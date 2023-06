Onorato, Moby: la Fantasy? Una nave destinazione per arrivare a destinazione Si è tenuto a Olbia il battesimo di Moby Fantasy, la nuova ammiraglia della flotta Moby: una nave traghetto da record, operativa dal 18 giugno sulla tratta Livorno – Olbia con 70 mila tonnellate di stazza, 3.750 metri lineari, 237 metri di lunghezza, 32 di larghezza, 441 cabine, nonché una capacità di trasporto di 3 mila passeggeri e 2.300 veicoli su quattro ponti garage collegati alla banchina da tre portelloni. “Il traghetto prende vita nel 2018 dalla penna di mio padre Vincenzo – spiega il ceo del gruppo Moby, Achille Onorato -: una nave voluta per aumentare le capacità sulle nostre linee, migliorare l’efficienza operativa e restituire un più basso impatto ambientale, in modo da rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. Unendo su un unico traghetto merci e passeggeri, siamo ora infatti in grado di ridurre il numero delle unità attive sulla tratta Livorno-Olbia, su cui Moby impiegava quattro navi. Con la Fantasy e la sua gemella Legacy, che costruita anch’essa nei cantieri cinesi di Guangzhou arriverà in autunno, copriremo totalmente la linea con solo due unità”. Onorato definisce la Fantasy una nave destinazione per arrivare a destinazione: “E’ il concetto del viaggio che inizia a bordo dei mezzi di trasporto, dove offriamo servizi dedicati ai passeggeri come in crociera. Non solo: siamo in grado di gestire sbarchi e imbarchi in maniera molto rapida, senza commistione tra traffico passeggeri e commerciale, e accorciando i tempi del 40% grazie al sistema dei tre portelloni indipendenti. Il tutto senza dimenticare il nuovo concept sulla ristorazione, destinato a cambiare la qualità e la vita di bordo”. L’offerta f&b si declina in particolare nell’inedito brand Gusti Giusti, frutto della collaborazione tra Moby e il gruppo Ligabue. Prevede servizi di bordo su un solo ponte, tutto a vista, sette punti ristoro, 15 aree con offerte diversificate, steak house, salumeria, pinseria, bistrot e pastificio con prodotti freschi e punti di cottura della pasta espresso a vista, nonché locali show cooking con isole del gusto che elimineranno le file. La Fantasy segna dunque l’inizio di una nuova stagione per la compagnia e la famiglia Onorato, alla quinta generazione, che si lascia alle spalle un periodo difficile confluito in un concordato preventivo con la partecipazione del 49% di quote finanziarie del gruppo Msc.





I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.","post_title":"La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia»","post_date":"2023-06-15T14:34:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ahmed-issa","ambasciatore","compagnie-aeree","crociera-sul-nilo","egitto","in-evidenza","ministro-del-turismo","voli"],"post_tag_name":["Ahmed Issa","ambasciatore","compagnie aeree","crociera sul Nilo","egitto","In evidenza","ministro del turismo","voli"]},"sort":[1686839683000]}]}}