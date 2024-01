Rinviata di dieci giorni a Civitavecchia la partenza della crociera inaugurale Sun Princess Piccolo rinvio per la nuova Sun Princess, la cui crociera inaugurale, inizialmente prevista l’8 febbraio da Barcellona, è stata spostata al 18 dello stesso mese da Civitavecchia. Non sono state rese note le ragioni per il rinvio. “Siamo consapevoli delle attese che circondano il debutto di questa nave e ci scusiamo sinceramente”, ha dichiarato il presidente di Princess Cruises, John Padgett. A chi aveva già prenotato l’itinerario cancellato la compagnia offre il pieno rimborso della tariffa pagata, più il 50% di tale cifra in voucher da spendere in una nuova crociera (Future cruise credit). A loro è riservato anche un rimborso sino a 200 dollari per persona, per far fronte alle fee legate ai cambi vola. Princess Cruises ha dichiarato che proteggerà pure le commissioni dovute alle agenzie di viaggio. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piccolo rinvio per la nuova Sun Princess, la cui crociera inaugurale, inizialmente prevista l'8 febbraio da Barcellona, è stata spostata al 18 dello stesso mese da Civitavecchia. Non sono state rese note le ragioni per il rinvio. "Siamo consapevoli delle attese che circondano il debutto di questa nave e ci scusiamo sinceramente", ha dichiarato il presidente di Princess Cruises, John Padgett. A chi aveva già prenotato l'itinerario cancellato la compagnia offre il pieno rimborso della tariffa pagata, più il 50% di tale cifra in voucher da spendere in una nuova crociera (Future cruise credit). A loro è riservato anche un rimborso sino a 200 dollari per persona, per far fronte alle fee legate ai cambi vola. Princess Cruises ha dichiarato che proteggerà pure le commissioni dovute alle agenzie di viaggio. [post_title] => Rinviata di dieci giorni a Civitavecchia la partenza della crociera inaugurale Sun Princess [post_date] => 2024-01-25T14:08:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706191695000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422208" align="alignleft" width="300"] Luigi Ferraris[/caption] «Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro. Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18»: Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha sottolineato in un'intervista a Sky TG24 Economia l'impegno della società per la modernizzazione del sistema dei trasporti in Italia, in chiave sostenibile e intermodale. «Per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Paese abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi di euro in dieci anni e il 40% di queste risorse, 80 miliardi di euro, sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud d’Italia e collegare meglio quest’ultimo al resto d’Europa». Ferraris ha inoltre rimarcato quanto sia importante, per continuare ad investire al meglio nella modernizzazione delle infrastrutture, «trovare delle formule per sostenere il profilo di investimenti in corso, magari coinvolgendo il risparmio privato, attraverso emissioni obbligazionarie in un quadro di regolamentazione rivisto». In questo contesto rientrano a pieno titolo le opere di costruzione della linea alta velocità tra Napoli e Bari. «Un collegamento importante che sta procedendo speditamente e che vedrà un aumento della capacità di trasporto e della velocità. Si viaggerà da Bari a Napoli in due ore. Mentre oggi ce ne vogliono un po’ meno del doppio. Si farà quindi Bari-Roma in tre ore». Un altro esempio di opera strategica in corso di svolgimento è quello del terzo valico di Genova e il raddoppio della Tortona Voghera, che non è nel PNRR e consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora. «Il che significa che avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora». [post_title] => Gruppo Fs, Ferraris: «Già spesi 7,5 mld in opere realizzate, in linea con Pnrr» [post_date] => 2024-01-25T13:05:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706187929000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piero Pastore è il nuovo direttore generale del Nolinski di Venezia, la struttura del gruppo Evok inaugurata a giugno dello scorso anno. Prende il posto di Alessandro Caristo, che ne ha curato la start-up. Dopo aver conseguito un master in hospitality management, Pastore è entrato a far parte di Starhotels, compagnia per la quale ha lavorato per oltre dieci anni, passando dalle relazioni con gli ospiti al ruolo di resident manager. La sua esperienza si è formata a Firenze, Venezia e Milano, fino al raggiungimento della carica di hotel manager presso l’hotel Portici di Bologna. Nell’aprile del 2023 è approdato nella Evok Collection, in qualità di hotel manager dello stesso Nolinski Venezia, di cui ora è diventato direttore generale. [post_title] => Piero Pastore nuovo direttore generale del Nolinski di Venezia [post_date] => 2024-01-25T10:18:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706177929000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità a stelle e strisce per il gruppo Oetker Collection che, dopo l'apertura dell'hotel La Palma a Capri, prosegue la propria collaborazione con gli investitori Reuben Brothers e sbarca negli Stati Uniti con il Vineta Hotel a Palm Beach, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno. Intrisa di un fascino d’altri tempi, la struttura rappresenta un pezzo di storia per la cittadina della Florida. L’edificio sorge a soli due isolati da Worth Avenue, famosa per le sue boutique di design, le gallerie d'arte e i ristoranti, a pochi minuti dalla spiaggia. La Oetker Collection farà rinascere l’hotel mantenendo il suo nome originario, The Vineta, rendendo così omaggio alla sua storia quasi centenaria. L’edificio storico sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione, guidata dell'interior designer parigino Tino Zervudachi, che conserverà lo stile originale della struttura mentre le camere saranno ridotte da 53 a 41. Con la sua facciata color rosa pastello, la proprietà è un esempio di quel revival mediterraneo, per il quale Palm Beach è rinomata. Le sale dedicate alla ristorazione e gli spazi comuni dell'albergo si compongono di un mix eclettico di quattro ambienti distinti: la storica Leopard lounge sarà trasformata in un ristorante dalle atmosfere conviviali che ambisce a diventare un punto di ritrovo a Palm Beach per pranzi informali o cene vivaci. Il cortile sarà adibito a spazio per pranzare all'aperto, in una cornice di vitigni e palme in fiore. Non mancheranno poi lo storico American Bar e un nuovo ristorante d’ispirazione mediterranea direttamente a bordo piscina. [post_title] => La Oetker Collection prosegue la collaborazione con i Reuben Brothers e sbarca negli Usa [post_date] => 2024-01-24T11:31:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706095890000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci nuove rotte per l'estate firmata Ryanair da Milano: nel dettaglio, cinque da Bergamo - Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos - e cinque da Malpensa - Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallinn. A sottolineare la valenza del bacino di Milano il country manager Italia, Mauro Bolla, insieme al ceo del gruppo, Michael O'Leary. Si comincia da Milano Bergamo dove quest'anno Ryanair posiziona 23 aeromobili e opera un totale di 113 rotte con l'obiettivo di trasportare 15 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Qui sono un migliaio i posti di lavoro diretti e oltre 11.800 quelli nell'indotto. A Malpensa sono otto i velivoli basati, per 36 rotte complessive, incluse le cinque new entry, e nel mirino ci sono 5 milioni di passeggeri, per una crescita di circa il +15%. Complessivamente, quindi, quest'estate saranno 31 i Boeing 737 basati negli scali di Malpensa e Milano Bergamo con un investimento di circa 3.1 miliardi di dollari; il traffico generato sui due aeroporti sarà di 20 milioni di passeggeri, il 14% in più rispetto allo scorso anno. [post_title] => Ryanair: dieci nuove rotte da Milano (Bergamo e Malpensa). Obiettivo 20 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-24T10:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706091781000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor Hotel: situato nel nel centrale business district della città, l'Avani Frankfurt City Hotel si sviluppa si sette piani ed è dotato di 256 camere e suite. Include inoltre cinque sale riunioni provviste di un'area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building. La struttura mira a offrire un’atmosfera vivace, in linea con la rinomata scena musicale elettronica del luogo. L'hotel è infatti un vero e proprio tributo alla città, pioniera della musica techno negli anni '80, quando Francoforte divenne un centro di influenti night club, negozi di dischi, musicisti ed etichette discografiche. Nella hall, in particolare, sono esposte copertine di album e vinili incorniciati dell'epoca che, insieme a un giradischi vintage e a un finto camino, conferiscono un allure nostalgico all'ambiente. [post_title] => Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor: apre l'Avani Frankfurt City Hotel [post_date] => 2024-01-23T12:57:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706014672000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo workshop in modalità sfida, pensato per guidare le aziende turistiche e le destinazioni a prepararsi alle Top 100 Stories Awards: il premio che si tiene all'Itb Berlino da ben dieci anni tradizionalmente dedicato ai territori, ma da quest’anno aperto anche alle compagnie di tutta la filiera. La 1° edizione del Green Factor Challenge si terrà il prossimo 15 febbraio presso il Meliá InnSide Torre Galfa. "Finora l'Italia non è stata presente a a questa importante competizione. E' venuto il momento di colmare questo gap", spiega l'organizzatrice dell'evento, nonché prima rappresentante per l'Italia di Green Destinations, Concetta D'Emma. Il format punta su un team building esperienziale, in cui vi è cooperazione e competizione allo stesso tempo: un mix tra formazione, consulenza, coaching e intrattenimento (edutainment). Grazie a una giuria in presenza e a distanza, verranno infine selezionate le prime tre aziende e tre destinazioni italiane che potranno accedere all’edizione di Berlino 2025, nonché essere menzionate in occasione dell’edizione 2024. Il workshop è aperto a società e professionisti di tutta la filiera turistica (strutture ricettive, ristoranti, to, adv, produttori locali, guide, dive center, compagnie aeree e di crociera, dmo...), nonché naturalmente alle destinazioni. Anche a chi ha già ottenuto altre certificazioni. Per iscriversi e scoprire il programma (in continuo aggiornamento): https://green-factor-challenge.eventbrite.it [post_title] => A Milano al via uno workshop ad hoc per prepararsi alle Top 100 Stories Awards dell'Itb [post_date] => 2024-01-23T12:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706013035000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inclusione, formazione continua e attenzione all'equilibrio vita - lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. "L'albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo - commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: "Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo". Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto. Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg. [post_title] => Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane [post_date] => 2024-01-23T11:38:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706009901000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024. L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia [post_title] => E' valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines [post_date] => 2024-01-23T10:49:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706006992000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rinviata di dieci giorni a civitavecchia la partenza della crociera inaugurale sun princess" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":994,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piccolo rinvio per la nuova Sun Princess, la cui crociera inaugurale, inizialmente prevista l'8 febbraio da Barcellona, è stata spostata al 18 dello stesso mese da Civitavecchia. Non sono state rese note le ragioni per il rinvio. \"Siamo consapevoli delle attese che circondano il debutto di questa nave e ci scusiamo sinceramente\", ha dichiarato il presidente di Princess Cruises, John Padgett.\r

\r

A chi aveva già prenotato l'itinerario cancellato la compagnia offre il pieno rimborso della tariffa pagata, più il 50% di tale cifra in voucher da spendere in una nuova crociera (Future cruise credit). A loro è riservato anche un rimborso sino a 200 dollari per persona, per far fronte alle fee legate ai cambi vola. Princess Cruises ha dichiarato che proteggerà pure le commissioni dovute alle agenzie di viaggio. ","post_title":"Rinviata di dieci giorni a Civitavecchia la partenza della crociera inaugurale Sun Princess","post_date":"2024-01-25T14:08:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706191695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Ferraris[/caption]\r

\r

«Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro. Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18»: Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha sottolineato in un'intervista a Sky TG24 Economia l'impegno della società per la modernizzazione del sistema dei trasporti in Italia, in chiave sostenibile e intermodale.\r

\r

«Per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Paese abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi di euro in dieci anni e il 40% di queste risorse, 80 miliardi di euro, sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud d’Italia e collegare meglio quest’ultimo al resto d’Europa».\r

\r

Ferraris ha inoltre rimarcato quanto sia importante, per continuare ad investire al meglio nella modernizzazione delle infrastrutture, «trovare delle formule per sostenere il profilo di investimenti in corso, magari coinvolgendo il risparmio privato, attraverso emissioni obbligazionarie in un quadro di regolamentazione rivisto».\r

\r

In questo contesto rientrano a pieno titolo le opere di costruzione della linea alta velocità tra Napoli e Bari. «Un collegamento importante che sta procedendo speditamente e che vedrà un aumento della capacità di trasporto e della velocità. Si viaggerà da Bari a Napoli in due ore. Mentre oggi ce ne vogliono un po’ meno del doppio. Si farà quindi Bari-Roma in tre ore».\r

\r

Un altro esempio di opera strategica in corso di svolgimento è quello del terzo valico di Genova e il raddoppio della Tortona Voghera, che non è nel PNRR e consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora. «Il che significa che avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora».","post_title":"Gruppo Fs, Ferraris: «Già spesi 7,5 mld in opere realizzate, in linea con Pnrr»","post_date":"2024-01-25T13:05:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706187929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piero Pastore è il nuovo direttore generale del Nolinski di Venezia, la struttura del gruppo Evok inaugurata a giugno dello scorso anno. Prende il posto di Alessandro Caristo, che ne ha curato la start-up.\r

\r

Dopo aver conseguito un master in hospitality management, Pastore è entrato a far parte di Starhotels, compagnia per la quale ha lavorato per oltre dieci anni, passando dalle relazioni con gli ospiti al ruolo di resident manager. La sua esperienza si è formata a Firenze, Venezia e Milano, fino al raggiungimento della carica di hotel manager presso l’hotel Portici di Bologna. Nell’aprile del 2023 è approdato nella Evok Collection, in qualità di hotel manager dello stesso Nolinski Venezia, di cui ora è diventato direttore generale.","post_title":"Piero Pastore nuovo direttore generale del Nolinski di Venezia","post_date":"2024-01-25T10:18:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706177929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità a stelle e strisce per il gruppo Oetker Collection che, dopo l'apertura dell'hotel La Palma a Capri, prosegue la propria collaborazione con gli investitori Reuben Brothers e sbarca negli Stati Uniti con il Vineta Hotel a Palm Beach, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno. Intrisa di un fascino d’altri tempi, la struttura rappresenta un pezzo di storia per la cittadina della Florida. L’edificio sorge a soli due isolati da Worth Avenue, famosa per le sue boutique di design, le gallerie d'arte e i ristoranti, a pochi minuti dalla spiaggia.\r

\r

La Oetker Collection farà rinascere l’hotel mantenendo il suo nome originario, The Vineta, rendendo così omaggio alla sua storia quasi centenaria. L’edificio storico sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione, guidata dell'interior designer parigino Tino Zervudachi, che conserverà lo stile originale della struttura mentre le camere saranno ridotte da 53 a 41. Con la sua facciata color rosa pastello, la proprietà è un esempio di quel revival mediterraneo, per il quale Palm Beach è rinomata.\r

\r

Le sale dedicate alla ristorazione e gli spazi comuni dell'albergo si compongono di un mix eclettico di quattro ambienti distinti: la storica Leopard lounge sarà trasformata in un ristorante dalle atmosfere conviviali che ambisce a diventare un punto di ritrovo a Palm Beach per pranzi informali o cene vivaci. Il cortile sarà adibito a spazio per pranzare all'aperto, in una cornice di vitigni e palme in fiore. Non mancheranno poi lo storico American Bar e un nuovo ristorante d’ispirazione mediterranea direttamente a bordo piscina.","post_title":"La Oetker Collection prosegue la collaborazione con i Reuben Brothers e sbarca negli Usa","post_date":"2024-01-24T11:31:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706095890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci nuove rotte per l'estate firmata Ryanair da Milano: nel dettaglio, cinque da Bergamo - Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos - e cinque da Malpensa - Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallinn.\r

\r

A sottolineare la valenza del bacino di Milano il country manager Italia, Mauro Bolla, insieme al ceo del gruppo, Michael O'Leary. Si comincia da Milano Bergamo dove quest'anno Ryanair posiziona 23 aeromobili e opera un totale di 113 rotte con l'obiettivo di trasportare 15 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Qui sono un migliaio i posti di lavoro diretti e oltre 11.800 quelli nell'indotto.\r

\r

A Malpensa sono otto i velivoli basati, per 36 rotte complessive, incluse le cinque new entry, e nel mirino ci sono 5 milioni di passeggeri, per una crescita di circa il +15%.\r

\r

\r

\r

Complessivamente, quindi, quest'estate saranno 31 i Boeing 737 basati negli scali di Malpensa e Milano Bergamo con un investimento di circa 3.1 miliardi di dollari; il traffico generato sui due aeroporti sarà di 20 milioni di passeggeri, il 14% in più rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Ryanair: dieci nuove rotte da Milano (Bergamo e Malpensa). Obiettivo 20 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-24T10:23:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706091781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor Hotel: situato nel nel centrale business district della città, l'Avani Frankfurt City Hotel si sviluppa si sette piani ed è dotato di 256 camere e suite. Include inoltre cinque sale riunioni provviste di un'area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building.\r

\r

La struttura mira a offrire un’atmosfera vivace, in linea con la rinomata scena musicale elettronica del luogo. L'hotel è infatti un vero e proprio tributo alla città, pioniera della musica techno negli anni '80, quando Francoforte divenne un centro di influenti night club, negozi di dischi, musicisti ed etichette discografiche. Nella hall, in particolare, sono esposte copertine di album e vinili incorniciati dell'epoca che, insieme a un giradischi vintage e a un finto camino, conferiscono un allure nostalgico all'ambiente.","post_title":"Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor: apre l'Avani Frankfurt City Hotel","post_date":"2024-01-23T12:57:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706014672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo workshop in modalità sfida, pensato per guidare le aziende turistiche e le destinazioni a prepararsi alle Top 100 Stories Awards: il premio che si tiene all'Itb Berlino da ben dieci anni tradizionalmente dedicato ai territori, ma da quest’anno aperto anche alle compagnie di tutta la filiera. La 1° edizione del Green Factor Challenge si terrà il prossimo 15 febbraio presso il Meliá InnSide Torre Galfa. \"Finora l'Italia non è stata presente a a questa importante competizione. E' venuto il momento di colmare questo gap\", spiega l'organizzatrice dell'evento, nonché prima rappresentante per l'Italia di Green Destinations, Concetta D'Emma.\r

\r

Il format punta su un team building esperienziale, in cui vi è cooperazione e competizione allo stesso tempo: un mix tra formazione, consulenza, coaching e intrattenimento (edutainment). Grazie a una giuria in presenza e a distanza, verranno infine selezionate le prime tre aziende e tre destinazioni italiane che potranno accedere all’edizione di Berlino 2025, nonché essere menzionate in occasione dell’edizione 2024. Il workshop è aperto a società e professionisti di tutta la filiera turistica (strutture ricettive, ristoranti, to, adv, produttori locali, guide, dive center, compagnie aeree e di crociera, dmo...), nonché naturalmente alle destinazioni. Anche a chi ha già ottenuto altre certificazioni. Per iscriversi e scoprire il programma (in continuo aggiornamento): https://green-factor-challenge.eventbrite.it ","post_title":"A Milano al via uno workshop ad hoc per prepararsi alle Top 100 Stories Awards dell'Itb","post_date":"2024-01-23T12:30:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706013035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inclusione, formazione continua e attenzione all'equilibrio vita - lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. \"L'albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo - commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: \"Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo\".\r

\r

Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto.\r

\r

Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg.","post_title":"Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane","post_date":"2024-01-23T11:38:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706009901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024.\r

\r

L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia","post_title":"E' valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines","post_date":"2024-01-23T10:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706006992000]}]}}