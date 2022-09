Nuovo concorso Boscolo Gift: in palio tre notti a New York

Tutti coloro che tra il 15 settembre e il 31 ottobre acquisteranno un Boscolo Gift, iscrivendosi a un sito ad hoc parteciperanno all’estrazione finale per tre notti nella Grande mela. Il to padovano lancia una nuova iniziativa legata alla propria collezione Gift. In palio, come accennato, uno dei box più preziosi: l’Extraordinary New York da quattro giorni, uno dei top five della linea per esclusività e valore del prodotto.

Il cofanetto prevede in particolare un soggiorno per due con pernottamento e prima colazione da scegliere entro una lista di strutture di diverso stile tra Times Square, Soho e la Fifth Avenue. Extraordinary New York include anche un sorvolo in elicottero tra gli skyline di Manhattan, Brooklyn, Ellis Island e gli scenari più amati e rappresentati da fotografi e registi.

L’offerta è valida per l’acquisto di tutti i cofanetti della collezione; consente inoltre di guadagnare maggiori possibilità di vincita invitando amici e conoscenti ad acquistare e a partecipare a loro volta al concorso: attraverso un link condiviso, legato al proprio acquisto, le opportunità aumenteranno infatti per ogni invito accettato. Un modo per i clienti e le agenzie di viaggio che vendono Boscolo Gift di condividere l’iniziativa e fare conoscere i cofanetti anche a persone nuove che siano alla ricerca di un regalo. Il premio in palio potrà essere utilizzato secondo le procedure standard valide per tutti i cofanetti Boscolo Gift e il vincitore potrà fare riferimento al booking dedicato e al servizio Boscolo Concierge per essere assistito nelle fasi di conferma ed eventuali prenotazioni di servizi supplementari se richiesti.