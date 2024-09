Parte forte il Gardaland Oktoberfest: boom di presenze nella prima settimana di evento Boom di presenze nel primo weekend di apertura di Gardaland Oktoberfest. Fino al 29 settembre l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera riempie il parco di profumi, sapori e decorazioni speciali. Tra grandi boccali di birra, bretzel giganti, balle di fieno e lunghe tavolate, gli ospiti vivono un vero e proprio viaggio fino in Germania, che coinvolge grandi e piccini con gli show e gli altri eventi in programma per gli spazi del parco. Il tutto grazie all’intrattenimento della Kapuziner Bier Band e alle oltre 40 attrazioni disponibili. Per l’occasione è stata anche organizzata una Beer experience ad hoc: una selezione di birre, tra cui una speciale Heineken Original – Olanda, una lager prodotta esclusivamente per il parco. Non mancano inoltre momenti di animazione speciale: alle street animations e ai meet & greet, che ogni giorno rallegrano i viali di Gardaland, vanno infatti ad aggiungersi nuove esibizioni in pieno stile bavarese: dall’Oktoberfest Folk Trio fino alla Alle Zusammen … prosit, uno spettacolo itinerante che attraversa, insieme ad alcuni dei personaggi più amati dai bambini, tutto il parco per concludere il suo tour con uno show, tutti i giorni alle 13:30 e alle 19 in piazza Jumanji. Per i più piccoli, ogni giorno alle 12 e alle 15, il teatro della Fantasia prende vita con uno spettacolo unico creato appositamente per il festival: il Magische Magie, un viaggio incantato nel mondo della magia, che trasporta gli ospiti nella suggestiva atmosfera della tradizione bavarese.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quindicesima edizione del Salone del camper di Parma ha ufficialmente aperto i battenti nei giorni scorsi. La kermesse, organizzata presso Fiere di Parma, si è nuovamente consolidata come la fiera di riferimento per gli appassionati del turismo all’aria aperta in Italia e la seconda più importante d’Europa in termini di affluenza. Basti pensare che le presenze lo scorso anno sono state di oltre 100mila visitatori registrati. Al Salone di Parma presenziano oltre 330 espositori, 70 dei quali provenienti da 16 paesi diversi, che espongono più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati. Rispetto all’anno precedente, sia il numero degli espositori che l’area espositiva hanno registrato una crescita del 4%, confermando l’interesse sempre più vivo per i veicoli ricreativi e il turismo open-air. Il ministro Santanchè che ha prsenziato all'apertura del salone, ha annunciato l’imminente lancio di un bando da 33 milioni di euro, promosso dal Ministero del Turismo, destinato a finanziare la realizzazione di nuove aree di sosta per camper in tutto il Paese. “Il turismo all’aria aperta – ha dichiarato Santanchè – non è più un semplice svago, ma una vera esperienza di viaggio. Oggi il settore conta su soluzioni moderne come casette mobili e aree attrezzate per camper, grazie anche al lavoro di imprenditori e operatori che hanno contribuito alla sua crescita esponenziale.” [post_title] => Il successo del Salone del camper. Santanchè: «Pronto un bando da 33 milioni» [post_date] => 2024-09-17T11:39:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726573173000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474623 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boom di presenze nel primo weekend di apertura di Gardaland Oktoberfest. Fino al 29 settembre l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera riempie il parco di profumi, sapori e decorazioni speciali. Tra grandi boccali di birra, bretzel giganti, balle di fieno e lunghe tavolate, gli ospiti vivono un vero e proprio viaggio fino in Germania, che coinvolge grandi e piccini con gli show e gli altri eventi in programma per gli spazi del parco. Il tutto grazie all’intrattenimento della Kapuziner Bier Band e alle oltre 40 attrazioni disponibili. Per l’occasione è stata anche organizzata una Beer experience ad hoc: una selezione di birre, tra cui una speciale Heineken Original - Olanda, una lager prodotta esclusivamente per il parco. Non mancano inoltre momenti di animazione speciale: alle street animations e ai meet & greet, che ogni giorno rallegrano i viali di Gardaland, vanno infatti ad aggiungersi nuove esibizioni in pieno stile bavarese: dall’Oktoberfest Folk Trio fino alla Alle Zusammen … prosit, uno spettacolo itinerante che attraversa, insieme ad alcuni dei personaggi più amati dai bambini, tutto il parco per concludere il suo tour con uno show, tutti i giorni alle 13:30 e alle 19 in piazza Jumanji. Per i più piccoli, ogni giorno alle 12 e alle 15, il teatro della Fantasia prende vita con uno spettacolo unico creato appositamente per il festival: il Magische Magie, un viaggio incantato nel mondo della magia, che trasporta gli ospiti nella suggestiva atmosfera della tradizione bavarese. [gallery ids="474625,474626,474627"] [post_title] => Parte forte il Gardaland Oktoberfest: boom di presenze nella prima settimana di evento [post_date] => 2024-09-17T10:41:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726569683000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lerici nel Golfo dei Poeti si colora ed accoglie un'iniziativa molto originale che chiude l'estate. Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici località capofila scelta da Color of Peace, splendido borgo marinaro ligure e "città dell’accoglienza" presenta da giovedì 19 settembre un'opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini. Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28. Marco Nereo Rotelli, "artista della luce”, leggendo il libro "La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani - manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario - ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita" con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto "Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre. La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo come il borgo di Lerici che accoglie ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo in un immenso disegno di luce La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale. Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno" sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l'intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo. [post_title] => “Lerici regala un sogno”, una mostra ed istallazione luminosa per la Giornata della Pace [post_date] => 2024-09-17T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726567755000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Beach Hotel Guraidhoo il primo indirizzo della Maldives Hotel Management, compagnia locale a gestione prevalentemente italiana, che annovera tra i suoi soci fondatori tre rappresentanti della società di rappresentanze turistiche Htms: Marco Innocenti, Emanuele Nasti e Nicola Tamborrino, oltre a Nimad Ibrahim e Birhan Bilen. Situato sull'isola omonima, celebre per la sua autenticità e le vibranti comunità locali, il Beach Hotel Guraidhoo dispone di 35 camere divise in tre tipologie differenti: le comfort room con vista sull’isola, le Sea View con vista sull'oceano Indiano e le Sea view con balcone. Presenti pure un ristorante sul mare di cucina locale maldiviana e internazionale, con piatti preparati con ingredienti freschi e una strizzata d’occhio alla cucina italiana, un centro massaggi situato sul rooftop e una palestra. A completare l'offerta, attività acquatiche ed esperienze culturali. "La nostra visione per l'hotel è quella di offrire agli ospiti un soggiorno autentico e memorabile, che li faccia sentire immersi nella bellezza e nella cultura delle Maldive - sottolineano i promotori italiani del progetto imprenditoriale nato nel 2021 - Guraidhoo, con la sua atmosfera rilassata e la sua vicinanza alla natura, è la destinazione perfetta per coloro che desiderano vivere le Maldive in modo genuino, senza rinunciare al comfort e ai servizi di alta qualità". Il gruppo Maldives Hotel Management prevede presto l’apertura di ulteriori strutture con le medesime caratteristiche nell’arcipelago maldiviano. Prossima inaugurazione sarà in particolare quella del Beach Hotel Dhigurah. [gallery ids="474597,474598,474599,474600,474601,474602,474603,474604,474605"] [post_title] => Aperto il Beach Hotel Guraidhoo: primo indirizzo della Maldives Hotel Management [post_date] => 2024-09-17T10:02:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726567359000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hub.brussels, l'Agenzia Brussellese per l’Accompagnamento dell’Impresa, partecipa a Go International, la fiera dei servizi per l’export in programma al MiCo di Milano il 25 e 26 settembre. Il debutto è successivo all' accordo con Aice, Associazione Italiana Commercio Estero, organizzatrice del salone. Durante la kermesse, i visitatori potranno scoprire i servizi offerti per sostenere le realtà imprenditoriali e associative italiane nella loro espansione verso il mercato belga: supporto nella ricerca di partner commerciali e/o istituzionali, consulenza tecnica in materia legale e normativa, logistica e promozione. Tante anche le opportunità per start-up e scale-up a Bruxelles, focalizzate su innovazione, finanziamenti, clustering e internazionalizzazione. I servizi, gratuiti, sono diversificati in funzione dei settori di riferimento delle aziende e prevedono anche lo sviluppo di business plan personalizzati: da segnalare, in particolare, il “My Welcome Package”, un set di misure agevolate rivolto alle imprese attive nell’ambito delle scienze della vita, delle tecnologie digitali e del cleantech. «Il nostro è un approccio pragmatico e misurabile – dichiara Guglielmo Pisana, rappresentante della Regione di Bruxelles Capitale in Italia - pensato per gli imprenditori in cerca di un salto di qualità per la propria azienda. Siamo anche disponibili a sviluppare progetti pilota, creando connessioni tra attori pubblici e privati nel mondo economico. La partecipazione a Go International ci permetterà di presentare ad un’audience particolarmente ampia il valore aggiunto offerto da Bruxelles: centro strategico nel cuore dell’Europa, garantisce l’accesso diretto ai principali decisori e opinion leader, moltiplicando le opportunità di networking e di lobbying, a vantaggio della crescita, aziendale o associativa”. Allo stand sarà presente anche Ursula Jone Gandini, direttore dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles, visit.brussels: tra le destinazioni leader in Europa nell’ambito del business travel, Bruxelles riscuote un crescente interesse per l’organizzazione di team building, attività di incentivazione, meeting e congressi, con più di 350 location in grado di ospitare ogni tipo di evento, da 10 a 10.000 partecipanti, supportate da un’efficiente rete di servizi collaterali. [post_title] => Hub.brussels partecipa a Go International a Milano, la fiera dei servizi per l’export [post_date] => 2024-09-17T09:25:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726565103000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam Airlines si prepara all'annunciato decollo da Milano Malpensa: la compagnia aerea collegherà infatti l'hub lombardo alla capitale Hanoi dal 1° luglio 2025. L'atteso volo era stato anticipato lo scorso giugno in occasione del roadshow di presentazione dell’offerta turistica del Paese del Sud-est asiatico, che si era svolto proprio a Milano. Sulla rotta verrà impiegato un Boeing 787-9 che opererà tre frequenze alla settimana, ogni martedì, venerdì e sabato: partenza da Malpensa alle 12.30 e arrivo ad Hanoi alle 4.30 (del giorno seguente). Prosegue nel frattempo l'ampliamento della flotta: lo scorso agosto la compagnia ha preso in consegna il suo quinto Boeing 787-10, configurato con 24 posti in Business class e 343 posti in Economy; mentre il mese precedente era stata la volta del primo dei tre A320neo in consegna quest'anno. Attualmente Vietnam Airlines opera con una flotta di quasi 100 aeromobili, tra cui - per il network di lungo raggio - cinque Boeing 787-10, 11 Boeing 787-9 e 14 Airbus A350 nella sua flotta wide-body. [post_title] => Vietnam Airlines: il volo diretto Milano-Hanoi decollerà il 1° luglio 2025 [post_date] => 2024-09-17T09:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726564508000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474573" align="alignleft" width="300"] Francesco Calia[/caption] Francesco Calia è il nuovo head of hospitality Italia di Cushman & Wakefield. Basato presso la sede di via Turati a Milano, affiancherà Alessandro Belli, head of investments del settore hospitality che, con i suoi uffici presso la sede di Roma, è referente del team per il Centro e il Sud Italia. Quello di Calia è un apprezzato ritorno. Dopo aver lasciato la società qualche anno fa, Francesco ha ricoperto ruoli di rilievo tra i quali il profilo di executive director e membro del board of directors, a capo del team hotel in Cbre Italy. Manager con una grande esperienza nel settore, è specializzato in consulenza strategica e transazioni per asset immobiliari nel settore alberghiero e ha gestito operazioni per un valore complessivo superiore a un miliardo e mezzo di euro, collaborando con primari investitori, banche e operatori internazionali come Lvmh, Bain Capital, Pif, Blackstone Group e molti altri. "Crediamo fortemente nel settore alberghiero italiano e riteniamo che possa continuare a dare buoni risultati negli anni a venire, assumendo sempre più un’importanza strategica per i nostri clienti. Il ritorno di Francesco, che una decina di anni fa era già stato nostro collaboratore, rappresenta un passo fondamentale per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato in crescita - commenta Joachim Sandberg, amministratore delegato di Cushman&Wakefield Italia -. Grazie alla vasta esperienza e alla profonda conoscenza del settore, Francesco sarà una risorsa chiave per supportare i nostri clienti nelle loro esigenze di investimento e sviluppo. Il suo ritorno ci permette anche di focalizzare le competenze e le energie di Alessandro Belli sul settore investimenti e su Roma, in cui crediamo e dove vogliamo continuare a crescere. Siamo convinti che il ritorno di Francesco accelererà la crescita e un posizionamento del team tra i leader del settore, con un importante rafforzamento in termini di competenze e presenza geografica”. [post_title] => Francesco Calia nuovo head of hospitality Italia di Cushman & Wakefield [post_date] => 2024-09-16T12:56:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726491378000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'offerta dei collegamenti Italia-Francia di Ita Airways sarà protagonista anche quest'anno all’Iftm Top Resa 2024, la fiera internazionale del turismo che si terrà a Parigi dal 17 al 19 settembre, che vede la partecipazione delle principali compagnie aeree e aziende travel in Europa. Il vettore italiano sarà presente con il proprio spazio personalizzato all’interno del Club Affaires, lo spazio dedicato agli specialisti del business travel, situato nel padiglione Airline (stand E019). La Francia rappresenta per Ita Airways il secondo mercato europeo dopo l'Italia e attualmente viene servita con 92 frequenze settimanali, per un totale di 184 voli durante la stagione estiva. Nel dettaglio, lo schedule prevede: 4 voli giornalieri tra Roma Fiumicino e Parigi Charles De Gaulle; 3 voli giornalieri tra Roma e Nizza e fino a 7 voli giornalieri tra Milano Linate e Parigi Charles De Gaulle/Orly. Punto di riferimento per i professionisti del settore dei viaggi e del turismo di tutti i segmenti, l'appuntamento rappresenta una piattaforma globale dinamica che riunisce i principali protagonisti dell'industria per definire il futuro del travel all’insegna della sostenibilità. L'edizione 2024 presenterà oltre 1.400 brand e accoglierà più di 30.000 professionisti provenienti da 170 destinazioni, offrendo un ricco programma di tre giorni. Tra le principali novità presentate da Ita alla fiera, c’è l'introduzione nella prossima stagione invernale, di voli diretti verso nuovi importanti scali orientali, come Dubai, che sarà inaugurata il 27 ottobre, e Bangkok, che aprirà il 16 novembre. [post_title] => Ita Airways all'Iftm Top Resa di Parigi: la Francia è il secondo mercato europeo [post_date] => 2024-09-16T12:49:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726490973000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri. "Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to. I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per [caption id="attachment_474553" align="alignright" width="300"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption] la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator "Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale. Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto. Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale. [gallery ids="474551,474552,474560"] [post_title] => Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to [post_date] => 2024-09-16T12:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726489389000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parte forte il gardaland oktoberfest boom di presenze nella prima settimana di evento" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4464,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quindicesima edizione del Salone del camper di Parma ha ufficialmente aperto i battenti nei giorni scorsi. La kermesse, organizzata presso Fiere di Parma, si è nuovamente consolidata come la fiera di riferimento per gli appassionati del turismo all’aria aperta in Italia e la seconda più importante d’Europa in termini di affluenza. Basti pensare che le presenze lo scorso anno sono state di oltre 100mila visitatori registrati.\r

\r

Al Salone di Parma presenziano oltre 330 espositori, 70 dei quali provenienti da 16 paesi diversi, che espongono più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati. Rispetto all’anno precedente, sia il numero degli espositori che l’area espositiva hanno registrato una crescita del 4%, confermando l’interesse sempre più vivo per i veicoli ricreativi e il turismo open-air.\r

\r

Il ministro Santanchè che ha prsenziato all'apertura del salone, ha annunciato l’imminente lancio di un bando da 33 milioni di euro, promosso dal Ministero del Turismo, destinato a finanziare la realizzazione di nuove aree di sosta per camper in tutto il Paese. “Il turismo all’aria aperta – ha dichiarato Santanchè – non è più un semplice svago, ma una vera esperienza di viaggio. Oggi il settore conta su soluzioni moderne come casette mobili e aree attrezzate per camper, grazie anche al lavoro di imprenditori e operatori che hanno contribuito alla sua crescita esponenziale.”","post_title":"Il successo del Salone del camper. Santanchè: «Pronto un bando da 33 milioni»","post_date":"2024-09-17T11:39:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726573173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di presenze nel primo weekend di apertura di Gardaland Oktoberfest. Fino al 29 settembre l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera riempie il parco di profumi, sapori e decorazioni speciali. Tra grandi boccali di birra, bretzel giganti, balle di fieno e lunghe tavolate, gli ospiti vivono un vero e proprio viaggio fino in Germania, che coinvolge grandi e piccini con gli show e gli altri eventi in programma per gli spazi del parco.\r

\r

Il tutto grazie all’intrattenimento della Kapuziner Bier Band e alle oltre 40 attrazioni disponibili. Per l’occasione è stata anche organizzata una Beer experience ad hoc: una selezione di birre, tra cui una speciale Heineken Original - Olanda, una lager prodotta esclusivamente per il parco.\r

\r

Non mancano inoltre momenti di animazione speciale: alle street animations e ai meet & greet, che ogni giorno rallegrano i viali di Gardaland, vanno infatti ad aggiungersi nuove esibizioni in pieno stile bavarese: dall’Oktoberfest Folk Trio fino alla Alle Zusammen … prosit, uno spettacolo itinerante che attraversa, insieme ad alcuni dei personaggi più amati dai bambini, tutto il parco per concludere il suo tour con uno show, tutti i giorni alle 13:30 e alle 19 in piazza Jumanji. Per i più piccoli, ogni giorno alle 12 e alle 15, il teatro della Fantasia prende vita con uno spettacolo unico creato appositamente per il festival: il Magische Magie, un viaggio incantato nel mondo della magia, che trasporta gli ospiti nella suggestiva atmosfera della tradizione bavarese.\r

\r

[gallery ids=\"474625,474626,474627\"]","post_title":"Parte forte il Gardaland Oktoberfest: boom di presenze nella prima settimana di evento","post_date":"2024-09-17T10:41:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726569683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici nel Golfo dei Poeti si colora ed accoglie un'iniziativa molto originale che chiude l'estate.\r

Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici località capofila scelta da Color of Peace, splendido borgo marinaro ligure e \"città dell’accoglienza\" presenta da giovedì 19 settembre un'opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini.\r

Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28.\r

Marco Nereo Rotelli, \"artista della luce”, leggendo il libro \"La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani - manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario - ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita\" con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto \"Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre.\r

\r

La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo come il borgo di Lerici che accoglie ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo in un immenso disegno di luce\r

\r

La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale. Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno\" sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l'intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo.\r

","post_title":"“Lerici regala un sogno”, una mostra ed istallazione luminosa per la Giornata della Pace","post_date":"2024-09-17T10:09:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726567755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Beach Hotel Guraidhoo il primo indirizzo della Maldives Hotel Management, compagnia locale a gestione prevalentemente italiana, che annovera tra i suoi soci fondatori tre rappresentanti della società di rappresentanze turistiche Htms: Marco Innocenti, Emanuele Nasti e Nicola Tamborrino, oltre a Nimad Ibrahim e Birhan Bilen.\r

\r

Situato sull'isola omonima, celebre per la sua autenticità e le vibranti comunità locali, il Beach Hotel Guraidhoo dispone di 35 camere divise in tre tipologie differenti: le comfort room con vista sull’isola, le Sea View con vista sull'oceano Indiano e le Sea view con balcone. Presenti pure un ristorante sul mare di cucina locale maldiviana e internazionale, con piatti preparati con ingredienti freschi e una strizzata d’occhio alla cucina italiana, un centro massaggi situato sul rooftop e una palestra. A completare l'offerta, attività acquatiche ed esperienze culturali. \r

\r

\"La nostra visione per l'hotel è quella di offrire agli ospiti un soggiorno autentico e memorabile, che li faccia sentire immersi nella bellezza e nella cultura delle Maldive - sottolineano i promotori italiani del progetto imprenditoriale nato nel 2021 - Guraidhoo, con la sua atmosfera rilassata e la sua vicinanza alla natura, è la destinazione perfetta per coloro che desiderano vivere le Maldive in modo genuino, senza rinunciare al comfort e ai servizi di alta qualità\". Il gruppo Maldives Hotel Management prevede presto l’apertura di ulteriori strutture con le medesime caratteristiche nell’arcipelago maldiviano. Prossima inaugurazione sarà in particolare quella del Beach Hotel Dhigurah.\r

\r

[gallery ids=\"474597,474598,474599,474600,474601,474602,474603,474604,474605\"]","post_title":"Aperto il Beach Hotel Guraidhoo: primo indirizzo della Maldives Hotel Management","post_date":"2024-09-17T10:02:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726567359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hub.brussels, l'Agenzia Brussellese per l’Accompagnamento dell’Impresa, partecipa a Go International, la fiera dei servizi per l’export in programma al MiCo di Milano il 25 e 26 settembre.\r

\r

Il debutto è successivo all' accordo con Aice, Associazione Italiana Commercio Estero, organizzatrice del salone. Durante la kermesse, i visitatori potranno scoprire i servizi offerti per sostenere le realtà imprenditoriali e associative italiane nella loro espansione verso il mercato belga: supporto nella ricerca di partner commerciali e/o istituzionali, consulenza tecnica in materia legale e normativa, logistica e promozione. Tante anche le opportunità per start-up e scale-up a Bruxelles, focalizzate su innovazione, finanziamenti, clustering e internazionalizzazione.\r

\r

I servizi, gratuiti, sono diversificati in funzione dei settori di riferimento delle aziende e prevedono anche lo sviluppo di business plan personalizzati: da segnalare, in particolare, il “My Welcome Package”, un set di misure agevolate rivolto alle imprese attive nell’ambito delle scienze della vita, delle tecnologie digitali e del cleantech.\r

\r

«Il nostro è un approccio pragmatico e misurabile – dichiara Guglielmo Pisana, rappresentante della Regione di Bruxelles Capitale in Italia - pensato per gli imprenditori in cerca di un salto di qualità per la propria azienda. Siamo anche disponibili a sviluppare progetti pilota, creando connessioni tra attori pubblici e privati nel mondo economico. La partecipazione a Go International ci permetterà di presentare ad un’audience particolarmente ampia il valore aggiunto offerto da Bruxelles: centro strategico nel cuore dell’Europa, garantisce l’accesso diretto ai principali decisori e opinion leader, moltiplicando le opportunità di networking e di lobbying, a vantaggio della crescita, aziendale o associativa”.\r

\r

Allo stand sarà presente anche Ursula Jone Gandini, direttore dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles, visit.brussels: tra le destinazioni leader in Europa nell’ambito del business travel, Bruxelles riscuote un crescente interesse per l’organizzazione di team building, attività di incentivazione, meeting e congressi, con più di 350 location in grado di ospitare ogni tipo di evento, da 10 a 10.000 partecipanti, supportate da un’efficiente rete di servizi collaterali. ","post_title":"Hub.brussels partecipa a Go International a Milano, la fiera dei servizi per l’export","post_date":"2024-09-17T09:25:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726565103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietnam Airlines si prepara all'annunciato decollo da Milano Malpensa: la compagnia aerea collegherà infatti l'hub lombardo alla capitale Hanoi dal 1° luglio 2025.\r

\r

L'atteso volo era stato anticipato lo scorso giugno in occasione del roadshow di presentazione dell’offerta turistica del Paese del Sud-est asiatico, che si era svolto proprio a Milano.\r

\r

Sulla rotta verrà impiegato un Boeing 787-9 che opererà tre frequenze alla settimana, ogni martedì, venerdì e sabato: partenza da Malpensa alle 12.30 e arrivo ad Hanoi alle 4.30 (del giorno seguente).\r

\r

Prosegue nel frattempo l'ampliamento della flotta: lo scorso agosto la compagnia ha preso in consegna il suo quinto Boeing 787-10, configurato con 24 posti in Business class e 343 posti in Economy; mentre il mese precedente era stata la volta del primo dei tre A320neo in consegna quest'anno.\r

\r

Attualmente Vietnam Airlines opera con una flotta di quasi 100 aeromobili, tra cui - per il network di lungo raggio - cinque Boeing 787-10, 11 Boeing 787-9 e 14 Airbus A350 nella sua flotta wide-body.","post_title":"Vietnam Airlines: il volo diretto Milano-Hanoi decollerà il 1° luglio 2025","post_date":"2024-09-17T09:15:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726564508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474573\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Calia[/caption]\r

\r

Francesco Calia è il nuovo head of hospitality Italia di Cushman & Wakefield. Basato presso la sede di via Turati a Milano, affiancherà Alessandro Belli, head of investments del settore hospitality che, con i suoi uffici presso la sede di Roma, è referente del team per il Centro e il Sud Italia. Quello di Calia è un apprezzato ritorno. Dopo aver lasciato la società qualche anno fa, Francesco ha ricoperto ruoli di rilievo tra i quali il profilo di executive director e membro del board of directors, a capo del team hotel in Cbre Italy. Manager con una grande esperienza nel settore, è specializzato in consulenza strategica e transazioni per asset immobiliari nel settore alberghiero e ha gestito operazioni per un valore complessivo superiore a un miliardo e mezzo di euro, collaborando con primari investitori, banche e operatori internazionali come Lvmh, Bain Capital, Pif, Blackstone Group e molti altri.\r

\r

\"Crediamo fortemente nel settore alberghiero italiano e riteniamo che possa continuare a dare buoni risultati negli anni a venire, assumendo sempre più un’importanza strategica per i nostri clienti. Il ritorno di Francesco, che una decina di anni fa era già stato nostro collaboratore, rappresenta un passo fondamentale per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato in crescita - commenta Joachim Sandberg, amministratore delegato di Cushman&Wakefield Italia -. Grazie alla vasta esperienza e alla profonda conoscenza del settore, Francesco sarà una risorsa chiave per supportare i nostri clienti nelle loro esigenze di investimento e sviluppo. Il suo ritorno ci permette anche di focalizzare le competenze e le energie di Alessandro Belli sul settore investimenti e su Roma, in cui crediamo e dove vogliamo continuare a crescere. Siamo convinti che il ritorno di Francesco accelererà la crescita e un posizionamento del team tra i leader del settore, con un importante rafforzamento in termini di competenze e presenza geografica”.","post_title":"Francesco Calia nuovo head of hospitality Italia di Cushman & Wakefield","post_date":"2024-09-16T12:56:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726491378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'offerta dei collegamenti Italia-Francia di Ita Airways sarà protagonista anche quest'anno all’Iftm Top Resa 2024, la fiera internazionale del turismo che si terrà a Parigi dal 17 al 19 settembre, che vede la partecipazione delle principali compagnie aeree e aziende travel in Europa.\r

Il vettore italiano sarà presente con il proprio spazio personalizzato all’interno del Club Affaires, lo spazio dedicato agli specialisti del business travel, situato nel padiglione Airline (stand E019). \r

La Francia rappresenta per Ita Airways il secondo mercato europeo dopo l'Italia e attualmente viene servita con 92 frequenze settimanali, per un totale di 184 voli durante la stagione estiva.\r

Nel dettaglio, lo schedule prevede: 4 voli giornalieri tra Roma Fiumicino e Parigi Charles De Gaulle; 3 voli giornalieri tra Roma e Nizza e fino a 7 voli giornalieri tra Milano Linate e Parigi Charles De Gaulle/Orly.\r

Punto di riferimento per i professionisti del settore dei viaggi e del turismo di tutti i segmenti, l'appuntamento rappresenta una piattaforma globale dinamica che riunisce i principali protagonisti dell'industria per definire il futuro del travel all’insegna della sostenibilità. L'edizione 2024 presenterà oltre 1.400 brand e accoglierà più di 30.000 professionisti provenienti da 170 destinazioni, offrendo un ricco programma di tre giorni.\r

\r

Tra le principali novità presentate da Ita alla fiera, c’è l'introduzione nella prossima stagione invernale, di voli diretti verso nuovi importanti scali orientali, come Dubai, che sarà inaugurata il 27 ottobre, e Bangkok, che aprirà il 16 novembre. ","post_title":"Ita Airways all'Iftm Top Resa di Parigi: la Francia è il secondo mercato europeo","post_date":"2024-09-16T12:49:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726490973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri.\r

\r

\"Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari\" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to.\r

\r

I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per\r

\r

[caption id=\"attachment_474553\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption]\r

\r

la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator\r

\r

\"Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale.\r

\r

Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto.\r

\r

Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale.\r

\r

[gallery ids=\"474551,474552,474560\"]","post_title":"Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to","post_date":"2024-09-16T12:23:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726489389000]}]}}