Rcl: è partito il Black Friday. Offerte valide sino al 9 dicembre E’ partito il Black Friday di Royal Caribben: per le prenotazioni effettuate sino al prossimo 9 dicembre i passeggeri possono approfittare di flash sale con risparmi fino a 750 euro. I bambini possono inoltre viaggiare a partire da euro 99, mentre gli ospiti possono usufruire della promozione ‘Bogo60’ con il 60% di sconto sul secondo ospite. Ulteriori flash sale di 24 ore offriranno un credito a bordo gratuito di 500 dollari. Anche le crociere sulla nuovissima nave di Royal Caribbean, la Star of the Seas, che debutterà ad agosto 2025, sono incluse nella promozione. La prossima unità di classe Icon disporrà di sette piscine, sei scivoli d’acqua adrenalinici, oltre 40 opzioni per mangiare e bere e tante sorprese per tutta la famiglia. Condividi

