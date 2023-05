Nuova promo Corsica Sardinia Ferries: 50% di sconto fino al 28 maggio Uno sconto del 50% sui collegamenti dall’Italia per Corsica, Sardegna e isola d’Elba, per moltissimi viaggi diurni e notturni a favore di passeggeri, auto e moto. Anche per luglio e agosto. Corsica Sardinia Ferries lancia la nuova promo “cosa Estate aspettando?” valida per le prenotazioni effettuate fino al prossimo 28 maggio, relative a partenze in programma sino a fine anno. L’offerta si applica sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri e veicoli (auto e moto). La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili.

