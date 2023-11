Online l’anteprima digitale primavera-estate 2024 delle crociere fluviali Giver E’ o nline l’anteprima digitale della programmazione primavera ed estate 2024 delle crociere fluviali Giver. In attesa della pubblicazione dell’edizione definitiva del catalogo dedicato, il documento disponibile sul sito www.giverviaggi.com illustra nelle sue 48 pagine la totalità della programmazione lungo le più importanti vie fluviali europee: Danubio, Reno, Douro, Rodano, Elba e valle della Loira. Tra le novità, è da segnalarsi la crociera del 13 giugno 2024 nella valle della Loira con partenza e rientro da Nantes a bordo della Loire Princess, nave categoria 5 stelle noleggiata da Giver in esclusiva per il pubblico italiano. Nel dettaglio, la programmazione sul Reno prevede la navigazione a bordo della Aurora, imbarcazione 4 stelle superior. In primavera sono previsti due tour, rispettivamente di sei e sette giorni, dedicati alla fioritura dei tulipani con partenza il 20 e il 25 aprile. Per l’estate saranno invece due le tipologie di itinerari: il primo di otto giorni dedicato a Olanda e Fiandre, con partenza il 4 agosto, e il secondo con navigazioni da Amsterdam ad Amsterdam, tra Amsterdam e Basilea o viceversa, di otto o nove giorni, con partenze il 14, 21 e 28 luglio, e ancora l’11 e 19 agosto. La programmazione sul Danubio include la navigazione a bordo della River Sapphire e della Serenade, entrambe di categoria 4 stelle superior. La River Sapphire II proporrà due crociere di otto giorni: da Vienna a Budapest con partenze il 22 giugno, nonché da Budapest a Passau il 29 giugno. La Serenade opererà invece tour di sette, otto e dieci giorni con diversi itinerari lungo il corso del Danubio e partenze il 24 e 31 luglio, e ancora il 7, 16 e 22 agosto. La programmazione sul Douro prevede la navigazione a bordo della Infante Don Henrique a 4 stelle. In calendario due crociere di dieci giorni da Porto a Lisbona, con partenza il 22 luglio, e da Lisbona a Porto con partenza il 10 agosto. Sull’Elba si navigherà sulla Johannes Brahms, sempre a 4 stelle, per due itinerari di otto giorni da Berlino ad Amburgo, con partenza il 3 agosto, e da Amburgo a Berlino, con partenza il 10 agosto. Infine sul Rodano, sarà protagonista la 4 stelle Rhone Princess, esclusiva Giver per il mercato italiano, che offrirà una crociera di sette giorni da Lione a Marsiglia con partenza il 20 luglio. Su tutte le navi l’operatore genovese sarà presente con la sua direzione di crociera e staff turistico dedicato. Condividi

