Prosegue la costruzione della seconda nave Swan Hellenic: la Vega è ora in acqua

La Vega, seconda unità della flotta Swan Hellenic, è uscita dal bacino di carenaggio di Helsinki Shipyard. Si tratta della nave gemella della Minerva, varata alla fine dello scorso anno e attualmente impegnata nell’esplorazione dell’Antartide. Anche la terza unità, leggermente più grande, è in produzione dall’estate scorsa presso il cantiere navale finlandese e oggi circa il 50% dei moduli (blocchi) è già pronto. La consegna è prevista per l’inizio del 2023.

Tutte e tre le navi sono progettate per un impatto ambientale minimo e sono costruite in conformità ai più recenti standard in materia di emissioni. A questo proposito, sono già progettate per ospitare le batterie elettriche che consentiranno la navigazione silenziosa. La Vega dispone inoltre di un sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico da 4,6 megawatt con riduzione catalitica selettiva e scafo rinforzato anti-ghiaccio Pc5. Con 113 metri di lunghezza e 10.500 tonnellate di stazza lorda, la nave è stata appositamente disegnata per l’esplorazione dei luoghi più stimolanti e inaccessibili della Terra. L’unità dispone di sistemazioni a 5 stelle per 152 ospiti in 76 cabine e suite, la maggior parte delle quali dotate di grandi balconi. Il team di bordo sarà composto da 120 persone

L’unità include inoltre un laboratorio di spedizione, una biblioteca sulla vita marina e una sala di osservazione per conferenze che saranno tenute dai capi spedizione. Le escursioni giornaliere in Zodiac sono una caratteristica centrale dei programmi, insieme al kayak, al trekking e ad altre attività. I servizi di bordo comprendono poi spa, sauna, palestra, biblioteca, un ristorante panoramico e una club lounge dove sarà servita una cucina world class, oltre a un ponte piscina dotato di bar. La consegna della Vega a Swan Hellenic è prevista per maggio 2022, con la crociera inaugurale di 11 giorni in calendario per il 29 dello stesso mese, da Leith, il porto di Edimburgo, alla volta delle Isole Faroe e delll’Islanda. L’arrivo nella capitale Reykjavík è previsto l’8 giugno.

“Siamo ancora una volta soddisfatti della qualità del lavoro di Helsinki Shipyard – racconta il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -. Nonostante le continue sfide della pandemia, tutti al cantiere navale sono riusciti a rispettare una tabella di marcia molto ambiziosa mantenendo gli standard più alti”.