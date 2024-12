Protagonisti del Mare e Costa Global Summit: focus sul concetto di ‘Meraviglia’ In occasione della ventinovesima edizione de I Protagonisti del Mare l’evento è stato inserito all’interno del primo Costa Global Summit che si è svolto ieri a Milano. Il summit ha ospitato 1.450 agenzie da tutto il mondo e 150 media. “Aver inserito i Protagonisti del Mare all’interno di un contesto nuovo – spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale Costa Crociere – ci consente di celebrare il 2024 ma anche la nostra partnership duratura con le agenzie”. Le agenzie partner ancora una volta sono state protagoniste della giornata durante la quale il team della compagnia del gruppo Carnival ha presentato novità ed obiettivi. “Il 2024 è stato un anno importante – sottolinea Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales di Costa Crociere (nella foto) – che ha coinvolto settori come la gastronomia a bordo e le esperienze a terra e sulla nave. Tra le novità le Sea destination. Quale momento migliore per celebrare i nostri partner in un contesto unico e straordinario? Questa è per noi l’occasione per dire grazie alle agenzie per aver trasmesso tanto entusiasmo ai clienti”. Al Costa Global Summit la parole d’ordine è stata ‘Meraviglia‘, il file rouge che caratterizzerà tutte le attività della compagnia ed il modo di approcciarsi al cliente. “Il Costa Global Summit – conclude Stefanelli – è il primo evento di questa portata fondamentale per posizionare Costa nel modo che ci auspichiamo. L’obiettivo è dare valore ed arricchire il nostro storytelling. Nello specifico dobbiamo uscire dai binari tradizionali ed elevare il nostro storytelling”. Condividi

