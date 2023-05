Record di vendite sull’Islanda per il Diamante di casa Quality Group Record di prenotazioni per l’Islanda del Diamante dopo appena cinque mesi dall’apertura delle vendite a ottobre 2022. Il to di casa Quality Group ha infatti superato i fatturati dello scorso anno e prevede di mantenere queste performance sull’autunno e inverno, avendo prenotazioni già elevate per i ponti di Ognissanti e le festività di fine anno. Se negli ultimi tre anni l’Islanda, tra le pochissime mete aperte al turismo nel corso dell’emergenza sanitaria, è stata una delle destinazioni più visitate al mondo, oggi non perde insomma il proprio fascino e continua a conquistare l’interesse dei viaggiatori. “Il Paese segue un trend di crescita estremamente positivo, raggiungendo da gennaio a oggi numeri nettamente superiori al 2019 e al 2022, anno già eccezionale per i fatturati registrati – sottolinea la product manager Scandinavia, Islanda e Artico del Diamante, Lara Chinotti -. Il successo sulla destinazione lo si deve principalmente agli sforzi economici intrapresi, che ci hanno spinti a incrementare nettamente gli impegni, confermando centinaia di posti volo. Un rischio ponderato, dati alla mano, che ci ha consentito di confermare tutti tour programmati e addirittura di inserirne di nuovi per accogliere la forte domanda”. Tra le proposte più gettonate dalla clientela si conferma quindi l’itinerario Panorami Islandesi, con voli diretti da Milano e Roma e possibilità di collegamento da tutta Italia; buon riscontro anche per la proposta più prestigiosa Natura Potente e, grazie alla presenza di collegamenti aerei favorevoli e frequenti, sono in consistente aumento le richieste per estensioni in Groenlandia e isole Faroe. I viaggi di gruppo in italiano continuano a rappresentare la quota di vendita più elevata, grazie alla presenza di tour leader altamente specializzati, nonché della possibilità di beneficiare del contenimento dei costi e dell’ottimizzazione di tutte le fasi d’organizzazione di viaggio; i fly & drive individuali restano invece consigliati e richiesti da chi dispone di almeno due settimane e quindi di tempi più lunghi. L’elevata domanda di viaggi verso l’Islanda ha infine favorito l’advance booking, con prenotazioni che si attestano ad almeno tre mesi-data partenza.

