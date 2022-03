Ota Viaggi: auguri alla Fiavet per i suoi primi 60 anni

Anche Ota Viaggi si unisce agli auguri per il 60 anni della Fiavet, che, con il patrocinio del ministero del turismo si festeggeranno ad Officine Farneto, in via dei Monti della Farnesina 77 a Roma. Tutti gli operatori di settore sono invitati. Le agenzie di viaggio che partecipano da fuori Roma al Travel Party hanno codici sconto presso una ampia selezione di hotel e facilitazioni con i trasporti sia aerei che ferroviari.

L’evento è sostenuto, tra gli altri, dall’operatore turistico Ota Viaggi il cui direttore commerciale, Massimo Diana, ha dichiarato nell’occasione: «La più longeva tra le associazioni legate al mondo del turismo compie gli anni e tutta la Ota Viaggi si unisce per porgerle i più sinceri auguri».

«Siamo davvero onorati di essere tra gli sponsor per il sessantesimo anniversario di Fiavet – aggiunge il direttore commerciale di Ota Viaggi- abbiamo deciso di sostenere l’evento per diventare parte integrante di un momento che entra di diritto nella storia del turismo italiano. Per il futuro sposiamo appieno il pensiero di Fiavet: leggerezza, spensieratezza e forza di reagire dovranno essere il motore trainante che ci porterà tutti a ritornare a viaggiare con lo stesso spirito di una volta».