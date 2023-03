Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo. Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo. Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l’attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L’Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio. Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale. Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave” ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza. Nel corso degli anni ’70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l’idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini. Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York.

La delegazione dell’Ente, guidata dal Segretario Generale, Federica Montaresi e composta dalla responsabile Settore Promozione e Marketing dell’AdSP, Monica Fiorini e dai due rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal, il Direttore Generale Daniele Ciulli, il Direttore Operativo Giacomo Erario, è stata impegnata in questi giorni nella promozione delle due destinazioni, La Spezia e Carrara, incontrando numerosi rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche internazionali. Quest’anno l’interesse delle compagnie che già scalano o sono interessate a scalare i porti della Spezia e Marina di Carrara si è concentrato, molto più che nel periodo pre COVID, sulle innovazioni in grado di ridurre l’impatto ambientale delle navi ed anche su azioni tese a garantire un ritorno adeguato alle città e alle loro comunità locali. «Abbiamo illustrato ai rappresentanti delle compagnie, assieme a SCCT, tutti i nostri progetti di sviluppo infrastrutturale dedicati al settore crocieristico e al porto green in generale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficientamento energetico, all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e all’implementazione del cold ironing i cui lavori sono stati recentemente avviati, incontrando grande interesse da parte degli operatori – ha detto Federica Montaresi - Quello spezzino si conferma essere uno scalo molto apprezzato, i numeri sono in crescita e continuiamo così a contribuire al cluster crocieristico ligure, primo in Italia. La tendenza positiva ha trovato conferma nel corso degli incontri con le compagnie che continuano a scegliere il porto della Spezia e sono interessate ai futuri progetti di sviluppo in chiave green. Molto apprezzata la destinazione di Marina di Carrara, soprattutto alla luce delle opere previste per il nuovo waterfront che porteranno nuove opportunità anche per il turismo crocieristico». «Puntiamo a raggiungere l’obiettivo di realizzare un terminal crociere che minimizzi l’impatto ambientale, convinti che sia la strada da seguire per far convivere porto e città, elemento senza il quale non ci sono le condizioni di business, come ci hanno ricordato tutte le Compagnie che abbiamo incontrato. I meeting di questi giorni hanno confermato l’interesse per Spezia, Carrara ed anche per il piccolo, ma affascinante scalo di Lerici. Dal punto di vista commerciale, il tentativo che stiamo facendo è quello di evitare la concentrazione degli scali su alcuni giorni della settimana, oltre a quello di promuovere gli arrivi delle navi passeggeri anche in mesi invernali, in modo da allungare la stagione turistica – ha detto Daniele Ciulli. [post_title] => Crociere 2023, alla Spezia previsti 700 mila pax (+35%), a Marina di Carrara 30 mila [post_date] => 2023-03-31T10:56:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680260199000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio alla scoperta di Jiangsu, uno spaccato di Cina che affonda le proprie radici in una cultura e tradizioni millenarie, che ancora oggi affiorano persino tra i grattacieli scintillanti di Nanchino, proiettati verso il futuro. La provincia situata nella parte orientale del Paese, direttamente affacciata sul Mar Giallo che ne lambisce le coste per oltre 1.000 km, è pronta a scommettere sui flussi turistici dall’Italia. In quest’ottica si inserisce la recente partecipazione alla Bmt di Napoli del Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu: all’interno dello stand (adiacente a quello dell'Ufficio di Rappresentanza del Ministero della Cultura e del Turismo a Roma ed Air China) decorato ed esposto con "Water Rhythm Jiangsu·Jiangsu Tourism", il personale del centro ha indossato i costumi di eroi e bellezze della dinastia Ming. Pesci volanti, gonne di seta tipiche della dinastia Ming e artigianato locale sono stati i protagonisti della tre giorni e hanno attratto numerosi visitatori e operatori, che hanno mostrato un grande interesse per la destinazione. [gallery ids="442740,442744,442748"] A disposizione di agenti di viaggio e tour operator lo Jiangsu Travel Magazine (numero estivo) e un set completo di pieghevoli promozionali dello Jiangsu Tourism (in lingua italiana); informazioni dedicate per Jiangsu Four Seasons Travel Strategy e "Meet Jiangnan·Water Rhythm Jiangsu Beautiful", Food "Light", "Alla ricerca della cultura di un grande paese e della bellezza del patrimonio culturale immateriale in varie forme dei canali cinesi in 10 giorni" e altri prodotti della linea turistica. Un monitor posizionato nello stand ha consentito di ammirare il film promozionale "Water Rhythm of Jiangsu” (versione italiana), "Water Rhythm Jiangsu Immersive Promotional Performance" e MV di "Jasmine Flower" della Provincial Opera School. Durante la Bmt il Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu ha distribuito oltre 17.000 copie di materiale promozionale e 3.500 gadgets. [gallery ids="442745,442738,442742"] Le proposte Jiangsu Four Seasons La provincia dello offre interessanti spunti di vista lungo tutto l’arco dell’anno, a cominciare dalla primavera con la pittoresca fioritura degli alberi di pesco. L’estate dai rigogliosi colori e l'autunno che porta con sé l’intenso profumo dell’osmanto. E ancora l'inverno, con i fiori di susino e il bianco della neve. Lo Jiangsu delle quattro stagioni raccoglie un vasto patrimonio storico e cultura, da scoprire attraversando antiche città e villaggi (ad esempio la città di Jiangnan) ma anche assaggiando le numerose prelibatezze locali. [gallery ids="442730,442737,442725"] Ecco quattro proposte di itinerari per vivere la scoperta della provincia in tutte le stagioni. 1. Itinerario primaverile tra paesaggi fioriti, "Ritmo dell'acqua dello Jiangsu" (marzo-maggio), tour di 7-10 giorni con tappe a Wuxi - Nanchino - Yangzhou - Taizhou – Yancheng. 2. Summer Water Paradise, il viaggio estivo (giugno-agosto) tour di 8-14 giorni con tappe a Suzhou - Changzhou - Zhenjiang - Nantong - Lianyungang – Xuzhou. 3. Il fascino dell'autunno nello Jiangsu, momento ideale per osservare la fauna selvatica "Shui Yun Jiangsu" (settembre-novembre), tour di 7-10 giorni con tappe a Suzhou - Nanchino - Huai'an - Suqian – Yancheng 4. Il viaggio invernale, fra sorgenti termali e tradizioni popolari per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo "Shui Yun Jiangsu" (dicembre-febbraio), tour di 6-8 giorni con tappe a Nanchino - Yangzhou - Huai'an – Xuzhou [gallery ids="442736,442734,442727,442731,442732,442726,442724,442723,442735"] [post_title] => Cina: la provincia dello Jiangsu fa breccia sul mercato italiano [post_date] => 2023-03-31T10:16:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680257808000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442805 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’ottima occasione per scoprire, sotto il meraviglioso spettacolo naturale dell’aurora boreale, le numerose attività che Giver riserva ai suoi passeggeri in questo angolo del Grande Nord. Si è concluso da poco il fam trip che l'operatore genovese ha dedicato alle destinazioni della Lapponia svedese di Haparanda e Kalix, in preparazione alla stagione invernale 2023/24. Al viaggio, guidato dalla product manager il Grande Nord, Cristina Ferrando, e dalla responsabile commerciale, Giorgia Paciotta, nonché da alcuni promotori di zona Giver, hanno partecipato alcune tra le migliori agenzie partner. Le due mete sono entrambe incluse nell’ambito delle rotazioni de il Mondo di Babbo Natale per Rovaniemi e voli di linea. Durante i cinque giorni di viaggio, lo staff Giver e gli agenti di viaggio sono stati ospiti dell’Haparanda Stadshotell, storica struttura presso la quale soggiornano abitualmente i passeggeri del to genovese. Durante il fam trip gli agenti hanno partecipato a numerose attività, tra cui il tour su slitte trainate dai cani husky, pranzi nelle tradizionali kota sámi, la navigazione tra i ghiacci del golfo di Botnia a bordo della rompighiaccio Polar Explorer, con rituale bagno nelle acque gelate, la visita al Filipsborg Lodge di Kalix e al caratteristico villaggio di pescatori di Kukkolaforssen e, per finire in bellezza, la visita dell’allevamento di renne di Arkadia Reindeer, dove ci si è potuti cimentare in un’esaltante corsa a bordo di motoslitte nel paesaggio innevato della Lapponia svedese. Il fam trip si è concluso con un pernottamento al Brändön Lodge di Luleå, struttura situata tra ghiaccio e foreste, su un isolotto della costa svedese. Un cenno a parte, merita infine, l'Haparanda Stadshotell, un albergo dal fascino inconfondibile e dalla storia degna di un romanzo di John Le Carré: situato nella parte orientale della Lapponia svedese, alla frontiera tra la Svezia e la Finlandia, ai tempi della Prima guerra mondiale, quando la stessa Finlandia apparteneva alla Russia, Haparanda si trovava sul confine tra Occidente e Oriente, tra l’Europa e la Russia dello zar, e insieme allo Stadshotellet in centro, era diventata un punto d’incontro di spie, contrabbandieri e speculatori bellici. Nell’aprile 1917, il quotidiano russo Novoje Vremja affermava che non meno di 217 spie e agenti risiedevano ad Haparanda, che allora contava 1.500 abitanti. Il 15 aprile 1917 Lenin, che era fuggito dalla Russia, passò qui prima di ritornare in Russia per iniziare la rivoluzione. L'Haparanda Stadshotell è stato inaugurato il 5 dicembre 1900 ed è il più antico hotel cittadino della Lapponia svedese. L’edificio è stato progettato dagli architetti Fritz Ullrich ed Eduard Hallqvist. Costruito in stile classico, alla sua realizzazione hanno contribuito stuccatori italiani. Nel 1990 è stata effettuata una ristrutturazione totale della parte originale dell’edificio. L’anno successivo l’hotel è stato ampliato con diverse camere. Nel 2019 sono stati rinnovati gli spazi comuni, i ristoranti e una parte delle camere. Oggi l'Haparanda Stadshotell ha 92 camere e diverse sale riunioni e per conferenze per una capienza che va da sei a 150 persone. L’albergo dispone di sauna gratuita per gli ospiti e in più è possibile affittare un’intera area sauna con vista verso la Finlandia. Sono poi 500 i posti a sedere nei quattro ristoranti dell'hotel che si approvvigionano localmente delle materie prime. [post_title] => Un hotel degno di un romanzo di Le Carré tra gli highlight del fam trip Giver in Lapponia Svedese [post_date] => 2023-03-31T10:13:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680257609000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si apre con numerose novità, a partire da una serie di itinerari inediti, l'Europa 2023 firmata Guiness Travel. Sugli scudi la Francia, intramontabile best-seller, protagonista di ben 13 viaggi, di cui sette in formula aereo e sei in bus. La capitale transalpina è la regina indiscussa con quattro tour, fra i quali il “Parigi Charmant” e lo “Scopri Parigi a piedi”: un nuovo format di viaggio per lunghi city break con hotel ubicati in zone centrali e ingressi ad attrazioni poco note ma di grande spessore culturale. Un modo originale di vivere il rapporto fra il viaggiatore e la metropoli, all’insegna della sostenibilità e dell’ottimizzazione dei tempi di visita. “Quella sulla Francia è una programmazione molto ambiziosa, risultato di una conoscenza ormai consolidata del paese e che si avvale di numerose date di partenza dispiegate fino al 31 marzo 2024, in virtù dei contingenti allotment già acquistati con largo anticipo a bordo degli aeromobili - spiega Michele Mosca, product manager di Guiness -. Tutti gli itinerari proiettano il viaggiatore al centro dell’esperienza di viaggio, attraverso la sollecitazione di tutti e cinque i sensi e con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, grazie alla costituzione di partenze a numero limitato di partecipanti". Da segnalare inoltre una new-entry in assoluto: un circuito Normandia-Bretagna con partenza in bus dall’Italia del Nord e visite esclusive del castello di Fontainebleau e della città di Lione. Provenza e Costa Azzurra sono invece le regioni da esplorare nel Sud: non solo i celebri campi di lavanda e la passerella di Monaco e Cannes, ma soprattutto borghi sospesi nel tempo, cittadine patria di elezione di artisti come Van Gogh, imponenti testimonianze archeologiche e scenari naturali da favola. Completano il quadro pranzi tipici in ristoranti selezionati, come nel tour “L’arte di vivere nel sud della Francia”, alla scoperta di angoli insoliti del paese. Altra grande novità è rappresentata infine dal combinato “Spagna &Francia - Le regioni del vino”, otto giorni a cavallo tra i due paesi contigui attraverso un itinerario che coniuga degustazioni a visite guidate a Bordeaux, nella regione de La Rioja e in quella dei Paesi Baschi. [post_title] => Nuovo look per l'Europa di Guiness Travel. Focus sulla Francia [post_date] => 2023-03-31T09:50:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680256216000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il numero uno di Lufthansa, Carsten Spohr, non ha deluso le attese e la conclusione della trattativa su Ita Airways con il governo italiano è davvero prossima. Probabilmente dopo le festività pasquali, entro il 21 aprile. Si è infatti svolto ieri l'annunciato incontro con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e con il presidente della compagnia aerea italiana, Antonino Turicchi. Un colloquio che lo stesso Mef ha poi definito "positivo". Il tutto oltre due mesi dopo dalla lettera di intenti diretta al governo italiano, in cui Lufthansa si proponeva per l'acquisizione di una quota importante di Ita - il 40% del capitale. Nel pomeriggio di ieri una nota ufficiale di Ita Airways segnalava che il consiglio di amministrazione aveva "approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa". Piano industriale Successivamente il Tesoro, con una comunicazione diffusa dallo staff del ministro, spiegava che "il positivo colloquio è stato illustrato il piano industriale condiviso che determinerà in termini di flotta, network e obiettivi strategici lo sviluppo di Ita Airways. Con l'incontro di oggi (ieri per chi legge, ndr) nel solco del Dpcm, si compie un ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori". Benché non siano stati anticipati dettagli sul business plan 2023-2027, era stato sempre il numero uno di Lufthansa a evidenziare come l'ultimo nodo da sciogliere fosse quello legato al prezzo: per la quota del 40% il valore stimato a dicembre era quello di 200-250 milioni di euro. Tutto da verificare, specie dopo la pubblicazione dei risultati d'esercizio 2022 di Ita, con il rosso da 486 milioni: "Ita ha perso molti soldi nel 2022 e ciò dovrà riflettersi anche nella valutazione della compagnia italiana". [post_title] => Ita: via libera al piano condiviso con Lufthansa. La firma dopo Pasqua [post_date] => 2023-03-31T08:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680251135000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto. Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti. “Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato. Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: "L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”. Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi. [post_title] => Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno [post_date] => 2023-03-31T07:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680247850000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto i battenti presso la VFoundation di Berlino la sala nº 30 del Museo del Turismo, che è dedicata al "turismo comunitario". Una vetrina che racconta la storia del "Community Based Tourism", che non solo sta cambiando i viaggi in modo sostenibile, ma anche la vita delle comunità ospitanti. La vetrina di VSocial a Berlino presenta prodotti artigianali provenienti da progetti comunitari in America Latina, oltre a testimonianze della storia del lavoro di VSocial, a dimostrazione della crescente importanza di pratiche turistiche alternative e sostenibili come il turismo comunitario. "Come il turismo di comunità, l'iniziativa si concentra sulla comunità e sulla partecipazione - ha dichiarato Marie Witzel della VSocial Foundation -. Poiché l'importanza e quindi la percezione pubblica del "Museo del Turismo" sta crescendo con la partecipazione di un maggior numero di esperti di turismo in tutto il mondo, siamo particolarmente lieti di farne parte con la nostra mostra a Berlino". Il "Museo de Turismo" nasce come iniziativa senza scopo di lucro in Spagna: non ha una sede centrale, ma presenta storie, ritratti e conquiste del turismo in 92 sale espositive attualmente distribuite in 14 Paesi di quattro continenti. Le sale sono pareti o vetrine installate in agenzie di viaggio, tour operator, hotel, musei o uffici turistici. L'iniziativa mira a far conoscere i pionieri, le realizzazioni, le aziende e le istituzioni che hanno plasmato e cambiato il turismo nel corso della storia. [gallery ids="442758,442759,442757"] [post_title] => Museo del Turismo: la sala n° 30 ha aperto i battenti alla VFoundation di Berlino [post_date] => 2023-03-30T15:07:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680188879000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo. Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona. Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento. “Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona. I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita. “Grand Tour - Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona. Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi. [post_title] => Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici [post_date] => 2023-03-30T15:01:20+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680188480000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "oggi costa crociere compie 75 anni una storia dalle radici lontane" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2531,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo.\r

\r

Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo.\r

\r

Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio.\r

\r

Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale.\r

\r

Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave\" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza.\r

\r

Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini.\r

\r

Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York.","post_title":"Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane","post_date":"2023-03-31T12:22:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680265349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le previsioni per il 2023 indicano per il porto della Spezia l’arrivo di oltre 700.000 passeggeri (+ 35% rispetto al 2022) e per quello di Marina di Carrara circa 30.000. Valori che se confermati rappresenterebbero il record per lo scalo spezzino ed apuano.\r

\r

Porti La Spezia e Carrara hanno partecipato al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale. L’AdSP del Mar Ligure Orientale era presente con un proprio spazio all’interno dello stand di Assoporti, Cruise Italy. La delegazione dell’Ente, guidata dal Segretario Generale, Federica Montaresi e composta dalla responsabile Settore Promozione e Marketing dell’AdSP, Monica Fiorini e dai due rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal, il Direttore Generale Daniele Ciulli, il Direttore Operativo Giacomo Erario, è stata impegnata in questi giorni nella promozione delle due destinazioni, La Spezia e Carrara, incontrando numerosi rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche internazionali.\r

\r

Quest’anno l’interesse delle compagnie che già scalano o sono interessate a scalare i porti della Spezia e Marina di Carrara si è concentrato, molto più che nel periodo pre COVID, sulle innovazioni in grado di ridurre l’impatto ambientale delle navi ed anche su azioni tese a garantire un ritorno adeguato alle città e alle loro comunità locali.\r

\r

«Abbiamo illustrato ai rappresentanti delle compagnie, assieme a SCCT, tutti i nostri progetti di sviluppo infrastrutturale dedicati al settore crocieristico e al porto green in generale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficientamento energetico, all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e all’implementazione del cold ironing i cui lavori sono stati recentemente avviati, incontrando grande interesse da parte degli operatori – ha detto Federica Montaresi - Quello spezzino si conferma essere uno scalo molto apprezzato, i numeri sono in crescita e continuiamo così a contribuire al cluster crocieristico ligure, primo in Italia. La tendenza positiva ha trovato conferma nel corso degli incontri con le compagnie che continuano a scegliere il porto della Spezia e sono interessate ai futuri progetti di sviluppo in chiave green. Molto apprezzata la destinazione di Marina di Carrara, soprattutto alla luce delle opere previste per il nuovo waterfront che porteranno nuove opportunità anche per il turismo crocieristico».\r

\r

«Puntiamo a raggiungere l’obiettivo di realizzare un terminal crociere che minimizzi l’impatto ambientale, convinti che sia la strada da seguire per far convivere porto e città, elemento senza il quale non ci sono le condizioni di business, come ci hanno ricordato tutte le Compagnie che abbiamo incontrato. I meeting di questi giorni hanno confermato l’interesse per Spezia, Carrara ed anche per il piccolo, ma affascinante scalo di Lerici. Dal punto di vista commerciale, il tentativo che stiamo facendo è quello di evitare la concentrazione degli scali su alcuni giorni della settimana, oltre a quello di promuovere gli arrivi delle navi passeggeri anche in mesi invernali, in modo da allungare la stagione turistica – ha detto Daniele Ciulli.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Crociere 2023, alla Spezia previsti 700 mila pax (+35%), a Marina di Carrara 30 mila","post_date":"2023-03-31T10:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680260199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta di Jiangsu, uno spaccato di Cina che affonda le proprie radici in una cultura e tradizioni millenarie, che ancora oggi affiorano persino tra i grattacieli scintillanti di Nanchino, proiettati verso il futuro. La provincia situata nella parte orientale del Paese, direttamente affacciata sul Mar Giallo che ne lambisce le coste per oltre 1.000 km, è pronta a scommettere sui flussi turistici dall’Italia.\r

\r

In quest’ottica si inserisce la recente partecipazione alla Bmt di Napoli del Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu: all’interno dello stand (adiacente a quello dell'Ufficio di Rappresentanza del Ministero della Cultura e del Turismo a Roma ed Air China) decorato ed esposto con \"Water Rhythm Jiangsu·Jiangsu Tourism\", il personale del centro ha indossato i costumi di eroi e bellezze della dinastia Ming. Pesci volanti, gonne di seta tipiche della dinastia Ming e artigianato locale sono stati i protagonisti della tre giorni e hanno attratto numerosi visitatori e operatori, che hanno mostrato un grande interesse per la destinazione.\r

\r

[gallery ids=\"442740,442744,442748\"]\r

\r

A disposizione di agenti di viaggio e tour operator lo Jiangsu Travel Magazine (numero estivo) e un set completo di pieghevoli promozionali dello Jiangsu Tourism (in lingua italiana); informazioni dedicate per Jiangsu Four Seasons Travel Strategy e \"Meet Jiangnan·Water Rhythm Jiangsu Beautiful\", Food \"Light\", \"Alla ricerca della cultura di un grande paese e della bellezza del patrimonio culturale immateriale in varie forme dei canali cinesi in 10 giorni\" e altri prodotti della linea turistica. Un monitor posizionato nello stand ha consentito di ammirare il film promozionale \"Water Rhythm of Jiangsu” (versione italiana), \"Water Rhythm Jiangsu Immersive Promotional Performance\" e MV di \"Jasmine Flower\" della Provincial Opera School.\r

\r

Durante la Bmt il Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu ha distribuito oltre 17.000 copie di materiale promozionale e 3.500 gadgets.\r

\r

[gallery ids=\"442745,442738,442742\"]\r

\r

Le proposte Jiangsu Four Seasons\r

\r

La provincia dello offre interessanti spunti di vista lungo tutto l’arco dell’anno, a cominciare dalla primavera con la pittoresca fioritura degli alberi di pesco. L’estate dai rigogliosi colori e l'autunno che porta con sé l’intenso profumo dell’osmanto. E ancora l'inverno, con i fiori di susino e il bianco della neve.\r

\r

Lo Jiangsu delle quattro stagioni raccoglie un vasto patrimonio storico e cultura, da scoprire attraversando antiche città e villaggi (ad esempio la città di Jiangnan) ma anche assaggiando le numerose prelibatezze locali.\r

\r

[gallery ids=\"442730,442737,442725\"]\r

\r

Ecco quattro proposte di itinerari per vivere la scoperta della provincia in tutte le stagioni.\r

\r

1. Itinerario primaverile tra paesaggi fioriti, \"Ritmo dell'acqua dello Jiangsu\" (marzo-maggio), tour di 7-10 giorni con tappe a Wuxi - Nanchino - Yangzhou - Taizhou – Yancheng.\r

\r

2. Summer Water Paradise, il viaggio estivo (giugno-agosto) tour di 8-14 giorni con tappe a Suzhou - Changzhou - Zhenjiang - Nantong - Lianyungang – Xuzhou.\r

\r

3. Il fascino dell'autunno nello Jiangsu, momento ideale per osservare la fauna selvatica \"Shui Yun Jiangsu\" (settembre-novembre), tour di 7-10 giorni con tappe a Suzhou - Nanchino - Huai'an - Suqian – Yancheng\r

\r

4. Il viaggio invernale, fra sorgenti termali e tradizioni popolari per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo \"Shui Yun Jiangsu\" (dicembre-febbraio), tour di 6-8 giorni con tappe a Nanchino - Yangzhou - Huai'an – Xuzhou\r

\r

[gallery ids=\"442736,442734,442727,442731,442732,442726,442724,442723,442735\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cina: la provincia dello Jiangsu fa breccia sul mercato italiano","post_date":"2023-03-31T10:16:48+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680257808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’ottima occasione per scoprire, sotto il meraviglioso spettacolo naturale dell’aurora boreale, le numerose attività che Giver riserva ai suoi passeggeri in questo angolo del Grande Nord. Si è concluso da poco il fam trip che l'operatore genovese ha dedicato alle destinazioni della Lapponia svedese di Haparanda e Kalix, in preparazione alla stagione invernale 2023/24. Al viaggio, guidato dalla product manager il Grande Nord, Cristina Ferrando, e dalla responsabile commerciale, Giorgia Paciotta, nonché da alcuni promotori di zona Giver, hanno partecipato alcune tra le migliori agenzie partner.\r

\r

Le due mete sono entrambe incluse nell’ambito delle rotazioni de il Mondo di Babbo Natale per Rovaniemi e voli di linea. Durante i cinque giorni di viaggio, lo staff Giver e gli agenti di viaggio sono stati ospiti dell’Haparanda Stadshotell, storica struttura presso la quale soggiornano abitualmente i passeggeri del to genovese. Durante il fam trip gli agenti hanno partecipato a numerose attività, tra cui il tour su slitte trainate dai cani husky, pranzi nelle tradizionali kota sámi, la navigazione tra i ghiacci del golfo di Botnia a bordo della rompighiaccio Polar Explorer, con rituale bagno nelle acque gelate, la visita al Filipsborg Lodge di Kalix e al caratteristico villaggio di pescatori di Kukkolaforssen e, per finire in bellezza, la visita dell’allevamento di renne di Arkadia Reindeer, dove ci si è potuti cimentare in un’esaltante corsa a bordo di motoslitte nel paesaggio innevato della Lapponia svedese. Il fam trip si è concluso con un pernottamento al Brändön Lodge di Luleå, struttura situata tra ghiaccio e foreste, su un isolotto della costa svedese.\r

\r

Un cenno a parte, merita infine, l'Haparanda Stadshotell, un albergo dal fascino inconfondibile e dalla storia degna di un romanzo di John Le Carré: situato nella parte orientale della Lapponia svedese, alla frontiera tra la Svezia e la Finlandia, ai tempi della Prima guerra mondiale, quando la stessa Finlandia apparteneva alla Russia, Haparanda si trovava sul confine tra Occidente e Oriente, tra l’Europa e la Russia dello zar, e insieme allo Stadshotellet in centro, era diventata un punto d’incontro di spie, contrabbandieri e speculatori bellici. Nell’aprile 1917, il quotidiano russo Novoje Vremja affermava che non meno di 217 spie e agenti risiedevano ad Haparanda, che allora contava 1.500 abitanti. Il 15 aprile 1917 Lenin, che era fuggito dalla Russia, passò qui prima di ritornare in Russia per iniziare la rivoluzione.\r

\r

L'Haparanda Stadshotell è stato inaugurato il 5 dicembre 1900 ed è il più antico hotel cittadino della Lapponia svedese. L’edificio è stato progettato dagli architetti Fritz Ullrich ed Eduard Hallqvist. Costruito in stile classico, alla sua realizzazione hanno contribuito stuccatori italiani. Nel 1990 è stata effettuata una ristrutturazione totale della parte originale dell’edificio. L’anno successivo l’hotel è stato ampliato con diverse camere. Nel 2019 sono stati rinnovati gli spazi comuni, i ristoranti e una parte delle camere. Oggi l'Haparanda Stadshotell ha 92 camere e diverse sale riunioni e per conferenze per una capienza che va da sei a 150 persone. L’albergo dispone di sauna gratuita per gli ospiti e in più è possibile affittare un’intera area sauna con vista verso la Finlandia. Sono poi 500 i posti a sedere nei quattro ristoranti dell'hotel che si approvvigionano localmente delle materie prime.","post_title":"Un hotel degno di un romanzo di Le Carré tra gli highlight del fam trip Giver in Lapponia Svedese","post_date":"2023-03-31T10:13:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680257609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si apre con numerose novità, a partire da una serie di itinerari inediti, l'Europa 2023 firmata Guiness Travel. Sugli scudi la Francia, intramontabile best-seller, protagonista di ben 13 viaggi, di cui sette in formula aereo e sei in bus. La capitale transalpina è la regina indiscussa con quattro tour, fra i quali il “Parigi Charmant” e lo “Scopri Parigi a piedi”: un nuovo format di viaggio per lunghi city break con hotel ubicati in zone centrali e ingressi ad attrazioni poco note ma di grande spessore culturale. Un modo originale di vivere il rapporto fra il viaggiatore e la metropoli, all’insegna della sostenibilità e dell’ottimizzazione dei tempi di visita.\r

\r

“Quella sulla Francia è una programmazione molto ambiziosa, risultato di una conoscenza ormai consolidata del paese e che si avvale di numerose date di partenza dispiegate fino al 31 marzo 2024, in virtù dei contingenti allotment già acquistati con largo anticipo a bordo degli aeromobili - spiega Michele Mosca, product manager di Guiness -. Tutti gli itinerari proiettano il viaggiatore al centro dell’esperienza di viaggio, attraverso la sollecitazione di tutti e cinque i sensi e con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, grazie alla costituzione di partenze a numero limitato di partecipanti\".\r

\r

Da segnalare inoltre una new-entry in assoluto: un circuito Normandia-Bretagna con partenza in bus dall’Italia del Nord e visite esclusive del castello di Fontainebleau e della città di Lione. Provenza e Costa Azzurra sono invece le regioni da esplorare nel Sud: non solo i celebri campi di lavanda e la passerella di Monaco e Cannes, ma soprattutto borghi sospesi nel tempo, cittadine patria di elezione di artisti come Van Gogh, imponenti testimonianze archeologiche e scenari naturali da favola. Completano il quadro pranzi tipici in ristoranti selezionati, come nel tour “L’arte di vivere nel sud della Francia”, alla scoperta di angoli insoliti del paese. Altra grande novità è rappresentata infine dal combinato “Spagna &Francia - Le regioni del vino”, otto giorni a cavallo tra i due paesi contigui attraverso un itinerario che coniuga degustazioni a visite guidate a Bordeaux, nella regione de La Rioja e in quella dei Paesi Baschi.\r

\r

","post_title":"Nuovo look per l'Europa di Guiness Travel. Focus sulla Francia","post_date":"2023-03-31T09:50:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680256216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il numero uno di Lufthansa, Carsten Spohr, non ha deluso le attese e la conclusione della trattativa su Ita Airways con il governo italiano è davvero prossima. Probabilmente dopo le festività pasquali, entro il 21 aprile. Si è infatti svolto ieri l'annunciato incontro con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e con il presidente della compagnia aerea italiana, Antonino Turicchi. Un colloquio che lo stesso Mef ha poi definito \"positivo\". Il tutto oltre due mesi dopo dalla lettera di intenti diretta al governo italiano, in cui Lufthansa si proponeva per l'acquisizione di una quota importante di Ita - il 40% del capitale.\r

\r

Nel pomeriggio di ieri una nota ufficiale di Ita Airways segnalava che il consiglio di amministrazione aveva \"approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa\".\r

Piano industriale\r

Successivamente il Tesoro, con una comunicazione diffusa dallo staff del ministro, spiegava che \"il positivo colloquio è stato illustrato il piano industriale condiviso che determinerà in termini di flotta, network e obiettivi strategici lo sviluppo di Ita Airways. Con l'incontro di oggi (ieri per chi legge, ndr) nel solco del Dpcm, si compie un ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori\".\r

\r

Benché non siano stati anticipati dettagli sul business plan 2023-2027, era stato sempre il numero uno di Lufthansa a evidenziare come l'ultimo nodo da sciogliere fosse quello legato al prezzo: per la quota del 40% il valore stimato a dicembre era quello di 200-250 milioni di euro. Tutto da verificare, specie dopo la pubblicazione dei risultati d'esercizio 2022 di Ita, con il rosso da 486 milioni: \"Ita ha perso molti soldi nel 2022 e ciò dovrà riflettersi anche nella valutazione della compagnia italiana\".\r

\r

","post_title":"Ita: via libera al piano condiviso con Lufthansa. La firma dopo Pasqua","post_date":"2023-03-31T08:25:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1680251135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto.\r

\r

Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti.\r

\r

“Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato.\r

\r

Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: \"L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”.\r

\r

Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi.","post_title":"Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno","post_date":"2023-03-31T07:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680247850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto i battenti presso la VFoundation di Berlino la sala nº 30 del Museo del Turismo, che è dedicata al \"turismo comunitario\". Una vetrina che racconta la storia del \"Community Based Tourism\", che non solo sta cambiando i viaggi in modo sostenibile, ma anche la vita delle comunità ospitanti.\r

\r

La vetrina di VSocial a Berlino presenta prodotti artigianali provenienti da progetti comunitari in America Latina, oltre a testimonianze della storia del lavoro di VSocial, a dimostrazione della crescente importanza di pratiche turistiche alternative e sostenibili come il turismo comunitario.\r

\r

\"Come il turismo di comunità, l'iniziativa si concentra sulla comunità e sulla partecipazione - ha dichiarato Marie Witzel della VSocial Foundation -. Poiché l'importanza e quindi la percezione pubblica del \"Museo del Turismo\" sta crescendo con la partecipazione di un maggior numero di esperti di turismo in tutto il mondo, siamo particolarmente lieti di farne parte con la nostra mostra a Berlino\".\r

\r

Il \"Museo de Turismo\" nasce come iniziativa senza scopo di lucro in Spagna: non ha una sede centrale, ma presenta storie, ritratti e conquiste del turismo in 92 sale espositive attualmente distribuite in 14 Paesi di quattro continenti. Le sale sono pareti o vetrine installate in agenzie di viaggio, tour operator, hotel, musei o uffici turistici. L'iniziativa mira a far conoscere i pionieri, le realizzazioni, le aziende e le istituzioni che hanno plasmato e cambiato il turismo nel corso della storia.\r

\r

[gallery ids=\"442758,442759,442757\"]","post_title":"Museo del Turismo: la sala n° 30 ha aperto i battenti alla VFoundation di Berlino","post_date":"2023-03-30T15:07:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680188879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. \r

\r

Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona.\r

\r

Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento.\r

\r

“Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona.\r

\r

I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita.\r

\r

“Grand Tour - Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona.\r

\r

Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi.","post_title":"Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici","post_date":"2023-03-30T15:01:20+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1680188480000]}]}}