Rinnovato sino a novembre 2025 il Lost luggage concierge di Costa e Sostravel Costa Crociere e SosTravel rafforzano la loro collaborazione, rinnovando sino a novembre 2025 il servizio Lost luggage concierge per gli ospiti della compagnia italiana. Avviato nella primavera del 2024, la soluzione prevede che, in caso di smarrimento del bagaglio all’arrivo presso l’aeroporto del volo utilizzato per raggiungere la crociera, gli ospiti Costa ricevano assistenza da SosTravel, che si occupa di rintracciare e riconsegnare i bagagli direttamente a bordo della nave entro 48 ore (escluso il tempo di navigazione). Nei primi sei mesi di attività, il Lost luggage concierge ha assicurato la restituzione del 95,3% dei bagagli smarriti. A seguito di questo successo, il servizio sarà incluso automaticamente e senza alcun costo aggiuntivo alle prenotazioni degli ospiti in partenza dall’Europa con un pacchetto volo + crociera Costa per gli itinerari dell’inverno 2024-25 e per quelli del prossimo anno. Inoltre, il Lost luggage concierge sarà disponibile per l’acquisto sul portale MyCosta per gli ospiti europei che prenoteranno solo la crociera, provvedendo autonomamente al volo per raggiungere il porto di partenza della nave. “Un’esperienza straordinaria – sottolinea il direttore generale di Sostravel, Massimo Crippa – poiché ha rappresentato una prova significativa per la nostra organizzazione. Infatti, la customizzazione del servizio comporta il recupero e la riconsegna del bagaglio smarrito entro 48 ore, senza considerare le ore di navigazione, seguendo gli spostamenti della nave”. “Il Lost luggage concierge ha ottenuto ottimi risultati la scorsa estate, risolvendo un problema legato ai trasferimenti aerei che poteva influenzare l’esperienza di vacanza – aggiunge il vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa, Daniel Caprile -. Grazie alla stretta collaborazione tra Sostravel e il nostro team travel service, guidato da Massimo Callegari, anche gli aspetti organizzativi sono stati gestiti con grande efficienza. Siamo quindi lieti di estendere il servizio anche per il prossimo anno”. Condividi

Esperti e professionisti del settore immobiliare e finanziario si incontreranno per due giorni spalmati su un intenso programma di presentazioni settoriali e tavole rotonde, tutte rivolte all’interpretazione dei fenomeni che caratterizzeranno il nostro futuro da destinazione turistica: i livelli sostenuti del costo del denaro, gli squilibri geopolitici, il ruolo dell’Italia nello scacchiere delle strategie commerciali in Europa, il ruolo dei nuovi mercati incoming (India), i format e le piattaforme del futuro (senior living, hotel/hostel, student hotel...), le tendenze oltre l’alberghiero (treni turistici) e molto altro.\r

\r

A discuterne i protagonisti della finanza, del branding e dello sviluppo: da Mario Abbadessa, ceo di Hines Italia a Paolo Barletta, ceo di Arsenale, da Sir Rocco Forte di Rfh a Olivier Harnisch del cda del fondo Pif, da Nicola Maione presidente di Mps a Livio Stracca, macroprudential policy & financial stability della European Central Bank, da Simon Vincent, presidente Europa di Hilton, a Josef Vollmayr, ceo di Limehome. Innumerevoli i fondi di investimento attesi oltre Hines: Goldman Sachs, Blackstone, Azora, Limestone Capital, Bain Capital e molti altri, per una sesta edizione che prevede anche molte attività sociali e di confronto. Nuovo inoltre il format di molti panel: saranno infatti presentati diversi rapporti paese dagli analisti di Oxford Economics, Str Global, Hotstats, Thrends e Cornell University.\r

\r

Il tutto in un contesto nel quale, mentre il settore immobiliare sarà parametrato a lungo e con attenzione con altri mercati finanziari più liquidi (azionario, obbligazionario, utilities...), fra le asset class real estate, quella alberghiera, secondo gli analisti, godrà di buona salute nel corso del biennio prossimo biennio 2025-2026. A questa sesta edizione di Ithic sono attesi 950 partecipanti da tre continenti (Europa, America e Asia) e 15 paesi.\r

\r

","post_title":"Attesi 950 partecipanti alla prossima Ithic di Roma","post_date":"2024-10-14T15:19:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728919199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulla Lituania e la sua capitale, Vilnius che sarà la European Green Capital 2025: meta che è tornata a catturare le attenzioni dei turisti italiani, anche - o soprattutto - come destinazione secca, non più sempre e solo in abbinata alle limitrofe altre due Repubbliche Baltiche.\r

\r

Lo spiega Indrè Slyziuté-Rimkaite (nella foto), inbound markets manager di Lithuania Travel: «Il mercato Italia è tra quelli prioritari per noi e si mantiene nella top 10 di quelli principali. Nei primi sei mesi del 2024 i visitatori italiani sono stati 13.300, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il 2023 si era chiuso con un totale di circa 32.000 arrivi, +37%: dato ancora al di sotto però del record 2019 di 49.ooo turisti italiani, ma che conferma l'Italia il Paese dell'Europa occidentale da cui provengono i maggiori flussi».\r

\r

Dati che mettono in mostra anche un «cambiamento sostanziale del viaggiatore italiano rispetto all'epoca pre-pandemia: molti più turisti individuali, che visitano il nostro Paese a prescindere da quello che una volta era il classico itinerario delle tre Repubbliche Baltiche. Si tratta di viaggiatori più giovani, che apprezzano non solo l'offerta culturale ma quella naturale, che consente di praticare diverse attività sportive, esperienze slow. E lungo tutto l'arco dell'anno, anche grazie ai collegamenti aerei low cost (con Ryanair e Wizz Air da diverse città italiane) e ad un'offerta ricettiva che risponde a tutti i budget».","post_title":"Lituania, meta green riscoperta dagli italiani: tanti giovani e individuali","post_date":"2024-10-14T14:07:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728914854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere e SosTravel rafforzano la loro collaborazione, rinnovando sino a novembre 2025 il servizio Lost luggage concierge per gli ospiti della compagnia italiana. Avviato nella primavera del 2024, la soluzione prevede che, in caso di smarrimento del bagaglio all'arrivo presso l'aeroporto del volo utilizzato per raggiungere la crociera, gli ospiti Costa ricevano assistenza da SosTravel, che si occupa di rintracciare e riconsegnare i bagagli direttamente a bordo della nave entro 48 ore (escluso il tempo di navigazione).\r

\r

Nei primi sei mesi di attività, il Lost luggage concierge ha assicurato la restituzione del 95,3% dei bagagli smarriti. A seguito di questo successo, il servizio sarà incluso automaticamente e senza alcun costo aggiuntivo alle prenotazioni degli ospiti in partenza dall’Europa con un pacchetto volo + crociera Costa per gli itinerari dell’inverno 2024-25 e per quelli del prossimo anno. Inoltre, il Lost luggage concierge sarà disponibile per l’acquisto sul portale MyCosta per gli ospiti europei che prenoteranno solo la crociera, provvedendo autonomamente al volo per raggiungere il porto di partenza della nave.\r

\r

“Un’esperienza straordinaria - sottolinea il direttore generale di Sostravel, Massimo Crippa - poiché ha rappresentato una prova significativa per la nostra organizzazione. Infatti, la customizzazione del servizio comporta il recupero e la riconsegna del bagaglio smarrito entro 48 ore, senza considerare le ore di navigazione, seguendo gli spostamenti della nave”.\r

\r

“Il Lost luggage concierge ha ottenuto ottimi risultati la scorsa estate, risolvendo un problema legato ai trasferimenti aerei che poteva influenzare l’esperienza di vacanza - aggiunge il vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa, Daniel Caprile -. Grazie alla stretta collaborazione tra Sostravel e il nostro team travel service, guidato da Massimo Callegari, anche gli aspetti organizzativi sono stati gestiti con grande efficienza. Siamo quindi lieti di estendere il servizio anche per il prossimo anno\".","post_title":"Rinnovato sino a novembre 2025 il Lost luggage concierge di Costa e Sostravel","post_date":"2024-10-14T12:22:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728908547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di Ota viaggi, il cui fatturato sale del 5,57% superando quota 85 milioni di euro. E' una delle cifre snocciolate dal direttore commerciale dell'operatore capitolino, Massimo Diana, in occasione del suo tradizionale speech alla fiera di Rimini: \"Il numero di passeggeri ha inoltre raggiunto quota 132.648, con un aumento dell'1,93% rispetto al 2023. I risultati, insomma, hanno superato le aspettative. Ma mi preme pure sottolineare lo sforzo tecnologico da noi sostenuto, con un incremento delle prenotazioni tramite booking online per un revenue di 13 milioni generato da questo canale. D'altronde sul booking online, a dire dei tecnici, siamo l'unico operatore sul mare Italia che fa una vendita pacchettizzata su tutte le possibilità di navi da tutti i porti e su tutte le tipologie di vendita, non più limitate ai pacchetti di sette o 14 notti\".\r

\r

Tra le novità presentate alla fiera di Rimini, da segnalare è inoltre il potenziamento della programmazione neve 2024/2025: \"Un prodotto in grado di riscontrare nuovo interesse da parte delle agenzie, dopo che negli ultimi anni era diventato quasi un'esclusiva diretta degli albergatori sul cliente diretto. Si tratta di una programmazione molto selettiva perché i prezzi sono importanti. E non mi riferisco solo a quelli alberghieri, ma anche ai prodotti ancillari di una vacanza neve - conclude Diana -. La seconda novità riguarda il nostro core business. Siamo infatti riusciti a uscire già con i prezzi del 2025 per la programmazione gruppi estate, con un grande sforzo da parte nostra visto che la scorsa stagione è appena terminata\".\r

\r

Quirino Falessi","post_title":"Diana, Ota Viaggi: risultati 2024 sopra le aspettative","post_date":"2024-10-14T11:26:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728905214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jan De Raeymaeker è il nuovo chief financial officer di easyJet: De Raeymaeker subentra a Kenton Jarvis che, come già annunciato, assumerà il ruolo di chief executive dal 1° gennaio 2025, raccogliendo il testimone da Johan Lundgren.\r

Attualmente, Jan De Raeymaeker è cfo di Lineas, il più grande operatore privato di trasporto ferroviario merci in Europa, dove è responsabile dei team Finance, Legal e Purchasing.\r

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di cfo presso Brussels Airlines, dove ha giocato un ruolo chiave nella trasformazione della funzione finanziaria dell’azienda, contribuendo alla crescita significativa del numero di passeggeri nell'ambito del riposizionamento strategico della compagnia aerea.\r

«Jan De Raeymaeker porta con sé una vasta esperienza nei settori delle compagnie aeree e dei trasporti, oltre a un'ottima conoscenza del mercato europeo continentale - ha commentato Stephen Hester, presidente di easyJet -. Sono impaziente di lavorare con Jan e Kenton per realizzare la nostra ambizione di diventare la prima compagnia aerea in Europa, con benefici per i nostri clienti, stakeholder e dipendenti».\r

«La profonda conoscenza di Jan del settore dei trasporti e delle compagnie aeree sarà di grande valore per easyJet e la sua competenza finanziaria e commerciale sarà essenziale mentre continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi e perseguire la nostra missione di rendere i viaggi low-cost più semplici per tutti» ha aggiunto Jarvis».","post_title":"EasyJet ha scelto Jan De Raeymaeker come nuovo chief financial officer","post_date":"2024-10-14T11:16:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728904615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476649\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Bartolucci[/caption]\r

\r

BeSafe Group raddoppia in un anno il volume delle prenotazioni assicurate sul canale diretto, raggiungendo in questo modo quota 100 milioni di euro di valore complessivo delle operazioni di booking gestite. Sono le stime di chiusura 2024 per l'insurtech specializzata nella digitalizzazione dei servizi assicurativi.\r

\r

“Il 2024 è stato un anno di trasformazione per noi. La nostra capacità di offrire soluzioni assicurative tecnologiche con certezza di rimborso entro sette giorni ha confermato il proprio appeal in Italia e all’estero - sottolinea il ceo e co-fondatore, Alessandro Bartolucci -. Il nostro obiettivo è chiaro: sostituire per sempre la classica tariffa non rimborsabile presente sul sito diretto degli hotel con la BeSafe Rate. Come? Attraverso lo studio costante di nuove soluzioni, rimanendo così sempre un passo avanti ai nostri competitor”.\r

\r

Ma la compagnia ha registrato una forte crescita anche nell’acquisizione di clienti del comparto tour operator, Ota e agenzie di viaggio, grazie soprattutto all’introduzione della polizza sanitaria mondo su mondo. \"Ciò ha reso le nostre soluzioni particolarmente attraenti per i viaggiatori, rafforzando anche le partnership esistenti e attirandone di nuove\".\r

\r

BeSafe ha quindi rinnovato e consolidato accordi con 2 mila aziende in portafoglio, quali Voihotels, Club Esse e Arbatax Park. Di pari passo ha ampliato la propria rete di partner con 600 nuovi affiliati e importanti accordi come Mangia’s, Garibaldi e Lindbergh Hotels. A livello internazionale ha inoltre raggiunto le 100 strutture in Grecia (Chc Group, Eurohotel, Optima Lodgings, Pelotel Hotel, Stella Hotels), nonché stretto partnership a Dubai (Vogo e Roda Hotel), Cipro (Tsokkos Hotels & Resorts), Spagna, Portogallo, Nord America, Messico e altri 25 paesi nel mondo.\r

\r

“Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento a livello internazionale dell’azienda - conclude il cfo e co-founder, Francesco Brusco -. Siamo forti dei risultati che ci confermano come la nostra visione originaria soddisfi perfettamente l'evoluzione delle esigenze del mercato turistico globale. In questa fase, il nostro team è costantemente impegnato alla realizzazione del piano industriale su cui abbiamo allocato importanti investimenti per lo sviluppo e la diffusione all'estero di un prodotto altamente tecnologico, totalmente made in Italy e fruibile ovunque nel mondo”.","post_title":"Cresce il mercato di BeSafe con 600 nuovi affiliati nel 2024","post_date":"2024-10-14T11:09:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728904170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È il Residence Hotel Costa Serena la novità per la stagione 2025 del gruppo Felix, che in questo modo giunge a quota nove destinazioni in Sardegna. La struttura, nota precedentemente con il nome di Ahr Costa Serena Village, sarà aperta dal 1° maggio al 31 ottobre 2025 ed è già in vendita.\r

\r

«Con il Residence Hotel Costa Serena di Palau - commenta l'amministratore delegato, Paolo Manca - ampliamo il raggio della nostra offerta sull'isola, fornendo un servizio ancora più completo ai nostri clienti. Stiamo ricevendo grandi apprezzamenti per i servizi e gli standard qualitativi che offriamo in tutti i nostri hotel. In questi primi quattro anni di attività abbiamo raggiunto un ottimo bilanciamento fra vendite dirette e indirette e siamo certi che l’ingresso del Costa Serena sarà accolto dai nostri partner commerciali con il nostro stesso entusiasmo».\r

\r

Felix Hotels ha registrato un flusso di prenotazioni in crescita costante, chiudendo la stagione con un aumento del 15% delle presenze rispetto al 2023 e con un incremento delle vendite del 21%. «La nostra proposta ha saputo intercettare la domanda italiana e internazionale, in particolare sui mercati già consolidati di lingua tedesca e francese e con un sensibile aumento del mercato Uk. Guardiamo al 2025 con fiducia e puntiamo a sviluppare ulteriormente la collaborazione con il trade, a consolidare il nostro team commerciale, a incrementare gli investimenti promo-pubblicitari e a migliorare costantemente le performance del sito e del booking engine».\r

\r

«Tutti i nostri indicatori economici presentano un segno positivo - conclude Agostino Cicalò, presidente e a.d. di Felix Hotels -: la presenza di due hotel, a Olbia e a Nuoro, aperti tutto l’anno, ci consente anche di poter offrire una continuità occupazionale a una parte dei nostri collaboratori. Continuiamo a investire con entusiasmo, nel solco del nostro progetto, consolidando i valori fondanti: accoglienza, affidabilità, autenticità e trasparenza».","post_title":"Felix Hotels sale a quota nove in Sardegna con il Costa Serena","post_date":"2024-10-14T10:31:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728901917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si è aggiudicata il bando della Regione Sardegna per operare le rotte in continuità territoriale da Alghero per Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

La compagnia aerea, che torna così sull'isola dopo aver disertato i bandi per i collegamenti da Olbia e Cagliari, è stata tra l'altro l'unica a presentare un'offerta per la rotta tra lo scalo \"Riviera del Corallo\" e il city airport milanese, presentando un ribasso dell'1% sulla base d'asta per un importo di 3.425.758,15 euro.\r

\r

Secondo quanto riporta l'Ansa, su Fiumicino Ita ha invece proposto un'offerta con un ribasso del 2,5% per un importo di 7.050.660,80 euro.\r

\r

«Nutrivamo molta fiducia sul fatto che l’aumento della base d’asta, reso possibile dalla nostra decisione di procedere con una nuova gara aperta, avrebbe reso più appetibile la partecipazione al bando di gara per lo svolgimento del servizio in continuità territoriale su Alghero - fa sapere l’assessora dei trasporti Barbara Manca -. Con la prossima assegnazione di queste due rotte, il cui iter sarà portato avanti rapidamente in modo da garantire l’inizio del servizio per la data prefissata, tutti i collegamenti saranno garantiti fino a ottobre del 2025».","post_title":"Ita conquista la continuità territoriale sulle rotte da Alghero per Milano Linate e Roma","post_date":"2024-10-14T10:20:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728901214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo approccio incentrato su soluzioni digitali innovative, tra cui le piattaforme di prenotazione Viaggia_Glamour & Vola_Glamour. Sono alcune delle novità presentate all'ultima fiera di Rimini dall'operatore toscano. \"È stato un grande piacere accogliere tante agenzie di viaggio partner - sottolinea il direttore vendite e partnership, Simone Prinari -. L'interesse per le nostre piattaforme è stato straordinario, confermandole come strumenti indispensabili per semplificare e ottimizzare il lavoro delle adv. Questo feedback positivo ci spinge a continuare a innovare e a perfezionare i nostri servizi, con l’obiettivo di offrire sempre soluzioni d'avanguardia\".\r

\r

Come già rivelato in occasione della Exclusive Weekend di metà settembre a Bologna, Glamour ha chiuso il primo semestre del 2024 con una crescita del 24% del fatturato, rispetto allo stesso periodo del 2023 e un incremento significativo in tutti i settori, tra cui la biglietteria aerea e i pacchetti tour operator. \"La crescita raggiunta è la conferma che la nostra strategia e l'impegno verso l'innovazione stanno portando frutti concreti - conclude il titolare Luca Buonpensiere -. Gli obiettivi per i prossimi anni sono ambiziosi: raddoppiare il fatturato entro il 2025\".","post_title":"Glamour rinnova le piattaforme di prenotazione per le agenzie","post_date":"2024-10-14T09:53:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728899580000]}]}}