classe Icon effettuerà tutto l'anno itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras.\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean apre le prenotazioni per la Icon of the Seas","post_date":"2022-10-28T12:53:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666961634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità importante per il brand di parchi in quota Movimënt. In Alta Badia aprirà infatti il prossimo 2 dicembre il nuovo Movi Family Apart-Hotel, il primo nella regione. Un'iniziativa che punta a conquistare il segmento strategico delle famiglie con una proposta su misura delle loro esigenze. Il consorzio Skicarosello Corvara, a cui fa capo Movimënt, ha sviluppato il marchio Mmh (Movimënt Hospitality), appositamente per gestire la nuova struttura, porta di ingresso, in estate come in inverno, per le proposte del parco. L'hotel rappresenta un massiccio investimento per una realtà che si sta specializzando nell’accoglienza dei bambini, creando un format disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori.\r

\r

Lo studio di architettura Kostnerarchitektur è quindi intervenuto sull’ex residence Vallon, trasformandolo in un complesso su tre piani, dotato di 33 appartamenti per famiglie completi di ogni comfort, cucina compresa. Un family apart-hotel sostenibile, dotato di certificazione Casa Clima A ed edificio Nzeb, vale a dire una struttura che, a causa delle sue caratteristiche, ha consumi energetici quasi azzerati.\r

\r

All’interno trovano posto anche una sala giochi di 250 metri quadrati, un Acqua fan world con sauna family, un’area wellness riservata agli adulti, un giardino con parco giochi e molto altro. Le famiglie possono rilassarsi e godersi il tempo insieme, approfittando anche di animazioni, laboratori e attività organizzati. Grazie a un'app sviluppata appositamente per Mmh, gli ospiti potranno inoltre trovare il frigorifero pieno di prelibatezze già al loro arrivo, ordinando la spesa prima della partenza. Una volta arrivati a Corvara, dal proprio appartamento inoltre si può, sempre tramite app, ordinare presso quattro ristoranti di zona, scoprendo ricette e proposte di un territorio conosciuto per la cucina gourmet.","post_title":"In Alta Badia apre il Movi Family Apart-Hotel, porta d'ingresso al parco in quota Movimënt","post_date":"2022-10-28T12:43:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666960990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in arrivo per Club Med, con il colosso cinese Fosun che starebbe studiando soluzioni strategiche per la valorizzazione della compagnia acquisita sette anni orsono. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dal servizio di intelligence Acuris e riprese dal Sole 24 Ore, la holding controllata da Guo Guanchang avrebbe in particolare sul tavolo una serie di opzioni, tra cui lo sbarco in Borsa tramite la fusione dell'operatore transalpino con una special purpose acquisition company (Spac). Un'operazione che Fosun ha peraltro già portato a termine con successo sul listino di New York, per la controllata del lusso Lanvin, in partnership con la Spac Primavera Capital Acquisition Corp. Ma tra le ipotesi al vaglio si starebbe valutando anche l'entrata nel capitale di alcune private equity che, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbero già manifestato il loro interesse.\r

\r

Il 2022 si è aperto positivamente per i resort Club Med, ciononostante la controllante Fosun Tourism Group (anche proprietaria del resort Atlantis Sanya sull'isola di Hainan e di Thomas Cook Travel) ha chiuso il primo semestre con un rosso compreso tra i 150 milioni e i 250 milioni di yuan. Stando a quanto riporta Bloomberg, inoltre, la capogruppo Fosun, zavorrata da un debito che le è recentemente costato il declassamento al rating B2 con outlook negativo da parte di Moody's, si starebbe preparando a cedere asset per 11 miliardi di dollari in dodici mesi.\r

\r

","post_title":"Fosun pensa a nuove strategie per Club Med: in arrivo il ritorno in Borsa?","post_date":"2022-10-28T12:26:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666959963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Australia avanti tutta: il recente lancio della campagna globale 'Come and Say G'day' ha coinvolto nel nostro Paese \"i principali tour operator e attraverso un evento a Milano è stato possibile raggiungere un pubblico di oltre 250 agenzie di viaggio italiane - sottolinea Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. In Italia l'attività di marketing sarà ora amplificata attraverso partnership con compagnie aeree, organizzazioni turistiche statali e territoriali e partner di distribuzione chiave che forniranno offerte tattiche volte a stimolare i viaggi in Australia\".\r

\r

Intanto, dopo i due anni di chiusura a causa della pandemia, \"la situazione generale del settore sta tornando alla normalità: in termini di arrivi siamo attorno al 55% dei livelli precedenti alla chiusura. I principali key distribution partner italiani hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che le prenotazioni verso l'Australia stanno lentamente tornando ai livelli pre-Covid. In generale, hanno notato che le prenotazioni per i viaggi di nozze sono aumentate così come il livello dell'advance booking\".\r

\r

L'obiettivo principale per l'anno finanziario 2022-23 \"è mantenere l'Australia tra le destinazioni più ambite dai visitatori italiani per il loro prossimo viaggio. Anche grazie alla nuova campagna Come and Say G'day, che mette in evidenza i luoghi più belli dell'Australia, da siti noti come Uluṟu e Sydney Harbour, a paesaggi naturali mozzafiato, esperienze uniche, cultura aborigena. Alcuni luoghi sono stati scelti perché sono vere e proprie icone dell'Australia, mentre altri sono stati selezionati semplicemente per sorprendere\".","post_title":"Tourism Australia: \"Tornano advance booking e prenotazioni per i viaggi di nozze\"","post_date":"2022-10-28T12:11:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666959081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo impulso all'offerta ricettiva per Israele: il Ministero del Turismo si è impegnato a costruire circa 4.500 nuove camere d'albergo quest'anno e altre 4.000 nel 2023, in concomitanza con il ritorno dei viaggiatori nel Paese e la ripresa dell'industria turistica dopo le conseguenze della pandemia.\r

\r

\"Il successo della commercializzazione dei terreni (per gli alberghi) è un altro passo verso il raggiungimento dell'obiettivo che ho fissato per il turismo in Israele: ospitare 10 milioni di turisti all'anno entro il 2030 - ha dichiarato il Ministro del Turismo Yoel Razvozov -. Continueremo ad agire per incoraggiare e accelerare la creazione di strutture ricettive nel nostro paese e per rimuovere sempre più barriere nel settore\".\r

\r

Attualmente sono aperte diverse gare d'appalto per lo sviluppo di hotel ad Ashkelon, Kiryat Shmona, Kiryat Motzkin e Katzrin. Fanno parte dei piani del 2022 per aggiungere 770 camere nel nord del Paese, 2.100 camere nel sud e 1.650 camere intorno al mar Morto.\r

\r

Secondo l'Ufficio centrale di statistica, tra gennaio e settembre di quest'anno, sono stati registrati 17,1 milioni di pernottamenti in hotel rispetto ai 19,5 milioni dello stesso periodo del 2019. Complessivamente, l'occupazione alberghiera di quest'anno è stimata al 61% rispetto al 70% dei primi nove mesi del 2019.","post_title":"Israele investe sulla ripresa del turismo: 8.000 nuove camere d'albergo entro il 2023","post_date":"2022-10-28T11:18:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666955939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Associazioni del turismo organizzato, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro si presentano unite agli Stati generali del turismo, convocati a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre, nella sessione dedicata al comparto che si terrà sabato mattina.\r

\r

«La presenza del turismo organizzato, una novità per gli Stati generali, è stata ottenuta grazie al lavoro congiunto delle Associazioni che da oltre due anni ormai collaborano attivamente per il rilancio ed il sostegno del settore. Gli Stati generali sono un momento strategico di confronto per il turismo italiano; la partecipazione delle sigle rappresentative del turismo organizzato è quindi fondamentale al fine di promuovere e valorizzare il ruolo e l’importanza della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator nel mercato turistico e nell’economia italiana» affermano le associazioni.\r

Recuperare il tempo perduto\r

«Il lavoro di armonizzazione e di allineamento, fatto dalle sigle durante questi due anni di pandemia, ha portato anche ad un intervento coordinato che si terrà proprio in occasione degli Stati generali. Attraverso gli interventi condivisi dei rispettivi presidenti delle diverse Associazioni, verranno illustrate le caratteristiche e le dinamiche del comparto e sarà data evidenza al valore delle imprese e dei professionisti che vi operano. Saranno altresì messe a fuoco le criticità che ne bloccano il rilancio; dall’eccesso di burocrazia alle altre zavorre che impediscono a queste imprese di competere alla pari con quelle degli altri Paesi. Serve un cambio di passo, una vera politica industriale che veda il ministero competente agire in un ruolo di propulsore, per dare al sistema italiano del turismo organizzato gli strumenti per crescere e recuperare il tempo perduto in questi ultimi anni di blocco forzato».\r

\r

Vedere 5 sigle che hanno identità e storie diverse collaborare per apparire più leggibili alle istituzioni e più coordinate nelle richieste è certamente un passo importante volto a mettere a fattor comune le esperienze e la pluralità di pensiero delle associazioni.\r

\r

Questo perché bisogna mantenere alta l’attenzione verso un segmento del turismo poco compreso nella sua complessità; si dimentica troppo spesso che il comparto delle agenzie di viaggio e dei tour operator accoglie circa 10 mila imprese e occupa più di 80 mila addetti, tra diretti e indiretti, per un giro d’affari, prima del Covid, pari a circa 13 miliardi di euro. Per questo è necessario fare di più e sostenere strutturalmente un segmento che con il proprio lavoro contribuisce alla costruzione del Pil e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese. ","post_title":"Turismo organizzato agli Stati generali: «Serve un cambio di passo»","post_date":"2022-10-28T11:02:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666954964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha coinvolto oltre 30 agenzie la tappa bergamasca del roadshow Strike back che i brand tour operating di casa Uvet, Settemari, Amo il Mondo e Jump, hanno organizzato in collaborazione con Tourism Australia lo scorso 20 ottobre. La serata ha segnato tra l'altro il debutto ufficiale del nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo-area leisure, Leonardo Rosatelli: “Bergamo è stata la tappa iniziale di un tour che toccherà altre città del Nord Italia, organizzate per lo più, in collaborazione con alcuni partner storici della nostra programmazione. Durante gli Strike presenteremo le sette novità di programmazione di Amo il Mondo, il piano di rilancio di Jump e il nuovo format di animazione Settemari Play che, con una formula innovativa, unisce servizi di intrattenimento smart già previsti dal normale programma con appuntamenti on demand richiesti dai clienti, al fine di personalizzare la propria esperienza di viaggio”.\r

\r

In accordo con la nuova strategia di rivoluzione digitale che Uvet ha intrapreso ormai da qualche anno, anche la nuova politica commerciale 4.0 dei to di casa Uvet sarà oggetto di intervento: “Il processo di vendita va adattato alla rivoluzione digitale che la pandemia ha innescato – ha aggiunto Rosatelli -. Uno dei principi fondamentali è dare a clienti e prospect ciò di cui hanno bisogno, per prenotare una vacanza nel momento, nel luogo e con il canale più consono alla soddisfazione dei propri bisogni. In questa nuova era il consumatore utilizza sempre di più i motori di ricerca e i social media per ricevere informazioni sulla propria vacanza. Ed è in quel luogo, florido terreno di pesca, che agenzie e tour operator dovranno continuare a nutrire i consumatori, con informazioni sempre più dettagliate fino a quando non saranno pronti ad acquistare la propria vacanza”.\r

\r

Velocità nella restituzione dei preventivi, efficacia comunicativa, efficienza nell’esecuzione dei servizi turistici, gratificazione nel business attraverso cash back e campagne di membership rewards: queste sono dunque le parole chiave della nuova politica commerciale di Settemari, Amo il Mondo e Jump. I to diretti da Beppe Pellegrino incontreranno ancora il trade il 16 novembre a Milano (in partnership con British Airways), il 23 novembre a Torino e il 29 novembre a Verona (in collaborazione con il Jordan Tourism Boad); seguiranno altre date in altre città.","post_title":"Settemari, Amo il Mondo e Jump Strike back. Al workshop di Bergamo il debutto di Rosatelli","post_date":"2022-10-28T10:56:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666954561000]}]}}