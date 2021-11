Parte domani il Black Friday di Gnv: sconti del 50% fino al 28 novembre

Sconto del 50% a tutti colore che acquisteranno un biglietto tra il 26 e il 28 di novembre. Parte domani la tre giorni di promozioni Black Friday targata Gnv, valida per tutti i collegamenti operati dalla compagnia, esclusi quelli per le Baleari, e per i viaggi in programma fino a settembre 2022. Il tutto con la possibilità di cancellare la prenotazione senza alcuna penale fino a sette giorni prima dalla data di partenza, per i viaggi da febbraio a settembre 2022.

Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna: la compagnia offre un collegamento tra Civitavecchia e Olbia, con sei partenze a settimana da entrambi i porti, nonché le tratte Genova-Olbia e Genova-Torres, con due partenze al giorno per entrambe le linee; in Sicilia invece Gnv opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico.

Rientrano nella promozione anche il collegamento giornaliero verso l’Albania della linea Bari-Durazzo, la Tunisia, per la quale sono previste partenze settimanali dai porti di Civitavecchia e Palermo per Tunisi, oltre alla linea bisettimanale Genova-Tunisi, che diventa trisettimanale durante l’alta stagione, nonché il Marocco con cinque collegamenti da e per Italia, Spagna e Francia, capaci di offrire una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei grazie alle tratte bi e tri settimanali Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador.