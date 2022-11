Princess Cruises lancia “360: An Extraordinary Experience”, viaggio sensoriale nel Mediterraneo Si chiama “360: An Extraordinary Experience” il nuovo format esperienziale lanciato da Princess Cruises in grado di ‘trasportare’ gli ospiti nei paesi del Mediterraneo, indipendentemente da dove stiano effettivamente navigando. La novità, che coinvolge tutti i sensi con gusti, panorami, suoni, tocchi e profumi propri del Mediterraneo, è disponibile a bordo di Discovery Princess e in arrivo su Enchanted Princess, da fine gennaio. In pratica, i passeggeri prenotati in suite sono invitati a intraprendere un viaggio “a 6 sensi” attraverso i paesaggi di Santorini, Costiera Amalfitana, Barcellona e Provenza. Con una narrazione autentica e sincronizzata, fatta di immagini, musica, profumi, cucina e video mozzafiato, gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta di ingredienti locali, artigiani appassionati e metodi culinari che si rifletteranno in una esperienza gourmet di 6 portate inclusi vini, che rappresentano la storia di ogni destinazione. Con due turni ogni sera, vengono ospitati 20 passeggeri, circondati da pareti a Led in un formato circolare che immerge totalmente gli ospiti nelle destinazioni utilizzando immagini 4K coinvolgenti e realistiche come non mai. Il Mediterraneo è al centro dell’attenzione dove gli ospiti sono attratti dai ricordi di una storyteller che rivive le sue avventurose scoperte fatte in ogni destinazione, mentre il suo diario di viaggio prende vita. Brooke Shields è la voce di Betania, la viaggiatrice che accompagna gli ospiti nel viaggio sensoriale.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “360: An Extraordinary Experience” il nuovo format esperienziale lanciato da Princess Cruises in grado di 'trasportare' gli ospiti nei paesi del Mediterraneo, indipendentemente da dove stiano effettivamente navigando. La novità, che coinvolge tutti i sensi con gusti, panorami, suoni, tocchi e profumi propri del Mediterraneo, è disponibile a bordo di Discovery Princess e in arrivo su Enchanted Princess, da fine gennaio. In pratica, i passeggeri prenotati in suite sono invitati a intraprendere un viaggio “a 6 sensi” attraverso i paesaggi di Santorini, Costiera Amalfitana, Barcellona e Provenza. Con una narrazione autentica e sincronizzata, fatta di immagini, musica, profumi, cucina e video mozzafiato, gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta di ingredienti locali, artigiani appassionati e metodi culinari che si rifletteranno in una esperienza gourmet di 6 portate inclusi vini, che rappresentano la storia di ogni destinazione. Con due turni ogni sera, vengono ospitati 20 passeggeri, circondati da pareti a Led in un formato circolare che immerge totalmente gli ospiti nelle destinazioni utilizzando immagini 4K coinvolgenti e realistiche come non mai. Il Mediterraneo è al centro dell'attenzione dove gli ospiti sono attratti dai ricordi di una storyteller che rivive le sue avventurose scoperte fatte in ogni destinazione, mentre il suo diario di viaggio prende vita. Brooke Shields è la voce di Betania, la viaggiatrice che accompagna gli ospiti nel viaggio sensoriale. [post_title] => Princess Cruises lancia “360: An Extraordinary Experience”, viaggio sensoriale nel Mediterraneo [post_date] => 2022-11-10T12:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668085032000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive: sono queste le destinazioni protagoniste della buona performance di Go Asia, per i tour di Natale e Capodanno a conferma immediata con voli e servizi inclusi. “L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è assolutamente in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023 che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche" afferma Alessandro Alù, product manager di Go Asia. Tra i pacchetti per la Cambogia, Cambogia Classica è un tour completo che parte dalla visita di Phnom Penh con il Palazzo Reale, la pagoda d’argento ed i suoi mercati, continua l’esplorazione di Angkor, il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti, la cittadina coloniale di Battambang e le sue campagne dove osservare la vita contadina e scoprire la Cambogia rurale più vera. Per i viaggi in Vietnam, il Vietnam Classico da Sud a Nord parte dalla scoperta della dinamica Ho Chi Minh City e della vasta area del delta del Mekong, con il caratteristico mercato galleggiante di Cai Rang. Si prosegue in volo per la parte centrale del paese dove si visita l’antica capitale Hué, il sito Cham di My Son, il più importante del paese, la cittadina di Hoi An. Il viaggio culmina con una crociera con pernottamento nella Baia di Halong con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare. [post_title] => Go Asia in allungo sul 2023 grazie alla performance dei tour in Vietnam, Cambogia e Thailandia [post_date] => 2022-11-10T12:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668082669000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022. La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi. Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022 Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto. Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia. Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema. Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi. [post_title] => Le proposte per il Black friday di Costa Crociere [post_date] => 2022-11-09T12:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667997469000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Austrian Airlines scommette sull'estate 2023 con 120 destinazioni e 1.270 frequenze settimanali da Vienna. Durante la prossima stagione estiva la compagnia volerà verso sette nuove destinazioni oltre a quelle già consolidate, con un operativo europeo notevolmente ampliato. "L'ingresso di quattro nuovi aeromobili A320neo sarà visibile nell'operativo dei voli estivi - sottolinea Michael Trestl, cco di Austrian Airlines -. Più aeromobili rendono possibili più destinazioni. Abbiamo 'approfittato' della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo. Con la massima determinazione, stiamo espandendo in modo significativo il nostro traffico point-to-point per l'estate 2023". Debuttano nella programmazione estiva le destinazioni di Porto, Marsiglia, Billund e Tivat: tutte saranno operate fino a tre volte alla settimana con partenza da Vienna. In Italia, torna nell'operativo annuale Palermo, precedentemente offerta su base stagionale. Verrà inoltre riproposta la rotta per Vilnius, che faceva già parte del network prima della pandemia. Sia il capoluogo siciliano sia la città estone saranno operate tre volte a settimana. Inoltre, i voli per Tromsø decolleranno una volta alla settimana tra giugno e agosto. Oltre a un totale di 43 destinazioni e quasi 300 voli settimanali verso il Mediterraneo, la rete a lungo raggio offre molto. Los Angeles, ad esempio, sarà nuovamente presente nel programma di rotte di Austrian con voli non-stop da Vienna. [post_title] => L'estate di Austrian Airlines conta 7 new entry: ritorna Palermo, con tre voli settimanali [post_date] => 2022-11-09T11:15:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667992557000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In qualsiasi destinazione si troveranno in vacanza - Mediterraneo, Caraibi, Emirati Arabi Uniti, Sud America o crociere transatlantiche – gli ospiti di Costa Crociere non si perderanno neanche un minuto delle partite dei prossimi Mondiali di calcio. Le navi della compagnia trasmetteranno infatti in diretta i match sul canale di bordo Sport 24 anche in piena navigazione, grazie al collegamento via satellite con un'ampia copertura tra i due emisferi (settentrionale e meridionale). Le partite saranno disponibili gratuitamente sia sui maxi schermi delle aree pubbliche delle navi, sia sui televisori in cabina. L’ammiraglia Toscana trasmetterà le prime partite dal Mediterraneo occidentale sino a fine novembre, quando farà rotta a Dubai, con una crociera di 20 giorni. Le partite finali saranno disponibili nel corso della prima delle crociere invernali di una settimana che visiteranno Emirati Arabi e Oman, con scali lunghi a Dubai, Abu Dhabi e Muscat. La Smeralda visiterà ogni settimana Italia, Francia e Spagna durante l’intero periodo dei Mondiali, mentre la Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, dirette in Grecia, Croazia e Montenegro, con partenza da Bari e Trieste. La Fascinosa sarà impegnata in una crociera di dieci giorni a Lisbona, una di 11 giorni in Marocco e una minicrociera nel Mediterraneo. La Pacifica offrirà minicrociere nel Mediterraneo. Dopo di che, a inizio dicembre, entrambe le navi si sposteranno dall’Europa ai Caraibi, con crociere transatlantiche di 14 e 16 giorni, che permetteranno di visitare due continenti in una sola vacanza. La Favolosa, la Fortuna e la Firenze partiranno dall’Italia, il 18, 20 e 28 novembre, per raggiungere il Brasile e l’Argentina, dove rimarranno posizionate per tutto l’inverno, compreso anche il periodo delle finali del Mondiale, tramesse sempre su Sport 24. [post_title] => Sulle navi Costa tutte le partite dei Mondiali del Qatar [post_date] => 2022-11-07T10:06:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667815564000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ”Il turismo si sta evolvendo in una direzione utile per questa società e l’ambiente?” Questa la domanda che gli operatori del settore e gli stessi fruitori si stanno ponendo al termine di un biennio di pandemia che ha cambiato i nostri equilibri di vita e anche l’esperienza della vacanza. “Keep wellness, live better”, letteralmente “Mantieni il benessere, vivi meglio”, è la nuova filosofia di viaggio che Paola Rizzitelli, wellness economy strategy consultant e founder del brand Sinergie per il Benessere, propone agli operatori nel testo il Turismo Evoluto ed Evolutivo - Strategie per co-creare benessere collettivo (156 pagine, 14,50 euro), prodotto editoriale curato da Bookness e strumento di divulgazione dei nuovi trend della wellness destination. L’obiettivo è un nuovo turismo che sia educativo, per co-creare, attraverso l’esperienza consapevole, una vacanza che produca benessere, inteso come ”ricerca proattiva di comportamenti e stili di vita, di scelte finalizzate al raggiungimento di una salute olistica”, in una visione multidimensionale a 360 gradi: benessere sociale, spirituale, ambientale, fisico e mentale. Si sposa così il concetto usato dalla wellness economy, ovvero l’economia del benessere, come teorizzato dal Global wellness institute (Gwi). Nel volume, Paola Rizzitelli illustra quindi al lettore e agli stakeholders di settore non solo un ragionamento, ma l’evidenza, nei fatti, della necessità di un turismo che non solo è evoluto, ma anche evolutivo, Già autrice del manuale il Marketing del Benessere - Il cambiamento necessario per una nuova economia, nel testo Paola Rizzitelli rileva come nel tempo il concetto di benessere in vacanza sia cambiato: non più inteso solo come spa e centri termali, propone un’ulteriore evoluzione del turismo del benessere, definito dal Gwi come il “viaggio associato alla ricerca di mantenimento e miglioramento del proprio benessere personale”. E il report The global wellness economy: looking beyond Covid prevede una crescita di tale domanda del 21% entro il 2025. «Siamo a un punto di svolta, il turismo ha raggiunto l’età della maturità. È un doppio impegno fornire strumenti di marketing e branding e sensibilizzare le coscienze verso una concreta nuova forma di economia del benessere attraverso il turismo educativo ed evolutivo - spiega Paola Rizzitelli -. Il grande ruolo del turismo pertanto è anche quello di portare, chi lo vorrà, verso abitudini migliori che potranno creare destini migliori. Il turismo può aprire alla consapevolezza e ad azioni concretamente volte al benessere, giorno dopo giorno. In un futuro non lontano potremo parlare di vacanza anche come esperienza educativa per una vita migliore e come importante strumento di benessere per viaggiatori consapevoli”. [post_title] => Paola Rizzitelli racconta il turismo evolutivo verso un nuovo modello di benessere in vacanza [post_date] => 2022-11-04T11:58:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667563095000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un estate in forte ripresa la Corsica punta a rafforzare i rapporti con il mercato italiano, in particolare gli operatori e le agenzie di viaggio. «La stagione è stata buona – commenta Angèle Bastiani, presidente dell’Agenzia del Turismo della Corsica – L’Italia è sempre il primo mercato straniero in Corsica e vogliamo migliorare i rapporti con i turisti italiani ai quali ci legano molte affinità». Anche in Francia i risultati sono stati positivi: la clientela europea e quella proveniente dagli Usa è tornata ed ha scelto di visitare un po’ tutte le regioni, dall’interno fino alla costa e al sud. «Il mercato italiano è molto dinamico – sottolinea Frederic Meyer, direttore Italia, Grecia e Svizzera per Atout France -. Moltissimi professionisti italiani hanno lavorato con noi in occasione degli eventi formativi ed hanno contribuito alla promozione della destinazione. Numerose agenzie hanno partecipato al programma formazione France Expert». Anche per il 2023 la Corsica ha in programma una campagna promozionale a 360 gradi. E naturalmente continueranno anche i progetti legati alla formazione per supportare gli operatori specializzati che amano la Corsica. «L’Isola è un destinazione verde e sostenibile – aggiunge Bastiani – ideale per vacanze slow. Nel 2023 rafforzeremo la collaborazione con Atout France sul mercato Italia. Il nostro progetto accompagnerà i professionisti online e offline per far capire i nuovi obiettivi. Siamo convinti che occorra una presenza continua per supportare il trade, che inviteremo in Corsica per toccare con mano tutti i punti di forza e le caratteristiche della destinazione». [post_title] => Corsica, promozione e formazione per rafforzare i rapporti con il trade [post_date] => 2022-11-04T11:55:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667562947000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433533 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 'Experience Abu Dhabi. Trova il tuo ritmo': è questo il filo conduttore della nuova campagna varata dal Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi). Campagna che presenta una varietà di esperienze che ispirano, emozionano e ristorano, invitando il mondo a visitare l’Emirato e a vivere momenti indimenticabili, in tutta libertà e al proprio ritmo. "Experience Abu Dhabi - spiega una nota di Dct Abu Dhabi - mostra le connessioni tra la ricchezza del patrimonio culturale e le esperienze emozionanti che si possono sperimentare. Yas Island accoglie il mondo con parchi a tema e attrazioni sul lungomare per tutto l'anno, con eventi e intrattenimenti per famiglie e per tutte le età. A soli 15 minuti di distanza, Saadiyat Island si contraddistingue per una cultura vibrante e per l'architettura indimenticabile del Louvre Abu Dhabi, fonte di ispirazione senza tempo". Situato nel cuore dell'isola, il Distretto Culturale di Saadiyat ospita eventi comunitari e mostre al Manarat Al Saadiyat, insieme al Berklee Abu Dhabi, il più importante istituto di musica contemporanea e arti dello spettacolo. Il quartiere è anche la futura sede del Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, del Guggenheim Abu Dhabi, del Museo Nazionale Zayed e dell'arte immersiva del teamLab Phenomena Abu Dhabi. Nelle vicinanze, a Mamsha Al Saadiyat, le spiagge incontaminate e il lungomare sono fiancheggiati da cafè e punti di ristoro, da vivere davanti a un tramonto mozzafiato. A poco più di un'ora da queste straordinarie esperienze sull'isola, Experience Abu Dhabi invita i visitatori ad accendere la propria curiosità visitando i siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco di Al Ain, a vivere l'avventura e la tranquillità tra le dune del deserto e ad abbracciare l'affascinante passato di Abu Dhabi con musei iconici e antichi forti. [post_title] => Abu Dhabi vara la nuova campagna che valorizza "esperienze emozionanti" [post_date] => 2022-11-04T11:52:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667562734000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433492" align="alignleft" width="300"] Roberto Pannozzo[/caption] Il tour operator di casa Msc, Going, ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo a incoming director della nuova divisione Going2Italy. Coordinerà un team di sales manager, travel designer e specialisti di prodotto. La notizia era stata già anticipata in occasione della fiera di Rimini, quando il chief commercial & operations officer dell’operatore, Maurizio Casabianca, aveva rivelato l'imminente avvio della linea incoming. Pannozzo ha maturato qualificate esperienze specifiche nel settore, avendo lavorato per primari operatori incoming come Jumbo Tours e Destination Italia. E' laureato in lingue e diplomato al master del Ciset di Venezia. «La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy – argomenta lo stesso Pannozzo -. Inizialmente ci focalizzeremo sui mercati di Europa, Stati Uniti e Sud America. Determinante sarà poi la sinergia con il programma di internazionalizzazione interna e con il gruppo Msc». In concomitanza con il lancio di Going2Italy, parte anche il recruiting per le figure professionali che andranno a comporre il dipartimento negli uffici di Milano e di Roma. I profili richiesti devono avere una specifica esperienza in posizioni analoghe ed essere pronti a rispondere alla sfida dell’internazionalità. Nella programmazione ampio spazio verrà in particolare riservato alle experiences private, come visite individuali di collezioni d’arte con guide d’eccezione e tour inediti. Sul profilo Linkedin di Going la job description del reclutamento [post_title] => Going2Italy ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo come incoming director [post_date] => 2022-11-04T09:43:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667554999000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "princess cruises lancia 360 an extraordinary experience viaggio sensoriale nel mediterraneo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1186,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “360: An Extraordinary Experience” il nuovo format esperienziale lanciato da Princess Cruises in grado di 'trasportare' gli ospiti nei paesi del Mediterraneo, indipendentemente da dove stiano effettivamente navigando. La novità, che coinvolge tutti i sensi con gusti, panorami, suoni, tocchi e profumi propri del Mediterraneo, è disponibile a bordo di Discovery Princess e in arrivo su Enchanted Princess, da fine gennaio. \r

In pratica, i passeggeri prenotati in suite sono invitati a intraprendere un viaggio “a 6 sensi” attraverso i paesaggi di Santorini, Costiera Amalfitana, Barcellona e Provenza. Con una narrazione autentica e sincronizzata, fatta di immagini, musica, profumi, cucina e video mozzafiato, gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta di ingredienti locali, artigiani appassionati e metodi culinari che si rifletteranno in una esperienza gourmet di 6 portate inclusi vini, che rappresentano la storia di ogni destinazione.\r

Con due turni ogni sera, vengono ospitati 20 passeggeri, circondati da pareti a Led in un formato circolare che immerge totalmente gli ospiti nelle destinazioni utilizzando immagini 4K coinvolgenti e realistiche come non mai. Il Mediterraneo è al centro dell'attenzione dove gli ospiti sono attratti dai ricordi di una storyteller che rivive le sue avventurose scoperte fatte in ogni destinazione, mentre il suo diario di viaggio prende vita.\r

Brooke Shields è la voce di Betania, la viaggiatrice che accompagna gli ospiti nel viaggio sensoriale.","post_title":"Princess Cruises lancia “360: An Extraordinary Experience”, viaggio sensoriale nel Mediterraneo","post_date":"2022-11-10T12:57:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668085032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive: sono queste le destinazioni protagoniste della buona performance di Go Asia, per i tour di Natale e Capodanno a conferma immediata con voli e servizi inclusi.\r

\r

“L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è assolutamente in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023 che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche\" afferma Alessandro Alù, product manager di Go Asia.\r

\r

Tra i pacchetti per la Cambogia, Cambogia Classica è un tour completo che parte dalla visita di Phnom Penh con il Palazzo Reale, la pagoda d’argento ed i suoi mercati, continua l’esplorazione di Angkor, il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti, la cittadina coloniale di Battambang e le sue campagne dove osservare la vita contadina e scoprire la Cambogia rurale più vera.\r

\r

Per i viaggi in Vietnam, il Vietnam Classico da Sud a Nord parte dalla scoperta della dinamica Ho Chi Minh City e della vasta area del delta del Mekong, con il caratteristico mercato galleggiante di Cai Rang. Si prosegue in volo per la parte centrale del paese dove si visita l’antica capitale Hué, il sito Cham di My Son, il più importante del paese, la cittadina di Hoi An. Il viaggio culmina con una crociera con pernottamento nella Baia di Halong con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare.","post_title":"Go Asia in allungo sul 2023 grazie alla performance dei tour in Vietnam, Cambogia e Thailandia","post_date":"2022-11-10T12:17:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668082669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022.\r

\r

La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi.\r

\r

Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. \r

\r

Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022\r

\r

Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto.\r

\r

Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi).\r

\r

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia.\r

\r

Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.\r

\r

Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema.\r

\r

Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi.","post_title":"Le proposte per il Black friday di Costa Crociere","post_date":"2022-11-09T12:37:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667997469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines scommette sull'estate 2023 con 120 destinazioni e 1.270 frequenze settimanali da Vienna. Durante la prossima stagione estiva la compagnia volerà verso sette nuove destinazioni oltre a quelle già consolidate, con un operativo europeo notevolmente ampliato.\r

\r

\"L'ingresso di quattro nuovi aeromobili A320neo sarà visibile nell'operativo dei voli estivi - sottolinea Michael Trestl, cco di Austrian Airlines -. Più aeromobili rendono possibili più destinazioni. Abbiamo 'approfittato' della crisi e ci siamo posizionati in modo competitivo. Con la massima determinazione, stiamo espandendo in modo significativo il nostro traffico point-to-point per l'estate 2023\".\r

\r

Debuttano nella programmazione estiva le destinazioni di Porto, Marsiglia, Billund e Tivat: tutte saranno operate fino a tre volte alla settimana con partenza da Vienna. In Italia, torna nell'operativo annuale Palermo, precedentemente offerta su base stagionale. Verrà inoltre riproposta la rotta per Vilnius, che faceva già parte del network prima della pandemia. Sia il capoluogo siciliano sia la città estone saranno operate tre volte a settimana. Inoltre, i voli per Tromsø decolleranno una volta alla settimana tra giugno e agosto.\r

\r

Oltre a un totale di 43 destinazioni e quasi 300 voli settimanali verso il Mediterraneo, la rete a lungo raggio offre molto. Los Angeles, ad esempio, sarà nuovamente presente nel programma di rotte di Austrian con voli non-stop da Vienna.\r

\r

","post_title":"L'estate di Austrian Airlines conta 7 new entry: ritorna Palermo, con tre voli settimanali","post_date":"2022-11-09T11:15:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667992557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In qualsiasi destinazione si troveranno in vacanza - Mediterraneo, Caraibi, Emirati Arabi Uniti, Sud America o crociere transatlantiche – gli ospiti di Costa Crociere non si perderanno neanche un minuto delle partite dei prossimi Mondiali di calcio. Le navi della compagnia trasmetteranno infatti in diretta i match sul canale di bordo Sport 24 anche in piena navigazione, grazie al collegamento via satellite con un'ampia copertura tra i due emisferi (settentrionale e meridionale).\r

\r

Le partite saranno disponibili gratuitamente sia sui maxi schermi delle aree pubbliche delle navi, sia sui televisori in cabina. L’ammiraglia Toscana trasmetterà le prime partite dal Mediterraneo occidentale sino a fine novembre, quando farà rotta a Dubai, con una crociera di 20 giorni. Le partite finali saranno disponibili nel corso della prima delle crociere invernali di una settimana che visiteranno Emirati Arabi e Oman, con scali lunghi a Dubai, Abu Dhabi e Muscat. La Smeralda visiterà ogni settimana Italia, Francia e Spagna durante l’intero periodo dei Mondiali, mentre la Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, dirette in Grecia, Croazia e Montenegro, con partenza da Bari e Trieste.\r

\r

La Fascinosa sarà impegnata in una crociera di dieci giorni a Lisbona, una di 11 giorni in Marocco e una minicrociera nel Mediterraneo. La Pacifica offrirà minicrociere nel Mediterraneo. Dopo di che, a inizio dicembre, entrambe le navi si sposteranno dall’Europa ai Caraibi, con crociere transatlantiche di 14 e 16 giorni, che permetteranno di visitare due continenti in una sola vacanza. La Favolosa, la Fortuna e la Firenze partiranno dall’Italia, il 18, 20 e 28 novembre, per raggiungere il Brasile e l’Argentina, dove rimarranno posizionate per tutto l’inverno, compreso anche il periodo delle finali del Mondiale, tramesse sempre su Sport 24.\r

\r

","post_title":"Sulle navi Costa tutte le partite dei Mondiali del Qatar","post_date":"2022-11-07T10:06:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667815564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"”Il turismo si sta evolvendo in una direzione utile per questa società e l’ambiente?” Questa la domanda che gli operatori del settore e gli stessi fruitori si stanno ponendo al termine di un biennio di pandemia che ha cambiato i nostri equilibri di vita e anche l’esperienza della vacanza. “Keep wellness, live better”, letteralmente “Mantieni il benessere, vivi meglio”, è la nuova filosofia di viaggio che Paola Rizzitelli, wellness economy strategy consultant e founder del brand Sinergie per il Benessere, propone agli operatori nel testo il Turismo Evoluto ed Evolutivo - Strategie per co-creare benessere collettivo (156 pagine, 14,50 euro), prodotto editoriale curato da Bookness e strumento di divulgazione dei nuovi trend della wellness destination.\r

\r

L’obiettivo è un nuovo turismo che sia educativo, per co-creare, attraverso l’esperienza consapevole, una vacanza che produca benessere, inteso come ”ricerca proattiva di comportamenti e stili di vita, di scelte finalizzate al raggiungimento di una salute olistica”, in una visione multidimensionale a 360 gradi: benessere sociale, spirituale, ambientale, fisico e mentale. Si sposa così il concetto usato dalla wellness economy, ovvero l’economia del benessere, come teorizzato dal Global wellness institute (Gwi). Nel volume, Paola Rizzitelli illustra quindi al lettore e agli stakeholders di settore non solo un ragionamento, ma l’evidenza, nei fatti, della necessità di un turismo che non solo è evoluto, ma anche evolutivo,\r

\r

Già autrice del manuale il Marketing del Benessere - Il cambiamento necessario per una nuova economia, nel testo Paola Rizzitelli rileva come nel tempo il concetto di benessere in vacanza sia cambiato: non più inteso solo come spa e centri termali, propone un’ulteriore evoluzione del turismo del benessere, definito dal Gwi come il “viaggio associato alla ricerca di mantenimento e miglioramento del proprio benessere personale”. E il report The global wellness economy: looking beyond Covid prevede una crescita di tale domanda del 21% entro il 2025.\r

\r

«Siamo a un punto di svolta, il turismo ha raggiunto l’età della maturità. È un doppio impegno fornire strumenti di marketing e branding e sensibilizzare le coscienze verso una concreta nuova forma di economia del benessere attraverso il turismo educativo ed evolutivo - spiega Paola Rizzitelli -. Il grande ruolo del turismo pertanto è anche quello di portare, chi lo vorrà, verso abitudini migliori che potranno creare destini migliori. Il turismo può aprire alla consapevolezza e ad azioni concretamente volte al benessere, giorno dopo giorno. In un futuro non lontano potremo parlare di vacanza anche come esperienza educativa per una vita migliore e come importante strumento di benessere per viaggiatori consapevoli”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Paola Rizzitelli racconta il turismo evolutivo verso un nuovo modello di benessere in vacanza","post_date":"2022-11-04T11:58:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667563095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un estate in forte ripresa la Corsica punta a rafforzare i rapporti con il mercato italiano, in particolare gli operatori e le agenzie di viaggio.\r

\r

«La stagione è stata buona – commenta Angèle Bastiani, presidente dell’Agenzia del Turismo della Corsica – L’Italia è sempre il primo mercato straniero in Corsica e vogliamo migliorare i rapporti con i turisti italiani ai quali ci legano molte affinità».\r

\r

Anche in Francia i risultati sono stati positivi: la clientela europea e quella proveniente dagli Usa è tornata ed ha scelto di visitare un po’ tutte le regioni, dall’interno fino alla costa e al sud. \r

\r

«Il mercato italiano è molto dinamico – sottolinea Frederic Meyer, direttore Italia, Grecia e Svizzera per Atout France -. Moltissimi professionisti italiani hanno lavorato con noi in occasione degli eventi formativi ed hanno contribuito alla promozione della destinazione. Numerose agenzie hanno partecipato al programma formazione France Expert».\r

\r

Anche per il 2023 la Corsica ha in programma una campagna promozionale a 360 gradi. E naturalmente continueranno anche i progetti legati alla formazione per supportare gli operatori specializzati che amano la Corsica.\r

\r

«L’Isola è un destinazione verde e sostenibile – aggiunge Bastiani – ideale per vacanze slow. Nel 2023 rafforzeremo la collaborazione con Atout France sul mercato Italia. Il nostro progetto accompagnerà i professionisti online e offline per far capire i nuovi obiettivi. Siamo convinti che occorra una presenza continua per supportare il trade, che inviteremo in Corsica per toccare con mano tutti i punti di forza e le caratteristiche della destinazione».\r

\r

","post_title":"Corsica, promozione e formazione per rafforzare i rapporti con il trade","post_date":"2022-11-04T11:55:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667562947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"'Experience Abu Dhabi. Trova il tuo ritmo': è questo il filo conduttore della nuova campagna varata dal Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi).\r

Campagna che presenta una varietà di esperienze che ispirano, emozionano e ristorano, invitando il mondo a visitare l’Emirato e a vivere momenti indimenticabili, in tutta libertà e al proprio ritmo.\r

\"Experience Abu Dhabi - spiega una nota di Dct Abu Dhabi - mostra le connessioni tra la ricchezza del patrimonio culturale e le esperienze emozionanti che si possono sperimentare. Yas Island accoglie il mondo con parchi a tema e attrazioni sul lungomare per tutto l'anno, con eventi e intrattenimenti per famiglie e per tutte le età. A soli 15 minuti di distanza, Saadiyat Island si contraddistingue per una cultura vibrante e per l'architettura indimenticabile del Louvre Abu Dhabi, fonte di ispirazione senza tempo\".\r

Situato nel cuore dell'isola, il Distretto Culturale di Saadiyat ospita eventi comunitari e mostre al Manarat Al Saadiyat, insieme al Berklee Abu Dhabi, il più importante istituto di musica contemporanea e arti dello spettacolo. Il quartiere è anche la futura sede del Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, del Guggenheim Abu Dhabi, del Museo Nazionale Zayed e dell'arte immersiva del teamLab Phenomena Abu Dhabi. Nelle vicinanze, a Mamsha Al Saadiyat, le spiagge incontaminate e il lungomare sono fiancheggiati da cafè e punti di ristoro, da vivere davanti a un tramonto mozzafiato.\r

\r

A poco più di un'ora da queste straordinarie esperienze sull'isola, Experience Abu Dhabi invita i visitatori ad accendere la propria curiosità visitando i siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco di Al Ain, a vivere l'avventura e la tranquillità tra le dune del deserto e ad abbracciare l'affascinante passato di Abu Dhabi con musei iconici e antichi forti.","post_title":"Abu Dhabi vara la nuova campagna che valorizza \"esperienze emozionanti\"","post_date":"2022-11-04T11:52:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667562734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433492\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Pannozzo[/caption]\r

\r

Il tour operator di casa Msc, Going, ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo a incoming director della nuova divisione Going2Italy. Coordinerà un team di sales manager, travel designer e specialisti di prodotto. La notizia era stata già anticipata in occasione della fiera di Rimini, quando il chief commercial & operations officer dell’operatore, Maurizio Casabianca, aveva rivelato l'imminente avvio della linea incoming.\r

\r

Pannozzo ha maturato qualificate esperienze specifiche nel settore, avendo lavorato per primari operatori incoming come Jumbo Tours e Destination Italia. E' laureato in lingue e diplomato al master del Ciset di Venezia. «La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy – argomenta lo stesso Pannozzo -. Inizialmente ci focalizzeremo sui mercati di Europa, Stati Uniti e Sud America. Determinante sarà poi la sinergia con il programma di internazionalizzazione interna e con il gruppo Msc».\r

\r

In concomitanza con il lancio di Going2Italy, parte anche il recruiting per le figure professionali che andranno a comporre il dipartimento negli uffici di Milano e di Roma. I profili richiesti devono avere una specifica esperienza in posizioni analoghe ed essere pronti a rispondere alla sfida dell’internazionalità. Nella programmazione ampio spazio verrà in particolare riservato alle experiences private, come visite individuali di collezioni d’arte con guide d’eccezione e tour inediti. Sul profilo Linkedin di Going la job description del reclutamento","post_title":"Going2Italy ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo come incoming director","post_date":"2022-11-04T09:43:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667554999000]}]}}