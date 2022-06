Online la piattaforma Teorema Vacanze: commissioni senza scorporo Iva

Come già annunciato in occasione della presentazione della novità Teorema Vacanze, è online la nuova piattaforma dedicata al nuovo brand dedicato ai pacchetti di viaggio del gruppo Volonline. A metà maggio si è infatti conclusa la fase di beta test riservata alle prime 15 agenzie di viaggi selezionate e, a oggi, sono oltre 500 quelle che si sono codificate nelle varie fasi di verifica e che già utilizzano e prenotano su www.teoremavacanze.it. Nelle prossime settimane proseguirà quindi il fisiologico perfezionamento dei processi e delle automazioni del sito.

“Le agenzie stanno accogliendo con molto interesse e curiosità questa novità sul mercato – spiega il fondatore e ceo del gruppo, Luigi Deli -. Teorema Vacanze è stata apprezzata da subito per il prodotto multi target, ma soprattutto per le pacchettizzazioni competitive in partenza dai principali aeroporti italiani. Grande seguito anche per le scelte di prodotto: una proposta selezionata, finita, pronto da vendere e molto competitiva. Un aspetto importante in questo momento di forte concentrazione temporale delle vendite per le vacanze estive”.

“All’interno della piattaforma di Teorema Vacanze è oggi disponibile il prodotto estate con partenze fino a ottobre dai principali aeroporti italiani: Milano, Napoli, Roma, Bari, Catania, Palermo, Torino, Bologna, Venezia, Bari, Verona, Treviso, Bergamo e altri – aggiunge il responsabile booking, Luca Frolino -. Abbiamo già online proposte di soggiorno in alcune delle mete più interessanti del Mediterraneo, come diverse isole greche e spagnole; tour con partenza garantita in Francia, Germania, Portogallo e naturalmente in Spagna e Grecia, oltre a destinazioni di medio e lungo raggio come Dubai, Maldive, Seychelles e Mauritius”.

A metà giugno sarà inoltre disponibile una nuova release di prodotto mare a medio e lungo raggio su destinazioni caraibiche, come la riviera Maya il Messico, la Repubblica Dominicana e Aruba, oltre a tour per destinazioni del Nord Europa, Turchia, Marocco e Malta. Previsto pure un completamento della sezione dedicata al Medio Oriente, con Giordania, Abu Dhabi e Oman. Per il solo periodo estivo sono state caricate finora 350 strutture.

“È infine importante sottolineare – conclude Deli – la redditività garantita dalla piattaforma Teorema Vacanze. La commissione riconosciuta alle agenzie è ai massimi livelli del settore in base ai rapporti contrattuali con il gruppo, ma soprattutto è reale, chiara e pulita in quanto non scorpora in alcun modo l’Iva”.