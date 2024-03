Premio sicurezza 2023 a Costa e Aida dalla guardia costiera italiana E’ andato alle flotte di Costa Crociere e Aida Cruises, compagnie battenti bandiera italiana del gruppo Carnival Corporation, il premio della guardia costiera italiana in materia di sicurezza 2023. Il riconoscimento è stato consegnato dal comandante generale ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone a Tommaso Grimaldi, director hsa & dpa di Carnival Maritime, società di gestione marittima delle navi Costa e Aida, in occasione dell’incontro annuale tra armatori italiani e amministrazione di bandiera. Le due compagnie sono state scelte come le più virtuose tra quelle appartenenti all’armamento italiano in base a un algoritmo utilizzato dalla guardia costiera per valutare le performance di sicurezza delle società tricolori. La formula prende in considerazione le valutazioni ottenute dalle navi a seguito delle ispezioni Port state control eseguite nei principali porti internazionali, sulla base dei più importanti accordi sulla sicurezza della navigazione (Paris Mou, Tokyo Mou e Uscg). “Siamo lieti di ricevere questo premio, che testimonia ancora una volta come la sicurezza sia un’assoluta priorità per le nostre navi – commenta Grimaldi -. Ringraziamo la guardia costiera per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per il miglioramento continuo e costante degli standard di sicurezza a bordo delle navi di bandiera italiana e di quelle che approdano nei porti nazionali con bandiere diverse”. Condividi

