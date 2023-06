Rcl: la Utopia of the Seas debutterà ai Caraibi con una serie di mini-crociere da tre e quattro notti Sarà la prima tra le navi della classe Oasis a offrire brevi soggiorni al suo debutto. Il gruppo Royal Caribbean International comincia a svelare i programmi della Utopia of the Seas. A partire da luglio 2024, salpando da Port Canaveral (Orlando), in Florida, la nave partirà per una serie di itinerari di tre notti nel weekend e di quattro nei giorni feriali. A bordo, oltre 40 opportunità per cenare e bere, numerose piscine e occasioni per entusiasmarsi e per rilassarsi. Oltre a tutto questo, Perfect Day at CocoCay, l’isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, che avrà anche la nuova Hideaway Beach per soli adulti, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio del 2024. Tra le novità e le esperienze inedite, un tiki bar caraibico, il più grande e il più lungo scivolo a secco in mare finora realizzato, piscine in stile resort di nuova concezione e molto altro ancora. La Utopia sarà disponibile per le prenotazioni sul sito web di Royal Caribbean a partire da venerdì 23 giugno. I soci della Crown & Anchor Society potranno prenotare già da domani, giovedì 22 giugno. “I vacanzieri cercano di rendere ogni momento importante festeggiando e ricaricandosi con gli amici e la famiglia, e Utopia of the Seas rende tutto questo possibile in più di un modo”, è il commento di Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. Condividi

Sarà la prima tra le navi della classe Oasis a offrire brevi soggiorni al suo debutto. Il gruppo Royal Caribbean International comincia a svelare i programmi della Utopia of the Seas. A partire da luglio 2024, salpando da Port Canaveral (Orlando), in Florida, la nave partirà per una serie di itinerari di tre notti nel weekend e di quattro nei giorni feriali. A bordo, oltre 40 opportunità per cenare e bere, numerose piscine e occasioni per entusiasmarsi e per rilassarsi. Oltre a tutto questo, Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, che avrà anche la nuova Hideaway Beach per soli adulti, la cui inaugurazione è prevista per l'inizio del 2024. Tra le novità e le esperienze inedite, un tiki bar caraibico, il più grande e il più lungo scivolo a secco in mare finora realizzato, piscine in stile resort di nuova concezione e molto altro ancora. La Utopia sarà disponibile per le prenotazioni sul sito web di Royal Caribbean a partire da venerdì 23 giugno. I soci della Crown & Anchor Society potranno prenotare già da domani, giovedì 22 giugno. "I vacanzieri cercano di rendere ogni momento importante festeggiando e ricaricandosi con gli amici e la famiglia, e Utopia of the Seas rende tutto questo possibile in più di un modo", è il commento di Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. Dopo più di dieci anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: l'operatore milanese è stato tra i primi a programmare questa meta e ha organizzato decine di spedizioni e viaggi di esplorazione sul suo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. \r

\r

Passando dagli Emirati Arabi Uniti il programma prevede di raggiungere l’isola più grande dell’arcipelago yemenita a bordo di un volo charter. Si dormirà poi per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti i passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12, che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi decine di volte. Ritorno a Socotra, selvaggio paradiso - Yemen - Emirati Arabi. Quote a partire da 4.550 euro a persona per dieci giorni di itinerario.\r

\r

","post_title":"Kel 12 torna a Socotra con un viaggio di dieci giorni, incluse sette notti in tende mobili-igloo","post_date":"2023-06-21T14:25:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687357504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si ferma l'espansione del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Oltre all'appena inaugurato relais salentino San Martino, e al già anticipato hotel Savona di Alba, arriva ora l'annuncio della firma di un nuovo contratto di franchising con Ppn Hospitality. Protagonista, il Grand Hotel della Posta di Sondrio, che entrerà a far parte del marchio dal prossimo aprile 2024.\r

\r

La struttura si trova nel centro della città lombarda, nel cuore della Valtellina. Dopo una serie di lavori di restyling già programmati, offrirà ai propri ospiti 38 camere, il 1862 Ristorante della Posta, il Felix Cafè, sette sale riunioni, nonché uno spa e fitness centre.","post_title":"Cresce ancora la Handwritten Collection: firmato il Grand Hotel della Posta di Sondrio","post_date":"2023-06-21T12:38:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687351138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448147\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Fabrizio Marino, Jose Gregorio Manzo e Nicolas Laguette[/caption]\r

\r

Non solo mare cristallino e piagge incontaminate. Le Maldive sono una meta interessante da scoprire anche dal punto di vista gastronomico. Lo ha dimostrato la cena degustazione che si è tenuta il 16 giugno a San Miniato su iniziativa del gruppo Atmosphere Core, con lo chef Fabrizio Marino del ristorante Maggese di San Miniato e del resort Kanifushi alle Maldive.\r

\r

L'iniziativa si inserisce in un circuito di eventi gastronomici esperienziali organizzati in diverse parti del mondo durante tutto l’anno, con l’obiettivo di avvicinare to e agenzie di viaggi ai Sapori delle isole. In Italia, dopo gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Idee per Viaggiare a Roma, con Carreblu/Ruta 40 a Torino e con i Grandi Viaggi a Milano, si è pensato di chiudere l’estate con un incontro esperienziale a San Miniato: una speciale cena vegetariana con degustazione per scoprire i sapori delle strutture.\r

\r

La scelta della location deriva dal fatto che l’evento è stato creato in collaborazione esclusiva con chef Marino del Maggese, rivoluzionario ristorante veg della località toscana, che cura anche il menù del Just Veg dell'Atmosphere Kanifushi, primo ristorante vegetariano di alta cucina delle Maldive. Il programma culinario creato per la serata presentava quindi piatti che faranno parte della nuova carta del Just Veg, aggiornata ogni anno, e che sono stati studiati in abbinamento ai vini utilizzati nel resort. La degustazione di questi ultimi è stata parte integrante dell’esperienza gastronomica ed è stata curata da Nicolas Laguette, director of wines di Atmosphere Core. La parte esperienziale è stata inoltre preceduta inoltre da una sessione informativa con gli aggiornamenti condivisi da Jose Gregorio Manzo, direttore commerciale Sud Europa del gruppo alberghiero,\r

\r

Atmosphere Core attualmente gestisce otto resort alle Maldive, tra cui il Kanifushi: prima struttura del gruppo è un 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile locale, ideale per coppie o per famiglie che non vogliono rinunciare a una vacanza circondati dal lusso. Vanta 162 camere e sei ristoranti ed è l’unico del gruppo che si raggiunge in idrovolante.\r

\r

","post_title":"Le Maldive oltre il mare: Atmosphere Core in tour per far conoscere il lato enogastronomico delle isole","post_date":"2023-06-21T12:06:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687349180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la prima tra le navi della classe Oasis a offrire brevi soggiorni al suo debutto. Il gruppo Royal Caribbean International comincia a svelare i programmi della Utopia of the Seas. A partire da luglio 2024, salpando da Port Canaveral (Orlando), in Florida, la nave partirà per una serie di itinerari di tre notti nel weekend e di quattro nei giorni feriali. A bordo, oltre 40 opportunità per cenare e bere, numerose piscine e occasioni per entusiasmarsi e per rilassarsi. Oltre a tutto questo, Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, che avrà anche la nuova Hideaway Beach per soli adulti, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio del 2024.\r

\r

Tra le novità e le esperienze inedite, un tiki bar caraibico, il più grande e il più lungo scivolo a secco in mare finora realizzato, piscine in stile resort di nuova concezione e molto altro ancora. La Utopia sarà disponibile per le prenotazioni sul sito web di Royal Caribbean a partire da venerdì 23 giugno. I soci della Crown & Anchor Society potranno prenotare già da domani, giovedì 22 giugno.\r

\r

\"I vacanzieri cercano di rendere ogni momento importante festeggiando e ricaricandosi con gli amici e la famiglia, e Utopia of the Seas rende tutto questo possibile in più di un modo\", è il commento di Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.","post_title":"Rcl: la Utopia of the Seas debutterà ai Caraibi con una serie di mini-crociere da tre e quattro notti","post_date":"2023-06-21T11:51:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687348278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo stime Enit su dati Data Appeal e Unwto per il periodo estivo, i passeggeri aeroportuali attesi in Italia stando ad oggi sono almeno 1.844.000 , di cui l’84% di origine internazionale ed il 16% italiana. A giugno attesi almeno 944 mila arrivi, in aumento del +8,6% rispetto al 2022.\r

Già il primo trimestre 2023 ha dato i primi segnali di grande crescita dei flussi: tra gennaio e marzo 2023, il turismo internazionale è aumentato dell’+86% rispetto allo stesso periodo del 2022. Hanno viaggiato all’estero circa 235 milioni di turisti.\r

I viaggiatori internazionali in Italia sono circa 15 milioni, con un aumento del +42,0% sul 2022 ed un recupero dell’87,7% sul medesimo periodo del 2019.\r

Si sceglie l’Italia soprattutto come meta di vacanza (30% circa dei viaggiatori) e per motivi di lavoro (21,4%). Ma anche per visitare parenti e amici (14,6%) e per shopping (11,8%).\r

Il 71,7% dei flussi proviene dai Paesi dell’Unione Europea, principalmente da Francia e Germania. Il 18,3% dall’area extra europea, soprattutto dal Regno Unito.\r

Secondo le stime Unwto, nel primo trimestre 2023, gli arrivi internazionali raggiungono l'80% dei livelli pre-pandemia (-20% su gennaio-marzo 2019), sostenuti dai forti risultati in Europa (-10%) e Medio Oriente (+15%).\r

\r

Dati\r

“I dati della stagione estiva sono molto incoraggianti ed evidenziano la costante crescita del settore che si avvia a superare i numeri del 2019. Un comparto fondamentale per la crescita della nazione su cui il Governo sta investendo molto” commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

Le prospettive a breve termine sul turismo internazionale, soprattutto nei mesi a ridosso della stagione estiva, superano ampiamente quelle espresse per il 2022. Nel complesso, quasi il 70% degli esperti prevede performance superiori per i viaggi tra maggio e agosto. Il 50% attende un risultato migliore, mentre il 19% è ancora più ottimista.\r

Per scegliere la vacanza i turisti terranno conto soprattutto del buon rapporto qualità-prezzo, con un atteggiamento più cauto nei confronti della spesa, e della vicinanza del luogo di svago da casa, privilegiando tragitti brevi.\r

\r

Italia e Usa\r

L’Italia fa gola agli americani. Gli Usa infatti sono il primo mercato di provenienza, in termini di passeggeri aerei, con un’incidenza del 26,3% sul totale estero previsto nel trimestre estivo. Sul podio anche Francia (6,1%) e Spagna (4,7%) che insieme raggiungono una quota parte dell’11%. Nel resto della top ten, tra i viaggiatori provenienti da Paesi oltreoceano anche l’Australia che si posiziona al quinto posto (4,1%) e il Canada al settimo (3,8%). Seguono Brasile (2,8%), Corea del Sud (1,9%) e Argentina (1,7%). \r

“L’Italia sta mantenendo performance molto elevate, avremo un’estate rigogliosa con un ritorno di tutti i flussi internazionali e questo spinge a prestazioni sempre più elevate in termini di offerta e ospitalità” dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit \r

Gli australiani si fermano mediamente 25 notti, gli argentini quasi 20. I canadesi effettuano circa 15 pernottamenti come i brasiliani, mentre la permanenza media degli statunitensi in Italia si aggira intorno alle 12 notti. Il soggiorno dei coreani dura poco più di una settimana.\r

\r

Roma e Milano\r

Si arriva in Italia prevalentemente in coppia. Le prenotazioni aeree sono in prevalenza per 2 passeggeri (32,3%) e per piccoli gruppi di 3/5 persone (28,3%). I viaggiatori individuali rappresentano il 27,3%.\r

Su Roma FCO e Milano è previsto l’80% degli arrivi aeroportuali internazionali, distribuiti in egual misura.\r

Quanto alle strutture ricettive prenotate online sono sature già per oltre il 40 per cento a giugno (luglio 27,9%; agosto 21,8%). Al momento, il comparto lacuale è quello più apprezzatoper il trimestre estivo, con una saturazione OTA del 36,2%. Segue il prodotto balneare con il 33,7% e le città d’arte con il 33,1%. Il livello di occupazione attuale per la montagna (30,2%) e le terme (27%) è leggermente inferiore alla media nazionale complessiva.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Enit: passeggeri aeroportuali in Italia in grande crescita","post_date":"2023-06-21T11:06:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687345565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis non si ferma. La piattaforma fondata da Alberto Gutiérrez, leader nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate in tutto mondo, continua a rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale, puntando, in particolare, su quello nostrano. La sua forza? Ascoltare le esigenze delle agenzie di viaggi e offrire loro quello di cui hanno bisogno.\r

\r

Attualmente, la domanda di attività nella lingua del viaggiatore del Belpaese appare in forte crescita e Civitatis, per soddisfare questa richiesta dovuta anche all’avvicinarsi delle vacanze estive, non smette di mostrarsi ricettiva e aggiunge settimanalmente nuovi prodotti in catalogo. Dal 2018, supporta le agenzie con un programma dedicato, per semplificare il lavoro giornaliero e ottimizzare il loro tempo. Garantisce un servizio di assistenza personalizzato e un ufficio agenzie, riservato esclusivamente alle agenzie di viaggio made in Italy.\r

\r

Organizzare un viaggio può non essere facile, soprattutto quando si tratta di destinazioni lontane o esotiche con lingua, valuta, culture e clima differenti. L’agente di viaggio è specializzato in questo e ogni giorno mette a disposizione la sua professionalità per offrire ai suoi clienti proposte uniche, di qualità e ricche in termini di esperienze. Perciò, risulta sempre più importante collaborare con un partner di fiducia, che ti permette di trovare in un solo portale tutto quello che un viaggiatore vorrebbe poter fare una volta arrivato a destinazione.\r

\r

Da 15 anni, Civitatis seleziona il miglior fornitore locale in ogni meta, riuscendo ad assicurare il meglio tra attività, escursioni e transfer. Grazie alla sua piattaforma facile e intuitiva, trovare il prodotto adatto per ciascun cliente è a portata di click, le modalità di pagamento sono molteplici e, tra queste, una delle più richieste è il “Paga più tardi”, che permette di riservare i servizi senza dover saldare al momento della prenotazione.\r

\r

\"In Italia, i viaggiatori stanno vivendo un cambiamento significativo nelle loro abitudini di prenotazione di esperienze e attività durante i viaggi, soprattutto a seguito della pandemia - afferma Alex Mazzola, head of b2b travel agencies -. Rispetto al passato, si è verificata una radicale inversione di tendenza, con un aumento notevole dell'importanza attribuita alle esperienze stesse. Mentre la crisi economica può influire sulla durata del viaggio, sul mezzo di trasporto scelto o sull'alloggio prescelto, l'esperienza rappresenta il cuore pulsante e il motore che alimenta l'intero viaggio. Siamo consapevoli che sono proprio le esperienze a fungere da vero motore per spingere le persone a viaggiare”.\r

\r

Ciò che conta in un viaggio sono le esperienze e Civitatis ha fatto di questo il centro della sua attività. Non puoi dire di aver visitato Parigi senza essere salito sulla torre Eiffel. Fare una vacanza in Grecia e non esplorare le affascinanti isole dell'arcipelago significa perdere gran parte del suo fascino. Volare a New York e non assistere a uno spettacolo di Broadway è come lasciare il viaggio a metà. Gli agenti di viaggio lo sanno e per questo sono già oltre 5 mila le agenzie italiane che scelgono Civitatis come loro partner per rendere memorabili i viaggi dei loro clienti.\r

\r

","post_title":"Civitatis senza sosta. Ascolta e risponde alle esigenze delle adv","post_date":"2023-06-21T10:18:16+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687342696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' firmato da China Airlines il primo ordine a Boeing durante il Paris Air Show. La compagnia taiwanese ha reso nota la sigla di un ordine fermo (esercitando le opzioni) per otto 787-9 Dreamliner, che consentiranno \"di aggiungere flessibilità alla sua rete di rotte regionali\".\r

\r

L'ordine fermo era precedentemente indicato sul sito web di Boeing dedicato agli ordini e alle consegne come \"non identificato\" e segue il primo ordine in assoluto della compagnia aerea per sedici 787-9, annunciato lo scorso settembre.\r

\r

China Airlines diventa anche l'ultimo cliente del 787-10, convertendo sei 787-9 al modello, \"per aggiungere flessibilità e capacità sulla sua rete regionale, mentre la domanda di passeggeri continua a crescere rispetto ai livelli pre-pandemici\".\r

\r

La famiglia 787 \"sta vendendo al ritmo più alto nella storia di Boeing\", con un totale \"di più di 250 ordini e impegni negli ultimi sei mesi\".\r

\r

","post_title":"Boeing: il primo ordine al Paris Air Show arriva da China Airlines con otto 787-9","post_date":"2023-06-20T14:00:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687269653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un concorso internazionale dedicato agli appassionati di fotografia e video che mette in palio pacchetti immersioni in Malesia per circa 10.000 euro: è questa la più recente iniziativa di Tourism Malaysia e Malaysia International Dive Exhibition (Mide), che hanno lanciato il contest “Dive into the unimaginable – Unfold your story”.\r

\r

Foto delle immersioni e video della durata di tre minuti possono essere inviati fino al 25 agosto 2023 scansionando il codice QR nella locandina del concorso. La partecipazione è individuale, con un massimo di tre iscrizioni consentite per ogni categoria. Gli scatti o i video devono essere originali e recenti (dal 2019 in poi), realizzati in un luogo di immersione nelle acque della Malesia, nella straordinaria vita marina o nelle barriere coralline del Paese, utilizzando action cam o Dslr (Digital Single Lens Reflex).\r

\r

«Dal muck diving alle immersioni che hanno per protagonisti i relitti, le isole tropicali della Malesia offrono gratificanti esperienze subacquee di livello mondiale con siti popolari che attirano subacquei esperti o in in erba e appassionati di vita marina - ha spiegato Dato' Dr. Ammar Abd. Ghapar, direttore generale di Tourism Malaysia -. La nostra isola di Sipadan nel Sabah, ad esempio, è spesso indicata come una delle migliori destinazioni subacquee a livello globale e ha molti punti di immersione in cui avventurarsi, con alcune delle importanti aree marine protette, tra cui Barracuda Point. Barracuda Point è ben noto per la sua grande scuola di barracuda dove si forma quello che è stato soprannominato il ‘tornado barracuda’, spettacolare per la fotografia subacquea in acque cristalline».","post_title":"La Malesia lancia un concorso internazionale per i divers appassionati di foto e video","post_date":"2023-06-20T12:26:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687263975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno 23 le crociere di durata compresa tra i due e i cinque giorni che la Costa Serena effettuerà in India tra il prossimo novembre e gennaio 2024. L'annuncio è stato dato a Mumbai, alla presenza di Sarbananda Sonowal, ministro dei Porti e della navigazione, di Roberto Alberti e di Francesco Raffa, rispettivamente senior vice president e chief commercial officer, nonché director Asia Region & growth markets della compagnia italiana. Presente pure Alessandro De Masi, console generale d’Italia a Mumbai.\r

\r

La Serena dunque, dopo gli itinerari in Thailandia, Sud Corea e Taiwan, estenderà ulteriormente il suo posizionamento in Asia. Le nuove crociere sono state realizzate in collaborazione con il general sales agent di Costa in India, Lotus Aero Enterprises. Visiteranno esclusivamente destinazioni nel Paese, offrendo così la possibilità agli ospiti locali di scoprire alcune delle più belle località della loro destinazione da un punto di vista unico. Gli itinerari faranno scalo a Mumbai, Cochin, Goa e, per la prima volta in assoluto, all'arcipelago tropicale delle Laccadive.\r

\r

“Abbiamo un legame forte e duraturo con questo stupendo Paese, dove abbiamo già navigato in passato con le nostre navi e da dove provengono molti nostri colleghi di bordo, che selezioniamo attraverso scuole di formazione dedicate basate proprio in India - spiega Alberti -. Non vediamo l’ora di iniziare le nostre operazioni a novembre. Costa Serena sarà la più grande nave da crociera a effettuare itinerari nazionali in India”.","post_title":"Costa vola in India: in inverno la Serena navigherà tra Mumbai, Cochin, Goa e le Laccadive","post_date":"2023-06-20T11:29:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687260570000]}]}}