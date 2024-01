Il ristorante Le Gavroche di chef Roux chiude a Londra ma sale a bordo delle navi Cunard Il celebre ristorante 2-stelle Michelin Le Gavroche chiude quest’anno a Londra, ma salpa sulle navi Cunard per ben quattro crociere lungo i fiordi norvegesi. “So di dover trovare il tempo per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo da poter dedicare più tempo alla mia famiglia e alle mie altre iniziative imprenditoriali”, è il commento con cui chef Michael Roux Jr ha spiegato sul suo profilo Instagram le motivazioni dietro alla decisione di cessare l’attività . Il retaggio dello storico locale di Mayfair proseguirà però a bordo delle navi del brand di casa Carnival. Il programma, realizzato in collaborazione con il Norwegian Seafood Council, prenderà il via sulla Queen Mary 2 in partenza per l’Hardangerfjord il prossimo due giugno: un itinerario di cinque notti, che coinvolgerà 60 ospiti in un’esperienza culinaria a firma di chef Roux e a base di pesce. Il secondo appuntamento è invece in calendario il 6 agosto sempre sulla Queen Mary 2, per un viaggio circolare da Amburgo verso i fiordi. Nello stesso mese, chef Roux si sposterà poi sulla Queen Anne, per una crociera di cinque notti con meta Stavanger al via il giorno 11. La stessa nave ospiterà anche il quarto e ultimo appuntamento con il timoniere del Le Gavroche, per un itinerario in partenza il 1° settembre direzione Haugesund. Durante questi viaggi, chef Roux sarà anche protagonista di una serie di interventi che si terranno nel Royal Court Theatre di bordo, durante i quali racconterà alcune storie della sua ultra-quarantennale carriera. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry turca per il soft brand Autograph Collection di casa Marriott: l'hotel Orient Occident Istanbul è situato nel cuore della città, a pochi passi dal vivace Spice bazar, dal Grand bazaar e da altri luoghi culturali come la Blu Mosque e Hagia Sofia; si tratta di un boutique hotel da 40 camere. Risalente al 1900, l'edificio è un esempio di stile Belle Époque. Restaurato dall'architetto Stephan Hamamdjian, preserva il proprio patrimonio culturale, inclusa una facciata con ghirlande di rose e nastri. Ispirato alla sintesi tra Oriente e Occidente, nonché allo spirito aristocratico di Istanbul, il design d'interni attinge a una palette di colori con tonalità di blu profondo, verdi ricche e bordeaux. Le proposte culinarie includono il ristorante e bar Mezzepotamia sul tetto, che offre un menu in stile mediterraneo abbinato a viste sul Bosforo, Eminönü e Haliç. L’Orient Occident Patisserie è invece il luogo perfetto per un momento di indulgenza, grazie alla sua selezione di dolci: dalle paste mattutine a torte e petit fours con caffè. La struttura include anche l’Occident Spa, un rifugio tranquillo nella vivace città con un bagno turco e una sauna, insieme a una piscina all'aperto e un moderno centro fitness. [post_title] => Il soft brand Autograph Collection si espande in Turchia con l'Orient Occident Istanbul [post_date] => 2024-01-08T13:25:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704720320000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il celebre ristorante 2-stelle Michelin Le Gavroche chiude quest'anno a Londra, ma salpa sulle navi Cunard per ben quattro crociere lungo i fiordi norvegesi. "So di dover trovare il tempo per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo da poter dedicare più tempo alla mia famiglia e alle mie altre iniziative imprenditoriali", è il commento con cui chef Michael Roux Jr ha spiegato sul suo profilo Instagram le motivazioni dietro alla decisione di cessare l'attività . Il retaggio dello storico locale di Mayfair proseguirà però a bordo delle navi del brand di casa Carnival. Il programma, realizzato in collaborazione con il Norwegian Seafood Council, prenderà il via sulla Queen Mary 2 in partenza per l'Hardangerfjord il prossimo due giugno: un itinerario di cinque notti, che coinvolgerà 60 ospiti in un'esperienza culinaria a firma di chef Roux e a base di pesce. Il secondo appuntamento è invece in calendario il 6 agosto sempre sulla Queen Mary 2, per un viaggio circolare da Amburgo verso i fiordi. Nello stesso mese, chef Roux si sposterà poi sulla Queen Anne, per una crociera di cinque notti con meta Stavanger al via il giorno 11. La stessa nave ospiterà anche il quarto e ultimo appuntamento con il timoniere del Le Gavroche, per un itinerario in partenza il 1° settembre direzione Haugesund. Durante questi viaggi, chef Roux sarà anche protagonista di una serie di interventi che si terranno nel Royal Court Theatre di bordo, durante i quali racconterà alcune storie della sua ultra-quarantennale carriera. [post_title] => Il ristorante Le Gavroche di chef Roux chiude a Londra ma sale a bordo delle navi Cunard [post_date] => 2024-01-08T13:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704719711000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha ottenuto l'approvazione per il lancio di nuovi voli tra Londra Gatwick e Las Vegas: la compagnia, malgrado i recenti tagli delle rotte per San Francisco e la cancellazione di quelle per Boston e Washington - prima del loro avvio il prossimo 31 marzo - diventerà quindi il terzo vettore a fornire voli non-stop dal Regno Unito a Las Vegas. La compagnia aerea conta su una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner e serve diverse città statunitensi oltre a rotte internazionali verso l'Europa. Ad aprile, Norse Atlantic prevede di operare 507 voli, offrendo circa 171.000 posti sul network globale, con un significativo aumento della capacità. Il vettore, operativo da circa un anno e mezzo, punta a centrare il suo primo utile nel 2024, secondo quanto dichiarato dal ceo, Bjørn Tore Larsen. Il ceo ha sottolineato che dei 15 velivoli in flotta attualmente Norse ne opera 10 e ne aggiungerà altri due quest'anno. Una crescita modesta, ma abbastanza significativa. Il piano prevede di crescere di un altro 20% l'anno prossimo. «Occorre essere molto attenti nel gestire la crescita - ha precisato Larsen -. Se non si riempioni gli aerei con passeggeri paganti, bisogna assicurarsi che le entrate siano superiori ai costi. Non è importante solo crescere, ma che la crescita sia redditizia e controllata. E quando si cresce velocemente, si perde anche il controllo e si aggiunge complessità. Per questo motivo, vi sconsiglio di crescere molto velocemente». [post_title] => Norse Atlantic fra tagli e nuove rotte. Larsen: «Serve una crescita redditizia e controllata» [post_date] => 2024-01-08T10:57:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704711430000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'espansione del gruppo Bzar che, dopo la doppia new entry romana dello scorso novembre, si espande ulteriormente nella capitale con ulteriori due aggiunte a cavallo della fine dell'anno: situato nel centro storico della città l'hotel Pomezia è un 2 stelle da 25 camere che sarà riposizionato come 4 stelle da 24 stanze con rooftop bar e ristorante. La seconda new entry è una struttura in via delle Quattro Fontane. Anche in questo caso i piani di Bzar sono quelli di operare un restyling e riposizionare l'albergo in un 4 stelle da 19 camere. Con l'aggiunta di questo nuovo hotel, la compagnia nel 2024 gestirà 19 alberghi, tutti midscale e upscale di Roma con l'eccezione del 3 stelle da 66 camere 43 Station Hotel di Milano. La pipeline della compagnia comprende, oltre alle ultime new entry, altri quattro strutture a Milano, Cortina, Roma e a Ostia. Il gruppo è attivo anche nel settore della ristorazione, con due ristoranti e due rooftop bar. [post_title] => Ancora una doppia new entry a Roma per il gruppo Bzar [post_date] => 2024-01-08T10:43:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704710588000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'offerta dei collegamenti notturni Trenitalia piace ai viaggiatori: la società ha infatti registrato nel 2023 una crescita del 25% delle prenotazioni e oltre 2 milioni di passeggeri hanno scelto queste soluzioni di viaggio. «I treni notte sono mezzi strategici per ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività - ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia -. La domanda dei viaggi notturni è in crescita e i nuovi collegamenti invernali di Trenitalia e del Polo Passeggeri vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lo sviluppo di questo segmento, inoltre, è sostenuto dal piano di investimenti di Trenitalia che, anche grazie ai fondi del Pnrr, sta rinnovando 70 carrozze notte destinati ai treni da e per la Sicilia, che entreranno in servizio entro il 2026». Ad oggi 28 i collegamenti notturni di Trenitalia che consentono di viaggiare in Italia e in Europa. Tra le destinazioni di montagna più richieste nel nostro Paese c’è San Candido, in Trentino-Alto Adige, raggiungibile nei weekend in Intercity notte partendo da Roma. Chi sceglie il Sud, invece, viaggia prevalentemente verso Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, partendo da Torino, Roma e Milano. In Europa, grazie alla collaborazione con le ferrovie austriache Obb, è possibile raggiungere a bordo dei treni Euronight il centro di Vienna e Monaco di Baviera. Vi sono due collegamenti tra Roma e le due città europee, con fermate intermedie a Firenze e Bologna; e due collegamenti da La Spezia, con fermate intermedie a Genova, Milano e Verona. [post_title] => Trenitalia: oltre 2 milioni di passeggeri sui treni notturni, +25% [post_date] => 2024-01-08T10:26:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704709565000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luxair ha chiuso il 2023 con un traffico record di oltre 2,5 milioni di passeggeri trasportati. Questa performance segna una crescita del 22% rispetto al 2022 e supera i dati pre-pandemia del 2019. L'anno scorso ha registrato anche l'introduzione di nuove destinazioni come Pescara, Lubiana, Milano Linate, La Palma e Praia, offrendo ai viaggiatori una varietà di opzioni interessanti per le vacanze in Europa. Nel 2024, Luxair amplierà ulteriormente il proprio network che conterà 94 destinazioni in 33 Paesi: due le novità per l'estate già annunciate, Manchester e Brač. Nel dettaglio, dal prossimo 29 marzo, la compagnia aerea lussemburghese offrirà tre voli settimanali per Manchester, rafforzando la connettività tra il Lussemburgo e il Regno Unito. Dal 4 maggio saranno disponibili invece voli settimanali per l'isola di Brač in Croazia,. [post_title] => Luxair chiude il 2023 con oltre 2,5 milioni di passeggeri: superati i numeri pre-Covid [post_date] => 2024-01-08T09:57:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704707845000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inizio del 2024 è tempo di giri del mondo in crociera. Quasi in concomitanza con il viaggio intorno al globo di Costa, salpa infatti oggi da Genova anche la World Cruise targata Msc. Guidata dal comandante Roberto Leotta, la Poesia navigherà per 121 giorni toccando 50 destinazioni in 31 paesi differenti. La nave ospita a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse che visiteranno località di spicco come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York oltre a tante altre mete come Manaus, Nuuk e Zanzibar. L’itinerario prevede in particolare la circumnavigazione del mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda. “Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo - commenta l'area manager di Msc Crociere, Gianni Pilato -. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l'importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono cifre notevoli se consideriamo che si tratta di dati registrati da una sola compagnia. Ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026”. A questo proposito, grande protagonista del giro del mondo del prossimo anno sarà la nave Magnifica, che presenterà un nuovo itinerario di 116 notti in grado di toccare 50 mete in 21 diverse nazioni offrendo agli ospiti l'opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa. Nello specifico, i viaggiatori potranno scegliere se imbarcarsi da Genova, da Civitavecchia, da Marsiglia o da Barcellona. La nave toccherà inizialmente le coste di Italia, Francia e Spagna, per poi dirigersi più a sud verso il Marocco e attraversare l'Atlantico per visitare il Sud America. Qui il viaggio prevede tappe a Rio de Janeiro, Buenos Aires e alle Falkland. La Magnifica si dirigerà successivamente nell’oceano Pacifico del sud, toccando luoghi esotici come come l'isola di Pasqua e le Cook. Farà quindi tappa in Nuova Zelanda e Australia, con una visita a Sydney e un viaggio lungo le coste meridionali e occidentali dell'Australia. L'itinerario proseguirà attraverso l'Asia con soste a Bali, Singapore, Malaysia e Thailandia. Durante il transito attraverso l'oceano Indiano, sarà possibile visitare Colombo e Aqaba in Giordania, seguite da Sharm El-Sheik, Luxor, il canale di Suez e Alessandria in Egitto. Infine, la nave ritornerà in Europa, facendo scalo in quattro città italiane, prima di concludere il viaggio a Genova. Msc ha aperto anche le vendite per la World Cruise 2026 che vedrà protagonista ancora una volta la Magnifica, con un itinerario di 119 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia. Il viaggio toccherà ben 47 destinazioni in 32 paesi diversi con tappe, tra l’altro, a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai. Dopo le mete europee, la nave esplorerà infatti la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà un mese nell'oceano Pacifico. Successivamente il viaggio si sposterà in Asia con tappe a Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Infine, i passeggeri esploraeranno destinazioni storiche come Dubai e Oman, prima di rientrare in Europa attraverso la Grecia. [post_title] => In partenza oggi da Genova anche la World Cruise griffata Msc [post_date] => 2024-01-05T15:37:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704469047000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte domani da Trieste, a bordo della Deliziosa, l’edizione 2024 del Giro del mondo di Costa Crociere. Il viaggio, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Catania, Napoli e Savona, si concluderà l’11 maggio a Marghera/Venezia: sulle orme dei grandi navigatori del passato, in poco più di quattro mesi, gli ospiti a bordo visiteranno 52 destinazioni di 34 paesi differenti, sparsi in cinque continenti, attraversando tre oceani. E l'edizione 2024 è tra quelle di maggior successo: a bordo della Deliziosa, infatti, ci saranno oltre 2 mila ospiti, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Nei 134 giorni di viaggio previsti, la Deliziosa circumnavigherà il globo navigando sempre verso ovest: dall’Italia attraverserà l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, per poi passare il canale di Panama e andare alla scoperta di Ecuador, Cile, Perù e isola di Pasqua; da lì attraverserà il Pacifico, toccando la Polinesia, per raggiungere l’Australia; si dirigerà poi verso nord, in Giappone e Corea del Sud, per fare quindi rotta ancora una volta verso ovest, visitando Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania e fare rientro in Italia. Per coloro i quali non fossero riusciti a prenotare una cabina su questa edizione, ci sono ancora cabine disponibili per il Giro del Mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Brasile, Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Namibia. Per la prima volta la partenza sarà a fine anno, il 7 dicembre 2024 da Trieste, con possibilità di imbarco anche a Catania, Civitavecchia/Roma e Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno a Rio de Janeiro sarà davvero speciale, con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana. [post_title] => Salpa domani da Trieste il Giro del mondo 2024 di Costa Crociere [post_date] => 2024-01-05T11:49:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704455344000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458920" align="alignleft" width="300"] Mathias Kiep[/caption] L'onda lunga della Brexit lambisce ancora l'industria dei viaggi. Protagonista, questa volta, è il colosso tedesco Tui che ha appena annunciato la propria intenzione di uscire dalla Borsa di Londra, con l'obiettivo di consolidare la propria presenza su quella di Francoforte ma soprattutto di allinearsi alle normative Ue in materia di proprietà delle compagnie aeree. La proposta sarà sottoposta all'assemblea generale della società in calendario per il prossimo 13 di febbraio. In concomitanza con l'uscita da Londra, il gruppo mirerebbe anche a entrare nel listino prime standard di Francoforte entro la seconda settimana di aprile. Il direttore finanziario di Tui, Mathias Kiep, ha sottolineato che, oltre a migliorare la conformità alle leggi europee sulla proprietà della compagnie aeree, la mossa consentirebbe pure di snellire la struttura aziendale, tenendo conto che già oggi la maggior parte delle negoziazioni avviene proprio sulla piazza di Francoforte. Risalente al 1900, l'edificio è un esempio di stile Belle Époque. Restaurato dall'architetto Stephan Hamamdjian, preserva il proprio patrimonio culturale, inclusa una facciata con ghirlande di rose e nastri. Ispirato alla sintesi tra Oriente e Occidente, nonché allo spirito aristocratico di Istanbul, il design d'interni attinge a una palette di colori con tonalità di blu profondo, verdi ricche e bordeaux.\r

\r

Le proposte culinarie includono il ristorante e bar Mezzepotamia sul tetto, che offre un menu in stile mediterraneo abbinato a viste sul Bosforo, Eminönü e Haliç. L’Orient Occident Patisserie è invece il luogo perfetto per un momento di indulgenza, grazie alla sua selezione di dolci: dalle paste mattutine a torte e petit fours con caffè. La struttura include anche l’Occident Spa, un rifugio tranquillo nella vivace città con un bagno turco e una sauna, insieme a una piscina all'aperto e un moderno centro fitness.","post_title":"Il soft brand Autograph Collection si espande in Turchia con l'Orient Occident Istanbul","post_date":"2024-01-08T13:25:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704720320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il celebre ristorante 2-stelle Michelin Le Gavroche chiude quest'anno a Londra, ma salpa sulle navi Cunard per ben quattro crociere lungo i fiordi norvegesi. \"So di dover trovare il tempo per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo da poter dedicare più tempo alla mia famiglia e alle mie altre iniziative imprenditoriali\", è il commento con cui chef Michael Roux Jr ha spiegato sul suo profilo Instagram le motivazioni dietro alla decisione di cessare l'attività .\r

\r

Il retaggio dello storico locale di Mayfair proseguirà però a bordo delle navi del brand di casa Carnival. Il programma, realizzato in collaborazione con il Norwegian Seafood Council, prenderà il via sulla Queen Mary 2 in partenza per l'Hardangerfjord il prossimo due giugno: un itinerario di cinque notti, che coinvolgerà 60 ospiti in un'esperienza culinaria a firma di chef Roux e a base di pesce.\r

\r

Il secondo appuntamento è invece in calendario il 6 agosto sempre sulla Queen Mary 2, per un viaggio circolare da Amburgo verso i fiordi. Nello stesso mese, chef Roux si sposterà poi sulla Queen Anne, per una crociera di cinque notti con meta Stavanger al via il giorno 11. La stessa nave ospiterà anche il quarto e ultimo appuntamento con il timoniere del Le Gavroche, per un itinerario in partenza il 1° settembre direzione Haugesund.\r

\r

Durante questi viaggi, chef Roux sarà anche protagonista di una serie di interventi che si terranno nel Royal Court Theatre di bordo, durante i quali racconterà alcune storie della sua ultra-quarantennale carriera.","post_title":"Il ristorante Le Gavroche di chef Roux chiude a Londra ma sale a bordo delle navi Cunard","post_date":"2024-01-08T13:15:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704719711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha ottenuto l'approvazione per il lancio di nuovi voli tra Londra Gatwick e Las Vegas: la compagnia, malgrado i recenti tagli delle rotte per San Francisco e la cancellazione di quelle per Boston e Washington - prima del loro avvio il prossimo 31 marzo - diventerà quindi il terzo vettore a fornire voli non-stop dal Regno Unito a Las Vegas.\r

\r

La compagnia aerea conta su una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner e serve diverse città statunitensi oltre a rotte internazionali verso l'Europa. Ad aprile, Norse Atlantic prevede di operare 507 voli, offrendo circa 171.000 posti sul network globale, con un significativo aumento della capacità.\r

\r

Il vettore, operativo da circa un anno e mezzo, punta a centrare il suo primo utile nel 2024, secondo quanto dichiarato dal ceo, Bjørn Tore Larsen. Il ceo ha sottolineato che dei 15 velivoli in flotta attualmente Norse ne opera 10 e ne aggiungerà altri due quest'anno. Una crescita modesta, ma abbastanza significativa. Il piano prevede di crescere di un altro 20% l'anno prossimo.\r

\r

«Occorre essere molto attenti nel gestire la crescita - ha precisato Larsen -. Se non si riempioni gli aerei con passeggeri paganti, bisogna assicurarsi che le entrate siano superiori ai costi. Non è importante solo crescere, ma che la crescita sia redditizia e controllata. E quando si cresce velocemente, si perde anche il controllo e si aggiunge complessità. Per questo motivo, vi sconsiglio di crescere molto velocemente».","post_title":"Norse Atlantic fra tagli e nuove rotte. Larsen: «Serve una crescita redditizia e controllata»","post_date":"2024-01-08T10:57:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704711430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'espansione del gruppo Bzar che, dopo la doppia new entry romana dello scorso novembre, si espande ulteriormente nella capitale con ulteriori due aggiunte a cavallo della fine dell'anno: situato nel centro storico della città l'hotel Pomezia è un 2 stelle da 25 camere che sarà riposizionato come 4 stelle da 24 stanze con rooftop bar e ristorante.\r

\r

La seconda new entry è una struttura in via delle Quattro Fontane. Anche in questo caso i piani di Bzar sono quelli di operare un restyling e riposizionare l'albergo in un 4 stelle da 19 camere. Con l'aggiunta di questo nuovo hotel, la compagnia nel 2024 gestirà 19 alberghi, tutti midscale e upscale di Roma con l'eccezione del 3 stelle da 66 camere 43 Station Hotel di Milano. La pipeline della compagnia comprende, oltre alle ultime new entry, altri quattro strutture a Milano, Cortina, Roma e a Ostia. Il gruppo è attivo anche nel settore della ristorazione, con due ristoranti e due rooftop bar.","post_title":"Ancora una doppia new entry a Roma per il gruppo Bzar","post_date":"2024-01-08T10:43:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704710588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'offerta dei collegamenti notturni Trenitalia piace ai viaggiatori: la società ha infatti registrato nel 2023 una crescita del 25% delle prenotazioni e oltre 2 milioni di passeggeri hanno scelto queste soluzioni di viaggio.\r

\r

«I treni notte sono mezzi strategici per ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività - ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia -. La domanda dei viaggi notturni è in crescita e i nuovi collegamenti invernali di Trenitalia e del Polo Passeggeri vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lo sviluppo di questo segmento, inoltre, è sostenuto dal piano di investimenti di Trenitalia che, anche grazie ai fondi del Pnrr, sta rinnovando 70 carrozze notte destinati ai treni da e per la Sicilia, che entreranno in servizio entro il 2026».\r

\r

Ad oggi 28 i collegamenti notturni di Trenitalia che consentono di viaggiare in Italia e in Europa. Tra le destinazioni di montagna più richieste nel nostro Paese c’è San Candido, in Trentino-Alto Adige, raggiungibile nei weekend in Intercity notte partendo da Roma. Chi sceglie il Sud, invece, viaggia prevalentemente verso Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, partendo da Torino, Roma e Milano.\r

\r

In Europa, grazie alla collaborazione con le ferrovie austriache Obb, è possibile raggiungere a bordo dei treni Euronight il centro di Vienna e Monaco di Baviera. Vi sono due collegamenti tra Roma e le due città europee, con fermate intermedie a Firenze e Bologna; e due collegamenti da La Spezia, con fermate intermedie a Genova, Milano e Verona. ","post_title":"Trenitalia: oltre 2 milioni di passeggeri sui treni notturni, +25%","post_date":"2024-01-08T10:26:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704709565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Luxair ha chiuso il 2023 con un traffico record di oltre 2,5 milioni di passeggeri trasportati. Questa performance segna una crescita del 22% rispetto al 2022 e supera i dati pre-pandemia del 2019.\r

\r

L'anno scorso ha registrato anche l'introduzione di nuove destinazioni come Pescara, Lubiana, Milano Linate, La Palma e Praia, offrendo ai viaggiatori una varietà di opzioni interessanti per le vacanze in Europa.\r

\r

Nel 2024, Luxair amplierà ulteriormente il proprio network che conterà 94 destinazioni in 33 Paesi: due le novità per l'estate già annunciate, Manchester e Brač.\r

\r

Nel dettaglio, dal prossimo 29 marzo, la compagnia aerea lussemburghese offrirà tre voli settimanali per Manchester, rafforzando la connettività tra il Lussemburgo e il Regno Unito. Dal 4 maggio saranno disponibili invece voli settimanali per l'isola di Brač in Croazia,.","post_title":"Luxair chiude il 2023 con oltre 2,5 milioni di passeggeri: superati i numeri pre-Covid","post_date":"2024-01-08T09:57:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704707845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inizio del 2024 è tempo di giri del mondo in crociera. Quasi in concomitanza con il viaggio intorno al globo di Costa, salpa infatti oggi da Genova anche la World Cruise targata Msc. Guidata dal comandante Roberto Leotta, la Poesia navigherà per 121 giorni toccando 50 destinazioni in 31 paesi differenti. La nave ospita a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse che visiteranno località di spicco come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York oltre a tante altre mete come Manaus, Nuuk e Zanzibar. L’itinerario prevede in particolare la circumnavigazione del mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda.\r

\r

“Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo - commenta l'area manager di Msc Crociere, Gianni Pilato -. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l'importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono cifre notevoli se consideriamo che si tratta di dati registrati da una sola compagnia. Ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026”.\r

\r

A questo proposito, grande protagonista del giro del mondo del prossimo anno sarà la nave Magnifica, che presenterà un nuovo itinerario di 116 notti in grado di toccare 50 mete in 21 diverse nazioni offrendo agli ospiti l'opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa. Nello specifico, i viaggiatori potranno scegliere se imbarcarsi da Genova, da Civitavecchia, da Marsiglia o da Barcellona. La nave toccherà inizialmente le coste di Italia, Francia e Spagna, per poi dirigersi più a sud verso il Marocco e attraversare l'Atlantico per visitare il Sud America. Qui il viaggio prevede tappe a Rio de Janeiro, Buenos Aires e alle Falkland. La Magnifica si dirigerà successivamente nell’oceano Pacifico del sud, toccando luoghi esotici come come l'isola di Pasqua e le Cook. Farà quindi tappa in Nuova Zelanda e Australia, con una visita a Sydney e un viaggio lungo le coste meridionali e occidentali dell'Australia. L'itinerario proseguirà attraverso l'Asia con soste a Bali, Singapore, Malaysia e Thailandia. Durante il transito attraverso l'oceano Indiano, sarà possibile visitare Colombo e Aqaba in Giordania, seguite da Sharm El-Sheik, Luxor, il canale di Suez e Alessandria in Egitto. Infine, la nave ritornerà in Europa, facendo scalo in quattro città italiane, prima di concludere il viaggio a Genova.\r

\r

Msc ha aperto anche le vendite per la World Cruise 2026 che vedrà protagonista ancora una volta la Magnifica, con un itinerario di 119 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia. Il viaggio toccherà ben 47 destinazioni in 32 paesi diversi con tappe, tra l’altro, a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai. Dopo le mete europee, la nave esplorerà infatti la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà un mese nell'oceano Pacifico. Successivamente il viaggio si sposterà in Asia con tappe a Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Infine, i passeggeri esploraeranno destinazioni storiche come Dubai e Oman, prima di rientrare in Europa attraverso la Grecia.","post_title":"In partenza oggi da Genova anche la World Cruise griffata Msc","post_date":"2024-01-05T15:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704469047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani da Trieste, a bordo della Deliziosa, l’edizione 2024 del Giro del mondo di Costa Crociere. Il viaggio, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Catania, Napoli e Savona, si concluderà l’11 maggio a Marghera/Venezia: sulle orme dei grandi navigatori del passato, in poco più di quattro mesi, gli ospiti a bordo visiteranno 52 destinazioni di 34 paesi differenti, sparsi in cinque continenti, attraversando tre oceani. E l'edizione 2024 è tra quelle di maggior successo: a bordo della Deliziosa, infatti, ci saranno oltre 2 mila ospiti, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

\r

Nei 134 giorni di viaggio previsti, la Deliziosa circumnavigherà il globo navigando sempre verso ovest: dall’Italia attraverserà l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, per poi passare il canale di Panama e andare alla scoperta di Ecuador, Cile, Perù e isola di Pasqua; da lì attraverserà il Pacifico, toccando la Polinesia, per raggiungere l’Australia; si dirigerà poi verso nord, in Giappone e Corea del Sud, per fare quindi rotta ancora una volta verso ovest, visitando Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania e fare rientro in Italia.\r

\r

Per coloro i quali non fossero riusciti a prenotare una cabina su questa edizione, ci sono ancora cabine disponibili per il Giro del Mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Brasile, Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Namibia. Per la prima volta la partenza sarà a fine anno, il 7 dicembre 2024 da Trieste, con possibilità di imbarco anche a Catania, Civitavecchia/Roma e Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno a Rio de Janeiro sarà davvero speciale, con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana.","post_title":"Salpa domani da Trieste il Giro del mondo 2024 di Costa Crociere","post_date":"2024-01-05T11:49:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704455344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458920\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mathias Kiep[/caption]\r

\r

L'onda lunga della Brexit lambisce ancora l'industria dei viaggi. Protagonista, questa volta, è il colosso tedesco Tui che ha appena annunciato la propria intenzione di uscire dalla Borsa di Londra, con l'obiettivo di consolidare la propria presenza su quella di Francoforte ma soprattutto di allinearsi alle normative Ue in materia di proprietà delle compagnie aeree. La proposta sarà sottoposta all'assemblea generale della società in calendario per il prossimo 13 di febbraio.\r

\r

In concomitanza con l'uscita da Londra, il gruppo mirerebbe anche a entrare nel listino prime standard di Francoforte entro la seconda settimana di aprile. Il direttore finanziario di Tui, Mathias Kiep, ha sottolineato che, oltre a migliorare la conformità alle leggi europee sulla proprietà della compagnie aeree, la mossa consentirebbe pure di snellire la struttura aziendale, tenendo conto che già oggi la maggior parte delle negoziazioni avviene proprio sulla piazza di Francoforte.","post_title":"Effetto Brexit: Tui verso il delisting dalla Borsa di Londra","post_date":"2024-01-05T11:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704454845000]}]}}