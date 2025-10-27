Neo Mediterraneo porta gli agenti alla scoperta dell’Albania Un fam trip tra storia, cultura e nuove opportunità di business, quello organizzato da Neo Mediterraneo, tour operator specializzato su Grecia, Cipro, Croazia e Albania, che ha accompagnato un gruppo di circa sessanta agenti di viaggio alla scoperta dell’Albania più autentica, tra esperienze e momenti formativi. Neo Mediterraneo offre un prodotto costruito interamente su misura, assistenza H24 e solide collaborazioni con compagnie aeree e strutture alberghiere. Il tour ha preso il via con l’arrivo a Tirana e il trasferimento a Kruja, antica capitale albanese e simbolo della resistenza contro l’Impero Ottomano. Accompagnati da una guida locale, i partecipanti hanno visitato il Castello Medievale e il Museo di Skanderbeg, per poi passeggiare nel caratteristico bazaar ottomano, tra botteghe artigianali e scorci pittoreschi. Nel pomeriggio, il gruppo ha visitato l’imponente bunker antiatomico dell’ex dittatore Hoxha, seguito da un rapido giro di Piazza Skanderbeg per ammirare il cuore pulsante della capitale. In serata, rientro a Durazzo e sistemazione presso l’hotel Arvi. La seconda giornata è stata dedicata alla scoperta di Berat, “la città dalle mille finestre”, patrimonio Unesco. Tra il castello, le antiche chiese e il Museo delle Icone, gli agenti hanno potuto ammirare il perfetto equilibrio tra influenze culturali orientali e occidentali. Rientrati a Durazzo partner ed agenti di viaggio hanno concluso il viaggio con una serata speciale, in un’atmosfera conviviale e di networking.





ph credits: Adi Domi Photography Intervenuti alla serata Aleksander Bibe, ceo di Neo Mediterraneo, che ha illustrato l’evoluzione e le nuove proposte del brand, tra cui i programmi per l’Egitto con crociere 5 stelle luxury e voli charter diretti; Davide Frigo, responsabile commerciale e co-titolare di Frigo Assicurazioni; Marco Gozzi, ceo di Travel Software, che ha illustrato Easy-TO, il “gestionale facile” dedicato a tour operator e agenzie di viaggio, che quest’anno celebra 20 anni di attività, con assistenza senza limiti Presente al fam trip TuttoMondo Travel, operatore specializzato in tour di gruppo e pacchetti vacanze al mare, con proposte che valorizzano le coste albanesi e il turismo esperienziale locale.







