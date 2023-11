Rcl apre le vendite per le crociere del 2025 in Europa. Si rafforza la presenza in Italia Saranno ben sei le navi Royal Caribbean International impegnate in Europa nel 2025, con partenze da cinque porti del Vecchio continente: Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna, Civitavecchia e Southampton. Cresce inoltre la presenza italiana della compagnia. Saliranno infatti da tre a quattro le unità che salperanno dagli scali della Penisola. Il programma, le cui vendite sono già aperte, spazia tra le pittoresche coste e città del Mediterraneo, tra cui figurano Rodi, Santorini, Dubrovnik, Mykonos, Firenze (attracco a La Spezia) e Nizza (Villefranche), nonché i paesaggi di Madeira e dei fiordi norvegesi. Ecco allora i punti salienti per l’estate europea del 2025:

Allure of the Seas – Da Barcellona e da Civitavecchia. Per sette notti, gli ospiti potranno visitare destinazioni in Spagna, Francia e Italia, incluse Palma di Maiorca, Firenze (con attracco a La Spezia), Napoli e la Provenza (con attracco a Marsiglia). Oltre a quelle a bordo, numerose sono le attività a terra che attendono gli ospiti. Solo per fare qualche esempio, l’esplorazione di monumenti quali la Torre di Pisa, l’incontro con la cultura di Maiorca o la degustazione della famosa pizza di Napoli. • Odyssey of the Seas – Da Civitavecchia. Le crociere, che spaziano tra sette e 12 notti, permetteranno di visitare destinazioni come Napoli, Efeso (attracco a Kusadasi), Limassol, Creta, Mykonos, Rodi e Santorini. Non mancheranno panorami come gli edifici bianchi di Santorini e i siti Patrimonio dell’umanità Unesco quali Pompei. Odyssey offrirà anche un pernottamento a Istanbul, come parte di una vacanza di dieci notti. • Independence of the Seas – Da Southampton. Dopo sei anni, torna la vacanza Rcl nel Regno Unito, con una serie di opzioni che variano da due a 12 notti. Dalle brevi fughe verso una città con un ricco patrimonio culturale come Bruges (attracco a Zeebrugge) alle sette notti alla scoperta dei fiordi norvegesi, della Spagna, del Portogallo, della Francia e di molte altre località. Le destinazioni principali includono Copenaghen, le isole Canarie, Bilbao, Lisbona, l’arcipelago delle Azzorre, Parigi (con attracco a Le Havre), Oslo e Haugesund. • Voyager of the Seas – Da Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna e Civitavecchia. Nel corso di vacanze di sette notti attraverso il Mediterraneo orientale e occidentale, gli ospiti potranno visitare destinazioni come Corfù, la Provenza (attracco a Marsiglia), la Sicilia, la Sardegna e Valencia, nonché pernottare nelle vivaci località di Istanbul e Santorini. • Explorer of the Seas – Da Ravenna. I viaggiatori possono rivolgere lo sguardo verso l’Adriatico e l’Egeo scegliendo tra tre diverse vacanze di sette notti che propongono un mix di spiagge e montagne in destinazioni come Dubrovnik, Spalato, Atene (attracco al porto del Pireo) Argostoli e Kotor, in Montenegro. • Brilliance of the Seas – Da Atene (porto del Pireo). I viaggiatori possono scegliere tra una serie di itinerari di sette notti da vivere tra Cipro, la Grecia e la Turchia. Potranno esplorare tra le altre cose un castello del quindicesimo secolo a Bodrum, assaggiare le prelibatezze cipriote alla marina di Limassol, sorseggiare un cocktail con vista sulle cupole blu di Mykonos e molto altro ancora, avendo anche la possibilità di pernottare a Istanbul. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455801" align="alignleft" width="300"] Sandro Ferrari[/caption] Volonline rafforza il team sales con due importanti new entry: sono Valerio Toscano e Tomas Crisafulli che dal 1° novembre seguono Calabria, Sicilia e Sardegna. “Due professionisti con alle spalle una forte esperienza si aggiungono alla nostra rete commerciale che conta oggi 15 persone su tutto il territorio nazionale - commenta Sandro Ferrari, direttore vendite di Volonline -. Una campagna acquisti iniziata nel 2021 per creare un team commerciale strutturato e preparato, in grado di fornire il supporto adeguato agli agenti di viaggi. Abbiamo investito in persone esperte e stimate dal mercato che hanno portato i risultati aspettati: da una copertura territoriale concentrata soprattutto in Lombardia, Triveneto e in Campania siamo passati a un presidio nazionale. Mancano soltanto Abruzzo e Molise, ma stiamo lavorando per coprire anche queste due regioni, così come per rafforzarne delle altre, come il Lazio”. A luglio è tra l'altro entrata nel team anche Eleonora Basagni, professionista molto apprezzata, che copre per Volonline la Toscana e l’Umbria. Rafforzata pure ulteriormente la Lombardia con l’ingresso di Massimiliano Dogadi, che segue le aree di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Pavia. “L’obiettivo è quello di creare una squadra commerciale efficace e coesa - conclude Ferrari -. I momenti di confronto con l’azienda sono quotidiani, oltre a riunioni online e in presenza, che servono anche a creare affinità e collaborazione tra le persone. Proprio in ottobre abbiamo organizzato un team building a Sharm El Sheikh, che è stato un successo tale che vogliamo farlo diventare un appuntamento costante. La coesione è fondamentale, così come è importante dare un metodo comune di porsi sul mercato: gli agenti di viaggi percepiscono che il sales team di Volonline è la voce dell’azienda ed è davvero in grado di rispondere in breve tempo e di risolvere eventuali problematiche”. [post_title] => Valerio Toscano e Tomas Crisafulli new entry sales di Volonline [post_date] => 2023-11-09T13:19:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699535942000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' valido fino al prossimo 30 novembre il Black Friday di casa Costa Crociere. La scelta include 180 itinerari in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024 negli Emirati Arabi, ai Caraibi, nel Mediterraneo e in Nord Europa: dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi; dalla bellezza di Roma e Palermo alla vitalità di Barcellona e Marsiglia; dal mare cristallino della Grecia al fascino senza tempo di Istanbul. E per godersi queste destinazioni in maniera più ricca e autentica, visitando luoghi inaspettati con esperte guide locali, Costa ha pensato a un’ampia proposta di esperienze a terra. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento, con spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. [post_title] => Al via il Black Friday griffato Costa. La promozione è valida fino al 30 novembre [post_date] => 2023-11-09T13:10:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699535412000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455795" align="alignleft" width="300"] L'Nh Paris Gare de l'Est[/caption] Sono l'Nh Paris Gare de l'Est da 207 camere, l'Nh Opéra Paris Faubourg da 103 stanze e l'Nh Paris Champs-Elysées da 90 camere, destinato a diventare successivamente un Nh Collection, le tre strutture di debutto del gruppo Minor a Parigi. Tutti alberghi a 4 stelle apriranno nella capitale francese nel primo trimestre del prossimo anno, con lo Champs-Elysées che sarà ribrandizzato Nh Collection nel 2025, dopo una serie di lavori di ristrutturazione. Le novità sono il frutto di un accordo di gestione stipulato tra la proprietà degli alberghi, la Swiss Life Asset Managers France, e lo stesso gruppo Minor. "Abbiamo cercato a lungo le giuste opportunità in questo mercato chiave per noi - racconta il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier -. Crediamo che questa sia un'opportunità straordinaria per crescere con due dei nostri marchi nella seconda città più visitata al mondo e sede delle Olimpiadi 2024". I tre hotel di Parigi si aggiungeranno all'attuale portfolio francese di Minor Hotels che a oggi conta sei strutture situate a Marsiglia, Lione, Tolosa e Nizza. [post_title] => Il gruppo Minor sbarca a Parigi con tre hotel griffati Nh e Nh Collection [post_date] => 2023-11-09T12:54:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699534471000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Alyda ed è la nuova piattaforma 4.0 di preventivazione digitale che Alidays sta lanciando e presentando in questi giorni. "Ma non si tratta solamente di uno strumento It fine a se stesso - ci tiene a precisare il fondatore e ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. Alyda è più che altro un concetto di cui il nuovo tool è solo una parte. Il nostro obiettivo, infatti, è creare vere esperienze di viaggio, elevando contenuti e narrazione". Un approccio che la piattaforma traduce in una serie di moduli di identificazione delle ragioni della vacanza e degli interessi a monte del viaggio. "Una sorta di brief iniziale, per intenderci, che sarebbe ideale compilare insieme al cliente in presa diretta - aggiunge Catania -. A partire dalle informazioni così raccolte, ogni agente può quindi rivolgersi ai nostri consulenti, oppure lasciare alla piattaforma il compito di elaborare una proposta di viaggio ad hoc, sempre modificabile in ogni dettaglio. Si tratta, insomma, di uno strumento necessario ma non sufficiente, che si inserisce nel panorama di un mercato sempre più alla ricerca di servizi di qualità, consulenza professionale e relazione umana e genuina". La novità giunge nel contesto di un 2023 finalmente tornato sui livelli di fatturato pre-Covid del 2019. "A causa dell'inflazione crescente e del conseguente caro voli, abbiamo registrato un numero inferiore di passeggeri ma il giro d'affari ha finalmente raggiunto i volumi di quattro anni fa - conclude Catania -. Sul fronte delle marginalità, sono saliti un po' i costi di gestione, ma anche in questo abbiamo sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. A livello di destinazioni, infine, gli Usa si sono riconfermati una meta importante per noi ma molto bene è andato anche l'Oriente, in particolare il Giappone". [post_title] => Alyda è la piattaforma 4.0 di Alidays: narrazione, contenuti e mondo digital [post_date] => 2023-11-09T11:57:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699531076000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova strategia turistica per le Isole Baleari: in occasione del recente Wtm di Londra sono stati la neoeletta presidente, Marga Prohens, e il ministro del turismo, Jaume Bauza Mayol, a spiegare come il nuovo governo - in carica dallo scorso 28 maggio di quest'anno - abbia unito i dipartimenti del Turismo, della Cultura e dello Sport. «Il governo regionale si dedica alla promozione del turismo a livello internazionale, con la cultura e lo sport che svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo». La nuova amministrazione vede questa sinergia come un processo naturale per continuare a promuovere l'offerta dell'arcipelago al di là dell'abbinata sole e mare. La promozione del turismo culturale e attivo viene identificata come il modo migliore per attrarre i turisti durante la bassa stagione, distribuendo così i flussi lungo tutto l'arco dell'anno. La presidente Prohens ha sottolineato che «la conservazione e la tutela del nostro ambiente e il nostro impegno per la sostenibilità e la circolarità del nostro settore turistico forniscono un valore aggiunto alla nostra proposta». Nei piani del governo anche il rinnovo della pianificazione turistica attraverso una nuova legge sul turismo, che metterà in primo piano, oltre al ricettivo, anche la ristorazione e un'offerta più ampia della destinazione. Il ministro del turismo ha inoltre precisato che ci sarà una stretta sulle offerte turistiche illegali che compromettono la qualità della destinazione. [post_title] => Baleari: la nuova strategia punta su turismo culturale e attivo per allungare la stagione [post_date] => 2023-11-09T11:23:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699528984000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà la prossima primavera il nuovo indirizzo a 5 stelle di Sorrento: affiliato alla collezione Lux del soft brand Preferred, l'hotel Ara Maris disporrà di un totale di 49 camere. Il design, curato dallo studio di architettura Spagnulo mira a catturare l'essenza della destinazione, con i suoi colori vivaci e i profumi intensi. Fiore all’occhiello del nuovo hotel sarà in particolare l’ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde e progettata per garantire uno spazio in cui disconnettersi dal mondo e concentrarsi sul proprio benessere. L'hotel offrirà anche uno Skybar situato sulla terrazza all’ultimo piano, che ospiterà un cocktail bar e una zona lounge esclusiva con vista panoramica sul golfo di Napoli e sul mare. Il Bistrot farà vivere poi un'esperienza a tavola limitata solo ai sapori e al gusto del territorio con quanto di naturale offre a chilometri zero: piatti preparati con ingredienti provenienti dai monti Lattari fino ad arrivare al mare che bagna la costa. [post_title] => Nuovo 5 stelle a Sorrento: l'Ara Maris aprirà la prossima primavera [post_date] => 2023-11-09T11:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699528585000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno ben sei le navi Royal Caribbean International impegnate in Europa nel 2025, con partenze da cinque porti del Vecchio continente: Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna, Civitavecchia e Southampton. Cresce inoltre la presenza italiana della compagnia. Saliranno infatti da tre a quattro le unità che salperanno dagli scali della Penisola. Il programma, le cui vendite sono già aperte, spazia tra le pittoresche coste e città del Mediterraneo, tra cui figurano Rodi, Santorini, Dubrovnik, Mykonos, Firenze (attracco a La Spezia) e Nizza (Villefranche), nonché i paesaggi di Madeira e dei fiordi norvegesi. Ecco allora i punti salienti per l’estate europea del 2025: Allure of the Seas - Da Barcellona e da Civitavecchia. Per sette notti, gli ospiti potranno visitare destinazioni in Spagna, Francia e Italia, incluse Palma di Maiorca, Firenze (con attracco a La Spezia), Napoli e la Provenza (con attracco a Marsiglia). Oltre a quelle a bordo, numerose sono le attività a terra che attendono gli ospiti. Solo per fare qualche esempio, l'esplorazione di monumenti quali la Torre di Pisa, l’incontro con la cultura di Maiorca o la degustazione della famosa pizza di Napoli. • Odyssey of the Seas - Da Civitavecchia. Le crociere, che spaziano tra sette e 12 notti, permetteranno di visitare destinazioni come Napoli, Efeso (attracco a Kusadasi), Limassol, Creta, Mykonos, Rodi e Santorini. Non mancheranno panorami come gli edifici bianchi di Santorini e i siti Patrimonio dell'umanità Unesco quali Pompei. Odyssey offrirà anche un pernottamento a Istanbul, come parte di una vacanza di dieci notti. • Independence of the Seas - Da Southampton. Dopo sei anni, torna la vacanza Rcl nel Regno Unito, con una serie di opzioni che variano da due a 12 notti. Dalle brevi fughe verso una città con un ricco patrimonio culturale come Bruges (attracco a Zeebrugge) alle sette notti alla scoperta dei fiordi norvegesi, della Spagna, del Portogallo, della Francia e di molte altre località. Le destinazioni principali includono Copenaghen, le isole Canarie, Bilbao, Lisbona, l’arcipelago delle Azzorre, Parigi (con attracco a Le Havre), Oslo e Haugesund. • Voyager of the Seas - Da Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna e Civitavecchia. Nel corso di vacanze di sette notti attraverso il Mediterraneo orientale e occidentale, gli ospiti potranno visitare destinazioni come Corfù, la Provenza (attracco a Marsiglia), la Sicilia, la Sardegna e Valencia, nonché pernottare nelle vivaci località di Istanbul e Santorini. • Explorer of the Seas - Da Ravenna. I viaggiatori possono rivolgere lo sguardo verso l’Adriatico e l’Egeo scegliendo tra tre diverse vacanze di sette notti che propongono un mix di spiagge e montagne in destinazioni come Dubrovnik, Spalato, Atene (attracco al porto del Pireo) Argostoli e Kotor, in Montenegro. • Brilliance of the Seas - Da Atene (porto del Pireo). I viaggiatori possono scegliere tra una serie di itinerari di sette notti da vivere tra Cipro, la Grecia e la Turchia. Potranno esplorare tra le altre cose un castello del quindicesimo secolo a Bodrum, assaggiare le prelibatezze cipriote alla marina di Limassol, sorseggiare un cocktail con vista sulle cupole blu di Mykonos e molto altro ancora, avendo anche la possibilità di pernottare a Istanbul. [post_title] => Rcl apre le vendite per le crociere del 2025 in Europa. Si rafforza la presenza in Italia [post_date] => 2023-11-09T11:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699527872000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air introdurrà una nuova Premium economy class non appena prenderà in consegna i nuovi Boeing 787 Dreamliner. Secondo quanto dichiarato dal ceo del vettore sud-coreano, Walter Cho, il vettore conta già 11 Boeing 787-9 in flotta, ma nei prossimi anni ne prenderà in consegna altri nove, oltre a 20 Dreamliner 787-10 di maggiore capacità. Nella loro configurazione attuale, i 787-9 Dreamliner di Korean Air offrono 269 posti - 24 in classe business 1-2-1 e 245 in classe economica 3-3-3. Non è ancora stata resa nota la mappa dei posti per il 787-10 con i nuovi posti in Premium economy, anche se Korean Air ha dichiarato che la nuova classe di cabina debutterà l'anno prossimo. La compagnia ha inoltre annunciato che ripristinerà riprenderà i collegamenti per Komatsu e Aomori in Giappone da Seoul Incheon, rispettivamente da dicembre e gennaio: in questo modo il network giapponese di Korean Air torna ai livelli precedenti la pandemia, con un totale di 12 destinazioni servite: Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo, Niigata, Okayama, Kagoshima, Okinawa, Komatsu e Aomori. Il vettore ha recentemente effettuato un ordine supplementare per altri 20 aeromobili Airbus A321 neo. [post_title] => Korean Air: nuova cabina Premium economy per i Boeing 787 di prossima consegna [post_date] => 2023-11-09T10:48:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699526915000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sessioni quotidiane di yoga e meditazione, attività di respirazione, connessione di gruppo e riflessione post-escursione, oltre a laboratori di auto-scoperta, pratiche di auto-cura e pasti nutrienti ispirati all'Ayurveda. Sono alcune delle attività previste nelle nuove crociere Explore & Restore che Swan Hellenic organizza in collaborazione con la società specializzata nelle pratiche di salute integrativa Chopra. Superando i confini tradizionali del turismo del benessere, le crociere Explore & Restore mirano ad abbinare viaggi interiori a esplorazioni esterne, dando vita a un'esperienza di profondo arricchimento e guarigione. La novità segna inoltre il debutto di Swan Hellenic nel mercato Usa. Le vendite sono già aperte, con sei viaggi programmati nel 2024 della durata compresa tra cinque a nove giorni. Su tutte le navi Swan Hellenic sarà presente un insegnante di meditazione e yoga certificato da Chopra, che offrirà sessioni quotidiane private e di gruppo. "Queste crociere non sono solo una nuova fantastica esperienza di ritiro per il benessere, ma sono quasi uniche nel permettere agli appassionati di wellness di fare vacanze felici con amici e familiari che hanno interessi molto diversi", spiega la chief commercial officer di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno. Le spedizioni inaugurali Explore & Restore nel 2024 permetteranno agli ospiti di sperimentare il ricco arazzo delle tradizioni del benessere in tutto il mondo, tra cui: Panama City, Panama - Acapulco, Messico - dal 27 marzo al 2 aprile; Nassau, Bahamas - New York, Stati Uniti, con una sessione con il dottor Deepak Chopra, dal 10 al 15 maggio; da New York, Stati Uniti, a Halifax, Canada, inclusa una sessione con il dottor Chopra, dal 15 al 21 maggio; Palermo, Italia - Pireo, Grecia, dal 28 agosto al 5 settembre; da Philipsburg, Saint Maarten a Bridgetown, Barbados, dal 16 al 22 ottobre; da Maputo, Mozambico a Città del Capo, Sudafrica, dal 6 al 13 novembre [post_title] => Swan Hellenic e Chopra lanciano le crociere rigenerative Explore & Restore [post_date] => 2023-11-09T10:24:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699525479000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rcl apre le vendite mediterraneo 2025 si rafforza la presenza italiana della compagnia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8256,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455801\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandro Ferrari[/caption]\r

\r

Volonline rafforza il team sales con due importanti new entry: sono Valerio Toscano e Tomas Crisafulli che dal 1° novembre seguono Calabria, Sicilia e Sardegna. “Due professionisti con alle spalle una forte esperienza si aggiungono alla nostra rete commerciale che conta oggi 15 persone su tutto il territorio nazionale - commenta Sandro Ferrari, direttore vendite di Volonline -. Una campagna acquisti iniziata nel 2021 per creare un team commerciale strutturato e preparato, in grado di fornire il supporto adeguato agli agenti di viaggi. Abbiamo investito in persone esperte e stimate dal mercato che hanno portato i risultati aspettati: da una copertura territoriale concentrata soprattutto in Lombardia, Triveneto e in Campania siamo passati a un presidio nazionale. Mancano soltanto Abruzzo e Molise, ma stiamo lavorando per coprire anche queste due regioni, così come per rafforzarne delle altre, come il Lazio”.\r

\r

A luglio è tra l'altro entrata nel team anche Eleonora Basagni, professionista molto apprezzata, che copre per Volonline la Toscana e l’Umbria. Rafforzata pure ulteriormente la Lombardia con l’ingresso di Massimiliano Dogadi, che segue le aree di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Pavia.\r

\r

“L’obiettivo è quello di creare una squadra commerciale efficace e coesa - conclude Ferrari -. I momenti di confronto con l’azienda sono quotidiani, oltre a riunioni online e in presenza, che servono anche a creare affinità e collaborazione tra le persone. Proprio in ottobre abbiamo organizzato un team building a Sharm El Sheikh, che è stato un successo tale che vogliamo farlo diventare un appuntamento costante. La coesione è fondamentale, così come è importante dare un metodo comune di porsi sul mercato: gli agenti di viaggi percepiscono che il sales team di Volonline è la voce dell’azienda ed è davvero in grado di rispondere in breve tempo e di risolvere eventuali problematiche”.","post_title":"Valerio Toscano e Tomas Crisafulli new entry sales di Volonline","post_date":"2023-11-09T13:19:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699535942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' valido fino al prossimo 30 novembre il Black Friday di casa Costa Crociere. La scelta include 180 itinerari in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024 negli Emirati Arabi, ai Caraibi, nel Mediterraneo e in Nord Europa: dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi; dalla bellezza di Roma e Palermo alla vitalità di Barcellona e Marsiglia; dal mare cristallino della Grecia al fascino senza tempo di Istanbul.\r

\r

E per godersi queste destinazioni in maniera più ricca e autentica, visitando luoghi inaspettati con esperte guide locali, Costa ha pensato a un’ampia proposta di esperienze a terra. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento, con spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale.\r

\r

","post_title":"Al via il Black Friday griffato Costa. La promozione è valida fino al 30 novembre","post_date":"2023-11-09T13:10:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699535412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Nh Paris Gare de l'Est[/caption]\r

\r

Sono l'Nh Paris Gare de l'Est da 207 camere, l'Nh Opéra Paris Faubourg da 103 stanze e l'Nh Paris Champs-Elysées da 90 camere, destinato a diventare successivamente un Nh Collection, le tre strutture di debutto del gruppo Minor a Parigi. Tutti alberghi a 4 stelle apriranno nella capitale francese nel primo trimestre del prossimo anno, con lo Champs-Elysées che sarà ribrandizzato Nh Collection nel 2025, dopo una serie di lavori di ristrutturazione.\r

\r

Le novità sono il frutto di un accordo di gestione stipulato tra la proprietà degli alberghi, la Swiss Life Asset Managers France, e lo stesso gruppo Minor. \"Abbiamo cercato a lungo le giuste opportunità in questo mercato chiave per noi - racconta il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier -. Crediamo che questa sia un'opportunità straordinaria per crescere con due dei nostri marchi nella seconda città più visitata al mondo e sede delle Olimpiadi 2024\". I tre hotel di Parigi si aggiungeranno all'attuale portfolio francese di Minor Hotels che a oggi conta sei strutture situate a Marsiglia, Lione, Tolosa e Nizza.","post_title":"Il gruppo Minor sbarca a Parigi con tre hotel griffati Nh e Nh Collection","post_date":"2023-11-09T12:54:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699534471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Alyda ed è la nuova piattaforma 4.0 di preventivazione digitale che Alidays sta lanciando e presentando in questi giorni. \"Ma non si tratta solamente di uno strumento It fine a se stesso - ci tiene a precisare il fondatore e ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. Alyda è più che altro un concetto di cui il nuovo tool è solo una parte. Il nostro obiettivo, infatti, è creare vere esperienze di viaggio, elevando contenuti e narrazione\".\r

\r

Un approccio che la piattaforma traduce in una serie di moduli di identificazione delle ragioni della vacanza e degli interessi a monte del viaggio. \"Una sorta di brief iniziale, per intenderci, che sarebbe ideale compilare insieme al cliente in presa diretta - aggiunge Catania -. A partire dalle informazioni così raccolte, ogni agente può quindi rivolgersi ai nostri consulenti, oppure lasciare alla piattaforma il compito di elaborare una proposta di viaggio ad hoc, sempre modificabile in ogni dettaglio. Si tratta, insomma, di uno strumento necessario ma non sufficiente, che si inserisce nel panorama di un mercato sempre più alla ricerca di servizi di qualità, consulenza professionale e relazione umana e genuina\".\r

\r

La novità giunge nel contesto di un 2023 finalmente tornato sui livelli di fatturato pre-Covid del 2019. \"A causa dell'inflazione crescente e del conseguente caro voli, abbiamo registrato un numero inferiore di passeggeri ma il giro d'affari ha finalmente raggiunto i volumi di quattro anni fa - conclude Catania -. Sul fronte delle marginalità, sono saliti un po' i costi di gestione, ma anche in questo abbiamo sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. A livello di destinazioni, infine, gli Usa si sono riconfermati una meta importante per noi ma molto bene è andato anche l'Oriente, in particolare il Giappone\".","post_title":"Alyda è la piattaforma 4.0 di Alidays: narrazione, contenuti e mondo digital","post_date":"2023-11-09T11:57:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699531076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova strategia turistica per le Isole Baleari: in occasione del recente Wtm di Londra sono stati la neoeletta presidente, Marga Prohens, e il ministro del turismo, Jaume Bauza Mayol, a spiegare come il nuovo governo - in carica dallo scorso 28 maggio di quest'anno - abbia unito i dipartimenti del Turismo, della Cultura e dello Sport. «Il governo regionale si dedica alla promozione del turismo a livello internazionale, con la cultura e lo sport che svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo». La nuova amministrazione vede questa sinergia come un processo naturale per continuare a promuovere l'offerta dell'arcipelago al di là dell'abbinata sole e mare.\r

\r

La promozione del turismo culturale e attivo viene identificata come il modo migliore per attrarre i turisti durante la bassa stagione, distribuendo così i flussi lungo tutto l'arco dell'anno. La presidente Prohens ha sottolineato che «la conservazione e la tutela del nostro ambiente e il nostro impegno per la sostenibilità e la circolarità del nostro settore turistico forniscono un valore aggiunto alla nostra proposta».\r

\r

Nei piani del governo anche il rinnovo della pianificazione turistica attraverso una nuova legge sul turismo, che metterà in primo piano, oltre al ricettivo, anche la ristorazione e un'offerta più ampia della destinazione. Il ministro del turismo ha inoltre precisato che ci sarà una stretta sulle offerte turistiche illegali che compromettono la qualità della destinazione.","post_title":"Baleari: la nuova strategia punta su turismo culturale e attivo per allungare la stagione","post_date":"2023-11-09T11:23:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699528984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà la prossima primavera il nuovo indirizzo a 5 stelle di Sorrento: affiliato alla collezione Lux del soft brand Preferred, l'hotel Ara Maris disporrà di un totale di 49 camere. Il design, curato dallo studio di architettura Spagnulo mira a catturare l'essenza della destinazione, con i suoi colori vivaci e i profumi intensi.\r

\r

Fiore all’occhiello del nuovo hotel sarà in particolare l’ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde e progettata per garantire uno spazio in cui disconnettersi dal mondo e concentrarsi sul proprio benessere. L'hotel offrirà anche uno Skybar situato sulla terrazza all’ultimo piano, che ospiterà un cocktail bar e una zona lounge esclusiva con vista panoramica sul golfo di Napoli e sul mare. Il Bistrot farà vivere poi un'esperienza a tavola limitata solo ai sapori e al gusto del territorio con quanto di naturale offre a chilometri zero: piatti preparati con ingredienti provenienti dai monti Lattari fino ad arrivare al mare che bagna la costa.","post_title":"Nuovo 5 stelle a Sorrento: l'Ara Maris aprirà la prossima primavera","post_date":"2023-11-09T11:16:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699528585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno ben sei le navi Royal Caribbean International impegnate in Europa nel 2025, con partenze da cinque porti del Vecchio continente: Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna, Civitavecchia e Southampton. Cresce inoltre la presenza italiana della compagnia. Saliranno infatti da tre a quattro le unità che salperanno dagli scali della Penisola. Il programma, le cui vendite sono già aperte, spazia tra le pittoresche coste e città del Mediterraneo, tra cui figurano Rodi, Santorini, Dubrovnik, Mykonos, Firenze (attracco a La Spezia) e Nizza (Villefranche), nonché i paesaggi di Madeira e dei fiordi norvegesi.\r

\r

Ecco allora i punti salienti per l’estate europea del 2025:\r

Allure of the Seas - Da Barcellona e da Civitavecchia. Per sette notti, gli ospiti potranno visitare destinazioni in Spagna, Francia e Italia, incluse Palma di Maiorca, Firenze (con attracco a La Spezia), Napoli e la Provenza (con attracco a Marsiglia). Oltre a quelle a bordo, numerose sono le attività a terra che attendono gli ospiti. Solo per fare qualche esempio, l'esplorazione di monumenti quali la Torre di Pisa, l’incontro con la cultura di Maiorca o la degustazione della famosa pizza di Napoli.\r

\r

• Odyssey of the Seas - Da Civitavecchia. Le crociere, che spaziano tra sette e 12 notti, permetteranno di visitare destinazioni come Napoli, Efeso (attracco a Kusadasi), Limassol, Creta, Mykonos, Rodi e Santorini. Non mancheranno panorami come gli edifici bianchi di Santorini e i siti Patrimonio dell'umanità Unesco quali Pompei. Odyssey offrirà anche un pernottamento a Istanbul, come parte di una vacanza di dieci notti.\r

\r

• Independence of the Seas - Da Southampton. Dopo sei anni, torna la vacanza Rcl nel Regno Unito, con una serie di opzioni che variano da due a 12 notti. Dalle brevi fughe verso una città con un ricco patrimonio culturale come Bruges (attracco a Zeebrugge) alle sette notti alla scoperta dei fiordi norvegesi, della Spagna, del Portogallo, della Francia e di molte altre località. Le destinazioni principali includono Copenaghen, le isole Canarie, Bilbao, Lisbona, l’arcipelago delle Azzorre, Parigi (con attracco a Le Havre), Oslo e Haugesund.\r

\r

• Voyager of the Seas - Da Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna e Civitavecchia. Nel corso di vacanze di sette notti attraverso il Mediterraneo orientale e occidentale, gli ospiti potranno visitare destinazioni come Corfù, la Provenza (attracco a Marsiglia), la Sicilia, la Sardegna e Valencia, nonché pernottare nelle vivaci località di Istanbul e Santorini.\r

\r

• Explorer of the Seas - Da Ravenna. I viaggiatori possono rivolgere lo sguardo verso l’Adriatico e l’Egeo scegliendo tra tre diverse vacanze di sette notti che propongono un mix di spiagge e montagne in destinazioni come Dubrovnik, Spalato, Atene (attracco al porto del Pireo) Argostoli e Kotor, in Montenegro.\r

\r

• Brilliance of the Seas - Da Atene (porto del Pireo). I viaggiatori possono scegliere tra una serie di itinerari di sette notti da vivere tra Cipro, la Grecia e la Turchia. Potranno esplorare tra le altre cose un castello del quindicesimo secolo a Bodrum, assaggiare le prelibatezze cipriote alla marina di Limassol, sorseggiare un cocktail con vista sulle cupole blu di Mykonos e molto altro ancora, avendo anche la possibilità di pernottare a Istanbul.\r

\r

","post_title":"Rcl apre le vendite per le crociere del 2025 in Europa. Si rafforza la presenza in Italia","post_date":"2023-11-09T11:04:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699527872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air introdurrà una nuova Premium economy class non appena prenderà in consegna i nuovi Boeing 787 Dreamliner. Secondo quanto dichiarato dal ceo del vettore sud-coreano, Walter Cho, il vettore conta già 11 Boeing 787-9 in flotta, ma nei prossimi anni ne prenderà in consegna altri nove, oltre a 20 Dreamliner 787-10 di maggiore capacità.\r

\r

Nella loro configurazione attuale, i 787-9 Dreamliner di Korean Air offrono 269 posti - 24 in classe business 1-2-1 e 245 in classe economica 3-3-3. Non è ancora stata resa nota la mappa dei posti per il 787-10 con i nuovi posti in Premium economy, anche se Korean Air ha dichiarato che la nuova classe di cabina debutterà l'anno prossimo.\r

\r

La compagnia ha inoltre annunciato che ripristinerà riprenderà i collegamenti per Komatsu e Aomori in Giappone da Seoul Incheon, rispettivamente da dicembre e gennaio: in questo modo il network giapponese di Korean Air torna ai livelli precedenti la pandemia, con un totale di 12 destinazioni servite: Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo, Niigata, Okayama, Kagoshima, Okinawa, Komatsu e Aomori.\r

\r

Il vettore ha recentemente effettuato un ordine supplementare per altri 20 aeromobili Airbus A321 neo.","post_title":"Korean Air: nuova cabina Premium economy per i Boeing 787 di prossima consegna","post_date":"2023-11-09T10:48:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699526915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sessioni quotidiane di yoga e meditazione, attività di respirazione, connessione di gruppo e riflessione post-escursione, oltre a laboratori di auto-scoperta, pratiche di auto-cura e pasti nutrienti ispirati all'Ayurveda. Sono alcune delle attività previste nelle nuove crociere Explore & Restore che Swan Hellenic organizza in collaborazione con la società specializzata nelle pratiche di salute integrativa Chopra. Superando i confini tradizionali del turismo del benessere, le crociere Explore & Restore mirano ad abbinare viaggi interiori a esplorazioni esterne, dando vita a un'esperienza di profondo arricchimento e guarigione. La novità segna inoltre il debutto di Swan Hellenic nel mercato Usa.\r

\r

Le vendite sono già aperte, con sei viaggi programmati nel 2024 della durata compresa tra cinque a nove giorni. Su tutte le navi Swan Hellenic sarà presente un insegnante di meditazione e yoga certificato da Chopra, che offrirà sessioni quotidiane private e di gruppo. \"Queste crociere non sono solo una nuova fantastica esperienza di ritiro per il benessere, ma sono quasi uniche nel permettere agli appassionati di wellness di fare vacanze felici con amici e familiari che hanno interessi molto diversi\", spiega la chief commercial officer di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno.\r

\r

Le spedizioni inaugurali Explore & Restore nel 2024 permetteranno agli ospiti di sperimentare il ricco arazzo delle tradizioni del benessere in tutto il mondo, tra cui: Panama City, Panama - Acapulco, Messico - dal 27 marzo al 2 aprile; Nassau, Bahamas - New York, Stati Uniti, con una sessione con il dottor Deepak Chopra, dal 10 al 15 maggio; da New York, Stati Uniti, a Halifax, Canada, inclusa una sessione con il dottor Chopra, dal 15 al 21 maggio; Palermo, Italia - Pireo, Grecia, dal 28 agosto al 5 settembre; da Philipsburg, Saint Maarten a Bridgetown, Barbados, dal 16 al 22 ottobre; da Maputo, Mozambico a Città del Capo, Sudafrica, dal 6 al 13 novembre\r

\r

","post_title":"Swan Hellenic e Chopra lanciano le crociere rigenerative Explore & Restore","post_date":"2023-11-09T10:24:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699525479000]}]}}