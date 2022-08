Roberto Verdino nuovo svp revenue management di Silversea

E’ Roberto Verdino il nuovo senior vice president revenue management di Silversea. Riporterà a Barbara Muckermann, chief commercial officer. Verdino vanta un’esperienza ultra quindicennale in Royal Caribbean International e in Costa Crociere. A ciò aggiunge una serie di collaborazioni nell’industria dell’ospitalità. Dopo aver studiato all’università di Salerno, Verdino ha anche completato con successo il programma di general management presso la Escp business school.

“Sono emozionato di entrare in una compagnia come Silversea Cruises, che sta vivendo un importante momento di crescita – racconta lo stesso Verdino -. Non vedo l’ora di lavorare con il mio team per rafforzare la nostra presenza commerciale a livello mondiale, concentrandomi sullo sviluppo di strategie tariffarie e su un approccio di market intelligence in grado di massimizzare le opportunità di revenue globali”.