Nuovo catalogo Turchia per la dmc con base a Istanbul Intra Tours Un volume di 52 pagine con tour, novità per esplorare la regione, tour in caicco, una programmazione dedicata al mice, combinati e gruppi, a cui si aggiunge la capacità di confezionare su richiesta un prodotto personalizzato grazie anche alla presenza di personale italo turco che agevola i contatti in lingua. La dmc con base a Istanbul Intra Tours si presenta alla Bmt in corso di svolgimento a Napoli con il suo nuovo catalogo Turchia per la prossima estate. «È dal 1980 che lavoriamo con i maggiori tour operator italiani – spiega il fondatore della dmc, Arturo Karaoglu -. Credo quindi che possiamo vantare una profonda conoscenza del vostro mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggio e to, sia per quello che riguarda i desideri e le aspettative dei loro clienti. Abbiamo maturato un’importante esperienza con i viaggiatori tricolori, fondamentale, per sapere cosa serva loro e come trattarli quando visitano il nostro paese». «La costanza dei rapporti con la Penisola – aggiunge Imre Dogan Dolek, direttrice business develoment Italia – fa di noi un partner importante per chi programma le nostre destinazioni. Siamo cresciuti con l’Italia. E’ questo perciò un mercato che curiamo in maniera particolare, anche tramite le nostre missioni alle fiere di settore, perché il contatto con i nostri partner, dopo due anni davvero difficili, è la prima forma di riconnessione cui dobbiamo puntare». Condividi

[post_title] => Nuovo catalogo Turchia per la dmc con base a Istanbul Intra Tours [post_date] => 2024-03-14T12:41:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710420119000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo i dati Clia il 70% delle persone prenota una vacanza in crociera attraverso le online travel agency, che assumono un ruolo sempre più cruciale. Questo è uno dei dati evidenziati nel corso della Clia European Cruise Week in corso a Genova. «Sono entusiasta di partecipare a nome di Crocierissime per la prima volta a Clia, un evento di rilevanza internazionale che quest’anno ha scelto l’Italia, e in particolare Genova - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime - come palcoscenico per discutere sul futuro del settore crocieristico. La mia presenza in qualità di ceo della più importante agenzia online in Italia dedicata al mondo delle crociere è volta proprio a sottolineare il ruolo cruciale che stanno assumendo sempre più le ota all’interno della Customer Journey dei crocieristi, come emerge anche dai dati Clia a livello globale; infatti il 70% delle persone che prenotano una vacanza in crociera ha dichiarato di aver effettuato l’acquisto attraverso questo tipo di piattaforme. Questo dato significativo è stato registrato anche da noi di Crocierissime, che proprio nel Report Annuale 2023 abbiamo messo in luce l’incremento del 28% delle prenotazioni effettuate dai crocieristi italiani sul nostro sito, trend decisamente positivo rispetto all’anno precedente». A rafforzare questa tendenza non solo la semplicità di navigazione del sito Crocierissime ma soprattutto il team di consulenti che si impegna a guidare i clienti lungo l’intera customer journey con un supporto personalizzato e diretto. L’età media delle persone che prediligono una vacanza in crociera è sempre più bassa - in particolare i crocieristi italiani sono i più giovani a livello mondiale - e il supporto di un team di esperti è diventato fondamentale per scegliere la vacanza più adatta alle proprie esigenze anche in base alle offerte a bordo, che sono sempre più numerose e diversificate. «In un contesto così dinamico - aggiunge Amoretti - in cui le proposte disponibili online sono innumerevoli, è cruciale quindi adottare un approccio ibrido, che permetta di combinare l’aspetto tecnologico con quello umano: nonostante l’efficienza delle piattaforme online, i viaggiatori cercano ancora quella connessione umana, quel consiglio personale che solo un esperto può offrire e che continua a essere il valore aggiunto di Crocierissime, che ci distingue e ci rende indispensabili nel mondo sempre più complesso delle crociere». [post_title] => Crocierissime, il 70% delle persone prenota una crociera attraverso le ota [post_date] => 2024-03-14T12:28:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419284000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green. «Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo». I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio. [post_title] => Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green [post_date] => 2024-03-14T12:26:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419203000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012. Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024. Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due. A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno. «In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno». «Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi». [post_title] => Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività [post_date] => 2024-03-14T12:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417642000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l'estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori. “Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani - spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.” Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”. [post_title] => Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze [post_date] => 2024-03-14T11:44:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710416646000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina lancia le proposte 2024 per viaggi di nozze e anniversari “Liberi” nel Nord Sardegna e tiene testa alle mete turistiche d'oltreoceano con offerte che uniscono l’unicità della Gallura a servizi alberghieri di alto livello. L'annuncio dato in occasione del premio come Gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa ai World Travel Awards 2024. La catena simbolo dell’ospitalità a 5 e 4 stelle nel Nord Sardegna riconferma con la sua vittoria 5 importanti riconoscimenti agli "Oscar del turismo mondiale" 2024, tra cui quello come migliore gruppo alberghiero italiano. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica come resort più green d’Europa e d’Italia e il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia. Voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel con vista spettacolare sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda. Con oltre venti anni di esperienza nell’offerta sposi e anniversari, Delphina hotels & resorts lancia l’edizione 2024 del catalogo "Liberi" dedicato a giovani sposi e alle coppie di lunga data con proposte esclusive che uniscono relax, natura, storia, tradizioni e servizi alberghieri di alto livello. Premi Eletta migliore gruppo alberghiero italiano e gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa, resort più green d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi, Delphina hotels & resorts riconferma 5 prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2024, gli "Oscar del turismo mondiale", compresi tre premi green che dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità di Delphina. Elena Muntoni (brand manager Delphina) “Con “Liberi” desideriamo celebrare i sentimenti di due amanti in modo nuovo. Siamo convinti che il Nord Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni intatte non abbia niente da invidiare alle mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psico-fisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva ed esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Desideriamo farli sentire liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio con il massimo della qualità, della personalizzazione e con l’ospitalità autentica che caratterizza Delphina da oltre 30 anni.”. Completa il catalogo Liberi una proposta Emotion declinata per ogni struttura, che raccoglie molte delle esperienze più emozionanti di Delphina come colazioni in camera, aperitivi al tramonto con una coppa di champagne e bottarga, cene romantiche con ostriche, crostacei e Vermentino della Selezione Delphina, massaggi di coppia nei centri Spa e Thalasso, minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con una ricca varietà di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna. [post_title] => Delphina presenta Liberi le proposte per i viaggi di nozze e anniversari [post_date] => 2024-03-14T10:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710411845000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Seychelles e Tourism Seychelles hanno rafforzato il loro impegno a promuovere le Seychelles come destinazione turistica di primo piano attraverso un Memorandum of Understanding (Mou). La partnership mira a migliorare la visibilità e ad attirare un maggior numero di visitatori nell'arcipelago sfruttando attività congiunte in mercati strategici. In base all'accordo, le due parti collaboreranno strettamente a varie iniziative di marketing. Verranno utilizzati una serie di canali di comunicazione, tra cui le piattaforme dei social media, per presentare le offerte uniche della destinazione ai potenziali viaggiatori di tutto il mondo. Air Seychelles si è impegnata a partecipare attivamente al fianco di Tourism Seychelles in eventi internazionali chiave come il World Travel Market - Africa (Wtm-Africa), l'Outbound Travel Mart (Otm) in India, il Salon du Prêt à Partir a Mauritius e altre attività di marketing congiunte durante l'anno, mirando specificamente ai mercati cruciali per la crescita della destinazione. Per contro, Tourism Seychelles sosterrà la compagnia aerea partecipando attivamente agli eventi del vettore nel corso dell'anno. «Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti nei nostri sforzi per mostrare al mondo la bellezza e l'offerta senza pari delle Seychelles - ha dichiarato Sherin Francis, segretario del turismo -. Unendo le forze con Air Seychelles, siamo certi di poter raggiungere nuovi traguardi nel marketing della destinazione e di poter attrarre ancora più visitatori sulle nostre coste». «Insieme, puntiamo a presentare le Seychelles come "la" destinazione da scegliere, che offre esperienze impareggiabili e una calorosa ospitalità» ha aggiunto Sandy Benoiton, ceo del vettore. [post_title] => Air Seychelles, nuova intesa con Tourism Seychelles per promuovere l'arcipelago [post_date] => 2024-03-14T10:22:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710411760000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le corse speciali che il Frecciarossa aggiungerà al proprio orario in occasione del concerto degli AC/DC in Italia, di cui il treno Alta Velocità di Trenitalia è treno ufficiale. Il rientro a casa ai fan della rock band australiana, che si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 25 maggio sarà facilitato dai due treni aggiuntivii che partiranno dalla stazione di Reggio Emilia per raggiungere Firenze, Milano, Roma e Torino, durante la notte. Il diretto per Roma Termini partirà alle 00:30 mentre quello per Torino Porta Nuova partirà alle 00.35. Inoltre, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi all’unica data italiana del tour, potrà viaggiare con sconti fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto. [post_title] => Frecciarossa: due corse aggiuntive in occasione del concerto italiano degli AC/DC [post_date] => 2024-03-14T09:30:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710408613000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un'unica parola chiave: “Lebensgefühl”. Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma - e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria». La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia». Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall'Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti». Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l'elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l'Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar». Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall'Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l'anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell'Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna». Cultura, sostenibilità e gastronomia Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica di Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla sostenibilità, con l'obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro. Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss. Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l'Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025». [post_title] => Austria Turismo vara la nuova campagna 'Lebensgefühl'. Arrivi dall'Italia a +24% [post_date] => 2024-03-13T11:07:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710328074000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuovo catalogo turchia per la dmc con base a istanbul intra tours" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1805,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un volume di 52 pagine con tour, novità per esplorare la regione, tour in caicco, una programmazione dedicata al mice, combinati e gruppi, a cui si aggiunge la capacità di confezionare su richiesta un prodotto personalizzato grazie anche alla presenza di personale italo turco che agevola i contatti in lingua. La dmc con base a Istanbul Intra Tours si presenta alla Bmt in corso di svolgimento a Napoli con il suo nuovo catalogo Turchia per la prossima estate.\r

\r

«È dal 1980 che lavoriamo con i maggiori tour operator italiani - spiega il fondatore della dmc, Arturo Karaoglu -. Credo quindi che possiamo vantare una profonda conoscenza del vostro mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggio e to, sia per quello che riguarda i desideri e le aspettative dei loro clienti. Abbiamo maturato un’importante esperienza con i viaggiatori tricolori, fondamentale, per sapere cosa serva loro e come trattarli quando visitano il nostro paese».\r

\r

«La costanza dei rapporti con la Penisola – aggiunge Imre Dogan Dolek, direttrice business develoment Italia - fa di noi un partner importante per chi programma le nostre destinazioni. Siamo cresciuti con l’Italia. E' questo perciò un mercato che curiamo in maniera particolare, anche tramite le nostre missioni alle fiere di settore, perché il contatto con i nostri partner, dopo due anni davvero difficili, è la prima forma di riconnessione cui dobbiamo puntare».","post_title":"Nuovo catalogo Turchia per la dmc con base a Istanbul Intra Tours","post_date":"2024-03-14T12:41:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710420119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati Clia il 70% delle persone prenota una vacanza in crociera attraverso le online travel agency, che assumono un ruolo sempre più cruciale. Questo è uno dei dati evidenziati nel corso della Clia European Cruise Week in corso a Genova.\r

\r

«Sono entusiasta di partecipare a nome di Crocierissime per la prima volta a Clia, un evento di rilevanza internazionale che quest’anno ha scelto l’Italia, e in particolare Genova - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime - come palcoscenico per discutere sul futuro del settore crocieristico. La mia presenza in qualità di ceo della più importante agenzia online in Italia dedicata al mondo delle crociere è volta proprio a sottolineare il ruolo cruciale che stanno assumendo sempre più le ota all’interno della Customer Journey dei crocieristi, come emerge anche dai dati Clia a livello globale; infatti il 70% delle persone che prenotano una vacanza in crociera ha dichiarato di aver effettuato l’acquisto attraverso questo tipo di piattaforme. Questo dato significativo è stato registrato anche da noi di Crocierissime, che proprio nel Report Annuale 2023 abbiamo messo in luce l’incremento del 28% delle prenotazioni effettuate dai crocieristi italiani sul nostro sito, trend decisamente positivo rispetto all’anno precedente».\r

\r

A rafforzare questa tendenza non solo la semplicità di navigazione del sito Crocierissime ma soprattutto il team di consulenti che si impegna a guidare i clienti lungo l’intera customer journey con un supporto personalizzato e diretto. L’età media delle persone che prediligono una vacanza in crociera è sempre più bassa - in particolare i crocieristi italiani sono i più giovani a livello mondiale - e il supporto di un team di esperti è diventato fondamentale per scegliere la vacanza più adatta alle proprie esigenze anche in base alle offerte a bordo, che sono sempre più numerose e diversificate.\r

\r

«In un contesto così dinamico - aggiunge Amoretti - in cui le proposte disponibili online sono innumerevoli, è cruciale quindi adottare un approccio ibrido, che permetta di combinare l’aspetto tecnologico con quello umano: nonostante l’efficienza delle piattaforme online, i viaggiatori cercano ancora quella connessione umana, quel consiglio personale che solo un esperto può offrire e che continua a essere il valore aggiunto di Crocierissime, che ci distingue e ci rende indispensabili nel mondo sempre più complesso delle crociere».\r

\r

","post_title":"Crocierissime, il 70% delle persone prenota una crociera attraverso le ota","post_date":"2024-03-14T12:28:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710419284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala.\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green.\r

\r

«Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo».\r

\r

I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio.","post_title":"Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green","post_date":"2024-03-14T12:26:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710419203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012.\r

\r

Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024.\r

\r

Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due.\r

\r

A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno.\r

\r

«In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno».\r

\r

«Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività","post_date":"2024-03-14T12:00:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710417642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l'estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.\r

\r

“Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani - spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.”\r

\r

Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”.\r

\r

","post_title":"Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze","post_date":"2024-03-14T11:44:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710416646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina lancia le proposte 2024 per viaggi di nozze e anniversari “Liberi” nel Nord Sardegna e tiene testa alle mete turistiche d'oltreoceano con offerte che uniscono l’unicità della Gallura a servizi alberghieri di alto livello. L'annuncio dato in occasione del premio come Gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa ai World Travel Awards 2024.\r

La catena simbolo dell’ospitalità a 5 e 4 stelle nel Nord Sardegna riconferma con la sua vittoria 5 importanti riconoscimenti agli \"Oscar del turismo mondiale\" 2024, tra cui quello come migliore gruppo alberghiero italiano. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica come resort più green d’Europa e d’Italia e il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia.\r

Voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel con vista spettacolare sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda. Con oltre venti anni di esperienza nell’offerta sposi e anniversari, Delphina hotels & resorts lancia l’edizione 2024 del catalogo \"Liberi\" dedicato a giovani sposi e alle coppie di lunga data con proposte esclusive che uniscono relax, natura, storia, tradizioni e servizi alberghieri di alto livello.\r

\r

Premi\r

Eletta migliore gruppo alberghiero italiano e gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa, resort più green d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi, Delphina hotels & resorts riconferma 5 prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2024, gli \"Oscar del turismo mondiale\", compresi tre premi green che dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità di Delphina.\r

Elena Muntoni (brand manager Delphina) “Con “Liberi” desideriamo celebrare i sentimenti di due amanti in modo nuovo. Siamo convinti che il Nord Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni intatte non abbia niente da invidiare alle mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psico-fisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva ed esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Desideriamo farli sentire liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio con il massimo della qualità, della personalizzazione e con l’ospitalità autentica che caratterizza Delphina da oltre 30 anni.”.\r

Completa il catalogo Liberi una proposta Emotion declinata per ogni struttura, che raccoglie molte delle esperienze più emozionanti di Delphina come colazioni in camera, aperitivi al tramonto con una coppa di champagne e bottarga, cene romantiche con ostriche, crostacei e Vermentino della Selezione Delphina, massaggi di coppia nei centri Spa e Thalasso, minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con una ricca varietà di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna.","post_title":"Delphina presenta Liberi le proposte per i viaggi di nozze e anniversari","post_date":"2024-03-14T10:24:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710411845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Seychelles e Tourism Seychelles hanno rafforzato il loro impegno a promuovere le Seychelles come destinazione turistica di primo piano attraverso un Memorandum of Understanding (Mou).\r

\r

La partnership mira a migliorare la visibilità e ad attirare un maggior numero di visitatori nell'arcipelago sfruttando attività congiunte in mercati strategici. In base all'accordo, le due parti collaboreranno strettamente a varie iniziative di marketing. Verranno utilizzati una serie di canali di comunicazione, tra cui le piattaforme dei social media, per presentare le offerte uniche della destinazione ai potenziali viaggiatori di tutto il mondo.\r

\r

Air Seychelles si è impegnata a partecipare attivamente al fianco di Tourism Seychelles in eventi internazionali chiave come il World Travel Market - Africa (Wtm-Africa), l'Outbound Travel Mart (Otm) in India, il Salon du Prêt à Partir a Mauritius e altre attività di marketing congiunte durante l'anno, mirando specificamente ai mercati cruciali per la crescita della destinazione. Per contro, Tourism Seychelles sosterrà la compagnia aerea partecipando attivamente agli eventi del vettore nel corso dell'anno. \r

\r

«Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti nei nostri sforzi per mostrare al mondo la bellezza e l'offerta senza pari delle Seychelles - ha dichiarato Sherin Francis, segretario del turismo -. Unendo le forze con Air Seychelles, siamo certi di poter raggiungere nuovi traguardi nel marketing della destinazione e di poter attrarre ancora più visitatori sulle nostre coste».\r

\r

«Insieme, puntiamo a presentare le Seychelles come \"la\" destinazione da scegliere, che offre esperienze impareggiabili e una calorosa ospitalità» ha aggiunto Sandy Benoiton, ceo del vettore.\r

\r

","post_title":"Air Seychelles, nuova intesa con Tourism Seychelles per promuovere l'arcipelago","post_date":"2024-03-14T10:22:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710411760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le corse speciali che il Frecciarossa aggiungerà al proprio orario in occasione del concerto degli AC/DC in Italia, di cui il treno Alta Velocità di Trenitalia è treno ufficiale.\r

\r

Il rientro a casa ai fan della rock band australiana, che si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 25 maggio sarà facilitato dai due treni aggiuntivii che partiranno dalla stazione di Reggio Emilia per raggiungere Firenze, Milano, Roma e Torino, durante la notte.\r

\r

Il diretto per Roma Termini partirà alle 00:30 mentre quello per Torino Porta Nuova partirà alle 00.35.\r

\r

Inoltre, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi all’unica data italiana del tour, potrà viaggiare con sconti fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto.\r

\r

","post_title":"Frecciarossa: due corse aggiuntive in occasione del concerto italiano degli AC/DC","post_date":"2024-03-14T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710408613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un'unica parola chiave: “Lebensgefühl”. \r

\r

Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma - e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria».\r

\r

La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia».\r

\r

Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall'Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti».\r

\r

Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l'elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l'Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar».\r

Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall'Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l'anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell'Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna».\r

\r

Cultura, sostenibilità e gastronomia\r

\r

Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica di Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla sostenibilità, con l'obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». \r

\r

\r

A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro.\r

\r

\r

Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss.\r

\r

\r

Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l'Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Austria Turismo vara la nuova campagna 'Lebensgefühl'. Arrivi dall'Italia a +24%","post_date":"2024-03-13T11:07:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710328074000]}]}}