Nuovo sito e nuovo catalogo per I Viaggi del Cavallino che festeggia i propri primi 40 anni Nuovo sito e un catalogo 2024 davvero ricco di proposte. Festeggia in questo modo i propri primi 40 anni di attività i Viaggi del Cavallino: "Un traguardo importante per un'azienda che con professionalità e dedizione ha fatto viaggiare migliaia di persone in tutto il mondo – spiega il titolare dell'operatore toscano, Federico Tempestini -: quattro lunghi decenni di viaggi iniziati grazie alla passione e alla tenacia dei suoi fondatori, Leone Salvemini in primis, che hanno dato vita a una realtà imprenditoriale sana e radicata nel territorio. E oggi, grazie alla fiducia di tutti coloro che continuano a scegliere le nostre proposte, nonché ai suggerimenti dei nostri clienti e delle agenzie di viaggi partner possiamo affermare di aver perfezionato e modernizzato il nostro prodotto". Proprio a supporto di una proposta adeguata al mercato contemporaneo, i Viaggi del Cavallino ha perciò deciso di mettere online un portale tutto nuovo, pensato in primis per essere facile da consultare. "Non solo – prosegue Tempestini -: abbiamo anche potenziato il nostro team di lavoro, per garantire un'assistenza completa, prima, durante e dopo il viaggio, a tutti i nostri clienti". Per quanto riguarda il catalogo 2024, infine, "il volume si presenta con tante proposte per viaggi di gruppo in bus in Italia e in Europa, un'ampia selezione di pacchetti tour + volo in 19 paesi europei con partenze garantite e confermate, gite di gruppo giornaliere alla scoperta delle tradizioni e dei gioielli del nostro Paese e una linea di soggiorni mare e benessere a Ischia, perfetti per tutte le esigenze".

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parterre delle grandi occasioni per l'inaugurazione della linea ferroviaria Torino - Caselle - Ciriè, che dal 20 gennaio permette di raggiungere l'aeroporto torinese in 31 minuti dalla stazione di Torino Porta Susa. Una linea nuova ma in realtà storica, riprogettata da decenni e realizzata con un investimento di 235 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr, che dal 1° gennaio è gestita da Rfi e Trenitalia. Cinquantotto i treni sulle due tratte da lunedì al venerdì, 62 il sabato e 36 nei giorni festivi. Primo arrivo in aeroporto alle ore 5.29, ultima partenza da Caselle alle 22.28 ( biglietto € 3,60 a tratta, disponibile anche sul sito di Trenitalia). La novità si inserisce in una rete di collegamenti sempre più allargata e che, grazie al prolungamento del Sfm 4 per Alba e la Sfm 7 per Fossano, consente di raggiungere senza cambi la Provincia Granda, in particolare località di Langhe, Roero e della pianura cuneese che si stanno affacciando al turismo. Primo test dell'appeal di un Piemonte sempre più connesso e competitivo sarà "Connect", forum che dal 7 al 9 febbraio prossimi riunirà a Torino rappresentanti di compagnie aeree e della filiera del turismo. [post_title] => Nuovo sito e nuovo catalogo per I Viaggi del Cavallino che festeggia i propri primi 40 anni [post_date] => 2024-01-26T12:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) E oggi, grazie alla fiducia di tutti coloro che continuano a scegliere le nostre proposte, nonché ai suggerimenti dei nostri clienti e delle agenzie di viaggi partner possiamo affermare di aver perfezionato e modernizzato il nostro prodotto". Proprio a supporto di una proposta adeguata al mercato contemporaneo, i Viaggi del Cavallino ha perciò deciso di mettere online un portale tutto nuovo, pensato in primis per essere facile da consultare. "Non solo - prosegue Tempestini -: abbiamo anche potenziato il nostro team di lavoro, per garantire un'assistenza completa, prima, durante e dopo il viaggio, a tutti i nostri clienti". Per quanto riguarda il catalogo 2024, infine, "il volume si presenta con tante proposte per viaggi di gruppo in bus in Italia e in Europa, un’ampia selezione di pacchetti tour + volo in 19 paesi europei con partenze garantite e confermate, gite di gruppo giornaliere alla scoperta delle tradizioni e dei gioielli del nostro Paese e una linea di soggiorni mare e benessere a Ischia, perfetti per tutte le esigenze". [post_title] => Nuovo sito e nuovo catalogo per I Viaggi del Cavallino che festeggia i propri primi 40 anni [post_date] => 2024-01-26T12:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706272872000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo mini-boutique hotel da cinque camere a Milano: il Fontana16 Rooms ha aperto i propri battenti lo scorso 1° gennaio, grazie all'iniziativa dei due suoi fondatori Alberto Chessa e Mauro Lamera, che si sono ispirati ai loro viaggi intorno al mondo. La proprietà è ubicato nel cuore della città, all'interno di un suggestivo edificio risalente agli anni '20. Il progetto di rifunzionalizzazione dello spazio ha preservato il layout originale, mantenendo il fascino storico delle stanze che in passato hanno ospitato residenze, uffici e studi medici. Il design è del giovane architetto siciliano, Giorgio Clemenza. Seguendo il principio del Kintsugi, tecnica di restauro giapponese che prevede l'utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto, in Fontana 16 Rooms è stato scelto di lasciare in evidenza le cicatrici ed i segni del tempo, valorizzandoli con un’elegante vernice blu: Gli spazi comuni, arricchiti da una selezione di libri e oggetti d'epoca che narrano la storia di Milano, conducono all'ampia terrazza verde: un'oasi di relax con una varietà di piante e una serra curiosa. Il Fontana16 Rooms offre servizi come il noleggio con conducente (Ncc), consulenze di stile con la coach Laura Paganini Martinez, servizi di beauty & wellness direttamente in camera, sessioni fotografiche professionali e altro ancora. [post_title] => Ha aperto a Milano il nuovo mini-boutique hotel da cinque camere Fontana16 Rooms [post_date] => 2024-01-26T11:35:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706268905000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435257" align="alignleft" width="300"] Luigi Corradi, ad Trenitalia e capogruppo di settore Polo Passeggeri[/caption] Buone notizie da Ferrovie dello Stato. Il numero dei viaggiatori del Polo Passeggeri del Gruppo FS nel 2023 è cresciuto del 18% rispetto all’anno precedente. Una crescita a doppia cifra, rimarcata da Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia che ai microfoni della trasmissione "Sportello Italia" di Rai Radio 1 ha sottolineato il trend positivo delle persone che in Italia scelgono il treno o i bus di FS per viaggiare. «I passeggeri del 2023 sono stati 648 milioni – ha rimarcato Corradi – di questi circa 470 milioni hanno viaggiato sui treni di Trenitalia, mentre sui mezzi di Busitalia hanno viaggiato oltre 165 milioni di passeggeri e sui treni e i bus di Ferrovie del Sud Est si sono mosse più di 12 milioni di persone». Numeri che evidenziano un andamento positivo, molto vicino a quello degli pre-Covid. In particolare, a trainare questa crescita, come evidenziato dallo stesso Corradi, c’è il settore del turismo. Viaggi di piacere «Sempre più persone scelgono il treno per i propri viaggi di piacere, perché è una scelta comoda e sostenibile. Abbiamo avuto i principali picchi nel periodo estivo e in quello delle festività natalizie», ha detto Corradi. Durante la scorsa estate, infatti, sono stati oltre 100 milioni i passeggeri a bordo dei treni di Trenitalia, mentre solo durante le festività natalizie sono state 18 milioni le persone che hanno viaggiato con i treni di FS, una crescita del 7% rispetto al 2022. [post_title] => Corradi (FS): «Nel 2023 i passeggeri sono stati 648 milioni» [post_date] => 2024-01-26T10:43:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706265839000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Grotte di Frasassi è partner istituzionale di Casa Sanremo, la casa del Festival della Canzone Italiana nel cuore della città ligure dal 2 al 10 febbraio 2024. Lo straordinario complesso ipogeo è presente alla 74esima edizione del Festival di Sanremo insieme alla nuova grande produzione internazionale “Gormiti -The New Era” la nuova serie live action girata nei mesi scorsi in Italia e all’interno delle Grotte di Frasassi, prodotta dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi. Con un ampio e scenografico allestimento a Casa Sanremo, le Grotte di Frasassi ricreeranno le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo, tra i più affascinanti e visitati d’Europa e che hanno fatto da cornice alla nuova serie televisiva “Gormiti -The New Era”. Una grande area, ubicata nella hall del Palafiori, dove i visitatori potranno immergersi tra i tesori nascosti del ventre della terra marchigiano e vivere le storie e le animazioni dei Gormiti, grazie a schermi e visori in 3D. Gestito dal Consorzio Frasassi, l’importante sito naturalistico è da sempre vicino al mondo della musica e del cinema, come suggestiva location di numerosi eventi di risonanza internazionale, tra gli ultimi tenutisi all’interno delle Grotte ricordiamo i concerti dei tenori de Il Volo, di Andrea Bocelli e la creazione dell’ultima opera cinematografica diretta dal Premio Oscar Vittorio Storaro, premiata al Festival di Venezia. Grandi eventi “Grazie ai grandi eventi organizzati in questi anni le Grotte di Frasassi sono vicine al mondo del cinema e della musica e tra i principali testimonial internazionali della bellezza del sito carsico ricordiamo tra gli ultimi proprio i ragazzi de Il Volo in gara quest’anno a Sanremo. –Ha affermato il sindaco di Genga Marco Filipponi - Il Festival con i suoi grandi riflettori e potenti media ci è sembrata la cornice più adatta per la promozione delle Grotte e della nuova serie live action “Gormiti -The New Era”. Le Grotte di Frasassi sono un vero gioiello d'Italia e meritano di essere scoperte e apprezzate sempre da un più ampio pubblico e siamo certi che l’operazione che abbiamo messo in campo porterà ancora più visitatori e notorietà alle Marche”. La serie “Gormiti -The New Era”, attualmente in produzione, è stata girata in Italia, tra cui all’interno del favoloso sito carsico e nel territorio di Frasassi ricco di storia e di arte. In particolare, tra le location più importanti scelte dalla produzione ci sono il suggestivo Santuario Madonna di Frasassi incastonato nella roccia e più conosciuto come il Tempio del Valadier, la maestosa Abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse e l’incantevole Valle Scappuccia. La nuova serie televisiva si rivolge ad un pubblico kids/preteen e oltre a rappresentare un’importante vetrina per la promozione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico di Frasassi, punta a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela dell’ambiente con messaggi positivi e valori educativi, da sempre uno dei principali obiettivi delle attività messe in campo dal Comune di Genga e dal Consorzio Frasassi. [post_title] => Le Grotte di Frasassi presenti al 74° Festival di Sanremo [post_date] => 2024-01-26T10:37:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706265449000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_416031" align="alignleft" width="300"] Paolo Barletta[/caption] E' stato siglato ieri l'accordo definitivo per la costruzione del primo Dream of the Desert: il progetto voluto dal gruppo Arsenale e da Saudia Arabia Railways sulle orme dell'Orient Express, la Dolce Vita: il treno che presto si muoverà lungo le linee ferrate della nostra Penisola. La firma segue il memorandum of understanding dello scorso 15 marzo ed è stata apportata dai ceo di Sar e Arseale, Bashar bin Khalid Al Malik e Paolo Barletta, alla presenza del ministro dei Trasporti saudita, nonché presidente del cda di Sar, Saleh bin Nasser Al-Jasser. Dalla capitale Riyadh a Qurayyat al confine settentrionale con la Giordania, il Dream of the Desert viaggerà con 40 cabine di lusso made in Italy: dagli splendidi paesaggi desertici all'area più verde del Paese, nei territori settentrionali, passando per la città di Hail e i suoi monumenti architettonici costruiti sulle montagne. Le prenotazioni apriranno dalla fine dell’anno in corso. [post_title] => Prende corpo il progetto Dream of the Desert di Arsenale e Saudi Arabia Railways [post_date] => 2024-01-26T10:33:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706265204000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines e la Federazione italiana sport equestri rinnovano anche per quest'anno il proprio accordo di collaborazione. La partnership prevede una speciale convenzione per tutti i tesserati Fise, che offre sconti, variabili in base alla linea e alla stagionalità, su collegamenti marittimi selezionati per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi) e viceversa. Per beneficiare delle agevolazioni, applicabili ai passeggeri che viaggiano con o senza cavalli al seguito, al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera federale in corso di validità. Lo stesso documento andrà esibito anche al momento dell’imbarco. [post_title] => Grimaldi Lines rinnova la partnership con la Federazione italiana sport equestri [post_date] => 2024-01-26T10:11:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706263886000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali). Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019. Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo. Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo. Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau. Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada. L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione. [post_title] => Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade [post_date] => 2024-01-25T14:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706194565000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422208" align="alignleft" width="300"] Luigi Ferraris[/caption] «Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro. Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18»: Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha sottolineato in un'intervista a Sky TG24 Economia l'impegno della società per la modernizzazione del sistema dei trasporti in Italia, in chiave sostenibile e intermodale. «Per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Paese abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi di euro in dieci anni e il 40% di queste risorse, 80 miliardi di euro, sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud d’Italia e collegare meglio quest’ultimo al resto d’Europa». Ferraris ha inoltre rimarcato quanto sia importante, per continuare ad investire al meglio nella modernizzazione delle infrastrutture, «trovare delle formule per sostenere il profilo di investimenti in corso, magari coinvolgendo il risparmio privato, attraverso emissioni obbligazionarie in un quadro di regolamentazione rivisto». In questo contesto rientrano a pieno titolo le opere di costruzione della linea alta velocità tra Napoli e Bari. «Un collegamento importante che sta procedendo speditamente e che vedrà un aumento della capacità di trasporto e della velocità. Si viaggerà da Bari a Napoli in due ore. Mentre oggi ce ne vogliono un po’ meno del doppio. Si farà quindi Bari-Roma in tre ore». Un altro esempio di opera strategica in corso di svolgimento è quello del terzo valico di Genova e il raddoppio della Tortona Voghera, che non è nel PNRR e consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora. «Il che significa che avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora». [post_title] => Gruppo Fs, Ferraris: «Già spesi 7,5 mld in opere realizzate, in linea con Pnrr» [post_date] => 2024-01-25T13:05:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706187929000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuovo sito e nuovo catalogo per i viaggi del cavallino che festeggia i propri primi 40 anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4076,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parterre delle grandi occasioni per l'inaugurazione della linea ferroviaria Torino - Caselle - Ciriè, che dal 20 gennaio permette di raggiungere l'aeroporto torinese in 31 minuti dalla stazione di Torino Porta Susa.\r

\r

Una linea nuova ma in realtà storica, riprogettata da decenni e realizzata con un investimento di 235 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr, che dal 1° gennaio è gestita da Rfi e Trenitalia.\r

\r

Cinquantotto i treni sulle due tratte da lunedì al venerdì, 62 il sabato e 36 nei giorni festivi. Primo arrivo in aeroporto alle ore 5.29, ultima partenza da Caselle alle 22.28 ( biglietto € 3,60 a tratta, disponibile anche sul sito di Trenitalia).\r

\r

La novità si inserisce in una rete di collegamenti sempre più allargata e che, grazie al prolungamento del Sfm 4 per Alba e la Sfm 7 per Fossano, consente di raggiungere senza cambi la Provincia Granda, in particolare località di Langhe, Roero e della pianura cuneese che si stanno affacciando al turismo.\r

\r

Primo test dell'appeal di un Piemonte sempre più connesso e competitivo sarà \"Connect\", forum che dal 7 al 9 febbraio prossimi riunirà a Torino rappresentanti di compagnie aeree e della filiera del turismo.","post_title":"Torino: aperto il collegamento ferroviario fra città, aeroporto e Provincia Granda","post_date":"2024-01-26T13:48:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706276904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sito e un catalogo 2024 davvero ricco di proposte. Festeggia in questo modo i propri primi 40 anni di attività i Viaggi del Cavallino: \"Un traguardo importante per un’azienda che con professionalità e dedizione ha fatto viaggiare migliaia di persone in tutto il mondo - spiega il titolare dell'operatore toscano, Federico Tempestini -: quattro lunghi decenni di viaggi iniziati grazie alla passione e alla tenacia dei suoi fondatori, Leone Salvemini in primis, che hanno dato vita a una realtà imprenditoriale sana e radicata nel territorio. E oggi, grazie alla fiducia di tutti coloro che continuano a scegliere le nostre proposte, nonché ai suggerimenti dei nostri clienti e delle agenzie di viaggi partner possiamo affermare di aver perfezionato e modernizzato il nostro prodotto\".\r

\r

Proprio a supporto di una proposta adeguata al mercato contemporaneo, i Viaggi del Cavallino ha perciò deciso di mettere online un portale tutto nuovo, pensato in primis per essere facile da consultare. \"Non solo - prosegue Tempestini -: abbiamo anche potenziato il nostro team di lavoro, per garantire un'assistenza completa, prima, durante e dopo il viaggio, a tutti i nostri clienti\". Per quanto riguarda il catalogo 2024, infine, \"il volume si presenta con tante proposte per viaggi di gruppo in bus in Italia e in Europa, un’ampia selezione di pacchetti tour + volo in 19 paesi europei con partenze garantite e confermate, gite di gruppo giornaliere alla scoperta delle tradizioni e dei gioielli del nostro Paese e una linea di soggiorni mare e benessere a Ischia, perfetti per tutte le esigenze\".","post_title":"Nuovo sito e nuovo catalogo per I Viaggi del Cavallino che festeggia i propri primi 40 anni","post_date":"2024-01-26T12:41:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706272872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo mini-boutique hotel da cinque camere a Milano: il Fontana16 Rooms ha aperto i propri battenti lo scorso 1° gennaio, grazie all'iniziativa dei due suoi fondatori Alberto Chessa e Mauro Lamera, che si sono ispirati ai loro viaggi intorno al mondo. La proprietà è ubicato nel cuore della città, all'interno di un suggestivo edificio risalente agli anni '20. Il progetto di rifunzionalizzazione dello spazio ha preservato il layout originale, mantenendo il fascino storico delle stanze che in passato hanno ospitato residenze, uffici e studi medici. Il design è del giovane architetto siciliano, Giorgio Clemenza. Seguendo il principio del Kintsugi, tecnica di restauro giapponese che prevede l'utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto, in Fontana 16 Rooms è stato scelto di lasciare in evidenza le cicatrici ed i segni del tempo, valorizzandoli con un’elegante vernice blu:\r

\r

Gli spazi comuni, arricchiti da una selezione di libri e oggetti d'epoca che narrano la storia di Milano, conducono all'ampia terrazza verde: un'oasi di relax con una varietà di piante e una serra curiosa. Il Fontana16 Rooms offre servizi come il noleggio con conducente (Ncc), consulenze di stile con la coach Laura Paganini Martinez, servizi di beauty & wellness direttamente in camera, sessioni fotografiche professionali e altro ancora.","post_title":"Ha aperto a Milano il nuovo mini-boutique hotel da cinque camere Fontana16 Rooms","post_date":"2024-01-26T11:35:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706268905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435257\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Corradi, ad Trenitalia e capogruppo di settore Polo Passeggeri[/caption]\r

\r

Buone notizie da Ferrovie dello Stato. Il numero dei viaggiatori del Polo Passeggeri del Gruppo FS nel 2023 è cresciuto del 18% rispetto all’anno precedente. Una crescita a doppia cifra, rimarcata da Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia che ai microfoni della trasmissione \"Sportello Italia\" di Rai Radio 1 ha sottolineato il trend positivo delle persone che in Italia scelgono il treno o i bus di FS per viaggiare.\r

\r

«I passeggeri del 2023 sono stati 648 milioni – ha rimarcato Corradi – di questi circa 470 milioni hanno viaggiato sui treni di Trenitalia, mentre sui mezzi di Busitalia hanno viaggiato oltre 165 milioni di passeggeri e sui treni e i bus di Ferrovie del Sud Est si sono mosse più di 12 milioni di persone».\r

\r

Numeri che evidenziano un andamento positivo, molto vicino a quello degli pre-Covid. In particolare, a trainare questa crescita, come evidenziato dallo stesso Corradi, c’è il settore del turismo.\r

Viaggi di piacere\r

«Sempre più persone scelgono il treno per i propri viaggi di piacere, perché è una scelta comoda e sostenibile. Abbiamo avuto i principali picchi nel periodo estivo e in quello delle festività natalizie», ha detto Corradi. Durante la scorsa estate, infatti, sono stati oltre 100 milioni i passeggeri a bordo dei treni di Trenitalia, mentre solo durante le festività natalizie sono state 18 milioni le persone che hanno viaggiato con i treni di FS, una crescita del 7% rispetto al 2022.","post_title":"Corradi (FS): «Nel 2023 i passeggeri sono stati 648 milioni»","post_date":"2024-01-26T10:43:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706265839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Grotte di Frasassi è partner istituzionale di Casa Sanremo, la casa del Festival della Canzone Italiana nel cuore della città ligure dal 2 al 10 febbraio 2024.\r

\r

Lo straordinario complesso ipogeo è presente alla 74esima edizione del Festival di Sanremo insieme alla nuova grande produzione internazionale “Gormiti -The New Era” la nuova serie live action girata nei mesi scorsi in Italia e all’interno delle Grotte di Frasassi, prodotta dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi.\r

\r

Con un ampio e scenografico allestimento a Casa Sanremo, le Grotte di Frasassi ricreeranno le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo, tra i più affascinanti e visitati d’Europa e che hanno fatto da cornice alla nuova serie televisiva “Gormiti -The New Era”.\r

\r

Una grande area, ubicata nella hall del Palafiori, dove i visitatori potranno immergersi tra i tesori nascosti del ventre della terra marchigiano e vivere le storie e le animazioni dei Gormiti, grazie a schermi e visori in 3D.\r

\r

Gestito dal Consorzio Frasassi, l’importante sito naturalistico è da sempre vicino al mondo della musica e del cinema, come suggestiva location di numerosi eventi di risonanza internazionale, tra gli ultimi tenutisi all’interno delle Grotte ricordiamo i concerti dei tenori de Il Volo, di Andrea Bocelli e la creazione dell’ultima opera cinematografica diretta dal Premio Oscar Vittorio Storaro, premiata al Festival di Venezia.\r

Grandi eventi\r

“Grazie ai grandi eventi organizzati in questi anni le Grotte di Frasassi sono vicine al mondo del cinema e della musica e tra i principali testimonial internazionali della bellezza del sito carsico ricordiamo tra gli ultimi proprio i ragazzi de Il Volo in gara quest’anno a Sanremo. –Ha affermato il sindaco di Genga Marco Filipponi - Il Festival con i suoi grandi riflettori e potenti media ci è sembrata la cornice più adatta per la promozione delle Grotte e della nuova serie live action “Gormiti -The New Era”. Le Grotte di Frasassi sono un vero gioiello d'Italia e meritano di essere scoperte e apprezzate sempre da un più ampio pubblico e siamo certi che l’operazione che abbiamo messo in campo porterà ancora più visitatori e notorietà alle Marche”.\r

\r

La serie “Gormiti -The New Era”, attualmente in produzione, è stata girata in Italia, tra cui all’interno del favoloso sito carsico e nel territorio di Frasassi ricco di storia e di arte. In particolare, tra le location più importanti scelte dalla produzione ci sono il suggestivo Santuario Madonna di Frasassi incastonato nella roccia e più conosciuto come il Tempio del Valadier, la maestosa Abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse e l’incantevole Valle Scappuccia.\r

\r

La nuova serie televisiva si rivolge ad un pubblico kids/preteen e oltre a rappresentare un’importante vetrina per la promozione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico di Frasassi, punta a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela dell’ambiente con messaggi positivi e valori educativi, da sempre uno dei principali obiettivi delle attività messe in campo dal Comune di Genga e dal Consorzio Frasassi.\r

\r

","post_title":"Le Grotte di Frasassi presenti al 74° Festival di Sanremo","post_date":"2024-01-26T10:37:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706265449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_416031\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paolo Barletta[/caption]\r

\r

E' stato siglato ieri l'accordo definitivo per la costruzione del primo Dream of the Desert: il progetto voluto dal gruppo Arsenale e da Saudia Arabia Railways sulle orme dell'Orient Express, la Dolce Vita: il treno che presto si muoverà lungo le linee ferrate della nostra Penisola. La firma segue il memorandum of understanding dello scorso 15 marzo ed è stata apportata dai ceo di Sar e Arseale, Bashar bin Khalid Al Malik e Paolo Barletta, alla presenza del ministro dei Trasporti saudita, nonché presidente del cda di Sar, Saleh bin Nasser Al-Jasser.\r

\r

Dalla capitale Riyadh a Qurayyat al confine settentrionale con la Giordania, il Dream of the Desert viaggerà con 40 cabine di lusso made in Italy: dagli splendidi paesaggi desertici all'area più verde del Paese, nei territori settentrionali, passando per la città di Hail e i suoi monumenti architettonici costruiti sulle montagne. Le prenotazioni apriranno dalla fine dell’anno in corso.","post_title":"Prende corpo il progetto Dream of the Desert di Arsenale e Saudi Arabia Railways","post_date":"2024-01-26T10:33:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706265204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines e la Federazione italiana sport equestri rinnovano anche per quest'anno il proprio accordo di collaborazione. La partnership prevede una speciale convenzione per tutti i tesserati Fise, che offre sconti, variabili in base alla linea e alla stagionalità, su collegamenti marittimi selezionati per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi) e viceversa.\r

\r

Per beneficiare delle agevolazioni, applicabili ai passeggeri che viaggiano con o senza cavalli al seguito, al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera federale in corso di validità. Lo stesso documento andrà esibito anche al momento dell’imbarco.","post_title":"Grimaldi Lines rinnova la partnership con la Federazione italiana sport equestri","post_date":"2024-01-26T10:11:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706263886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. \r

In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali).\r

Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019.\r

Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo.\r

Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo.\r

Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau.\r

Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada.\r

L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione.","post_title":"Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade","post_date":"2024-01-25T14:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706194565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Ferraris[/caption]\r

\r

«Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro. Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18»: Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha sottolineato in un'intervista a Sky TG24 Economia l'impegno della società per la modernizzazione del sistema dei trasporti in Italia, in chiave sostenibile e intermodale.\r

\r

«Per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Paese abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi di euro in dieci anni e il 40% di queste risorse, 80 miliardi di euro, sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud d’Italia e collegare meglio quest’ultimo al resto d’Europa».\r

\r

Ferraris ha inoltre rimarcato quanto sia importante, per continuare ad investire al meglio nella modernizzazione delle infrastrutture, «trovare delle formule per sostenere il profilo di investimenti in corso, magari coinvolgendo il risparmio privato, attraverso emissioni obbligazionarie in un quadro di regolamentazione rivisto».\r

\r

In questo contesto rientrano a pieno titolo le opere di costruzione della linea alta velocità tra Napoli e Bari. «Un collegamento importante che sta procedendo speditamente e che vedrà un aumento della capacità di trasporto e della velocità. Si viaggerà da Bari a Napoli in due ore. Mentre oggi ce ne vogliono un po’ meno del doppio. Si farà quindi Bari-Roma in tre ore».\r

\r

Un altro esempio di opera strategica in corso di svolgimento è quello del terzo valico di Genova e il raddoppio della Tortona Voghera, che non è nel PNRR e consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora. «Il che significa che avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora».","post_title":"Gruppo Fs, Ferraris: «Già spesi 7,5 mld in opere realizzate, in linea con Pnrr»","post_date":"2024-01-25T13:05:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706187929000]}]}}