Rcl: a primavera tutta la flotta operativa; in Italia tre navi per l’estate

Si prepara un’estate finalmente con il vento in poppa per Rcl, che già dallo scorso settembre aveva peraltro già rimesso in mare il 64% della propria capacità complessiva: “Da questa primavera, con l’inizio della stagione in Europa e l’arrivo dell’ultima nata in casa Royal, la Wonder of the Seas, avremo il 100% della flotta operativa, pronta ad accogliere i nostri clienti”, racconta il general manager Emea region – international representatives offices di Royal Caribbean International, Gianni Rotondo.

Saranno ben tre, in particolare, le navi della flotta Rcl che faranno base nei porti italiani per la prossima alta stagione. Da Civitavecchia salperanno le due unità più nuove della compagnia: la Wonder of the Seas della classe Oasis offrirà crociere di sette notti in Francia e Spagna, mentre la Odyssey of the Seas segnerà il debutto della classe Quantum Ultra in Italia, con itinerari da sei a 12 notti per Grecia, Turchia e Terrasanta. Novità anche sul fronte adriatico, dove la Brilliance of the Seas partirà per la prima volta da Ravenna per viaggi di sette notti in Grecia, Croazia e Montenegro.

A fronte di uno scenario sicuramente più sereno ma ancora caratterizzato da una certa volatilità, “la nostra attenzione maggiore rimane quella di offrire ai clienti la flessibilità e la serenità di cui hanno bisogno nel programmare la loro vacanza – riprende Rotondo -: non applicheremo quindi penali di cancellazione fino a due mesi prima della partenza e, dopo tale termine, i clienti avranno comunque la possibilità di annullare la loro crociera estiva, fino a 48 ore prima della partenza, ricevendo un voucher in base a quanto prevede il nostro programma Naviga Sereno, utilizzabile entro un anno dalla data di crociera annullata”.

In termini commerciali, la compagnia sta inoltre applicando il 30% di sconto per ogni passeggero. La promozione si aggiunge a una ulteriore riduzione fino a 550 euro a camera, in base alla durata e alla categoria prescelta. “Abbiamo anche pensato ai nostri soci del programma Crown & Anchor, che riceveranno un credito di bordo qualsiasi sia la tipologia di tariffa prenotata – conclude ancora Rotondo -. E non ci siamo certo dimenticati dei clienti che, a seguito dell’annullamento delle crociere precedenti, si ritrovano con un voucher da riscattare: potranno infatti farlo ricevendo un credito di bordo aggiuntivo sulla loro nuova prenotazione”.