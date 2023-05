Princess Cruises lancia le crociere Colonial Heritage alla scoperta della storia di Usa e Canada Sono Yorktown (Virginia), insieme a Charleston (Carolina del Sud), Boston (Massachusetts) e Halifax (Canada) le trappe dei nuovi itinerari Colonial Heritage di Princess Cruises. I viaggi, previsti per il 2024, si svolgeranno a bordo della Island Princess. Ma la compagnia sta anche incrementando la propria proposta di crociere in Canada e New England, con le Emerald ed Enchanted Princess, che offriranno agli ospiti la possibilità di ammirare il celebre fenomeno del foliage autunnale e i paesaggi costieri, di conoscere l’interessante storia coloniale e gustare il pesce fresco nei villaggi dell’area. Alcune partenze selezionate prevedono inoltre soste in tre porti della Groenlandia. “Il nuovo programma di crociere e cruisetour in Canada e New England nel 2024 è arricchito dal debutto dei nuovi viaggi estivi Colonial Heritage con visite a Yorktown e crociere in partenza da Boston – spiega John Padgett, presidente di Princess Cruises -. Sappiamo che gli appassionati di storia e gli amanti della cucina di pesce adoreranno questa interessante collezione di nuove crociere, che raccontano la storia americana e canadese”. La stagione 2024 in Canada e New England include 27 partenze totali da Boston, New York, Québec e Ft. Lauderdale, che toccheranno 25 destinazioni per un totale di 11 itinerari, navigando su tre navi da crociera: le Emerald, Enchanted e Island Princess. “Princess si è sempre distinta per essere stata la prima compagnia di crociere a introdurre novità come il Movies Under the Stars e la zona relax The Sanctuary e molto altro – sottolinea una nota Gioco Viaggi, rappresentante di vendita per l’Italia della compagnia -. Oggi con i nuovi itinerari Colonial Heritage ancora una volta conferma un primato”.

