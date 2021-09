Nicko Cruises, Small Ships, Great experiences per re-immaginare l’Europa tra Degustazione Vini e Mercatini di Natale

Nicko Cruises presenta il ricco programma di crociere fluviali per i prossimi mesi. Le “small ship” puntano su grandi esperienze in particolare su itinerari Degustazione Vini e Mercatini di Natale 2021. Tante occasioni per re-immaginare l’Europa.

Nicko Cruises, con sede a Stoccarda, è tra i leader, con due decenni di esperienza, nel settore delle Crociere fluviali, con 25 navi, 4* e 5*, in Europa, Russia, sul Nilo ed in Indocina.

La flotta nicko Cruises è presente con 15 navi operative sui principali fiumi dell’Europa e della Russia dal Douro al Volga, da Porto a Parigi, Amsterdam, Strasburgo, Colonia, Basilea, Vienna, Budapest, Berlino, Dresda, Praga, San Pietroburgo, Mosca, Astrakhan.

Mini Crociere di fine Estate-Autunno

Danubio

3 Crociere di 5 nt. – 6 gg., da hub Passau a Vienna, Budapest, Bratislava, Melk, con mn Maxima 4*; prezzi da € 549

Mini Crociere Mercatini di Natale

La programmazione consiste in 21 Mini-Crociere dal 29.11 al 17.12, suddivise come segue:

Danubio: 5 Crociere di 4 nt. – 5 gg. da Passau a Vienna (overnight), Krems e Linz, con mn nicko Vision 5* o mn Maxima 4*; prezzi da € 349 p.p.; pg. 32 – 33 cat.

Reno: 11 Crociere di 3 nt. – 4 gg. da Colonia a Rudesheim e Coblenza:

4 partenze con mn nicko Spirit 5*:da Colonia a Rudesheim (overnight) e Coblenza; prezzi da € 349 p.p.

7 partenze con mn Rheine Symphonie 4*+ con lo stesso itinerario Colonia-Rudesheim (overnigt) –Coblenza; prezzi da € 299 p.p.

Canale Meno-Danubio

5 Crociere di 4 nt. – 5 gg. da Norimberga (overnight) a Ratisbona (overnight) e ritorno, con mn Belvedere 4*

Crociere di 7nt. – 8 gg. di degustazione Vini e specialità gastronomiche

Crociere in Borgogna e Provenza

Alla scoperta del Sud della Francia lungo i fiumi Rodano e Saona: vigneti famosi per il Beaujolais, borghi medievali e monasteri della Borgogna; paesaggi assolati, vestigia romane e fattorie di tori nella Camargue.

3 Crociere di 7 nt. – 8 gg., Lione – Chalon – Arles – Lione con mn Bijou Du Rhone 4*.

Estensione post-Cruise Borgogna di 3 nt. HTL 4*, escursioni e transfer inclusi, su richiesta.

Crociere in Portogallo

Alla scoperta di un Portogallo insolito dalla città di Porto, nota per i suoi ponti, alla valle del Douro, con imponenti Cattedrali e Palazzi nobiliari, borghi medioevali, degustazioni del celebre vino Porto, ed escursione opzionale all’antica città universitaria spagnola di Salamanca. Overnight a Porto e nelle località di scalo: Pinhao, Barca d’Alva, Pocinho, Regua. Estensioni Santiago de Compostela – Galizia; Lisbona, su richiesta.

6 Crociere di 7 nt. – 8 gg., Porto – Valle del Douro – Porto con mn Douro Serenity 5*.; prezzi da € 949

5 Crociere di 7 nt. – 8 gg., Porto – Valle del Douro – Porto con mn Douro Cruiser 4*.; prezzi da € 829

Estensione post-Cruise Santiago de Compostela – Galizia di 4 nt. HTL 4*, escursioni e transfer inclusi, su richiesta. Estensione post-Cruise Lisbona di 4 nt. HTL 4*, escursioni e transfer inclusi, su richiesta.

Disponibili programmi in italiano con brochures in file pdf sul sito web: www.nickoitaly.it