Nuovo ruolo per Nicolaus: Ruggero Ricco è cco global del gruppo

Solido professionista con una pluriennale esperienza in ruoli di responsabilità nell’ambito di aziende turistiche wholesalers e banche letti internazionali, Ruggero Ricco è stato scelto da Nicolaus per ricoprire il nuovo incarico di chief commercial officer global del gruppo. L’idea è quella di supportare strategicamente gli ambiziosi piani di sviluppo dell’azienda, in continuità con il progetto di internazionalizzazione e di forte presidio su tutti i canali distributivi.

A Ruggiero Ricco, che ritorna in Italia dopo vent’anni trascorsi in Spagna, lavorando per nomi prestigiosi quali Transhotel, Sunhotels e WebBeds, riporteranno la direzione marketing, la direzione commerciale Italia, nonché il settore della gestione e dello sviluppo dei sistemi informativi per la distribuzione e per il crm. In virtù del percorso lavorativo del nuovo cco, tra gli obiettivi di primo piano di Ricco figura anche lo sviluppo della distribuzione ai mercati esteri per tutti i brand del gruppo.

“Dopo due decenni passati interamente all’estero, rientrare in Italia per fare l’ingresso in un’importante azienda come Nicolaus, che ha il proprio quartier generale nella mia regione di provenienza, è per me motivo di grande soddisfazione, nonché di un pizzico di emozione – sottolinea lo stesso Ricco -. Sono davvero orgoglioso di dare inizio a un nuovo capitolo del mio percorso professionale in un gruppo che sta dando seguito a un piano di sviluppo davvero articolato, frutto di un modo rivoluzionario di far evolvere il mercato del tour operating verso orizzonti inediti. Non vedo l’ora di fare la mia parte e di dare seguito agli obiettivi strategici per i quali sono stato fortemente voluto dalla direzione”.