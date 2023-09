Rcl annuncia la nuova Hideaway Beach adults only sull’isola Perfect Day. Aprirà a gennaio 2025 Si chiamerà Hideaway Beach e sarà la nuova spiaggia adults-only dell’isola privata Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. La novità Royal Caribbean International verrà inaugurata il prossimo gennaio, in concomitanza con il debutto della Icon of the Seas. Offrirà un’esperienza che durerà un’intera giornata, caratterizzata da spiaggia, due piscine, 20 cabanas, sette bar all’aperto, punti di ristoro, musica dal vivo e molto altro ancora. Le prenotazioni sono già aperte. “L’Hideaway Beach rappresenta un’atmosfera e un’esperienza completamente inedita per i vacanzieri che sbarcheranno a Perfect Day at CocoCay – spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley -. Tutto, dalla posizione nascosta alla spiaggia, incluse le piscine esclusive e le cabine private, è stato pensato per gli adulti che vogliono una giornata unicamente per loro”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Hideaway Beach e sarà la nuova spiaggia adults-only dell'isola privata Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. La novità Royal Caribbean International verrà inaugurata il prossimo gennaio, in concomitanza con il debutto della Icon of the Seas. Offrirà un'esperienza che durerà un’intera giornata, caratterizzata da spiaggia, due piscine, 20 cabanas, sette bar all'aperto, punti di ristoro, musica dal vivo e molto altro ancora. Le prenotazioni sono già aperte. "L'Hideaway Beach rappresenta un'atmosfera e un'esperienza completamente inedita per i vacanzieri che sbarcheranno a Perfect Day at CocoCay - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley -. Tutto, dalla posizione nascosta alla spiaggia, incluse le piscine esclusive e le cabine private, è stato pensato per gli adulti che vogliono una giornata unicamente per loro". [post_title] => Rcl annuncia la nuova Hideaway Beach adults only sull'isola Perfect Day. Aprirà a gennaio 2025 [post_date] => 2023-09-15T11:40:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694778022000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è da aspettare ancora qualche tempo, la dodicesima edizione dell'Usali sarà pubblicata nel 2025, ma già cominciano a trapelare i primi dettagli sul nuovo documento che guiderà le pratiche contabili dell'industria alberghiera a livello internazionale, lo Uniform system of accounts for the lodging industry. Le modifiche periodiche si rendono necessarie per adeguare gli standard alle nuove pratiche di business e all'evoluzione tecnologica. E questa volta le novità riguarderanno in particolare l'inclusioni di criteri legati ai principi esg (environmental, social e governance). La sezione dedicata alla "pianificazione utenze" (Utilities schedule, in inglese) cambierà infatti denominazione, diventando "pianificazione energia, acqua e rifiuti" (Energy, water, and waste (Eww) schedule). Includerà nuove categoria di spesa al fine di tracciare le uscite per l'energia, l'acqua, la gestione degli scarichi e dei rifiuti, nonché i contratti di servizio. Ma conterrà anche una raccomandazione per l'indicazione delle emissioni nocive e le statistiche relative. La nuova sezione Eww è stata pensata per venire incontro alle aspettative crescenti di ospiti, investitori e compagnie in tema di reportistica esg, spiega in un blog Robert Mandelbaum, membreo del Global Finance Comitee (Gfc) e director of research information services di Cbre Hotels Research. Tra gli altri cambiamenti in arrivo, da segnalare l'ampliamento ulteriore delle definizioni dedicate alle categorie tariffarie utilizzate per segmentare i ricavi camera, nonché l'introduzione di una scheda opzionale per la pianificazione del channel mix. Le novità sono state pensate per migliorare la capacità del documento di tenere conto dei costi legati ai servizi e alle amenities offerte ai membri dei programmi fedeltà. Una serie di aggiornamenti saranno inoltre introdotti nelle sezioni bilancio, per riflettere le più recenti normative in tema di affitti e in generale tutti i cambiamenti legislativi intercorsi rispetto all'edizione precedente. Infime saranno aggiunte ulteriori voci di spesa dedicate alle divisioni sales and marketing, per includere le nuove strategie digitali implementate dagli hotel per la propria promozione. [post_title] => Usali: cambia il modo di fare i conti degli hotel. Più spazio all'esg e alla segmentazione camere [post_date] => 2023-09-15T11:29:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694777386000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà organizzato un grande evento beach party alla Spezia il prossimo 22 settembre per le presentazione delle nuove camere all'Nh Hotel. Il gruppo ha decisamente puntato sulla struttura spezzina, protagonista di un restyling delle camere partito nello scorso dicembre. L'obiettivo è rafforzare l'offerta e l'accoglienza nella città ligure. L'hotel della Spezia è il quarto in Liguria per Nh, insieme alle due strutture di Genova e a quella di Savona, per complessive 500 camere. Le stanze sono state completamente ridisegnate. In occasione dell'evento saranno presentate anche le due nuove suite, mentre le altre sei saranno pronte nei prossimi mesi. [post_title] => Nh Hotels: la struttura della Spezia rinnova radicalmente le sue 110 camere [post_date] => 2023-09-15T10:01:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694772094000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452194 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Mini-wave ed è la nuova campagna promozionale Rcl in corso fino alla fine di settembre, che garantisce ai passeggeri una serie di incentivi su selezionate crociere in partenza nelle prossime settimane. Tra questi, il 30% di sconto, tariffe a partire da 99 euro per i bambini e risparmi fino a 650 euro. Il tutto supportato da una strategia di pricing particolarmente aggressiva, con itinerari in vendita a far base da 799 euro a persona. "Nello stesso periodo, per i nostri agenti di viaggio italiani - racconta racconta il general manager Emea region di Rcl, Gianni Rotondo -, abbiamo lanciato un'altra nuova iniziativa denominata Club Royal University: una serie di sei webinar in cui gli adv potranno conoscere più approfonditamente i nostri prodotti. Continueremo inoltre con le nostre presentazioni live e online dedicate alle agenzie tricolori, mentre stiamo pianificando il replay del Seminar at Seas: la crociera pensata per gli agenti mai saliti a bordo di una nave, che quest’anno ha coinvolto con grande successo ben 400 adv dell’area Emea sulla Symphony of the Seas, inclusi molti italiani». [post_title] => Rcl lancia le promozioni Mini-wave per le crociere autunnali [post_date] => 2023-09-15T09:35:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694770541000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visite e laboratori ludico-didattici al Museo Archeologico del Finale, esperienze nell’entroterra a contatto con la natura e gli animali, snorkeling sul Sentiero Blu, esplorazione dei dintorni, dalle Grotte di Toirano all’Acquario di Genova: sono solo alcune delle proposte raccontate nel nuovo episodio della web serie di promozione turistica “The Perfect Place”, da oggi online sui canali Visit Finale Ligure. Protagonista del reality promozionale, in una caccia al tesoro attraverso il territorio, è la famiglia Buhlmann, proveniente da Kiel. Nella loro vacanza di quattro giorni a Finale Ligure, pernottando al Villaggio di GiuEle, sono tante le proposte a misura di bambino che la famiglia Buhlmann ha potuto sperimentare, a partire dalla visita al Museo Archeologico del Finale, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, con i laboratori didattici sulla pittura rupestre e sul mestiere dell’archeologo, per toccare con mano la storia di questo territorio, che affonda le sue radici 350.000 anni fa, fino all’esperienza outdoor insieme agli asinelli nel Parco Natura AsinOlla, nell’entroterra di Pietra Ligure, all’arrampicata in palestra indoor e allo snorkeling lungo il Sentiero Blu con i biologi marini di Salto nel Blu, alla scoperta dei fondali e della loro biodiversità. Per terminare con la visita all’Acquario di Genova, seguita da un pranzo al ristorante Il Genovese, per sperimentare la più tradizionale cucina ligure. Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici. Dopo le puntate dedicate all’Outdoor Training e al Family, il terzo e ultimo episodio, a tema Slow, in uscita a fine ottobre, porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local. La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity. [post_title] => Finale Ligure, i turisti protagonisti del nuovo episodio della web serie The Perfect Place [post_date] => 2023-09-14T13:19:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694697594000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Miami è una destinazione da scoprire e riscoprire, un’area ricca di natura, di paesaggi meravigliosi e di tante sfaccettature culturali e artistiche. Una terra dove vivono popoli diversi fondendo le loro identità e un luogo fortemente innovativo e legato al business che ospita oltre mille multinazionali e sempre più professionisti, sia per partecipare ad eventi mice che per dedicarsi a momenti bleisure. In questi giorni il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha deciso di risvegliare l’attenzione dei turisti, in particolare italiani ed europei, con la campagna Find Your Miami, che mette in luce le caratteristiche della destinazione e «ne racconta il cuore vibrante», come afferma Jennifer Haz, director of communications Europe del Greater Miami Convention & Visitors Bureau. Haz ha raggiunto Milano nel corso di un tour promozionale, sottolineando che «è giunto il momento di raccontare ai nostri ospiti un luogo che, oltre alla sua bellezza naturale e alle sue spiagge, è un hub di cultura con oltre 100 gallerie e musei; un insieme di quartieri dove la bellezza raggiunge le strade con locali, ristoranti, momenti di performing art e dove la cultura europea incontra quella caraibica. Ogni turista potrà scegliere quale vacanza vivere in uno dei suoi 480 alberghi, ricordando che da oggi al 2026 ne verranno costruiti altri 43». Un dato importante perché a Miami si trova un aeroporto internazionale che si attesta al secondo posto per traffico passeggeri negli Stati Uniti, con 169 destinazioni servite: nel 2022 vi sono transitati 50,6 milioni di passeggeri. Per raggiungere Miami dall’Italia è operativo un volo diretto Ita da Roma, mentre da Milano deve ancora riprendere la connessione di American Airlines che si è fermata con la pandemia. «Ci stiamo impegnando affinché vengano ripristinati i voli diretti. - prosegue Haz -. Oggi, oltre che da Roma, si può raggiungere Miami con il volo in partenza da Francoforte, oppure dal Jfk di New York. Sono anche disponibili connessioni attraverso i principali hub europei, come Londra, Parigi, Zurigo con le rispettive compagnie di bandiera. Infine dall’estate 2024 si potrà arrivare a Miami anche con Condor Airlines da Francoforte. Da Miami sarà poi facile raggiungere tutta la Florida con la nuovissima Brightline: un intercity rail che connette Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando e Tampa con 16 corse al giorno. Nato con un investimento privato di oltre 5 miliardi di dollari, è oggi il mezzo più veloce, ecologico e pratico disponibile. Una linea progettata per potenziare il network del trasporto pubblico». [gallery ids="452131,452132,452133"] [post_title] => Alla scoperta di Miami, terra dalle sfaccettature sorprendenti da percorrere sulla Brightline [post_date] => 2023-09-14T12:03:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694693013000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da 30 anni Azemar vende l’oceano Indiano a 360 gradi: destinazioni che il to ha proposto quest’anno distribuendo la sua elegante Travel Collection 2023/24 al suo unico canale di vendita: le agenzie di viaggio, in Italia e nel Canton Ticino. Gli agenti, grazie alla formazione continua realizzata con i roadshow e con i fam trip possono incontrare la realtà di Azemar, fatta di un’offerta a 5 stelle e di grande attenzione alle esigenze del cliente e alla sostenibilità. «Portiamo i nostri ospiti alla scoperta delle Maldive, dello Sri Lanka, di Zanzibar e della Tanzania, di Mauritius, delle Seychelles, di Dubai e di tutti gli Emirati Arabi - spiega Loris Giusti, key account del to -. Oggi i nostri ospiti amano sperimentare i servizi e le experience offerte dalle strutture e prediligono i viaggi combinati, anche per la luna di miele: noi creiamo delle esperienze su misura tra città, safari e mare". Ampia dunque la scelta di prodotto, che comprende pure una serie di resort di proprietà esclusiva. "La nostra The Cocoon Collection comprende The Cocoon Maldives, il primo design hotel alle Maldive con l’arredamento by Lago Design - aggiunge Giusti -. C'è poi lo You & Me Maldives, un resort adults-only che ospita il famoso Underwater Restaurant H2o, il primo ristorante stellato alle Maldive dove il menu è firmato dallo chef due stelle Michelin Andrea Berton. A Zanzibar ci sono il Gold Zanzibar, che si trova nella spettacolare spiaggia di Kendwa, e il The Island Pongwe, l’isola nell’isola, con sole cinque camere. In Sri Lanka, si aggiunge inoltre il boutique hotel Aditya Resort, la cui spa Ayurveda è una delle 25 spa più belle di tutto il sud-est asiatico. Lo scorso 1° settembre 2023 ha infine aperto il Joy Island: l’isola della gioia è la nostra ultima novità, la terza struttura Cocoon Collection alle Maldive aperta a coppie, famiglie e single. Abbiamo già tantissime richieste per il periodo invernale e anche per il 2024, perché gli ospiti programmano da un anno all’altro i loro viaggi e noi offriamo esperienze davvero indimenticabili, come le nuovissime attività di watersport del Siyam World». [gallery ids="452139,452140,452142,452141,452143,452138"] [post_title] => Azemar: un oceano Indiano a 5 stelle da scoprire con The Cocoon Collection [post_date] => 2023-09-14T11:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694689593000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo 16 settembre torna il festival organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers. E Club del Sole sarà ancora una volta l'hospitality partner dell'evento. L'edizione 2023 del Kalemana Experience Festival si terrà presso il Dolcevita di Punta Marina (Ravenna), il beach club dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family. “Questo festival rappresenta il perfetto connubio tra il benessere del corpo e della mente e abbraccia la nostra filosofia di una vacanza che sa rigenerare, offrendo sensazioni positive di tranquillità e relax – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole -. Accogliere questo tipo di eventi si inserisce appieno nel nostro modo di vedere la nuova vacanza all’aria aperta, come esperienza che pone l’essere umano al centro, e dove la natura è l’elemento che moltiplica il comfort”. Tra i nomi coinvolti, oltre a Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, ci saranno anche in questa edizione Paola Maugeri, conduttrice tv e radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e sportiva, e la cantautrice Marianne Mirage. [post_title] => Club del Sole hospitality partner del festival yoga Kalemana a Punta Marina di Ravenna [post_date] => 2023-09-14T10:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694688063000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "La Croazia ha ottenuto un ottimo risultato nei primi otto mesi del 2023, ma la stagione da noi non si è ancora conclusa": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, fotografa questo scorcio di anno che complessivamente è valso alla destinazione "16,2 milioni di arrivi e 88,5 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento rispettivamente dell'8% e del 2%, dati con cui abbiamo raggiunto i risultati pre-pandemia". Quanto al mercato ai visitatori italiani, "sempre nei primi otto mesi hanno realizzato in totale 838.166 arrivi, il 4% in più sul 2022 e 3.721.409 di pernottamenti, l'1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dai turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria". Anche quest'anno l'Ente ha previsto numerose iniziative per confrontarsi con il trade italiano: "Nel mese di novembre saremo presenti ai Travel Open Day organizzati da Travel Quotidiano nelle città di Bari, Padova e Verona. Mentre il prossimo ottobre sarà la volta di Rimini: in fiera - al padiglione C1, stand 136-206 - saranno presenti come co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice". [post_title] => Croazia, Vukelic: «Tornati ai numeri pre-pandemia, ma la stagione non è ancora conclusa» [post_date] => 2023-09-14T10:40:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694688047000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rcl annuncia la nuova hideaway beach adults only sullisola perfect day aprira a gennaio 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":122,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1442,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Hideaway Beach e sarà la nuova spiaggia adults-only dell'isola privata Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. La novità Royal Caribbean International verrà inaugurata il prossimo gennaio, in concomitanza con il debutto della Icon of the Seas. Offrirà un'esperienza che durerà un’intera giornata, caratterizzata da spiaggia, due piscine, 20 cabanas, sette bar all'aperto, punti di ristoro, musica dal vivo e molto altro ancora. Le prenotazioni sono già aperte.\r

\r

\"L'Hideaway Beach rappresenta un'atmosfera e un'esperienza completamente inedita per i vacanzieri che sbarcheranno a Perfect Day at CocoCay - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley -. Tutto, dalla posizione nascosta alla spiaggia, incluse le piscine esclusive e le cabine private, è stato pensato per gli adulti che vogliono una giornata unicamente per loro\".","post_title":"Rcl annuncia la nuova Hideaway Beach adults only sull'isola Perfect Day. Aprirà a gennaio 2025","post_date":"2023-09-15T11:40:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694778022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è da aspettare ancora qualche tempo, la dodicesima edizione dell'Usali sarà pubblicata nel 2025, ma già cominciano a trapelare i primi dettagli sul nuovo documento che guiderà le pratiche contabili dell'industria alberghiera a livello internazionale, lo Uniform system of accounts for the lodging industry. Le modifiche periodiche si rendono necessarie per adeguare gli standard alle nuove pratiche di business e all'evoluzione tecnologica. E questa volta le novità riguarderanno in particolare l'inclusioni di criteri legati ai principi esg (environmental, social e governance).\r

\r

La sezione dedicata alla \"pianificazione utenze\" (Utilities schedule, in inglese) cambierà infatti denominazione, diventando \"pianificazione energia, acqua e rifiuti\" (Energy, water, and waste (Eww) schedule). Includerà nuove categoria di spesa al fine di tracciare le uscite per l'energia, l'acqua, la gestione degli scarichi e dei rifiuti, nonché i contratti di servizio. Ma conterrà anche una raccomandazione per l'indicazione delle emissioni nocive e le statistiche relative.\r

\r

La nuova sezione Eww è stata pensata per venire incontro alle aspettative crescenti di ospiti, investitori e compagnie in tema di reportistica esg, spiega in un blog Robert Mandelbaum, membreo del Global Finance Comitee (Gfc) e director of research information services di Cbre Hotels Research.\r

\r

Tra gli altri cambiamenti in arrivo, da segnalare l'ampliamento ulteriore delle definizioni dedicate alle categorie tariffarie utilizzate per segmentare i ricavi camera, nonché l'introduzione di una scheda opzionale per la pianificazione del channel mix. Le novità sono state pensate per migliorare la capacità del documento di tenere conto dei costi legati ai servizi e alle amenities offerte ai membri dei programmi fedeltà. Una serie di aggiornamenti saranno inoltre introdotti nelle sezioni bilancio, per riflettere le più recenti normative in tema di affitti e in generale tutti i cambiamenti legislativi intercorsi rispetto all'edizione precedente. Infime saranno aggiunte ulteriori voci di spesa dedicate alle divisioni sales and marketing, per includere le nuove strategie digitali implementate dagli hotel per la propria promozione.","post_title":"Usali: cambia il modo di fare i conti degli hotel. Più spazio all'esg e alla segmentazione camere","post_date":"2023-09-15T11:29:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694777386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà organizzato un grande evento beach party alla Spezia il prossimo 22 settembre per le presentazione delle nuove camere all'Nh Hotel. Il gruppo ha decisamente puntato sulla struttura spezzina, protagonista di un restyling delle camere partito nello scorso dicembre. L'obiettivo è rafforzare l'offerta e l'accoglienza nella città ligure.\r

\r

L'hotel della Spezia è il quarto in Liguria per Nh, insieme alle due strutture di Genova e a quella di Savona, per complessive 500 camere. Le stanze sono state completamente ridisegnate. In occasione dell'evento saranno presentate anche le due nuove suite, mentre le altre sei saranno pronte nei prossimi mesi.","post_title":"Nh Hotels: la struttura della Spezia rinnova radicalmente le sue 110 camere","post_date":"2023-09-15T10:01:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694772094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Mini-wave ed è la nuova campagna promozionale Rcl in corso fino alla fine di settembre, che garantisce ai passeggeri una serie di incentivi su selezionate crociere in partenza nelle prossime settimane. Tra questi, il 30% di sconto, tariffe a partire da 99 euro per i bambini e risparmi fino a 650 euro. Il tutto supportato da una strategia di pricing particolarmente aggressiva, con itinerari in vendita a far base da 799 euro a persona.\r

\r

\"Nello stesso periodo, per i nostri agenti di viaggio italiani - racconta racconta il general manager Emea region di Rcl, Gianni Rotondo -, abbiamo lanciato un'altra nuova iniziativa denominata Club Royal University: una serie di sei webinar in cui gli adv potranno conoscere più approfonditamente i nostri prodotti. Continueremo inoltre con le nostre presentazioni live e online dedicate alle agenzie tricolori, mentre stiamo pianificando il replay del Seminar at Seas: la crociera pensata per gli agenti mai saliti a bordo di una nave, che quest’anno ha coinvolto con grande successo ben 400 adv dell’area Emea sulla Symphony of the Seas, inclusi molti italiani».","post_title":"Rcl lancia le promozioni Mini-wave per le crociere autunnali","post_date":"2023-09-15T09:35:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694770541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visite e laboratori ludico-didattici al Museo Archeologico del Finale, esperienze nell’entroterra a contatto con la natura e gli animali, snorkeling sul Sentiero Blu, esplorazione dei dintorni, dalle Grotte di Toirano all’Acquario di Genova: sono solo alcune delle proposte raccontate nel nuovo episodio della web serie di promozione turistica “The Perfect Place”, da oggi online sui canali Visit Finale Ligure.\r

\r

\r

\r

Protagonista del reality promozionale, in una caccia al tesoro attraverso il territorio, è la famiglia Buhlmann, proveniente da Kiel.\r

\r

Nella loro vacanza di quattro giorni a Finale Ligure, pernottando al Villaggio di GiuEle, sono tante le proposte a misura di bambino che la famiglia Buhlmann ha potuto sperimentare, a partire dalla visita al Museo Archeologico del Finale, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, con i laboratori didattici sulla pittura rupestre e sul mestiere dell’archeologo, per toccare con mano la storia di questo territorio, che affonda le sue radici 350.000 anni fa, fino all’esperienza outdoor insieme agli asinelli nel Parco Natura AsinOlla, nell’entroterra di Pietra Ligure, all’arrampicata in palestra indoor e allo snorkeling lungo il Sentiero Blu con i biologi marini di Salto nel Blu, alla scoperta dei fondali e della loro biodiversità. Per terminare con la visita all’Acquario di Genova, seguita da un pranzo al ristorante Il Genovese, per sperimentare la più tradizionale cucina ligure.\r

\r

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici.\r

\r

Dopo le puntate dedicate all’Outdoor Training e al Family, il terzo e ultimo episodio, a tema Slow, in uscita a fine ottobre, porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local.\r

\r

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.\r

\r

","post_title":"Finale Ligure, i turisti protagonisti del nuovo episodio della web serie The Perfect Place","post_date":"2023-09-14T13:19:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694697594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Miami è una destinazione da scoprire e riscoprire, un’area ricca di natura, di paesaggi meravigliosi e di tante sfaccettature culturali e artistiche. Una terra dove vivono popoli diversi fondendo le loro identità e un luogo fortemente innovativo e legato al business che ospita oltre mille multinazionali e sempre più professionisti, sia per partecipare ad eventi mice che per dedicarsi a momenti bleisure. In questi giorni il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha deciso di risvegliare l’attenzione dei turisti, in particolare italiani ed europei, con la campagna Find Your Miami, che mette in luce le caratteristiche della destinazione e «ne racconta il cuore vibrante», come afferma Jennifer Haz, director of communications Europe del Greater Miami Convention & Visitors Bureau.\r

\r

Haz ha raggiunto Milano nel corso di un tour promozionale, sottolineando che «è giunto il momento di raccontare ai nostri ospiti un luogo che, oltre alla sua bellezza naturale e alle sue spiagge, è un hub di cultura con oltre 100 gallerie e musei; un insieme di quartieri dove la bellezza raggiunge le strade con locali, ristoranti, momenti di performing art e dove la cultura europea incontra quella caraibica. Ogni turista potrà scegliere quale vacanza vivere in uno dei suoi 480 alberghi, ricordando che da oggi al 2026 ne verranno costruiti altri 43».\r

\r

Un dato importante perché a Miami si trova un aeroporto internazionale che si attesta al secondo posto per traffico passeggeri negli Stati Uniti, con 169 destinazioni servite: nel 2022 vi sono transitati 50,6 milioni di passeggeri. Per raggiungere Miami dall’Italia è operativo un volo diretto Ita da Roma, mentre da Milano deve ancora riprendere la connessione di American Airlines che si è fermata con la pandemia. «Ci stiamo impegnando affinché vengano ripristinati i voli diretti. - prosegue Haz -. Oggi, oltre che da Roma, si può raggiungere Miami con il volo in partenza da Francoforte, oppure dal Jfk di New York. Sono anche disponibili connessioni attraverso i principali hub europei, come Londra, Parigi, Zurigo con le rispettive compagnie di bandiera. Infine dall’estate 2024 si potrà arrivare a Miami anche con Condor Airlines da Francoforte. Da Miami sarà poi facile raggiungere tutta la Florida con la nuovissima Brightline: un intercity rail che connette Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando e Tampa con 16 corse al giorno. Nato con un investimento privato di oltre 5 miliardi di dollari, è oggi il mezzo più veloce, ecologico e pratico disponibile. Una linea progettata per potenziare il network del trasporto pubblico».\r

\r

[gallery ids=\"452131,452132,452133\"]","post_title":"Alla scoperta di Miami, terra dalle sfaccettature sorprendenti da percorrere sulla Brightline","post_date":"2023-09-14T12:03:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694693013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da 30 anni Azemar vende l’oceano Indiano a 360 gradi: destinazioni che il to ha proposto quest’anno distribuendo la sua elegante Travel Collection 2023/24 al suo unico canale di vendita: le agenzie di viaggio, in Italia e nel Canton Ticino. Gli agenti, grazie alla formazione continua realizzata con i roadshow e con i fam trip possono incontrare la realtà di Azemar, fatta di un’offerta a 5 stelle e di grande attenzione alle esigenze del cliente e alla sostenibilità.\r

\r

«Portiamo i nostri ospiti alla scoperta delle Maldive, dello Sri Lanka, di Zanzibar e della Tanzania, di Mauritius, delle Seychelles, di Dubai e di tutti gli Emirati Arabi - spiega Loris Giusti, key account del to -. Oggi i nostri ospiti amano sperimentare i servizi e le experience offerte dalle strutture e prediligono i viaggi combinati, anche per la luna di miele: noi creiamo delle esperienze su misura tra città, safari e mare\".\r

\r

Ampia dunque la scelta di prodotto, che comprende pure una serie di resort di proprietà esclusiva. \"La nostra The Cocoon Collection comprende The Cocoon Maldives, il primo design hotel alle Maldive con l’arredamento by Lago Design - aggiunge Giusti -. C'è poi lo You & Me Maldives, un resort adults-only che ospita il famoso Underwater Restaurant H2o, il primo ristorante stellato alle Maldive dove il menu è firmato dallo chef due stelle Michelin Andrea Berton. A Zanzibar ci sono il Gold Zanzibar, che si trova nella spettacolare spiaggia di Kendwa, e il The Island Pongwe, l’isola nell’isola, con sole cinque camere. In Sri Lanka, si aggiunge inoltre il boutique hotel Aditya Resort, la cui spa Ayurveda è una delle 25 spa più belle di tutto il sud-est asiatico. Lo scorso 1° settembre 2023 ha infine aperto il Joy Island: l’isola della gioia è la nostra ultima novità, la terza struttura Cocoon Collection alle Maldive aperta a coppie, famiglie e single. Abbiamo già tantissime richieste per il periodo invernale e anche per il 2024, perché gli ospiti programmano da un anno all’altro i loro viaggi e noi offriamo esperienze davvero indimenticabili, come le nuovissime attività di watersport del Siyam World».\r

\r

[gallery ids=\"452139,452140,452142,452141,452143,452138\"]","post_title":"Azemar: un oceano Indiano a 5 stelle da scoprire con The Cocoon Collection","post_date":"2023-09-14T11:06:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694689593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 16 settembre torna il festival organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers. E Club del Sole sarà ancora una volta l'hospitality partner dell'evento. L'edizione 2023 del Kalemana Experience Festival si terrà presso il Dolcevita di Punta Marina (Ravenna), il beach club dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family.\r

\r

“Questo festival rappresenta il perfetto connubio tra il benessere del corpo e della mente e abbraccia la nostra filosofia di una vacanza che sa rigenerare, offrendo sensazioni positive di tranquillità e relax – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole -. Accogliere questo tipo di eventi si inserisce appieno nel nostro modo di vedere la nuova vacanza all’aria aperta, come esperienza che pone l’essere umano al centro, e dove la natura è l’elemento che moltiplica il comfort”.\r

\r

Tra i nomi coinvolti, oltre a Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, ci saranno anche in questa edizione Paola Maugeri, conduttrice tv e radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e sportiva, e la cantautrice Marianne Mirage.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole hospitality partner del festival yoga Kalemana a Punta Marina di Ravenna","post_date":"2023-09-14T10:41:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694688063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La Croazia ha ottenuto un ottimo risultato nei primi otto mesi del 2023, ma la stagione da noi non si è ancora conclusa\": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, fotografa questo scorcio di anno che complessivamente è valso alla destinazione \"16,2 milioni di arrivi e 88,5 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento rispettivamente dell'8% e del 2%, dati con cui abbiamo raggiunto i risultati pre-pandemia\".\r

\r

Quanto al mercato ai visitatori italiani, \"sempre nei primi otto mesi hanno realizzato in totale 838.166 arrivi, il 4% in più sul 2022 e 3.721.409 di pernottamenti, l'1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dai turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria\".\r

\r

Anche quest'anno l'Ente ha previsto numerose iniziative per confrontarsi con il trade italiano: \"Nel mese di novembre saremo presenti ai Travel Open Day organizzati da Travel Quotidiano nelle città di Bari, Padova e Verona. Mentre il prossimo ottobre sarà la volta di Rimini: in fiera - al padiglione C1, stand 136-206 - saranno presenti come co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice\".","post_title":"Croazia, Vukelic: «Tornati ai numeri pre-pandemia, ma la stagione non è ancora conclusa»","post_date":"2023-09-14T10:40:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694688047000]}]}}