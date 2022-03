Roberto Natali, nuovo direttore commerciale e marketing di Imperatore Travel

Roberto Natali è il nuovo direttore commerciale e marketing di Imperatore Travel.

«È con grande piacere che diamo il benvenuto a Roberto nella nostra squadra – afferma Luigi Polito, founder di Imperatore Travel World -. La sua comprovata professionalità e il suo background, ci permetteranno di dare ulteriore impulso alle nostre attività per superare le molte sfide che aspettano l’industria turistica italiana. Come Imperatore Travel World, infatti, ci candidiamo a giocare un ruolo importante per promuovere il Bel Paese, sostenere le economie locali, incentivare un turismo sostenibile verso i luoghi più belli d’Italia e creare nuovo valore percepito per tutta la filiera».

Manager di lungo corso, Natali ha maturato un’importante esperienza nella travel industry, occupandosi di prodotto, attività commerciali, marketing, distribuzione organizzata e agenzie di proprietà per due importanti player di mercato come il Gruppo Alpitour e Welcome Travel Group.

In Imperatore Travel, Natali si occuperà di sviluppare le attività commerciali e le iniziative di marketing sulle quali l’Operatore con sede a Ischia è impegnato da tempo con importanti investimenti.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda che ha la straordinaria capacità di coniugare la passione per l’innovazione e l’eccellenza nel tour operating con l’attenzione ai valori e alle persone che sono il principale fattore chiave di successo dell’industria turistica – afferma Roberto Natali. All’ingresso della sede di Forio, sull’isola d’Ischia, è ben visibile un “murales” che recita: ‘You don’t build a business – you build people – and then people build your business’. Una citazione di Zig Ziglar, che credo ben rappresenti l’essenza della strategia aziendale di Imperatore Travel».