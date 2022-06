Nicko Cruises, vacanza di Ferragosto “intelligente”con le crociere sui fiumi

Vacanza di Ferragosto “intelligente” e di scoperta in Europa, con le “crociere fluviali a tema 2022” di Nicko Cruises. Ben 22 partenze tra cui scegliere sui più grandi fiumi Europei.

Non solo ma grande opportunità per le agenzie di personalizzazione dell’offerta e per avvicinare il pubblico dei viaggiatori ad una nuova formula di vacanza di lento viaggiare, fuori dagli schemi.

La selezione operata per il mercato italiano, visibile sul sito www.nickoitaly.it mostra il catalogo in formato pdf “Crociere fluviali a tema 2022” che riporta, per cominciare, le 3 crociere sul “Reno in Fiamme” di 8,11 e 12 giorni, per proseguire con la crociera dei 4 fiumi, da Stoccarda a Saarbrucken, del 10-17 agosto, la crociera di 8 giorni del 15 agosto dall’hub di Passau sul Danubio verso Vienna e Budapest, con overnight, e la Grande crociera di 2 settimane 08-22 agosto verso il paradiso naturalistico del Delta Rumeno; la crociera sul Douro 11-18 agosto con la mn Douro Queen 4 Stelle e 09-16 agosto con la mn Douro Serenity 5 Stelle.

Si continua con la crociera sul Rodano 10-17 agosto e quella sulla Senna 13-20 agosto e le 2 crociere sul Douro del 11-18 agosto con mn Douro Princess 4 Stelle e del 09-16 agosto con mn Douro Serenity.

Per finire, le crociere di 7 giorni, combinabili in una grande crociera in megayacht (20 cabine) lungo la Costa Dalmata, 08-15 agosto (Troghir-Zara-Troghir) e 15-22 agosto Troghir-Dubrovnik-Troghir.

Il Ferragosto con Nicko Cruises prevede per gli 8 giorni, prezzi a partire da € 979 per le crociere in Portogallo su mn Douro Princess , € 1.099 con mn Douro Serenity ; €1.049 p.p. su mn Rhein Melodie: Colonia Strasburgo, Cochem, Colonia) ed € 1,129 p.p. su mn Heidelberg: Passau, Linz, Vienna, Budapest con overnight, Bratislava, Melk, Passau) ; per gli 11 giorni € 1.699 su nickoSPIRIT: Francoforte, Treviri, Coblenza, Andernch, passaggio Loreley, Rudesheim, Eltville Eberbach, Francoforte ; per i 15 giorni € 2.199 p.p. su Bolero, 08-22 agosto: Passau, Delta Danubio, Passau) . Disponibili pacchetti escursioni a partire da € 134 e bevande da € 190.

Per chi ama trascorrere il Ferragosto sull’Oceano nicko Cruises propone la crociera di 15 gg (partenza il 09.08) alla scoperta delle grandi Isole di Gran Bretagna ed Irlanda da Bremerhaven su mn Vasco da Gama; simile itinerario con mn World Voyager con partenza da Kiel l’ 11.08, periplo delle Grandi Isole e ritorno il 25.08 ad Amburgo.