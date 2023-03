Recruiting day in cinque tappe per Gnv. Si selezionano 300 risorse per la stagione estiva Nuovo programma di recruiting day per Grandi Navi Veloci che è alla ricerca di circa 300 nuove risorse, in vista della prossima stagione estiva. Il primo incontro si terrà a Napoli dal pomeriggio di lunedì 3 aprile a mercoledì 5 aprile presso l’ufficio Grandi Navi Veloci al terminal stazione marittima Molo Angioino. Le giornate saranno finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all’interno della compagnia. Quella di Napoli rappresenta la prima di altre tappe italiane del programma di recruiting Gnv, che prevede incontri nelle prossime settimane anche a Catania il 14 aprile, a Palermo il 19 e 20 aprile, a Genova il 26 aprile e a Bari il 4 e 5 maggio. La compagnia ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta come ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dei servizi alberghieri tra cui manager d’hotel e cuochi. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, per impieghi presso gli uffici informazioni. Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione. Per ulteriori informazioni e l’invio dei cv scrivere al seguente indirizzo: crew@gnv.it

Il primo incontro si terrà a Napoli dal pomeriggio di lunedì 3 aprile a mercoledì 5 aprile presso l’ufficio Grandi Navi Veloci al terminal stazione marittima Molo Angioino. Le giornate saranno finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all'interno della compagnia. Quella di Napoli rappresenta la prima di altre tappe italiane del programma di recruiting Gnv, che prevede incontri nelle prossime settimane anche a Catania il 14 aprile, a Palermo il 19 e 20 aprile, a Genova il 26 aprile e a Bari il 4 e 5 maggio. La compagnia ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta come ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dei servizi alberghieri tra cui manager d'hotel e cuochi. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, per impieghi presso gli uffici informazioni. Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell'effettuare i corsi di idoneità alla navigazione. Per ulteriori informazioni e l'invio dei cv scrivere al seguente indirizzo: crew@gnv.it La struttura meneghina fin dalla sua progettazione ha seguito canoni di edilizia e interior design vocati alla sostenibilità, come l’implementazione di un sistema circolare per lo smaltimento delle acque, che porta a un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta alla riduzione di 130 tonnellate di Co2 su base annua e del 20% di acqua. Una serie di accorgimenti che hanno fatto sì che Echo ottenesse il premio Sustainable design agli European hotel design awards del 2012 e, successivamente, la certificazione Green globe con un rating che negli ultimi cinque anni ha superato il 90% di compliance.\r

\r

Grazie alla collaborazione con Fedegroup, al ristorante Orto Green Food & Mood l'offerta f&b dell'hotel si declina anche in molte opzioni vegetariane e vegane, con grande attenzione ai prodotti di filiera corta e gluten-free. E’ stato inoltre avviato un progetto ad hoc dedicato agli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto dell’operatività alberghiera sull’ambiente: con Too Good To Go è possibile infatti ritirare direttamente al ristorante dell’hotel kit con piatti freschi che altrimenti verrebbero smaltiti. La partnership con Banco Alimentare permette poi agli ospiti di Echo di donare un caffè (o tanti) all'associazione.\r

\r

Per chi si sposta con auto elettriche, lo Starhotels E.c.ho. mette a disposizione delle colonnine di ricarica all’interno del garage, mentre, attraverso Tuomobility, l’hotel offre agli ospiti la possibilità di usufruire a pagamento di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita che, oltre a ridurre le emissioni e a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo. Gli hotel partner di Beyond Green sono infine impegnati in programmi e iniziative a sostegno del patrimonio culturale e della comunità locale: per Echo, degno di menzione è il sistema di compensazione per gli eventi nelle green meeting room, che bilancia le emissioni di Co2 generate dalle singole manifestazioni, tramite la piantumazione di alberi. La struttura è anche molto attiva presso la comunità locale, che sostiene attraverso il Milano Centrale District: un'associazione che si adopera per migliorare la qualità della vita del territorio, con operazioni culturali e di rigenerazione urbana cui Echo aderisce regolarmente.","post_title":"Il milanese Starhotels Echo, prima struttura urban a entrare nel circuito Beyond Green","post_date":"2023-03-31T13:28:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680269319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo programma di recruiting day per Grandi Navi Veloci che è alla ricerca di circa 300 nuove risorse, in vista della prossima stagione estiva. Il primo incontro si terrà a Napoli dal pomeriggio di lunedì 3 aprile a mercoledì 5 aprile presso l’ufficio Grandi Navi Veloci al terminal stazione marittima Molo Angioino. Le giornate saranno finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all'interno della compagnia.\r

\r

Quella di Napoli rappresenta la prima di altre tappe italiane del programma di recruiting Gnv, che prevede incontri nelle prossime settimane anche a Catania il 14 aprile, a Palermo il 19 e 20 aprile, a Genova il 26 aprile e a Bari il 4 e 5 maggio. La compagnia ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta come ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dei servizi alberghieri tra cui manager d'hotel e cuochi. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, per impieghi presso gli uffici informazioni.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione. Per ulteriori informazioni e l’invio dei cv scrivere al seguente indirizzo: crew@gnv.it","post_title":"Recruiting day in cinque tappe per Gnv. Si selezionano 300 risorse per la stagione estiva","post_date":"2023-03-31T12:32:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680265962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixTrain festeggia il suo 5° anniversario in Germania. Cinque anni dopo il lancio in Germania della prima linea Amburgo-Colonia si è deciso che si può tracciare un primo bilancio.\r

\r

L'operatore privato di trasporti collega 60 destinazioni in tutta la Germania, tra Amburgo e Friburgo, e da est a ovest, tra Dresda e Aquisgrana.\r

\r

Nel 2021 il servizio ha fatto il suo debutto anche in Svezia, collegando 6 città, fra cui Stoccolma e Göteborg, e nel 2022 è stata lanciata la prima linea internazionale per Basilea, in Svizzera.\r

In linea con l'UE\r

A livello territoriale, il network si estende per 3.334 km, e si contemplano ulteriori piani di espansione nell’ambito del progetto Connecting Europe, in collaborazione con la Commissione Europea.\r

\r

Il servizio di FT garantisce un’elevata sostenibilità: secondo l’Agenzia Federale per l’Ambiente Tedesca (UBA), chi viaggia in treno produce 46 g di CO2 per passeggero-km, circa il 72% in meno di chi si sposta in auto e l’84% in meno di chi sceglie l’aereo.\r

\r

","post_title":"FlixTrain festeggia 5 anni in Germania e garantisce sostenibilità","post_date":"2023-03-31T12:22:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680265373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni.\r

\r

«Sono piacevolmente sorpreso dai risultati della nostra indagine sulla Pasqua: ancora una volta i nostri concittadini dimostrano di privilegiare l’Italia come destinazione della propria vacanza. Non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono il nostro primo mercato, e merita grande attenzione».\r

\r

Così commenta a caldo i dati relativi al movimento degli italiani in occasione delle festività pasquali il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla luce della ricerca realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions.\r

\r

Dalla rilevazione si fa sempre più netto il profilo di un viaggiatore ben consapevole del valore del made in Italy, intenzionato a rendere la propria vacanza “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Non più all’assalto di mete estere dunque (scelta che riguarda solo un 4,4% degli intervistati), ma piuttosto alla ricerca di relax e divertimento in località facilmente raggiungibili, preferibilmente a bordo della propria auto (75,8%), se possibile all’interno della propria regione o in regioni vicine alla propria residenza.\r

Innamorati dell'Italia\r

«Siamo diventati tutti più saggi, e innamorati del nostro Paese – prosegue Bocca – Questi dati sono di buon auspicio per l’avvio della nuova stagione, ma sicuramente il tema degli aumenti del costo della vita non rende possibile ai nostri concittadini osare di più, il che va a discapito principalmente della durata della vacanza. Del resto il calendario stesso del 2023 non ha reso possibile un naturale prolungamento delle festività pasquali verso il ponte del 25 aprile, congiuntura felice che si era invece verificata lo scorso anno».\r

\r

«Certo non possiamo chiudere gli occhi di fronte al condizionamento nella programmazione della vacanza che, a causa degli aumenti del costo della vita, hanno subito i viaggiatori – ha concluso il presidente di Federalberghi – Se il 61% del nostro campione ha dichiarato che queste motivazioni hanno influenzato in modo massiccio la propria scelta, bisogna prenderne atto ed agire per tempo affinchè si possano eliminare o quanto meno rendere meno insormontabili questi ostacoli. La Pasqua, che auspico sia in armonia per tutti, sarà la nostra prova generale».\r

\r

","post_title":"Bocca: «Sorpreso dai risultati di Pasqua». 12 milioni di italiani in viaggio","post_date":"2023-03-31T11:43:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680262990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta alla scuola di Cucina italiana la presentazione della regione croata di Zara. Un evento molto gradevole con cibi e bevande della regione presentata.\r

\r

Erano presenti anche rappresentanti locali con i loro prodotti artigianali come il sale della storica salina di Nin, oppure il pecorino sempre artigianale dell'isola di Pag. Ovviamente i prodotti erano esposti e da assaggiare, il tutto accompagnato da vini sempre della regione croata. \r

\r

Il territorio zaratino è uno dei più diversificati che ci sia, si passa dalle spiagge sabbiose, alle isolette rocciose e scoscese. Una biodiversità che permette di avere prodotti di alta qualità e particolari.\r

Un territorio unico\r

Ha aggiunto Viviana Vukelic direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia :«La regione di Zadar ha un potenziale enorme per la varietà del territorio. In un solo giorno puoi vedere paesaggi completamente diversi, fare esperienze come i tour nelle saline o nel museo del sale, girare in barca tra le isole oppure andare direttamente dai produttori nei caseifici a prendere il Paski Sir o formaggio di Pag».\r

\r

La serata è continuata con 5 portate tutte con prodotti zaratini, una gran cura dei piatti e delle loro composizioni, soprattutto con l'accompagnamento di vini che sono stati raccontati insieme al territorio da cui provengono. \r

\r

[caption id=\"attachment_442850\" align=\"alignnone\" width=\"300\"] A destra Viviana Vukelic[/caption]\r

\r

","post_title":"La regione di Zara (Croazia) promuove l'enogastronomia e il territorio","post_date":"2023-03-31T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680261960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le previsioni per il 2023 indicano per il porto della Spezia l’arrivo di oltre 700.000 passeggeri (+ 35% rispetto al 2022) e per quello di Marina di Carrara circa 30.000. Valori che se confermati rappresenterebbero il record per lo scalo spezzino ed apuano.\r

\r

Porti La Spezia e Carrara hanno partecipato al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale. L’AdSP del Mar Ligure Orientale era presente con un proprio spazio all’interno dello stand di Assoporti, Cruise Italy. La delegazione dell’Ente, guidata dal Segretario Generale, Federica Montaresi e composta dalla responsabile Settore Promozione e Marketing dell’AdSP, Monica Fiorini e dai due rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal, il Direttore Generale Daniele Ciulli, il Direttore Operativo Giacomo Erario, è stata impegnata in questi giorni nella promozione delle due destinazioni, La Spezia e Carrara, incontrando numerosi rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche internazionali.\r

\r

Quest’anno l’interesse delle compagnie che già scalano o sono interessate a scalare i porti della Spezia e Marina di Carrara si è concentrato, molto più che nel periodo pre COVID, sulle innovazioni in grado di ridurre l’impatto ambientale delle navi ed anche su azioni tese a garantire un ritorno adeguato alle città e alle loro comunità locali.\r

\r

«Abbiamo illustrato ai rappresentanti delle compagnie, assieme a SCCT, tutti i nostri progetti di sviluppo infrastrutturale dedicati al settore crocieristico e al porto green in generale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficientamento energetico, all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e all’implementazione del cold ironing i cui lavori sono stati recentemente avviati, incontrando grande interesse da parte degli operatori – ha detto Federica Montaresi - Quello spezzino si conferma essere uno scalo molto apprezzato, i numeri sono in crescita e continuiamo così a contribuire al cluster crocieristico ligure, primo in Italia. La tendenza positiva ha trovato conferma nel corso degli incontri con le compagnie che continuano a scegliere il porto della Spezia e sono interessate ai futuri progetti di sviluppo in chiave green. Molto apprezzata la destinazione di Marina di Carrara, soprattutto alla luce delle opere previste per il nuovo waterfront che porteranno nuove opportunità anche per il turismo crocieristico».\r

\r

«Puntiamo a raggiungere l’obiettivo di realizzare un terminal crociere che minimizzi l’impatto ambientale, convinti che sia la strada da seguire per far convivere porto e città, elemento senza il quale non ci sono le condizioni di business, come ci hanno ricordato tutte le Compagnie che abbiamo incontrato. I meeting di questi giorni hanno confermato l’interesse per Spezia, Carrara ed anche per il piccolo, ma affascinante scalo di Lerici. Dal punto di vista commerciale, il tentativo che stiamo facendo è quello di evitare la concentrazione degli scali su alcuni giorni della settimana, oltre a quello di promuovere gli arrivi delle navi passeggeri anche in mesi invernali, in modo da allungare la stagione turistica – ha detto Daniele Ciulli.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Crociere 2023, alla Spezia previsti 700 mila pax (+35%), a Marina di Carrara 30 mila","post_date":"2023-03-31T10:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680260199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ventiquattro ore di condivisione, che hanno visto momenti di svago alla scoperta delle bellezze del territorio ma anche di confronto e formazione con i rappresentanti di Glamour Tour Operator e Qatar Airways. Si è concluso con successo il primo evento del nuovo format di workshop Glamour per una notte, organizzato dall'operatore toscano a Viareggio, in collaborazione con la compagnia qatariota. L'iniziativa ha visto la partecipazione di una trentina di agenti di viaggio. Il format è stato ideato e lanciato con questo primo appuntamento da Simone Prinari, direttore vendite e marketing del to. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di offrire agli agenti l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze, incontrando i rappresentanti di Glamour e dei partner, nonché partecipando a momenti di formazione. Allo stesso tempo, il format offre anche la possibilità di vivere delle experience con momenti di svago e relax, durante i quali gli adv possono socializzare tra loro, confrontarsi e godersi diverse attività di intrattenimento e divertimento.\r

\r

“Sono molto soddisfatto del successo di questo primo appuntamento che è stato accolto con grande entusiasmo dagli agenti e che riproporremo con altri operatori con cui collaboriamo in diverse tappe durante tutto l’anno - commenta lo stesso Prinari -. Il format si è rivelato un'ottima occasione per rafforzare la collaborazione con il trade ma anche con i nostri partner, creando una sinergia importante per il raggiungimento di obiettivi comuni“. “È stata un’ottima occasione per accogliere presso la nostra sede di Viareggio gli agenti di viaggio e mostrargli come lavoriamo - aggiunge il titolare di Glamour To, Luca Buonpensiere -. Siamo sempre alla ricerca di opportunità per migliorare le relazioni con loro e la qualità dei nostri servizi. Siamo molto soddisfatti della partnership con Qatar Airways, nostro primo partner di questo format, che ci permette da sempre di offrire un servizio di alto livello ai nostri clienti. La loro partecipazione all'evento ha ulteriormente consolidato la nostra relazione di lunga data, permettendoci di fornire un momento di confronto interessante e costruttivo”.","post_title":"A Viareggio una trentina di adv sono stati \"Glamour per una notte\" (insieme a Qatar Airways)","post_date":"2023-03-31T10:51:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680259888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta di Jiangsu, uno spaccato di Cina che affonda le proprie radici in una cultura e tradizioni millenarie, che ancora oggi affiorano persino tra i grattacieli scintillanti di Nanchino, proiettati verso il futuro. La provincia situata nella parte orientale del Paese, direttamente affacciata sul Mar Giallo che ne lambisce le coste per oltre 1.000 km, è pronta a scommettere sui flussi turistici dall’Italia.\r

\r

In quest’ottica si inserisce la recente partecipazione alla Bmt di Napoli del Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu: all’interno dello stand (adiacente a quello dell'Ufficio di Rappresentanza del Ministero della Cultura e del Turismo a Roma ed Air China) decorato ed esposto con \"Water Rhythm Jiangsu·Jiangsu Tourism\", il personale del centro ha indossato i costumi di eroi e bellezze della dinastia Ming. Pesci volanti, gonne di seta tipiche della dinastia Ming e artigianato locale sono stati i protagonisti della tre giorni e hanno attratto numerosi visitatori e operatori, che hanno mostrato un grande interesse per la destinazione.\r

\r

[gallery ids=\"442740,442744,442748\"]\r

\r

A disposizione di agenti di viaggio e tour operator lo Jiangsu Travel Magazine (numero estivo) e un set completo di pieghevoli promozionali dello Jiangsu Tourism (in lingua italiana); informazioni dedicate per Jiangsu Four Seasons Travel Strategy e \"Meet Jiangnan·Water Rhythm Jiangsu Beautiful\", Food \"Light\", \"Alla ricerca della cultura di un grande paese e della bellezza del patrimonio culturale immateriale in varie forme dei canali cinesi in 10 giorni\" e altri prodotti della linea turistica. Un monitor posizionato nello stand ha consentito di ammirare il film promozionale \"Water Rhythm of Jiangsu” (versione italiana), \"Water Rhythm Jiangsu Immersive Promotional Performance\" e MV di \"Jasmine Flower\" della Provincial Opera School.\r

\r

Durante la Bmt il Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu ha distribuito oltre 17.000 copie di materiale promozionale e 3.500 gadgets.\r

\r

[gallery ids=\"442745,442738,442742\"]\r

\r

Le proposte Jiangsu Four Seasons\r

\r

La provincia dello offre interessanti spunti di vista lungo tutto l’arco dell’anno, a cominciare dalla primavera con la pittoresca fioritura degli alberi di pesco. L’estate dai rigogliosi colori e l'autunno che porta con sé l’intenso profumo dell’osmanto. E ancora l'inverno, con i fiori di susino e il bianco della neve.\r

\r

Lo Jiangsu delle quattro stagioni raccoglie un vasto patrimonio storico e cultura, da scoprire attraversando antiche città e villaggi (ad esempio la città di Jiangnan) ma anche assaggiando le numerose prelibatezze locali.\r

\r

[gallery ids=\"442730,442737,442725\"]\r

\r

Ecco quattro proposte di itinerari per vivere la scoperta della provincia in tutte le stagioni.\r

\r

1. Itinerario primaverile tra paesaggi fioriti, \"Ritmo dell'acqua dello Jiangsu\" (marzo-maggio), tour di 7-10 giorni con tappe a Wuxi - Nanchino - Yangzhou - Taizhou – Yancheng.\r

\r

2. Summer Water Paradise, il viaggio estivo (giugno-agosto) tour di 8-14 giorni con tappe a Suzhou - Changzhou - Zhenjiang - Nantong - Lianyungang – Xuzhou.\r

\r

3. Il fascino dell'autunno nello Jiangsu, momento ideale per osservare la fauna selvatica \"Shui Yun Jiangsu\" (settembre-novembre), tour di 7-10 giorni con tappe a Suzhou - Nanchino - Huai'an - Suqian – Yancheng\r

\r

4. Il viaggio invernale, fra sorgenti termali e tradizioni popolari per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo \"Shui Yun Jiangsu\" (dicembre-febbraio), tour di 6-8 giorni con tappe a Nanchino - Yangzhou - Huai'an – Xuzhou\r

\r

[gallery ids=\"442736,442734,442727,442731,442732,442726,442724,442723,442735\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cina: la provincia dello Jiangsu fa breccia sul mercato italiano","post_date":"2023-03-31T10:16:48+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680257808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_421384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bjørn Tore Larsen[/caption]\r

\r

Norse Atlantic Airways non pone limiti all'espansione del proprio raggio d'azione che dalle rotte transatlantiche potrebbe allungarsi a quelle fra Europa e Asia.\r

\r

Da poco inaugurati i voli tra Parigi e New York e in attesa del debutto di quelli tra Roma e la Grande Mela - il prossimo 19 giugno - il ceo, Bjorn Tore Larsen, guarda oltre e in un'intervista rilasciata a Usa Today, ha dichiarato che la compagnia aerea \"potrebbe presto annunciare un servizio invernale tra Europa e Asia, che rappresenterebbe il primo collegamento di linea del vettore tra i due continenti\". Se la Thailandia apparirà presto sulla mappa delle rotte di Norse, \"i vostri lettori non dovrebbero sorprendersi\", ha affermato Larsen.\r

\r

I passeggeri statunitensi dovrebbero in ogni caso fare due singole prenotazioni per raggiungere l'Asia, con un primo volo Usa-Europa e un secondo Europa-Asia, con il rischio di potenziali problematiche di connessione. \"Poiché il nostro business model è solo point-to-point, non offriamo questo tipo di protezione, ma abbiamo una collaborazione con una società chiamata Dohop che già attualmente si supporta per i voli 'in connessione' con altre compagnie aeree e potrebbe fare lo stesso per due voli Norse\".\r

\r

Intanto, in vista dell'estate, la domanda di viaggio sulle rotte transatlantiche rimane alta. \"C'è un'enorme richiesta da parte degli americani per andare in Europa. E il cambio favorevole dollaro-euro stimola ancora di più le prenotazioni\".","post_title":"Norse Atlantic studia l'apertura di voli invernali sulle rotte fra Europa e Asia","post_date":"2023-03-31T10:16:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680257771000]}]}}